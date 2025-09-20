VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Primasport.ro, 20 septembrie 2025 18:50

VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
19:10
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun” Primasport.ro
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun”
Acum o oră
18:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut Primasport.ro
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut
18:30
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică Primasport.ro
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică
Acum 2 ore
17:50
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă Primasport.ro
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă
17:40
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB Primasport.ro
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB
Acum 4 ore
17:10
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism Primasport.ro
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism
16:50
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important Primasport.ro
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important
16:40
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale Primasport.ro
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale
16:30
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist” Primasport.ro
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist”
16:30
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie Primasport.ro
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie
16:20
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni” Primasport.ro
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni”
16:10
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu Primasport.ro
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu
16:10
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului Primasport.ro
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului
16:10
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup Primasport.ro
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup
16:00
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!” Primasport.ro
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!”
15:50
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună Primasport.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună
Acum 6 ore
15:10
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV Primasport.ro
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV
15:10
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” Primasport.ro
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” Primasport.ro
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV
14:30
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri
14:20
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
13:50
Tenis: Yannick Theodor Alexandrescou va juca finala Campionatului European de Juniori U18 Primasport.ro
Tenis: Yannick Theodor Alexandrescou va juca finala Campionatului European de Juniori U18
13:50
E gata! Jucătorul vinovat pentru înfrângerea FCSB-ului cu Botoşani a fost scos în faţă de Becali: ”A făcut un cadou şi ne-au egalat!” Primasport.ro
E gata! Jucătorul vinovat pentru înfrângerea FCSB-ului cu Botoşani a fost scos în faţă de Becali: ”A făcut un cadou şi ne-au egalat!”
13:40
Antrenorul care a ”ruinat” un gigant din Premier League surprinde din nou: ”Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United!” Primasport.ro
Antrenorul care a ”ruinat” un gigant din Premier League surprinde din nou: ”Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United!”
13:40
Iga Swiatek s-a calificat în finală la Korea Open, după un meci de 67 de minute Primasport.ro
Iga Swiatek s-a calificat în finală la Korea Open, după un meci de 67 de minute
Acum 8 ore
12:50
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii deschid scorul prin Ofori Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii deschid scorul prin Ofori
12:40
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:20
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB? Gigi Becali a luat decizia finală imediat după eşecul de la Botoşani Primasport.ro
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB? Gigi Becali a luat decizia finală imediat după eşecul de la Botoşani
Acum 12 ore
11:10
Starurile lui Becali, distruse: ”Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!” Primasport.ro
Starurile lui Becali, distruse: ”Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!”
11:00
Marian Iancu a ieşit la atac: ”Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!” Primasport.ro
Marian Iancu a ieşit la atac: ”Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!”
10:30
Ilie Dumitrescu nu a mai suportat, după ultimul eşec al FCSB-ului: ”Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoşani!” Primasport.ro
Ilie Dumitrescu nu a mai suportat, după ultimul eşec al FCSB-ului: ”Cum să dai tu sfaturi? Să vorbească de Botoşani!”
10:00
Tragedie la FC Argeş, chiar în ziua meciului „U” Cluj: „În dimineaţa asta am aflat o veste cutremurătoare” Primasport.ro
Tragedie la FC Argeş, chiar în ziua meciului „U” Cluj: „În dimineaţa asta am aflat o veste cutremurătoare”
09:40
Olandezii râd de FCSB, după ce campioana s-a făcut de râs chiar înainte de debutul în Europa League! Cum au numit-o pe echipa lui BecalI: „Spera să se redreseze la Botoşani” Primasport.ro
Olandezii râd de FCSB, după ce campioana s-a făcut de râs chiar înainte de debutul în Europa League! Cum au numit-o pe echipa lui BecalI: „Spera să se redreseze la Botoşani”
09:20
Marian Iancu, discurs vijelios la adresa jucătorilor de la FCSB, după dezastrul de la Botoşani: „ Joacă în reclame” . Nici Gigi Becali nu a scăpat: „Nu mai are nicio inspiraţie divină” Primasport.ro
Marian Iancu, discurs vijelios la adresa jucătorilor de la FCSB, după dezastrul de la Botoşani: „ Joacă în reclame” . Nici Gigi Becali nu a scăpat: „Nu mai are nicio inspiraţie divină”
09:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Mirel Rădoi este invincibilă în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 21:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Mirel Rădoi este invincibilă în acest sezon
09:00
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, ASTĂZI, de la 18:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să-şi menţină seria de rezultate pozitive Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, ASTĂZI, de la 18:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să-şi menţină seria de rezultate pozitive
09:00
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău, ASTĂZI, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău, ASTĂZI, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
08:50
Legendarul fundaş al lui Bayern Munchen se retrage! Anunţul campionului Mondial Primasport.ro
Legendarul fundaş al lui Bayern Munchen se retrage! Anunţul campionului Mondial
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Lecce - Cagliari 1-2. Oaspeţii au revenit, deşi au fost conduşi Primasport.ro
VIDEO | Lecce - Cagliari 1-2. Oaspeţii au revenit, deşi au fost conduşi
00:10
Viitorul FCSB-ului în SuperLigă, pus sub semnul întrebării: „Să meargă frumos în B, să joace frumos cu CSA. Vor fi nişte derby-uri frumoase în Ghencea” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Viitorul FCSB-ului în SuperLigă, pus sub semnul întrebării: „Să meargă frumos în B, să joace frumos cu CSA. Vor fi nişte derby-uri frumoase în Ghencea” | VIDEO EXCLUSIV
19 septembrie 2025
23:40
VIDEO | Leo Grozavu, reacţie savuroasă după ce a răpus campioana. ”Ne-am salutat că batem FCSB” Primasport.ro
VIDEO | Leo Grozavu, reacţie savuroasă după ce a răpus campioana. ”Ne-am salutat că batem FCSB”
23:40
Elias Charalambous pe picior de plecare? „Chiar dacă se bagă sau nu se bagă domnul Becali, eu nu îi văd stăpâni pe ce se întâmplă acolo”/„Cu ce te ajută dacă îl schimbi?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Elias Charalambous pe picior de plecare? „Chiar dacă se bagă sau nu se bagă domnul Becali, eu nu îi văd stăpâni pe ce se întâmplă acolo”/„Cu ce te ajută dacă îl schimbi?” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
Steaua Bucureşti – Primorac Kotor 12-15, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor la Polo Primasport.ro
Steaua Bucureşti – Primorac Kotor 12-15, în primul meci din preliminariile Ligii Campionilor la Polo
23:20
Fanii campioanei au răbufnit! Comunicat dur al Peluzei Nord. ”Prea v-am ţinut în braţe” Primasport.ro
Fanii campioanei au răbufnit! Comunicat dur al Peluzei Nord. ”Prea v-am ţinut în braţe”
23:10
VIDEO | ”Trebuie să ne trezim”. Bîrligea, şocat de startul de sezon Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să ne trezim”. Bîrligea, şocat de startul de sezon
23:00
VIDEO | Elias Charalambous, reacţie despre demisie. ”Chiar încerc să aflu” Primasport.ro
VIDEO | Elias Charalambous, reacţie despre demisie. ”Chiar încerc să aflu”
22:50
”Bucuraţi-vă, bucuraţi-vă”. Gigi Becali, reacţie fermă după dezastrul de la Botoşani Primasport.ro
”Bucuraţi-vă, bucuraţi-vă”. Gigi Becali, reacţie fermă după dezastrul de la Botoşani
22:30
VIDEO | FC Botoşani - FCSB 3-1. Toamna taie aripile campioanei: paşi rapizi spre play-out, sub vântul rece al realităţii Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FCSB 3-1. Toamna taie aripile campioanei: paşi rapizi spre play-out, sub vântul rece al realităţii
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.