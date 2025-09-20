Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor
G4Media, 20 septembrie 2025 18:50
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii...
Acum 5 minute
19:20
Cercetătorii de la OpenAI au dezvăluit recent rezultate surprinzătoare privind comportamentul modelelor de inteligență artificială (AI). Acestea pot să inducă în mod deliberat în eroare...
19:20
Budapesta cere UE să urmeze exemplul lui Trump și să clasifice mişcarea Antifa drept „teroristă” # G4Media
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să clasifice mişcarea Antifa, care...
Acum o oră
18:50
Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 22-28 septembrie # G4Media
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici...
18:50
Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor # G4Media
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii...
18:30
Prosumatorii care își cumpără și baterii de stocare se înmulțesc pe zi ce trece. Investiția medie e de 20.000 de lei # G4Media
Numărul prosumatorilor care și-au montat baterii de stocare a crescut cu 50% într-o singură lună. La finalul lunii iulie, peste 20.000 de gospodării și firme...
Acum 2 ore
18:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de...
17:50
De pe traseele de alergare la Bursa din New York: Aplicația Strava se pregătește să facă pasul pe Wall Street # G4Media
Strava, aplicație folosită de milioane de alergători, cicliști și drumeți, se pregătește pentru o listare pe bursă, informează lefigaro.fr. Compania din San Francisco a contactat...
17:50
Studioul de înregistrări Regent Sounds din „Tin Pan Alley" din Londra a fost folosit de Jimi Hendrix, David Bowie și Rolling Stones între anii 1960...
17:40
Interviu emoționant cu Mirabela Dauer: ,,Lucky este viața mea, iar dragostea unui animal nu se compară cu nimic’’ # G4Media
Mirabela Dauer nu este doar o voce emblematică a muzicii românești, ci și un suflet plin de tandrețe. De-a lungul anilor, a adus bucurie prin cântecele...
17:40
ONU îi permite preşedintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferinţă la Adunarea Generală, după ce Statele Unite i-au respins viza # G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de...
17:40
Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur" de un milion de dolari, o referinţă...
17:30
Angajat de la Viena al OMV, deconspirat ca spion rus. Ar fi vorba despre un est-european naturalizat # G4Media
Un angajat de la Viena al grupului austriac petrol și gaze OMV a fost deconspirat ca spion rus, relatează revista de știri Profil. Ar fi...
Acum 4 ore
17:10
Turiștii ocupă doar un sfert din locurile totale de cazare din Cluj, iar călătoriile sunt scurte # G4Media
În unul dintre județele cu cel mai mare număr de turiști înregistrați din țară, Cluj, capacitatea de cazare se ocupă vara doar în proporție de...
17:10
VIDEO Surprize mari în calificările F1 de la Baku: Verstappen, pole position – Dezastru pentru McLaren și Ferrari # G4Media
Max Vestappen și-a arătat clasa pe durata unor calificări de Formula 1 de la Baku în care au fost multiple accidente. Campionul mondial en-titre va...
17:10
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în Sudan în urma unui atac paramilitar asupra unei moschei # G4Media
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone paramilitare asupra unei moschei din Sudan, transmite SkyNews. Armata sudaneză și...
16:40
VIDEO | Sebastian Stoica s-a pregătit să fie bucătar, dar gătește tot la el acasă/ „La Sebi acasă” sau cum a crescut un blog culinar de la câțiva prieteni la peste un milion de urmăritori # G4Media
A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania...
16:40
Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de...
16:40
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul...
16:20
Tratamentele cu psihedelice sunt promițătoare, dar nu sunt încă pregătite pentru a fi utilizate pe pacienți, spun medicii din Marea Britanie # G4Media
În întreaga Europă sunt în curs de desfășurare studii clinice care testează dacă terapiile asistate de substanțe psihedelice pot ajuta la tratarea tulburărilor de sănătate...
16:20
Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: Prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents / Ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor # G4Media
Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a declarat, sâmbătă, pentru G4Media, că, prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă...
16:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari (surse) # G4Media
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4...
15:40
Asociația Miw Miw: Povestea tânărului care a transformat dragostea pentru pisici într-o misiune de salvare (FOTO) # G4Media
Povestea asociației Miw Miw a început cu Radu Nastasi, un absolvent al facultății de Arte Vizuale din Marea Britanie, întors pe meleaguri natale. Fotografiile de...
Acum 6 ore
15:20
LIVE BREAKING Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic / Zboruri anulate și întârzieri # G4Media
Ora 15.00: În acest moment nu este foarte clar câte aeroporturi sunt afectate de atacul cibernetic. Potrivit Heathrow, Collins Aerospace furnizează sisteme pentru „mai multe companii...
15:20
Părinții din Marea Britanie sunt revoltați că Meta folosește fotografii ale elevelor în reclame destinate bărbaților # G4Media
Meta a folosit fotografii cu eleve la începutul anului școlar pentru a promova una dintre platformele sale de socializare unui bărbat de 37 de ani,...
15:10
VIDEO Finală mult așteptată la WTA Seul – Se întâlnesc primele două favorite: Swiatek și Alexandrova # G4Media
Iga Swiatek (principala favorită) a făcut sâmbătă pasul în marea finală a turneului WTA de categorie 500 de la Seul. Fostă lideră mondială, poloneza a...
14:50
La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest / Sunt așteptați milioane de vizitatori # G4Media
Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberfest, la care sunt aşteptaţi milioane de vizitatori, relatează agenția de știri...
14:50
Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem” # G4Media
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem", cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o...
14:40
Dulceață de struguri: Poate fi pregătită atât din boabe întregi, cât și din pulpă, în funcție de preferințe # G4Media
Toamna aduce în bucătării aromele intense ale fructelor coapte, iar strugurii nu fac excepție. Dincolo de consumul lor ca atare sau transformați în must și vin,...
14:40
Rezultat fantastic: Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 la tenis de câmp # G4Media
Yannick Theodor Alexandrescou s-a calificat în finala Campionatului European U18 la tenis de câmp, competiție care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Jucătorul dinamovist în vârstă...
14:30
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor sociale locale Weibo – similară cu X – şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în...
14:20
Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice # G4Media
Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, scrie interfax.com.ua. Președintele Ucrainei,...
14:10
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga # G4Media
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează agenția de...
14:10
Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea a 14 noi tratamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene # G4Media
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în şedinţa de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene, între care...
14:10
Ministrul Sănătății: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Ministrul...
14:00
Taxa pentru excursioniștii care vizitează Veneția va fi reintrodusă în 2026: când vor trebui să plătească vizitatorii? # G4Media
În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.Consiliul local din Veneția a confirmat că...
13:40
VIDEO | Beciul modular subteran: ce este și care sunt avantajele lui / Nu necesită autorizații și se instalează în maximum trei zile / Prețurile pleacă de la 2.500 de euro # G4Media
Odată cu apropierea sezonului de pregătire a conservelor și de preparare a vinului, o problemă redevine acută în numeroase gospodării: lipsa beciurilor. Mulți sunt cei...
13:40
Activiștii pentru protecția animalelor din India sunt în doliu după moartea unui elefant foarte iubit, pe care au încercat mult timp să-l reabiliteze, transmite BBC....
13:40
În ce perioadă a anului vaccinăm câinele și care sunt cele mai importante vaccinuri care trebuie administrate: Ce spune medicul veterinar # G4Media
Imunizarea este cea mai importantă formă de a proteja câinele de eventuale boli grave și chiar, în cel mai rău caz, de un posibil deces....
13:30
Generația actuală de piloți din F1, criticată de Flavio Briatore: Nu au stofă de campioni – Comparația cu epoca lui Michael Schumacher # G4Media
Flavio Briatore, conducător din Formula 1 care a lucrat alături de Michael Schumacher și Fernando Alonso, se declară nemulțumit de actuala generație de piloți tineri...
Acum 8 ore
13:20
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul # G4Media
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din...
13:20
Poliția din Africa de Sud a descoperit un laborator de metamfetamină în valoare de 20 de milioane de dolari # G4Media
Poliția sud-africană a declarat că a destructurat un laborator de metamfetamină cristalizată, cu droguri în valoare de 20 de milioane de dolari (15 milioane de...
13:10
11.000 de euro pe lună, prețul de pornire pentru închirierea spațiului destinat unei cafenele în Cazinoul din Constanța # G4Media
Spațiul aflat în Cazinoul din Constanța, care va găzdui o cafenea, este scos la licitație. Prețul pentru a fi închiriat pornește de la 11.000 de euro...
13:10
Ministrul Economiei, despre reţinerea unui secretar de stat din minister: Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie / Nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare...
12:50
Hamilton, din nou mai rapid decât coechipierul Leclerc: Rezultatele complete din antrenamentele de F1 de sâmbătă de la Baku # G4Media
După ce a fost cel mai rapid în antrenamentele libere cu numărul doi de la Baku, Lewis Hamilton a avut al patrulea timp în sesiunea...
12:50
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, ce reprezintă despăgubirea de asigurare pentru coiful de la Coțofenești și cele trei brățări dacice furate în ianuarie 2025 din muzeul Drents din Olanda # G4Media
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile...
12:40
Sondaj Avangarde cu privire la opțiunea de vot dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României: 41% ar vota AUR, 19%-PSD, 13%-PNL, 12%-USR # G4Media
Un sondaj Avangarde creditează partidul extremist și pro-rus AUR cu obținerea unui procent substanțial de voturi, acesta fiind urmat la mare distanță de PSD, PNL...
12:40
Cercetătorii au afirmat că cimpanzeii consumă zilnic echivalentul a două băuturi alcoolice umane, datorită preferinței lor pentru fructele coapte, transmite SkyNews. Cimpanzeii sălbatici mănâncă zilnic...
12:20
Primarul general interimar al Capitalei: Lucrurile merg foarte bine din punct de vedere al investiţiilor / După Moscova, al doilea cel mai mare sistem centralizat din lume pe termoficare este în Bucureşti / Aş putea să spun – o să fIe extraordinar la iarnă, dar nu o să fie # G4Media
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrurile merg bine în ceea ce priveşte investiţiile şi a subliniat că în Bucureşti este...
12:20
Agenţia de evaluare financiară Fitch îmbunătăţeşte ratingul Italiei, în urma reducerii semnificative a deficitului bugetar # G4Media
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" la „BBB plus", cu perspectivă pozitivă, „pentru...
12:10
Crosul Arenelor are loc duminică în București: Aproape 2500 de alergători vor participa la ediția din acest an # G4Media
Pe 21 septembrie, Bucureștiul devine scena unei curse spectaculoase: aproape 2.500 de alergători iau startul de la Arcul de Triumf spre Arena Națională. Crosul Arenelor...
