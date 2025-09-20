Ionuţ Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca"
Newsweek.ro, 20 septembrie 2025 18:50
Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din ...
Acum 5 minute
19:20
Explozie la o fabrică de lemn din Hunedoara. Pagube uriașe. De la ce a izbucnit vâlvătaia și ce spun...
Acum 15 minute
19:10
Federal Reserve a redus rata dobânzii, dar ratele pe termen lung, inclusiv la ipotecare, au crescut # Newsweek.ro
Randamentele obligațiunilor de trezorerie, pe termen lung, au crescut săptămâna aceasta, în ciuda re...
Acum o oră
18:50
18:30
Cu avionul direct de la Iași la Dubai, mare hub pentru lumea toată. Arabii urmăreau Iașul de 9 ani # Newsweek.ro
Cu avionul direct de la Iași la Dubai, un mare hub pentru lumea întreagă. Arabii urmăreau Iașul de 9...
Acum 2 ore
18:20
Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+. 2025 a adus va...
18:00
Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 € de noul proprietar, scoasă din nou la vânzare # Newsweek.ro
Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 de euro de actualul proprietar, scoasă din nou la ...
17:50
Aleksandr Țiunin, ultimul manager de top găsit mort, lângă maşină. Sinucis cu puşca de vânătoare # Newsweek.ro
Aleksandr Țiunin, directorul general NPK Himprominjiniring, este ultimul manager de top care a fost...
17:40
Nu este prima dată când Moscova folosește acest tip de instrument. În perioada interbelică, Cominter...
Acum 4 ore
17:20
Alexandru Nazare: "Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat" # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bo...
17:00
Preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de ...
16:50
Forțele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus. Conform unor...
16:30
Un tânăr i-a furat cardul unui bătrân pe care se îl mai ajuta cu treburile gospodărești. Cât a furat # Newsweek.ro
Un tânăr i-a furat cardul unui bătrân de 76 de ani pe care îl mai ajuta din când în când cu treburil...
16:30
Ce vechime trebuie să aibă românii pentru a ieși la pensie în Italia? Pot să ia și 1000 euro/lună # Newsweek.ro
Italia a publicat regulile și cuantumurile pentru anul 2025 în ceea ce privește pensia minimă acorda...
16:00
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletel...
15:40
Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberf...
Acum 6 ore
15:20
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă "măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor social...
15:00
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști...
14:40
46 de percheziții privind infracțiuni economice. Măsuri asigurătorii de 17 milioane de lei # Newsweek.ro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efect...
14:20
România a încasat despăgubirea pentru brăţările şi Coiful dacic de la Coţofeneşti furate în Olanda # Newsweek.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele p...
13:50
Ochii din cer. Canada monitorizează activ vapoarele și urmărește cinci nave de cercetare chineze # Newsweek.ro
Aeronavele canadiene supraveghează îndeaproape navele chineze după ce acestea au fost zărite în apro...
Acum 8 ore
13:20
Urmărirea de către NATO a submarinelor rusești în Arctica este afectată de schimbările climatice # Newsweek.ro
În adâncul Arcticii, la bordul singurei nave de cercetare a NATO, bare verzi de date se mișcă pe ecr...
12:50
Rusia confirmă - indirect, prin drone „scăpate“ spre Polonia - că nu renunță la confruntarea cu NATO...
12:30
Călin Georgescu suspendat de la Universitate. Ultimul salariu: 7.500 lei. A trăit și cu 700 lei/lună # Newsweek.ro
Călin georgescu preda 6 materii la Universitatea Pitești. Și-a suspendat contractul până în octombri...
12:00
Familie de medici cu salarii de 25.000 lei net/lună. El a fost arestat pentru că a luat șpagă # Newsweek.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zi...
11:40
omânia are un deficit istoric în comerţul exterior cu produse farmaceutice, în condiţiile în care ex...
11:30
6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile până când CCR este chemată să ia o decizie crucială. 6 judecători CCR au pensii...
Acum 12 ore
11:00
A început cursa pentru extragerea heliului-3 de pe suprafața Lunii — iar Interlune este prima la lin...
10:40
București, 566 de ani de la prima atestare documentară. Când a devenit capitala Țării Românești? # Newsweek.ro
Bucureștiul sărbătorește 566 de ani de la prima atestare documentară certă, la 20 septembrie 1459. E...
10:30
„Motorul Europei” dă rateuri. Creşterea economică a Germaniei e estimată la 1%. Ce spun analiștii? # Newsweek.ro
Creşterea economică a Germaniei, țara considerată „Motorul Europei”, e estimată la puțin peste 1% în...
10:00
Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într-un copac, într-o curbă, și a murit pe loc # Newsweek.ro
Un accident teribil a avut loc azi-noapte în Tecuci. Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într...
09:40
Avioanele NATO, mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat puternic vestul Ucrainei # Newsweek.ro
Avioane de luptă poloneze și NATO au fost mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat putern...
09:30
566 de ani, de la atestarea Bucureștiului: Paradă, bătaie cu flori, iMapp și Raliul Gumball # Newsweek.ro
Se împlinesc 566 de ani de la prima atestare a Bucureștiului, iar capitala României sărbătorește cu ...
09:10
Trump „uită” că Erdogan a luat rachete rusești S-400 și îl primește la Casa Albă pentru F-35 # Newsweek.ro
Donald Trump îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pe 25 septembrie, la Casa Albă, p...
08:40
Șoșoacă, adusă de poliție la Parchet? Pe 23 septembrie, e chemată pentru propagandă legionară # Newsweek.ro
Diana Șoșoacă, președintele SOS România și europarlamentar, e chemată pe 23 septembrie la Parchetul ...
08:20
Criza campioanei en-titre se adâncește. FCSB a fost învinsă rușinos de FC Botoșani, scor 3-1, și a c...
08:00
Făina din bucătărie cu care să îți speli părul pentru a scăpa de mătreață. Nu e cea clasică # Newsweek.ro
Un remediu simplu, folosit de secole în Asia, poate înlocui șamponul și tratamentele costisitoare. O...
07:50
Noua lume a lui Xi Jinping. Totalitarism 2.0. Demonstrații de forță. Armată consolidată # Newsweek.ro
Demonstrații de forță. Armată consolidată. Aliați de conjunctură. Reinterpretarea istoriei. Totalita...
07:40
Nicolae Ceaușescu voia să dărâme Gara de Nord și s-o mute în Băneasa. Modernizată cu 100.000. 000 € # Newsweek.ro
Puțini știu că Nicolae Ceaușescu a vrut să dărâme Gara de Nord și s-o refacă în Băneasa, dar Revoluț...
07:30
VIDEO Cum arată cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria „0002” și piese 100% franțuzești # Newsweek.ro
Un român din Suceava deține cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria de caroserie „0002”, piese ...
07:20
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii, noi proiecte # Newsweek.ro
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii încep noi proie...
07:10
Se schimbă data la care se virează pensie în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari # Newsweek.ro
Jumătate din pensionarii din România vor primi pensia pe o altă dată în luna octombrie. Se schimbă d...
06:50
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
Acum 24 ore
22:20
Spionii britanici MI6 au inaugurat o platformă unde agenți străini pot pune informații despre Rusia # Newsweek.ro
Serviciul britanic de informații externe MI6 deschide un front digital în spionaj cu un nou portal n...
22:10
Unii pensionari riscă să rămână fără pensie, din octombrie. Documentul care trebuie pregătit # Newsweek.ro
Există unii pensionari care riscă să rămână fără pensie, de la 1 octombrie a.c.. Care este documentu...
21:50
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU d...
21:40
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină ...
21:20
ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară) anunţă că transpunerea în legislația națională a Di...
20:50
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem. Câştigă în 10 ani 4.000 de euro # Newsweek.ro
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem, care îndeplinesc anumite condiţii speciale. C...
20:30
Ce dificultăţi are Simona Halep acum, după ce s-a retras din tenisul de performanţă. Cu ce se ocupă ...
19:50
Putin hărțuiește Flancul estic al NATO. Trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei # Newsweek.ro
Trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian dea...
