Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de mosul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.