Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou
Fanatik, 20 septembrie 2025 18:50
Olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările de la Baku și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:20
Rata criminalității din Ecuador a crescut alarmant, iar efectele se răsfrâng și asupra sportivilor. La 19 septembrie, un fotbalist a fost împușcat mortal.
Acum 15 minute
19:10
Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram!? Atacantul Universității Craiova a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei României.
Acum o oră
18:50
Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou # Fanatik
Olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările de la Baku și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului.
18:40
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee # Fanatik
Un nou cuplu din tenisul mondial a spus „Da”. Jucătorul se găsește în top 100, iar ea este prezentă la numeroase turnee.
18:30
Ruben Amorim, victima umorului englezesc după startul de sezon modest: ”Singurul 343 care funcționează în Manchester” # Fanatik
Manchester United nu se regăsește nici în startul actualului sezon, iar Ruben Amorim a fost victima umorului englezesc.
Acum 2 ore
18:20
Costel Gâlcă a anunțat o absență importantă înainte de Rapid – Hermannstadt! Ce a declarat despre situația de la FCSB # Fanatik
Costel Gâlcă a prefațat partida pe care Rapid o va disputa pe teren propriu contra lui Hermannstadt. Tehnicianul a dezvăluit că un jucător important nu va fi disponibil.
18:10
Ce avere are Cristi Borcea, de fapt. În ce a investit fostul acționar de la Dinamo în ultimii ani # Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce avere a adunat Cristi Borcea, dar și ce investiții a făcut fostul acționar de la Dinamo.
17:50
Kopic, uimit de sezonul Universităţii Craiova: “Au făcut transferuri foarte bune, sunt principalii favoriţi la titlu! Mirel Rădoi este un lider” # Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul croat, impresionat de ce vede la Universitatea Craiova.
17:40
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie # Fanatik
Cum se numește sportivul cu 250 de milioane de euro în conturi și 5 copii, însă nu le dă bani. Motivul pentru care a luat această hotărâre.
Acum 4 ore
17:20
Poveste de film! Unde a ajuns tricoul lui Nader Ghandri după faza virală din Zenit – Akhmat Grozny # Fanatik
Meciul de cupă dintre Zenit și Akhmat Grozny s-a sfârșit cu o fază extrem de amuzantă! VAR-ul a anulat un cartonaș roșu primit de unul dintre jucători, care oferise deja tricoul unui fan
17:10
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări # Fanatik
Unii fotbaliști câștigă foarte mulți bani din Instagram în 2025, iar sumele pot ajunge să întreacă orice fel de așteptare în unele cazuri.
17:00
Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia! Mi s-a întâmplat şi mie” # Fanatik
Laurențiu Reghecamf îi ține partea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cum a comentat ultimele gesturi ale tehnicianului oltenilor.
16:40
A fost numit cel mai infidel fotbalist, iar fanii au început să pună pariuri pe seama aventurilor sale! Povestea starului din Marea Britanie care a generat mari controverse # Fanatik
Cine a fost cel mai infidel fotbalist din Marea Britanie? Aventurile sale au ajuns să fie intens mediatizate, astfel că fanii au început să pună pariuri.
16:40
Surpriză uriașă! Dan Petrescu, negocieri cu un club din străinătate! A fost propus la echipă de un fost Balon de Aur # Fanatik
Dan Petrescu este la un pas de revenirea pe banca tehnică. Unde a fost propus fostul antrenor de la CFR Cluj.
16:20
Cristi Chivu, veste uriașă înainte de Inter – Sassuolo: „S-a antrenat cu noi”. Cum i-a fentat pe jurnaliști la conferință # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat meciul pe care Inter îl va disputa duminică pe teren propriu contra lui Sassuolo. Tehnicianul român a vorbit și despre situația lui Lautaro Martinez.
16:10
Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera lui Octavian Bellu # Fanatik
Ce se mai știe despre Mariana Bitang, celebra antrenoare a gimnasticii românești. Meseria pe care o are soția lui Octavian Bellu.
15:40
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse” # Fanatik
Numită cea mai frumoasă femeie din lume, în 2022, Paige Spiranac, a dat vestea cea mare. Ce le-a mărturisit fanilor săi.
15:30
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Charalambous, după ce antrenorul FCSB a spus „postul meu e în pericol în fiecare zi” # Fanatik
Gigi Becali, verdict în cazul antrenorului de la FCSB. Ce se întâmplă cu Elias Charalambous după umilința cu FC Botoșani.
Acum 6 ore
15:20
Alex Mitriță are China la picioare! Gol spectaculos în stilul lui Del Piero, după ce Zhejiang a rămas în inferioritate numerică. Video # Fanatik
Alexandru Miriță a marcat din nou în China. Internaționalul român a restabilit egalitatea după ce echipa lui rămăsese în 10 oameni. Cum a înscris.
15:20
Ea este cântăreața din România care s-a îndrăgostit de Rapid. Jucătorii pe care îi admiră celebra artistă # Fanatik
Cine este cântăreața care iubește atmosfera de pe stadionul echipei Rapid. Sportivii pe care îi apreciază cunoscuta vedetă.
15:10
Fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani. Secretul care îl ajută să joace alături de sportivi cu 60 de ani mai tineri # Fanatik
Lamberto Boranga, fotbalistul italian care a debutat în 1961, a anunțat că se va întoarce pe teren. El a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat.
14:50
Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă gol și adoarme”. Nu a scăpat nici Darius Olaru! # Fanatik
Marian Iancu a criticat jucătorii și staff-ul FCSB-ului, după eșecul suferit de campioană pe terenul lui FC Botoșani.
14:40
Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită „Prințesa războinică” și fură toate privirile # Fanatik
Cine este iubita lui Ștefan Baiaram. Fotbalistul de la Universitatea Craiova și tânăra supranumită „Prințesa războinică” formează un cuplu de aproape 4 ani.
14:20
Care e marele minus al lui Cristi Chivu la Inter: „Este greu să se impună în faţa jucătorilor cu galoane şi ani pe umeri. Zenga e gelos pe el” # Fanatik
Giovanni Becali a analizat situația în care se află Cristi Chivu la Inter. Agentul FIFA a vorbit și despre declarațiile făcute de Walter Zenga, fostul antrenor de la FCSB și Dinamo
14:10
Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți # Fanatik
Povestea de viață a lui Costel Pantilimon, fotbalistul care a apărat poarta uriașei echipe britanice Manchester City, este una cu adevărat impresionantă.
14:00
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt pe primul loc şi că s-au calificat în Conference, dar atât!” # Fanatik
Oțelul Galați așteaptă cu nerăbdare meciul de acasă cu liderul Universitatea Craiova. Conducerea moldovenilor a făcut anunțul înaintea meciului direct.
13:40
Gigi Becali, atac nuclear la adresa lui Valeriu Iftime după Botoșani – FCSB 3-1: „Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” # Fanatik
Gigi Becali a dat de pământ cu Valeriu Iftime după ironiile finanțatorului de la FC Botoșani. După 3-1 cu FCSB, omul de afaceri din Moldova i-a cerut plecarea lui Elias Charalambous.
13:30
Vedeta care nu lipsește de la meciurile FCSB-ului, mesaj dur după 1-3 cu Botoșani: „Nu are cum să fie Steaua” # Fanatik
FCSB a fost învinsă cu 3-1 de FC Botoșani în etapa a 10-a din Superligă, iar o vedetă din România a criticat evoluția campioanei.
Acum 8 ore
13:20
Fratele lui Octavian Popescu, pe urmele starului de la FCSB. Cum a reacționat Dani după primul gol marcat în Liga 3: „Aveam chef să joc. Tavi îmi spune mereu asta!” # Fanatik
Dani Popescu a marcat primul gol în Liga 3. Cum a reacționat fratele mai mic al lui Tavi Popescu la finalul meciului.
13:00
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza” # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în ce condiții o să joace echipa sa, Al Hilal Omdurman, în primul meci din Liga Campionilor.
12:50
Biletele pentru meciurile României cu Moldova și Austria au fost puse în vânzare. Cât costă și cum pot fi achiziționate # Fanatik
Luna octombrie vine cu noi meciuri pentru naționala României. Cât costă biletele pentru jocurile cu Moldova și Austria și cum pot fi cumpărate.
12:30
Teles o avertizează pe Universitatea Craiova! Marea problemă peste care oltenii pot da Galați # Fanatik
U Craiova nu va avea o misiune ușoară la Galați, acolo unde publicul este gălăgios, iar echipa este împinsă de la spate. Ce a spus Samuel Teles, fostul jucător al moldovenilor.
12:20
A doua zi după Botoșani – FCSB 3-1, Gigi Becali a criticat dur un jucător: „A făcut un cadou. Aiurea” # Fanatik
Gigi Becali n-a stat la discuții cu jucătorul său. Pe cine a criticat a doua zi după FC Botoșani - FCSB 3-1.
12:10
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei # Fanatik
Cristiano Ronaldo adoră să consume un aliment banal, care costă doar câțiva lei. Se pare că marele fotbalist se bucură de gustul său.
11:50
De ce a căzut varianta Florin Pârvu la Petrolul! Preşedintele Voluntariului a dezvăluit tot: “Va antrena în SuperLiga, dar la anul!” # Fanatik
FC Voluntari a lămurit situația lui Florin Pârvu. Ce au spus oficialii ilfovenilor după ce antrenorul a fost cerut insistent la Petrolul.
11:40
Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și a stârnit hohote de râs # Fanatik
O cunoscută prezentatoare TV a comis-o în direct, greșind numele lui Virgil van Dijk. Momentul a ajuns viral și a stârnit numeroase reacții.
Acum 12 ore
11:20
Război total între Jose Mourinho și Fenerbahce! Președintele turcilor i-a răspuns tehnicianului: „Doar morții și proștii…” # Fanatik
Jose Mourinho a criticat-o pe Fenerbahce după ce a semnat cu Benfica. Președintele turcilor, Ali Koc, a oferit un răspuns tăios.
11:10
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă # Fanatik
Businessul cu care tind să aibă succes Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Au băgat bani mulți într-o resursă importantă de pe glob.
11:00
Imaginea care spune totul! Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoșani – FCSB 3-1. Foto # Fanatik
FCSB a suferit un nou eșec în Superligă, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani. Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul întâlnirii.
10:40
Fiul fostului căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua: “E “câine” mai rău ca mine. Plânge la meciuri” # Fanatik
Răzvan Patriche a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, că fiul său este legitimat la CSA Steaua. Deși joacă la rivala din Ghencea, cel mic poartă în suflet culorile alb-roșii.
10:30
S-au încins în direct din cauza luptei la titlu: “S-o vedem pe Craiova după două înfrângeri!” # Fanatik
Analiștii prezenți la FANATIK SUPERLIGA au dezbătut subiectul privind lupta la titlu din acest sezon, iar părerile sunt împărțite.
10:00
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie” # Fanatik
Mircea Lucescu ar putea miza pe un jucător de la Dinamo pentru duelul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Anunțul lui Zeljko Kopic.
09:40
Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare” # Fanatik
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, trece prin momente extrem de dificile. Tatăl fostului mare portar român a murit.
09:40
Mirel Rădoi, ultimele detalii despre starea sa de sănătate după „episodul” cu Farul: „Înseamnă că presiunea e prea mare” # Fanatik
Mirel Rădoi i-a liniștit pe suporterii Universității Craiova după „episodul“ de la finalul meciului cu Farul, când nu s-a putut prezenta la flash-uri și la conferința de presă.
09:20
Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum să dai tu sfaturi? Nu înțeleg” # Fanatik
FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest start de campionat, iar Ilie Dumitrescu a expus motivele căderii campioanei României.
09:10
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan # Fanatik
Câte mașini are David Popovici? Pe lângă pasiunea sa pentru sport, campionul olimpic pare că are o afinitate și pentru bolizii de lux.
08:50
226 de meciuri fără gol primit! Omul pe care Horațiu Moldovan vroia să-l scoată din poartă a ajuns la o performanță monstruoasă # Fanatik
Slovenul Jan Oblak a jucat meciul cu numărul 500 pentru Atletico Madrid, fiind cel mai bun portar din istoria echipei spaniole
08:40
Zece derby-uri pe care nu trebuie să le ratezi în weekend! Programul TV și povestea fiecărei rivalități # Fanatik
Weekend-ul 20-21 septembrie se anunță unul foarte aglomerat pentru microbiști. Sunt programate 10 derby-uri care nu trebuiesc ratate! Programul complet și televizările.
08:20
Omul care aduce golul! Killerul FCSB-ului a marcat în două meciuri cât în ultimul său sezon jucat înainte de a veni în România # Fanatik
Ucraineanul Mykola Kovtalyuk a ajuns la trei goluri, câte a dat sezonul trecut în țara natală, reușite în cinci partide pentru FC Botoșani
08:10
După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț neașteptat: ”Abia aștept” # Fanatik
La scurtă vreme după ce a părăsit Serbia pentru o națiune iubită de români, Novak Djokovic a dat vestea cea mare. Ce a transmis.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.