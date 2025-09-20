Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou

Fanatik, 20 septembrie 2025 18:50

Olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările de la Baku și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului.

Acum 5 minute
19:20
Doliu în Ecuador! Trei fotbaliști au fost împușcați mortal în decurs de 9 zile Fanatik
Rata criminalității din Ecuador a crescut alarmant, iar efectele se răsfrâng și asupra sportivilor. La 19 septembrie, un fotbalist a fost împușcat mortal.
Acum 15 minute
19:10
Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!” Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram!? Atacantul Universității Craiova a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei României.
Acum o oră
18:50
18:40
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee Fanatik
Un nou cuplu din tenisul mondial a spus „Da”. Jucătorul se găsește în top 100, iar ea este prezentă la numeroase turnee.
18:30
Ruben Amorim, victima umorului englezesc după startul de sezon modest: ”Singurul 343 care funcționează în Manchester” Fanatik
Manchester United nu se regăsește nici în startul actualului sezon, iar Ruben Amorim a fost victima umorului englezesc.
Acum 2 ore
18:20
Costel Gâlcă a anunțat o absență importantă înainte de Rapid – Hermannstadt! Ce a declarat despre situația de la FCSB Fanatik
Costel Gâlcă a prefațat partida pe care Rapid o va disputa pe teren propriu contra lui Hermannstadt. Tehnicianul a dezvăluit că un jucător important nu va fi disponibil.
18:10
Ce avere are Cristi Borcea, de fapt. În ce a investit fostul acționar de la Dinamo în ultimii ani Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce avere a adunat Cristi Borcea, dar și ce investiții a făcut fostul acționar de la Dinamo.
17:50
Kopic, uimit de sezonul Universităţii Craiova: “Au făcut transferuri foarte bune, sunt principalii favoriţi la titlu! Mirel Rădoi este un lider” Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul croat, impresionat de ce vede la Universitatea Craiova.
17:40
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie Fanatik
Cum se numește sportivul cu 250 de milioane de euro în conturi și 5 copii, însă nu le dă bani. Motivul pentru care a luat această hotărâre.
Acum 4 ore
17:20
Poveste de film! Unde a ajuns tricoul lui Nader Ghandri după faza virală din Zenit – Akhmat Grozny Fanatik
Meciul de cupă dintre Zenit și Akhmat Grozny s-a sfârșit cu o fază extrem de amuzantă! VAR-ul a anulat un cartonaș roșu primit de unul dintre jucători, care oferise deja tricoul unui fan
17:10
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări Fanatik
Unii fotbaliști câștigă foarte mulți bani din Instagram în 2025, iar sumele pot ajunge să întreacă orice fel de așteptare în unele cazuri.
17:00
Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia! Mi s-a întâmplat şi mie” Fanatik
Laurențiu Reghecamf îi ține partea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cum a comentat ultimele gesturi ale tehnicianului oltenilor.
16:40
A fost numit cel mai infidel fotbalist, iar fanii au început să pună pariuri pe seama aventurilor sale! Povestea starului din Marea Britanie care a generat mari controverse Fanatik
Cine a fost cel mai infidel fotbalist din Marea Britanie? Aventurile sale au ajuns să fie intens mediatizate, astfel că fanii au început să pună pariuri.
16:40
Surpriză uriașă! Dan Petrescu, negocieri cu un club din străinătate! A fost propus la echipă de un fost Balon de Aur Fanatik
Dan Petrescu este la un pas de revenirea pe banca tehnică. Unde a fost propus fostul antrenor de la CFR Cluj.
16:20
Cristi Chivu, veste uriașă înainte de Inter – Sassuolo: „S-a antrenat cu noi”. Cum i-a fentat pe jurnaliști la conferință Fanatik
Cristi Chivu a prefațat meciul pe care Inter îl va disputa duminică pe teren propriu contra lui Sassuolo. Tehnicianul român a vorbit și despre situația lui Lautaro Martinez.
16:10
Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera lui Octavian Bellu Fanatik
Ce se mai știe despre Mariana Bitang, celebra antrenoare a gimnasticii românești. Meseria pe care o are soția lui Octavian Bellu.
15:40
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse” Fanatik
Numită cea mai frumoasă femeie din lume, în 2022, Paige Spiranac, a dat vestea cea mare. Ce le-a mărturisit fanilor săi.
15:30
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Charalambous, după ce antrenorul FCSB a spus „postul meu e în pericol în fiecare zi” Fanatik
Gigi Becali, verdict în cazul antrenorului de la FCSB. Ce se întâmplă cu Elias Charalambous după umilința cu FC Botoșani.
Acum 6 ore
15:20
Alex Mitriță are China la picioare! Gol spectaculos în stilul lui Del Piero, după ce Zhejiang a rămas în inferioritate numerică. Video Fanatik
Alexandru Miriță a marcat din nou în China. Internaționalul român a restabilit egalitatea după ce echipa lui rămăsese în 10 oameni. Cum a înscris.
15:20
Ea este cântăreața din România care s-a îndrăgostit de Rapid. Jucătorii pe care îi admiră celebra artistă Fanatik
Cine este cântăreața care iubește atmosfera de pe stadionul echipei Rapid. Sportivii pe care îi apreciază cunoscuta vedetă.
15:10
Fotbalistul care se întoarce pe teren la 83 de ani. Secretul care îl ajută să joace alături de sportivi cu 60 de ani mai tineri Fanatik
Lamberto Boranga, fotbalistul italian care a debutat în 1961, a anunțat că se va întoarce pe teren. El a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat.
14:50
Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă gol și adoarme”. Nu a scăpat nici Darius Olaru! Fanatik
Marian Iancu a criticat jucătorii și staff-ul FCSB-ului, după eșecul suferit de campioană pe terenul lui FC Botoșani.
14:40
Cine este iubita fotbalistului român al momentului din Superliga. Partenera lui Ștefan Baiaram e supranumită „Prințesa războinică” și fură toate privirile Fanatik
Cine este iubita lui Ștefan Baiaram. Fotbalistul de la Universitatea Craiova și tânăra supranumită „Prințesa războinică” formează un cuplu de aproape 4 ani.
14:20
Care e marele minus al lui Cristi Chivu la Inter: „Este greu să se impună în faţa jucătorilor cu galoane şi ani pe umeri. Zenga e gelos pe el” Fanatik
Giovanni Becali a analizat situația în care se află Cristi Chivu la Inter. Agentul FIFA a vorbit și despre declarațiile făcute de Walter Zenga, fostul antrenor de la FCSB și Dinamo
14:10
Povestea emoționantă a lui Costel Pantilimon, uriașul portar român care a apărat poarta lui Manchester City. Cum a învățat să vorbească, deși are părinții surdomuți Fanatik
Povestea de viață a lui Costel Pantilimon, fotbalistul care a apărat poarta uriașei echipe britanice Manchester City, este una cu adevărat impresionantă.
14:00
Oţelul Galaţi nu se teme de liderul Universitatea Craiova: “Îi respectăm că sunt pe primul loc şi că s-au calificat în Conference, dar atât!” Fanatik
Oțelul Galați așteaptă cu nerăbdare meciul de acasă cu liderul Universitatea Craiova. Conducerea moldovenilor a făcut anunțul înaintea meciului direct.
13:40
Gigi Becali, atac nuclear la adresa lui Valeriu Iftime după Botoșani – FCSB 3-1: „Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” Fanatik
Gigi Becali a dat de pământ cu Valeriu Iftime după ironiile finanțatorului de la FC Botoșani. După 3-1 cu FCSB, omul de afaceri din Moldova i-a cerut plecarea lui Elias Charalambous.
13:30
Vedeta care nu lipsește de la meciurile FCSB-ului, mesaj dur după 1-3 cu Botoșani: „Nu are cum să fie Steaua” Fanatik
FCSB a fost învinsă cu 3-1 de FC Botoșani în etapa a 10-a din Superligă, iar o vedetă din România a criticat evoluția campioanei.
Acum 8 ore
13:20
Fratele lui Octavian Popescu, pe urmele starului de la FCSB. Cum a reacționat Dani după primul gol marcat în Liga 3: „Aveam chef să joc. Tavi îmi spune mereu asta!” Fanatik
Dani Popescu a marcat primul gol în Liga 3. Cum a reacționat fratele mai mic al lui Tavi Popescu la finalul meciului.
13:00
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la ora 3 după amiaza” Fanatik
Laurențiu Reghecampf a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, în ce condiții o să joace echipa sa, Al Hilal Omdurman, în primul meci din Liga Campionilor.
12:50
Biletele pentru meciurile României cu Moldova și Austria au fost puse în vânzare. Cât costă și cum pot fi achiziționate Fanatik
Luna octombrie vine cu noi meciuri pentru naționala României. Cât costă biletele pentru jocurile cu Moldova și Austria și cum pot fi cumpărate.
12:30
Teles o avertizează pe Universitatea Craiova! Marea problemă peste care oltenii pot da Galați Fanatik
U Craiova nu va avea o misiune ușoară la Galați, acolo unde publicul este gălăgios, iar echipa este împinsă de la spate. Ce a spus Samuel Teles, fostul jucător al moldovenilor.
12:20
A doua zi după Botoșani – FCSB 3-1, Gigi Becali a criticat dur un jucător: „A făcut un cadou. Aiurea” Fanatik
Gigi Becali n-a stat la discuții cu jucătorul său. Pe cine a criticat a doua zi după FC Botoșani - FCSB 3-1.
12:10
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un produs care costă doar câțiva lei Fanatik
Cristiano Ronaldo adoră să consume un aliment banal, care costă doar câțiva lei. Se pare că marele fotbalist se bucură de gustul său.
11:50
De ce a căzut varianta Florin Pârvu la Petrolul! Preşedintele Voluntariului a dezvăluit tot: “Va antrena în SuperLiga, dar la anul!” Fanatik
FC Voluntari a lămurit situația lui Florin Pârvu. Ce au spus oficialii ilfovenilor după ce antrenorul a fost cerut insistent la Petrolul.
11:40
Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și a stârnit hohote de râs Fanatik
O cunoscută prezentatoare TV a comis-o în direct, greșind numele lui Virgil van Dijk. Momentul a ajuns viral și a stârnit numeroase reacții.
Acum 12 ore
11:20
Război total între Jose Mourinho și Fenerbahce! Președintele turcilor i-a răspuns tehnicianului: „Doar morții și proștii…” Fanatik
Jose Mourinho a criticat-o pe Fenerbahce după ce a semnat cu Benfica. Președintele turcilor, Ali Koc, a oferit un răspuns tăios.
11:10
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă Fanatik
Businessul cu care tind să aibă succes Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Au băgat bani mulți într-o resursă importantă de pe glob.
11:00
Imaginea care spune totul! Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoșani – FCSB 3-1. Foto Fanatik
FCSB a suferit un nou eșec în Superligă, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani. Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul întâlnirii.
10:40
Fiul fostului căpitan de la Dinamo, legitimat la CSA Steaua: “E “câine” mai rău ca mine. Plânge la meciuri” Fanatik
Răzvan Patriche a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, că fiul său este legitimat la CSA Steaua. Deși joacă la rivala din Ghencea, cel mic poartă în suflet culorile alb-roșii.
10:30
S-au încins în direct din cauza luptei la titlu: “S-o vedem pe Craiova după două înfrângeri!” Fanatik
Analiștii prezenți la FANATIK SUPERLIGA au dezbătut subiectul privind lupta la titlu din acest sezon, iar părerile sunt împărțite.
10:00
Zeljko Kopic anunţă ce jucător de la Dinamo e gata să se bată pentru un loc de titular la echipa naţională: “Am vorbit cu domnul Lucescu! Este o soluţie” Fanatik
Mircea Lucescu ar putea miza pe un jucător de la Dinamo pentru duelul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial. Anunțul lui Zeljko Kopic.
09:40
Dani Coman trece prin momente foarte grele: „În dimineața asta am aflat o veste cutremurătoare” Fanatik
Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, trece prin momente extrem de dificile. Tatăl fostului mare portar român a murit.
09:40
Mirel Rădoi, ultimele detalii despre starea sa de sănătate după „episodul” cu Farul: „Înseamnă că presiunea e prea mare” Fanatik
Mirel Rădoi i-a liniștit pe suporterii Universității Craiova după „episodul“ de la finalul meciului cu Farul, când nu s-a putut prezenta la flash-uri și la conferința de presă.
09:20
Ilie Dumitrescu l-a luat la țintă după FC Botoșani – FCSB 3-1: „Cum să dai tu sfaturi? Nu înțeleg” Fanatik
FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest start de campionat, iar Ilie Dumitrescu a expus motivele căderii campioanei României.
09:10
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan Fanatik
Câte mașini are David Popovici? Pe lângă pasiunea sa pentru sport, campionul olimpic pare că are o afinitate și pentru bolizii de lux.
08:50
226 de meciuri fără gol primit! Omul pe care Horațiu Moldovan vroia să-l scoată din poartă a ajuns la o performanță monstruoasă Fanatik
Slovenul Jan Oblak a jucat meciul cu numărul 500 pentru Atletico Madrid, fiind cel mai bun portar din istoria echipei spaniole
08:40
Zece derby-uri pe care nu trebuie să le ratezi în weekend! Programul TV și povestea fiecărei rivalități Fanatik
Weekend-ul 20-21 septembrie se anunță unul foarte aglomerat pentru microbiști. Sunt programate 10 derby-uri care nu trebuiesc ratate! Programul complet și televizările.
08:20
Omul care aduce golul! Killerul FCSB-ului a marcat în două meciuri cât în ultimul său sezon jucat înainte de a veni în România Fanatik
Ucraineanul Mykola Kovtalyuk a ajuns la trei goluri, câte a dat sezonul trecut în țara natală, reușite în cinci partide pentru FC Botoșani
08:10
După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț neașteptat: ”Abia aștept” Fanatik
La scurtă vreme după ce a părăsit Serbia pentru o națiune iubită de români, Novak Djokovic a dat vestea cea mare. Ce a transmis.
