Harry Kane, festival de goluri pentru Bayern Munchen. Cât s-a terminat meciul cu Hoffenheim

Sport.ro, 20 septembrie 2025 20:20

Bundesliga, cu un star din Premier League în mare formă.



• • •

Acum 15 minute
20:40
Costel Pantilimon, concluzie clară după FC Botoșani - FCSB 3-1: „Nu văd varianta asta” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
20:40
Eder Militao l-a eclipsat pe Kylian Mbappe în meciul de azi al lui Real Madrid! Gol cu o ”bombă” de la 30 de metri Sport.ro
Madrilenii s-au impus și în fața lui Espanyol Barcelona.
20:40
Seară de coșmar pentru Chelsea pe ”Teatrul Viselor”! A rămas fără portar în doar cinci minute Sport.ro
Chelsea a avut o primă repriză de coșmar în derby-ul cu Manchester United.
Acum 30 minute
20:30
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon Sport.ro
Campioana României a câștigat lejer meciul cu CSM Constanța din Liga Zimbrilor.
Acum o oră
20:20
20:00
Misterul a fost rezolvat! Cine va înmâna Balonul de Aur la gala de pe 22 septembrie Sport.ro
Noul câștigător al Balonului de Aur va fi aflat luni, 22 septembrie, într-o gală care va avea loc în Theatre du Chatelet din Paris. 
Acum 2 ore
19:40
El e Claudiu Niculescu din Premier League! Gol magistral la vinclu din lovitură liberă în Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO Sport.ro
Oaspeții au făcut legea pe ”Molineux” încă din prima repriză.
19:20
Costel Gâlcă a comentat problemele de la FCSB: ”O șansă în plus pentru Rapid?” Sport.ro
Calificată în faza principală Europa League, pare că FCSB nu se mai regăsește în campionat, cu o singură victorie în 10 etape și patru înfrângeri.
19:20
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Conduși cu 2-0, cei de la Spurs au revenit spectaculos.
19:10
Proba românului Marian Oprea, dominată de un portughez la Mondialul de atletism din Japonia Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo, ultima zi de concurs.
Acum 4 ore
18:50
Dinamo bate ”pe un teren unde se câștigă foarte greu”! Sport.ro
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
18:30
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă Sport.ro
Dan Petrescu ar putea reveni în antrenorat, după dezamăgirea suferită la CFR Cluj.
18:30
Yannick Alexandrescu este în finala pentru titlul de campion european la tenis! Sport.ro
Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.
18:20
Negocierile cu Barcelona, confirmate! Atacantul a dat cărțile pe față Sport.ro
E unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.
18:00
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine va pleca din pole-position Sport.ro
Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Cursa are loc duminică, de la ora 14.00.
17:50
”Vezi vreo ieșire din situația în care se află FCSB?” Răspunsul tranșant al lui Gardoș: ”Iar se fac, mă experimente?” Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înainte de partida cu Go Ahead Eagles din faza principala Europa League.
17:40
Alex Mitriță, gol fabulos și ispravă după ispravă în China, ultimul meci a fost unul nebun! Sport.ro
Internaționalul român face legea în Asia.
17:30
George Ogăraru: "Cei de la Ajax m-au întrebat de Louis Munteanu" Sport.ro
George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost contactat de oficiali ai lui Ajax, care i-au cerut referințe despre Louis Munteanu.
17:20
Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB Sport.ro
FCSB va începe parcursul în faza principală Europa League cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.
17:20
Premier League | Rezumatul meciului Liverpool - Everton 2-1. Partida a fost LIVE pe VOYO Sport.ro
Rezumat video: Liverpool - Everton 2-1.
17:10
Rapid a transferat doi internaționali moldoveni cu două zile înaintea meciului cu FC Hermannstadt! Sport.ro
Constantin Gâlcă se gândește și la viitorul echipei giuleștene.
17:00
România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
Acum 6 ore
16:40
Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia Sport.ro
Un nou meci în Superliga, un nou rezultat dezamăgitor pentru FCSB.
16:30
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului.
16:30
Fenomenul Liviu Antal se îndreaptă în acest sezon spre golul 100 în Lituania! Sport.ro
Atacantul român este de neoprit și la 36 de ani.
16:20
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving Sport.ro
Red Bull Cliff Diving, tradiționalul turneu de sărituri în apă de la mare înălțime, se apropie de final.
16:20
Steven Gerrard revine în Europa, dar nu în Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa Sport.ro
Steven Gerrard e legendă în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
15:40
Anfield s-a umplut de energie! Momentul în care fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota Sport.ro
Fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota.
15:30
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase Sport.ro
Billel Omrani a spart gheața după o așteptare uriașă. 
15:10
Ce au spus italienii după primele meciuri ale lui Chivu pe banca lui Inter Sport.ro
Cristi Chivu va avea o misiune complicată la Inter.
15:00
Ce golazo! Cum a putut Gravenberch să înscrie în Liverpool - Everton Sport.ro
Derby-ul Merseyside a început cu scântei pe Anfield! 
Acum 8 ore
14:50
Cu ce problemă s-ar confrunta Ianis Stoica în Portugalia + reacția lui Marius Măldărășanu Sport.ro
Ianis Stoica (22 de ani) s-a transferat în fereastra de mutări recent încheiată în Portugalia, la Estrela Amadora, în primul eșalon.
14:40
14:40
S-a schimbat liderul în Liga 2! Bătălie aprigă la vârful eșalonului secund! Rezultatele din celelalte meciuri Sport.ro
S-a schimbat liderul în Liga 2.
14:30
Coșmarul continuă pentru Neymar Jr! Brazilianul s-a „rupt“ din nou Sport.ro
Lovitură grea pentru Neymar și pentru Santos! 
14:20
Măldărășanu, înainte de Rapid - Hermannstadt: „Trebuie să băgăm kerosen!” Sport.ro
Hermannstadt n-are cel mai bun început de campionat.
14:00
Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. ”Schimbare de antrenor?!” Sport.ro
FCSB a pierdut 1-3 cu FC Botoșani în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
13:40
Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară Sport.ro
A fost sărbătoare la Botoșani după primul meci al etapei #10 din sezonul regulat al Superligii României.
13:40
Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu Sport.ro
Toate privirile vor fi pe Stanciu de la ora 16:00.
13:20
Cristi Balaj, cât de poate de sincer: „M-am gândit să plec de la CFR!” Sport.ro
CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și riscă să rateze play-off-ul Superligii. 
13:00
Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere” Sport.ro
Unul dintre oamenii de bază ai Barcelonei este aproape să semneze prelungirea cu formația catalană.
Acum 12 ore
12:40
După ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la Seoul, Iga Swiatek a dat lovitura financiară! Sport.ro
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) continuă să domine la Korea Open 2025.
12:30
Oțelul Galați - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 21:00 | Meci greu pentru Mirel Rădoi Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova.
12:30
Ioan Ovidiu Sabău și-a analizat adversarii înainte de Argeș - ”U” Cluj: ”Se vede mâna lui Andone” Sport.ro
FC Argeș - ”U” Cluj este sâmbătă seară, de la ora 18:45, în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României.
12:30
Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
12:20
FC Argeș - ”U” Cluj, LIVE TEXT de la 18:45 | Meci tare în Trivale Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FC Argeș și ”U” Cluj.
12:10
Adio, Franța! Fiul lui Zinedine Zidane s-a decis și schimbă naționala Sport.ro
Fiul fostului mare mijlocaș a câștigat Euro U17 cu reprezentativa de tineret a Franței în anul 2015.
12:00
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi” Sport.ro
Cristi Chivu are un start complicat de sezon cu Inter.
11:50
"Țeapa" de 70.000.000 de euro a lui Chelsea. S-a lăsat de fotbal și vrea la Jocurile Olimpice de atletism Sport.ro
Fotbalistul, transferat cu surle și trâmbițe la Chelsea în ianuarie 2023 pentru 70 de milioane de euro, trăiește acum un scenariu de film!
11:50
Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) a părăsit turneul de la Seul în optimile de finală.
