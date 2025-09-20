VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Primasport.ro, 20 septembrie 2025 18:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
• • •
Acum 15 minute
19:10
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun”
Acum o oră
18:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut
18:30
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică
Acum 2 ore
17:50
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă
17:40
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB
Acum 4 ore
17:10
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism
16:50
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important
16:40
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale
16:30
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist”
16:30
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie
16:20
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni”
16:10
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu
16:10
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului
16:10
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup
16:00
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!”
15:50
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună
Acum 6 ore
15:10
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV
15:10
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV
14:30
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri
14:20
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
13:50
Tenis: Yannick Theodor Alexandrescou va juca finala Campionatului European de Juniori U18
13:50
E gata! Jucătorul vinovat pentru înfrângerea FCSB-ului cu Botoşani a fost scos în faţă de Becali: ”A făcut un cadou şi ne-au egalat!”
13:40
Antrenorul care a ”ruinat” un gigant din Premier League surprinde din nou: ”Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United!”
13:40
Iga Swiatek s-a calificat în finală la Korea Open, după un meci de 67 de minute
Acum 8 ore
12:50
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii deschid scorul prin Ofori
12:40
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:20
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB? Gigi Becali a luat decizia finală imediat după eşecul de la Botoşani
Acum 12 ore
11:10
Starurile lui Becali, distruse: ”Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!”
11:00
Marian Iancu a ieşit la atac: ”Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!”
10:30
Ilie Dumitrescu nu a mai suportat, după ultimul eşec al FCSB-ului: ”Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoşani!”
10:00
Tragedie la FC Argeş, chiar în ziua meciului „U” Cluj: „În dimineaţa asta am aflat o veste cutremurătoare”
09:40
Olandezii râd de FCSB, după ce campioana s-a făcut de râs chiar înainte de debutul în Europa League! Cum au numit-o pe echipa lui BecalI: „Spera să se redreseze la Botoşani”
09:20
Marian Iancu, discurs vijelios la adresa jucătorilor de la FCSB, după dezastrul de la Botoşani: „ Joacă în reclame” . Nici Gigi Becali nu a scăpat: „Nu mai are nicio inspiraţie divină”
09:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Mirel Rădoi este invincibilă în acest sezon
09:00
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, ASTĂZI, de la 18:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să-şi menţină seria de rezultate pozitive
09:00
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău, ASTĂZI, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
08:50
Legendarul fundaş al lui Bayern Munchen se retrage! Anunţul campionului Mondial
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Lecce - Cagliari 1-2. Oaspeţii au revenit, deşi au fost conduşi
00:10
Viitorul FCSB-ului în SuperLigă, pus sub semnul întrebării: „Să meargă frumos în B, să joace frumos cu CSA. Vor fi nişte derby-uri frumoase în Ghencea” | VIDEO EXCLUSIV
19 septembrie 2025
23:40
VIDEO | Leo Grozavu, reacţie savuroasă după ce a răpus campioana. ”Ne-am salutat că batem FCSB”
23:40
Elias Charalambous pe picior de plecare? „Chiar dacă se bagă sau nu se bagă domnul Becali, eu nu îi văd stăpâni pe ce se întâmplă acolo”/„Cu ce te ajută dacă îl schimbi?” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Steaua Bucureşti – Primorac Kotor 12-15, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor la Polo
23:20
Fanii campioanei au răbufnit! Comunicat dur al Peluzei Nord. ”Prea v-am ţinut în braţe”
23:10
VIDEO | ”Trebuie să ne trezim”. Bîrligea, şocat de startul de sezon
23:00
VIDEO | Elias Charalambous, reacţie despre demisie. ”Chiar încerc să aflu”
22:50
”Bucuraţi-vă, bucuraţi-vă”. Gigi Becali, reacţie fermă după dezastrul de la Botoşani
22:30
VIDEO | FC Botoşani - FCSB 3-1. Toamna taie aripile campioanei: paşi rapizi spre play-out, sub vântul rece al realităţii
