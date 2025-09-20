Zi decisivă pentru Israel UEFA, aproape să ia o decizie radicală: „Veste apocaliptică! 17-18 din 20 votează pentru excludere”

17:50

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani), a rămas uimit atunci când a fost întrebat despre noul atacant brazilian Ramon Gomes de Lima (19 ani). Deși jucătorul a semnat un contract pe trei ani, tehnicianul a declarat că „nu știe nimic” despre el și că nu l-a văzut până acum la antrenamente.