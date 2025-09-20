Dinamo bate ”pe un teren unde se câștigă foarte greu”!
Sport.ro, 20 septembrie 2025 18:50
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
19:20
Calificată în faza principală Europa League, pare că FCSB nu se mai regăsește în campionat, cu o singură victorie în 10 etape și patru înfrângeri.
19:20
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Conduși cu 2-0, cei de la Spurs au revenit spectaculos.
Acum 15 minute
19:10
Proba românului Marian Oprea, dominată de un portughez la Mondialul de atletism din Japonia # Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo, ultima zi de concurs.
Acum o oră
18:50
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
18:30
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă # Sport.ro
Dan Petrescu ar putea reveni în antrenorat, după dezamăgirea suferită la CFR Cluj.
18:30
Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.
Acum 2 ore
18:20
E unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.
18:00
Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Cursa are loc duminică, de la ora 14.00.
17:50
”Vezi vreo ieșire din situația în care se află FCSB?” Răspunsul tranșant al lui Gardoș: ”Iar se fac, mă experimente?” # Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înainte de partida cu Go Ahead Eagles din faza principala Europa League.
17:40
Alex Mitriță, gol fabulos și ispravă după ispravă în China, ultimul meci a fost unul nebun! # Sport.ro
Internaționalul român face legea în Asia.
17:30
George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost contactat de oficiali ai lui Ajax, care i-au cerut referințe despre Louis Munteanu.
Acum 4 ore
17:20
Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB # Sport.ro
FCSB va începe parcursul în faza principală Europa League cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.
17:20
Rezumat video: Liverpool - Everton 2-1.
17:10
Rapid a transferat doi internaționali moldoveni cu două zile înaintea meciului cu FC Hermannstadt! # Sport.ro
Constantin Gâlcă se gândește și la viitorul echipei giuleștene.
17:00
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
16:40
Un nou meci în Superliga, un nou rezultat dezamăgitor pentru FCSB.
16:30
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere # Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului.
16:30
Atacantul român este de neoprit și la 36 de ani.
16:20
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving # Sport.ro
Red Bull Cliff Diving, tradiționalul turneu de sărituri în apă de la mare înălțime, se apropie de final.
16:20
Steven Gerrard revine în Europa, dar nu în Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa # Sport.ro
Steven Gerrard e legendă în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
15:40
Anfield s-a umplut de energie! Momentul în care fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota # Sport.ro
Fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota.
15:30
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase # Sport.ro
Billel Omrani a spart gheața după o așteptare uriașă.
Acum 6 ore
15:10
Cristi Chivu va avea o misiune complicată la Inter.
15:00
Derby-ul Merseyside a început cu scântei pe Anfield!
14:50
Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu # Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) s-a transferat în fereastra de mutări recent încheiată în Portugalia, la Estrela Amadora, în primul eșalon.
14:40
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
14:40
S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă la vârful eșalonului secund! Rezultatele din celelalte meciuri # Sport.ro
S-a schimbat liderul în Liga 2.
14:30
Lovitură grea pentru Neymar și pentru Santos!
14:20
Hermannstadt n-are cel mai bun început de campionat.
14:00
Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. ”Schimbare de antrenor?!” # Sport.ro
FCSB a pierdut 1-3 cu FC Botoșani în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
13:40
Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară # Sport.ro
A fost sărbătoare la Botoșani după primul meci al etapei #10 din sezonul regulat al Superligii României.
13:40
Toate privirile vor fi pe Stanciu de la ora 16:00.
Acum 8 ore
13:20
CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și riscă să rateze play-off-ul Superligii.
13:00
Unul dintre oamenii de bază ai Barcelonei este aproape să semneze prelungirea cu formația catalană.
12:40
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) continuă să domine la Korea Open 2025.
12:30
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova.
12:30
Ioan Ovidiu Sabău și-a analizat adversarii înainte de Argeș - ”U” Cluj: ”Se vede mâna lui Andone” # Sport.ro
FC Argeș - ”U” Cluj este sâmbătă seară, de la ora 18:45, în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
12:30
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
12:20
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și ”U” Cluj.
12:10
Fiul fostului mare mijlocaș a câștigat Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în anul 2015.
12:00
Cristi Chivu are un start complicat de sezon cu Inter.
11:50
"Țeapa" de 70.000.000 de euro a lui Chelsea. S-a lăsat de fotbal și vrea la Jocurile Olimpice de atletism # Sport.ro
Fotbalistul, transferat cu surle și trâmbițe la Chelsea în ianuarie 2023 pentru 70 de milioane de euro, trăiește acum un scenariu de film!
11:50
Sorana Cîrstea (35 de ani) a părăsit turneul de la Seul în optimile de finală.
11:40
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului, la CM de la Tokyo. România încheie fără medalie # Sport.ro
Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.
Acum 12 ore
11:10
Alexandru Băluță a ajuns în sfârșit la Los Angeles și a postat prima fotografie în America, după aproape o lună de așteptare.
11:10
A căzut în depresie după ce a avut un start fulminant în Superliga: ”E sub tratament, la psiholog. Sper să își revină, e plin de calități” # Sport.ro
Ștefan Bană (20 de ani) a fost trimis sub formă de împrumut la Oțelul Galați, de la universitatea Craiova.
10:40
S-a spart gheața la FC Botoșani - FCSB! Nu s-a mai întâmplat așa ceva de mai bine de doi ani # Sport.ro
Înfrângerea cu 3-1 de la Botoșani, a cincea din acest sezon de Superligă, a adus căderea campioanei pe locul 13, cu doar 7 puncte.
10:40
Fulham - Brentford este în direct pe VOYO, de la ora 22:00.
10:40
Ce a scris FCSB pe rețelele social media după eșecul de la Botoșani. Fanii, furioși: ”Felicitări, sunteți de toată jena” # Sport.ro
FCSB a pierdut și cu FC Botoșani în noul sezon și ocupă loc de baraj în clasament.
10:20
Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Cel mai tare meci al etapei de Premier League # Sport.ro
Manchester United - Chelsea este în direct pe VOYO, de la ora 19:30.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.