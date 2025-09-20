Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a avut o reacție în legătură cu scenariul demisiei lui Ilie Bolojan, o ipoteză despre care se vorbește tot mai des în spațiul public. Economistul a explicat că premierul își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală, situație în care va prefera să lase locul altcuiva. […]
• • •
Gândul.ro vă încântă cu un alt banc savuros, iar de data aceasta amuzamentul vine în urma unui dialog între două pensionare. Spor la râs! Două babe stăteau de vorbă: – Mi-am luat un dispozitiv de auz nou. – Și cât a costat? – Joi dimineața! Românul, fiica lui de 18 ani și petrecerea în India […]
Potrivit informațiilor apărute în presa din Ucraina, președintele țării, Voldomir Zelenski, îndeamnă România și Polonia să participe la operațiunile care implică doborârea dronelor rusești. Președintele ucrainean a invocat necesitatea implementării unor măsuri sporite de securitate, în contextul în care doar în ultima săptămână, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României. „Dronele […]
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată” # Gândul
Într-un răspuns la solicitarea Gândul, cu privire la eroarea gravă de acum o lună și jumătate, când un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit când era pe tură, reprezentanții Romatsa – compania care dirijează traficul aerian din România – nu neagă incidentul și spun că angajatul lor era obosit și nu […]
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
Un bărbat din Alba a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe cardul bancar, însă și-a dat seama abia seara de ispravă. A mers la poliție pentru a raporta incidentul. Un bărbat din comuna Galda de Jos, județul Alba, în vârstă de 76 de ani, a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe […]
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României # Gândul
Ambasada SUA a transmis, de Zilele Bucureştiului, un mesaj de felicitare, în care descrie capitala ca fiind „un oraș plin de istorie, cultură și povești întinse pe parcursul mai multor secole.” Mesajul a fost însoțit de o fotografie istorică din arhivele Library of Congress, realizată între 1890 și 1900, care surprinde patrimoniul ce continuă să […]
Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari companiilor care solicită vize prin programul H-1B pentru lucrătorii străini. Noua dispoziție urmează să intre în vigoare pe 21 septembrie. Susținătorii lui Trump au aplaudat decizia, pentru că vizele H-1B subminează forța de muncă americană. „Companiile […]
Un magnat rus a fost găsit MORT lângă Moscova. Cine era Alexander Tyunin și cu ce afaceri se ocupa # Gândul
Alexander Tyunin, directorul general al companiei JSC NPK Khimprominzhenering, a fost găsit mort lângă mașina sa, pe un drum adiacent unei păduri din regiunea Moscova. Lângă bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, relatează The Moscow Times, care citează TASS. „Cadavrul lui Alexander […]
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile # Gândul
În curând va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi. Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 22 septembrie 2025, la ora locală 21:19. După ce va fi o „balansare” între noapte […]
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție” # Gândul
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vine cu vești bune pentru România. Mai exact, oficialul publică cifrele recoltei din 2025 și arată faptul că țara noastră are o producție record de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță. Acesta susține că revenirea agriculturii românești este una incredibilă, după an 2024 de cădere aproape inexplicabilă, în 2025 […]
Prima ediție a Mamaia Rally Show a debutat cu emoții, adrenalină și un invitat surpriză: fostul campion mondial la box, Leonard Doroftei. Ploieșteanul, supranumit „Moșul”, a acceptat provocarea de a fi copilot pentru Norbert Maior, unul dintre cei mai promițători piloți români de raliuri, la bordul unui Citroën C3 Rally2. Evenimentul se desfășoară în nordul […]
La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a ADORMIT pe tură. O aeronavă cu sute de pasageri a stat zeci de minute în aer # Gândul
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că […]
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură # Gândul
Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până pe data de 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica deturnarea fondurilor europene, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an, preia stiripesurse.ro. La fel ca […]
Tragedie fără margini în Arad. Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand. Sora ei a decedat în urmă cu 10 zile # Gândul
Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand care a avut loc la data de 5 septembrie 2025. Sora ei, Diana, în vârstă de 19 ani, s-a stins din viață în urmă cu 10 zile. În data de 5 septembrie 2025, un accident cumplit avea să aibă loc […]
Alexandru Nazare nu vrea să desființeze ANAF, dar o vrea „reformată din temelii”. „Prea multă inerție” # Gândul
În timp ce consilierul premierului Ilie Bolojan crede că ANAF ar trebui desființată, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că instituția nu trebuie desființată, ci „reformată din temelii”. Ionuț Dumitru a declarat la Digi24 că „structura după care funcționează ANAF este nefuncțională”, în timp ce ministrul Alexandru Nazare, la același post de televiziune, spune că […]
Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare # Gândul
Gabriela Cristea (50 de ani) a dezvăluit, pe internet, rețeta de dulceață de ardei iute pe care o pregătește des, acasă. Vedeta a mărturisit că o asemenea dulceață se consumă, de obicei, alături de carne. Soția lui Tavi Clonda a adus în atenție rețeta de dulceață de ardei iute pe care o prepară des. Recent, […]
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis # Gândul
Marilyn Monroe (d. 4 august 1962) a fost una dintre cele mai îndrăgite și, de altfel, râvnite actrițe de la vremea aceea. A rămas, chiar și în prezent, un „icon” al culturii pop și un sex simbol. Cu un deceniu înainte să se stingă din viață, actrița mărturisea, în cadrul unei reviste, ce dietă bizară […]
Economistul lui Bolojan crede că „structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională” # Gândul
Consilierul premierului, economistul Ionuț Dumitru, consideră că structura ANAF este una nefuncțională și ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”, ca să poată aduce mai mulți bani la buget. Consilierul lui Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, în opinia sa personală, ANAF funcționează după o structură perimată, însă […]
Rusia lansează unul dintre cele mai mari ATACURI de la începutul invaziei în țara vecină. Peste 500 de drone au lovit Ucraina # Gândul
Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, lovind mai multe clădiri rezidențiale și infrastructuri critice. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 552 dintre drone și 31 de rachete. Trei persoane au murit în urma atacului, alte zeci sunt rănite și mai multe clădiri rezidențiale au […]
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc, acum, spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști # Gândul
În această perioadă, o noapte de cazare poate fi mai ieftină, spre deosebire de vârful sezonului estival. Spre finalul lunii septembrie 2025, turiștii se pot bucura de prețuri mai mici pe litoral, dar și de o vreme plăcută. În luna septembrie 2025 se derulează Programul „Litoralul pentru Toți”, iar turiștii au ocazia să scoată mai […]
Nu lăsa prudența să te împiedice în acest moment. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 21 septembrie 2025. Berbec Ai uitat să iei două aspirine înainte să te culci aseară? Dimineața aceasta s-ar putea să te simți confuz, dar starea aceasta ar trebui să treacă în jurul prânzului. Ai putea fi surprins […]
CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București # Gândul
Un castel istoric, părăsit de mai bine de trei secole și învăluit în mister, a fost scos la vânzare. Prețul cerut pentru această proprietate este uluitor de mic – puțin peste 110.000 de euro, cam cât o garsonieră nouă într-un ansamblu rezidențial din București. Locația se află în Scoția și, scrie „The Mirror”, ar fi […]
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală” # Gândul
Nu alegerile de la Primăria Municipiului București sunt grija lui Nicușor Dan, în acest moment, consideră șeful interimar al PMB, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Insider Politic”-Prima TV, că pre;dintele are probleme mult mai complexe de rezolvat. Interimarul de la capitală, Stelian Bujduveanu, este unul dintre românii foarte mulțumiți de […]
Procesul de 15 miliarde de dolari al lui Donald TRUMP împotriva ziarului New York Times, anulat de un judecător. „Plin de injurii și invective” # Gândul
Încă o lovitură încasată de Donald Trump: un judecător a anulat procesul de 15 miliarde de dolari intentat împotriva ziarului New York Times. Judecătorul îi acordă președintelui SUA un termen de 28 de zile pentru a depune din nou acțiunea. În opinia sa, dosarul inițial depus de tabăra liderului de la Casa Albă este „plin […]
A renunțat sau nu a renunțat România la căutarea TEZAURULUI furat din Olanda? Ce înseamnă plata despăgubirilor de aproape 6 milioane de euro # Gândul
Prima lună din 2025 venea cu o veste tristă pentru cultura românească și pentru simbolistica identitară a românilor. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 24- 25 ianuarie, mai multe obiecte din tezaurul dacic, expus la la Muzeul Drents din Assen, Olanda, erau furate. Vestea a făcut repede înconjurului lumii, iar primele cercetări ale politiției arătau […]
Gigi Becali i-a răspuns dur lui Valeriu Iftime, după ce patronul de la FC Botoșani a râs de FCSB și i-a cerut demisia lui Elias Charalambous. FC Botoşani a învins cu 3-1 pe FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, revenind de la 0-1. FCSB a condus cu 1-0, prin golul lui Bîrligea, […]
Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei # Gândul
Angajații din Primăria Municipiului București au cele mai mari salarii din administrația publică din România, chiar dacă acestea sunt plafonate la nivelul anului 2018. Informația a fost dată publicității de către primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. 19.000 lei este salariul lunar pe care-l duce acasă primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat […]
Pentru unii nativi, începutul toamnei aduce o aliniere a astrelor deosebit de benefică. Pe 18 septembrie 2025, Venus a intrat în Balanță, iar această etapă înseamnă că energiile Universului vor răspunde pozitiv dorințelor puse în ultimele luni. Patru zodii sunt sub semnul norocului în perioada următoare. Dragostea, cariera și planurile personale vor prinde contur într-un […]
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale # Gândul
Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale. După ce vineri duăpă-amiază două avioane ruse de vânătoare ar fi survolat la joasă altitudine în apropierea platformei Petrobaltic, din […]
„Doamna Noastră” se întoarce. Moment SIMBOLIC pentru francezi. Ce se întâmplă cu turnurile Catedralei Notre – Dame, la șase ani de la incendiu # Gândul
Zi istorică pentru francezi. Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise publicului, la șase ani după incendiul devastator care au mistuit catedrala și a îndurerat o lume întreagă. Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare, iar momentul a coincis cu debutul „Zilelor Europene ale Patrimoniului.” Monumentul medieval, simbol al Franței, a fost salvat […]
Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare în România, reprezentanții AUR ar câștiga cele mai multe mandate, relevă un sondaj AVANGARDE cu privire la opțiunea de vot a românilor. 74% dintre românii chestionați consideră, potrivit aceluiași sondaj, că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 21% cred că direcția este bună, iar 5% […]
Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-COVID adulților # Gândul
Un important comitet consultativ pentru vaccinare din SUA a decis să nu mai recomande adulților vaccinarea împotriva Covid-19. Până în prezent, vaccinul anti-Covid fusese aprobat oficial pentru locuitorii Statelor Unite de la pandemie încoace. Comitetul consultativ pentru practici de imunizare (ACIP) a votat, cu o majoritate restrânsă, împotriva recomandării prescrierii vaccinului anti-Covid. Robert F. Kennedy […]
Egreta, rața cu gâtul roșu și pelicanul de Dolj, în pericol! Lacul Bistreț a secat din cauza secetei și irigațiilor ilegale # Gândul
Situație alarmantă în Dolj. Lacul Bistreț, arie protejată din 2007, dispare de la o zi la alta din cauza secetei și irigațiilor excesive care distrug aria de protecție specială. Inspectorii Firecției Apelor Jiu Craiova au făcut controale și au dat și amenzi pentru cei care au irigat ilegal din lacul din sudul județului. Lacul Bistreț […]
Ionuț Moșteanu a anunțat că România așteaptă banii de la UE ca să înceapă să producă drone militare # Gândul
România are un program de înzestrare pentru armată, agreat cu aliații NATO, spune ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Însă, deși este o țară sigură „în care să-ți crești copiii”, România se împrumută ca să cumpere arme. În paralel, va produce și drone. Sâmbătă, Ionuț Moșteanu a vorbit despre faptul că UE va finanța, printr-un program de […]
Avioane poloneze și aliate au fost trimise, sâmbătă dimineața, 20 septembrie, pentru a asigura siguranța spațiului aerian, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei. Loviturile au venit în apropierea graniței Ucrainei cu Polonia. NATO apără spațiul aerian Polonia este stat membru NATO, reamintește agenția Reuters. „Din cauza activității aviației de lungă distanță […]
Haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Traficul aerian, PARALIZAT din cauza unui atac cibernetic major / Care este situația pe Otopeni # Gândul
Este haos pe mai multe aeroporturi din Europa. Concret, mai multe hub-uri aeriene majore se confruntă cu efectele unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare. Din această cauză, pe mai multe aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, sunt întârzieri și anulări de zboruri. Care este situația […]
Trei cetăţeni iranieni au fost depistaţi la Aeroportul „Henri Coandă” din Bucureşti în timp ce încercau să intre în spaţiul Schengen cu documente false. „În data de 18.09.2025, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, s-au prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Istanbul – Turcia, trei persoane de sex masculin. La […]
Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Fostul primar avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea # Gândul
Ziarul BIHOREANUL a publicat o dezvăluire conform căreia, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit credențiale de acces la camerele video publice, astfel […]
Soluția USR pentru ieșirea din criză. Lichidarea companiilor de stat cu pierderi și listarea celor profitabile # Gândul
„Lichidarea și listarea” a companiile de stat este soluția pe care USR a găsit-o pentru ieșirea din criză. Declarația a fost făcută de șeful USR, Dominic Fritz, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă prilejuită cu împlinirea a 9 ani de la înființarea formațiunii politice pe care o conduce. „Putem să câștigăm 50 de miliarde de […]
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint” # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că sâmbătă se împlinesc 51 de ani de la inaugurarea celui mai spectaculos drum din România: Transfăgărășan – DN 7C. Aproximativ 40 de oameni au murit în timpul construcției acestui drum care „taie” Munții Făgăraș. „Astăzi, 20 septembrie 2025, marcăm 51 de ani de la inaugurarea […]
Dominic Fritz trasează prioritățile politicii externe a României. Anunță imperativ instituire de noi sancțiuni împotriva Rusiei convenite cu Oana Țoiu # Gândul
Șeful USR, Dominic Fritz, a reamintit în conferința de sâmbătă, faptul că printre prioritățile politicii externe ale țării noastre se află impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite împreună cu ministrul de Externe, Oana Țoiu. România este atacată hibrid de Rusia și se impun noi sancțiuni asupra Kremlinului, din partea României. Ba mai mult, este […]
ZILELE BUCUREȘTILOR 2025. Paradă, bătaie cu flori, spectacole și un raliu în Capitală/Programul evenimentelor din weekend-ul 20-21 septembrie # Gândul
Zilele Bucureștilor se vor celebra în acest weekend, sâmbătă și duminică, 20, respectiv 21 septembrie 2025, printr-o serie de concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate. Seria de evenimente marchează 566 de ani de la prima atestare documentară a orașului București. „Străzi deschise” pe Calea Victoriei „Străzi deschise” […]
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu realizează portretul președintelui Nicușor Dan, la 100 de zile de la preluarea funcției, folosindu-se de metaforă pentru a sugera că acesta nu este încă pe deplin conștient de poziția pe care o ocupă. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu face trimitere […]
Jurnalistul Ion Cristoiu atrage atenția, în cea mai recentă analiză, asupra modului în care Rusia a schimbat strategia în politica sa externă și militară. Dacă până de curând Kremlinul încerca să transmită că ar fi dispus la o înțelegere privind conflictul din Ucraina, tonul s-a modificat vizibil, spune Cristoiu. În plus, remarcă reputatul om de […]
George Simion spulberă politicile promovate de mișcările progresiste: „Pozițiile mele de pe baricadele civice sunt aceleași” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, atacă politicile și ideile promovate de mișcările progresiste care subminează identitatea statelor europene. Liderul opoziției din Parlamentul României se arată indignat de catalogarea eronată, spune el, ca „extremiști” a conservatorilor care își doresc protejarea valorilor și credințelor identitare ale spațiului european. ”Sunt categoric împotriva celor care descriu Europa ca fiind un […]
