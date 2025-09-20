Ionuţ Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca&#34;

Newsweek.ro, 20 septembrie 2025 18:50

Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
19:20
Explozie la o fabrică de lemn din Hunedoara. Pagube uriașe de sute de mii de euro Newsweek.ro
Explozie la o fabrică de lemn din Hunedoara. Pagube uriașe. De la ce a izbucnit vâlvătaia și ce spun...
Acum 15 minute
19:10
Federal Reserve a redus rata dobânzii, dar ratele pe termen lung, inclusiv la ipotecare, au crescut Newsweek.ro
Randamentele obligațiunilor de trezorerie, pe termen lung, au crescut săptămâna aceasta, în ciuda re...
Acum o oră
18:50
Ionuţ Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca&#34; Newsweek.ro
Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din ...
18:30
Cu avionul direct de la Iași la Dubai, mare hub pentru lumea toată. Arabii urmăreau Iașul de 9 ani Newsweek.ro
Cu avionul direct de la Iași la Dubai, un mare hub pentru lumea întreagă. Arabii urmăreau Iașul de 9...
Acum 2 ore
18:20
Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+ Newsweek.ro
Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+. 2025 a adus va...
18:00
Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 € de noul proprietar, scoasă din nou la vânzare Newsweek.ro
Vila familiei Vlasov, complet renovată cu 500.000 de euro de actualul proprietar, scoasă din nou la ...
17:50
Aleksandr Țiunin, ultimul manager de top găsit mort, lângă maşină. Sinucis cu puşca de vânătoare Newsweek.ro
Aleksandr Țiunin, directorul general NPK Himprominjiniring, este ultimul manager de top care a fost...
17:40
Remus Pricopie: Partidele KGB, o metodă veche cu mijloace noi Newsweek.ro
Nu este prima dată când Moscova folosește acest tip de instrument. În perioada interbelică, Cominter...
Acum 4 ore
17:20
Alexandru Nazare: &#34;Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat&#34; Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bo...
17:00
Ce este cartea de rezidență de &#34;aur&#34; pentru 1.000.000 $, legalizată de Trump Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de ...
16:50
Două rafinării din Rusia au fost lovite de dronele ucrainene Newsweek.ro
Forțele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus. Conform unor...
16:30
Un tânăr i-a furat cardul unui bătrân pe care se îl mai ajuta cu treburile gospodărești. Cât a furat Newsweek.ro
Un tânăr i-a furat cardul unui bătrân de 76 de ani pe care îl mai ajuta din când în când cu treburil...
16:30
Ce vechime trebuie să aibă românii pentru a ieși la pensie în Italia? Pot să ia și 1000 euro/lună Newsweek.ro
Italia a publicat regulile și cuantumurile pentru anul 2025 în ceea ce privește pensia minimă acorda...
16:00
Peste 4,5 milioane de persoane s-au înscris în cursa pentru bilete la CM 2026 Newsweek.ro
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletel...
15:40
La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest Newsweek.ro
Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberf...
Acum 6 ore
15:20
China ia „măsuri disciplinare” împotriva reţelelor sociale Newsweek.ro
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă "măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor social...
15:00
Turlele catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise pentru turiști Newsweek.ro
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turiști...
14:40
46 de percheziții privind infracțiuni economice. Măsuri asigurătorii de 17 milioane de lei Newsweek.ro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efect...
14:20
România a încasat despăgubirea pentru brăţările şi Coiful dacic de la Coţofeneşti furate în Olanda Newsweek.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele p...
13:50
Ochii din cer. Canada monitorizează activ vapoarele și urmărește cinci nave de cercetare chineze Newsweek.ro
Aeronavele canadiene supraveghează îndeaproape navele chineze după ce acestea au fost zărite în apro...
Acum 8 ore
13:20
Urmărirea de către NATO a submarinelor rusești în Arctica este afectată de schimbările climatice Newsweek.ro
În adâncul Arcticii, la bordul singurei nave de cercetare a NATO, bare verzi de date se mișcă pe ecr...
12:50
După invadarea Ucrainei, Rusia vizează Finlanda? Newsweek.ro
Rusia confirmă - indirect, prin drone „scăpate“ spre Polonia - că nu renunță la confruntarea cu NATO...
12:30
Călin Georgescu suspendat de la Universitate. Ultimul salariu: 7.500 lei. A trăit și cu 700 lei/lună Newsweek.ro
Călin georgescu preda 6 materii la Universitatea Pitești. Și-a suspendat contractul până în octombri...
12:00
Familie de medici cu salarii de 25.000 lei net/lună. El a fost arestat pentru că a luat șpagă Newsweek.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost arestat preventiv pentru 30 de zi...
11:40
Exporturile de produse farmaceutice ale României, de 3 ori mai mici decât importurile Newsweek.ro
omânia are un deficit istoric în comerţul exterior cu produse farmaceutice, în condiţiile în care ex...
11:30
6 judecători CCR au pensii de până la 60.000 lei. Doar trei nu au. Judecă tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile până când CCR este chemată să ia o decizie crucială. 6 judecători CCR au pensii...
Acum 12 ore
11:00
Un pas uriaș pentru exploatarea minieră a Lunii Newsweek.ro
A început cursa pentru extragerea heliului-3 de pe suprafața Lunii — iar Interlune este prima la lin...
10:40
București, 566 de ani de la prima atestare documentară. Când a devenit capitala Țării Românești? Newsweek.ro
Bucureștiul sărbătorește 566 de ani de la prima atestare documentară certă, la 20 septembrie 1459. E...
10:30
„Motorul Europei” dă rateuri. Creşterea economică a Germaniei e estimată la 1%. Ce spun analiștii? Newsweek.ro
Creşterea economică a Germaniei, țara considerată „Motorul Europei”, e estimată la puțin peste 1% în...
10:00
Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într-un copac, într-o curbă, și a murit pe loc Newsweek.ro
Un accident teribil a avut loc azi-noapte în Tecuci. Un șofer de 29 de ani a „zburat” cu mașina într...
09:40
Avioanele NATO, mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat puternic vestul Ucrainei Newsweek.ro
Avioane de luptă poloneze și NATO au fost mobilizate să apere Polonia, după ce Rusia a atacat putern...
09:30
566 de ani, de la atestarea Bucureștiului: Paradă, bătaie cu flori, iMapp și Raliul Gumball Newsweek.ro
Se împlinesc 566 de ani de la prima atestare a Bucureștiului, iar capitala României sărbătorește cu ...
09:10
Trump „uită” că Erdogan a luat rachete rusești S-400 și îl primește la Casa Albă pentru F-35 Newsweek.ro
Donald Trump îl va primi pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pe 25 septembrie, la Casa Albă, p...
08:40
Șoșoacă, adusă de poliție la Parchet? Pe 23 septembrie, e chemată pentru propagandă legionară Newsweek.ro
Diana Șoșoacă, președintele SOS România și europarlamentar, e chemată pe 23 septembrie la Parchetul ...
08:20
VIDEO Campioana FCSB, învinsă rușinos de FC Botoșani, cu 3-1. Becali: „Bucurați-vă!” Newsweek.ro
Criza campioanei en-titre se adâncește. FCSB a fost învinsă rușinos de FC Botoșani, scor 3-1, și a c...
08:00
Făina din bucătărie cu care să îți speli părul pentru a scăpa de mătreață. Nu e cea clasică Newsweek.ro
Un remediu simplu, folosit de secole în Asia, poate înlocui șamponul și tratamentele costisitoare. O...
07:50
Noua lume a lui Xi Jinping. Totalitarism 2.0. Demonstrații de forță. Armată consolidată Newsweek.ro
Demonstrații de forță. Armată consolidată. Aliați de conjunctură. Reinterpretarea istoriei. Totalita...
07:40
Nicolae Ceaușescu voia să dărâme Gara de Nord și s-o mute în Băneasa. Modernizată cu 100.000. 000 € Newsweek.ro
Puțini știu că Nicolae Ceaușescu a vrut să dărâme Gara de Nord și s-o refacă în Băneasa, dar Revoluț...
07:30
VIDEO Cum arată cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria „0002” și piese 100% franțuzești Newsweek.ro
Un român din Suceava deține cea mai veche Dacia 1300 din lume. Are seria de caroserie „0002”, piese ...
07:20
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii, noi proiecte Newsweek.ro
Horoscop 21 septembrie. Luna Nouă în Fecioară schimbă rutina Balanțelor. Capricornii încep noi proie...
07:10
Se schimbă data la care se virează pensie în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari Newsweek.ro
Jumătate din pensionarii din România vor primi pensia pe o altă dată în luna octombrie. Se schimbă d...
06:50
Bombardierul suprem din al II-lea Război Mondial, pe cer la 80 ani. E modelul folosit la Hiroshima Newsweek.ro
Forțele Aeriene Comemorative (CAF) din SUA operează singurele două avioane Boeing B-29 apte de zbor,...
Acum 24 ore
22:20
Spionii britanici MI6 au inaugurat o platformă unde agenți străini pot pune informații despre Rusia Newsweek.ro
Serviciul britanic de informații externe MI6 deschide un front digital în spionaj cu un nou portal n...
22:10
Unii pensionari riscă să rămână fără pensie, din octombrie. Documentul care trebuie pregătit Newsweek.ro
Există unii pensionari care riscă să rămână fără pensie, de la 1 octombrie a.c.. Care este documentu...
21:50
Pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU de fiica de 80 de ani Newsweek.ro
Caz care i-a lăsat pe medicii ieșeni muți de uimire: pacientă de 100 de ani ajutată să vină la UPU d...
21:40
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași Newsweek.ro
Cum vor fi producția și vinul toamna asta? Forfotă mare în podgoriile din Iași: viile sunt în plină ...
21:20
ASF: Transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II a fost aprobată Newsweek.ro
ASF (Autoritatea pentru Supraveghere Financiară) anunţă că transpunerea în legislația națională a Di...
20:50
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem. Câştigă în 10 ani 4.000 de euro Newsweek.ro
Ce mare avantaj au acum unii donatorii de celule stem, care îndeplinesc anumite condiţii speciale. C...
20:30
Ce dificultăţi are Simona Halep, după ce s-a retras din tenis. Cu ce se ocupă acum? Newsweek.ro
Ce dificultăţi are Simona Halep acum, după ce s-a retras din tenisul de performanţă. Cu ce se ocupă ...
19:50
Putin hărțuiește Flancul estic al NATO. Trei MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei Newsweek.ro
Trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au intrat fără permisiune în spațiul aerian estonian dea...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.