Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului

12:20

Șeful USR, Dominic Fritz, a reamintit în conferința de sâmbătă, faptul că printre prioritățile politicii externe ale țării noastre se află impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, convenite împreună cu ministrul de Externe, Oana Țoiu. România este atacată hibrid de Rusia și se impun noi sancțiuni asupra Kremlinului, din partea României. Ba mai mult, este […]