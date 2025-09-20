Nuno Espirito Santo ar putea reveni în Premier League

14:20

Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, i-a dat replica lui Valeriu Iftime (65), după ce finanțatorul de la FC Botoșani a insinuat că ar trebui ca Elias Charalambous (44) să fie demis.După victoria cu FCSB, Valeriu Iftime a intrat în direct la GSP Live Special și l-a sfătuit pe Becali să demită antrenorul principal: „acum a fost o victorie fotbalistică. Anul trecut am avut un noroc fantastic, dar azi am fost mai buni decât ei. ...