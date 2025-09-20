 „Charalambous nu pleacă!” Patronul FCSB,  replică pentru Iftime: „Dacă îi dai șampanie, vorbește aiurea. Parcă îl văd la retrogradare”

22:50

Botoșani - FCSB. În minutul 65 al partidei, elevii lui Leo Grozavu (58 de ani) au preluat conducerea prin golul lui Mykola Kovtalyuk (30 de ani). Pentru a celebra, moldovenii au repetat celebra mișcare a lui Bebeto (61 de ani), care la Mondialul din 1994 a imitat gestul de a legăna un copil, în onoarea fiului său nou-născut.