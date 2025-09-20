Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România

09:50

Un bărbat din Chicago a avut parte de o surpriză uriașă după ce a plecat de acasă doar ca să își spele mașina și s-a întors milionar. Norocul i-a surâs la Powerball, iar reacția soției sale a fost una fulgerătoare, aceasta a decis pe loc unde vor merge prima dată cu banii câștigați.