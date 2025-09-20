Analiză Aktual24: Următoarea bătălie geopolitică între Rusia, China și Occident va fi în Arctica

16:30

Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin, și-a dat demisia din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, a confirmat pe 18 septembrie purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. Plecarea sa marchează sfârșitul unei cariere de peste trei decenii petrecute în cercul de putere al lui Putin, dar […]