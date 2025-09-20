Zelenski propune ca România și Polonia să doboare drone rusești deasupra Ucrainei: Pe alții nu contăm

20:10

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe jalonul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. O informare în acest sens a fost transmisă Bursei de …