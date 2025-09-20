Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO
News.ro, 20 septembrie 2025 20:20
Echipa naţională a României a câştigat 4 medalii de aur, una de argint şi două de bronz în cadrul Campionatului Balcanic de Mountain Bike XCO care a avut loc sâmbătă, la Câmpulung Muscel.
Acum 5 minute
20:50
Trump avertizează Venezuela să-şi primească înapoi prizonierii sau să se confrunte cu consecinţe „incalculabile” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit lui, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, „preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”, a spus el, potrivit Reuters.
Acum o oră
20:20
20:20
Expoziţia ”Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture”, inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam # News.ro
Expoziţia ”Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture”, a fost inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam, aceasta putând fi vizitată până în 18 ianuarie 2026. Evenimentul, organizat în colaborare cu colecţiile Centre Pompidou şi cu sprijinul Institutului Cultural Român, reuneşte peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum şi de fotografii şi filme realizate de acesta.
20:10
Un instrument medical inovator aduce îmbunătăţiri importante în tratamentul hipertensiunii arteriale # News.ro
Hipertensiunea arterială, una dintre principalele cauze de boli cardiovasculare şi decese la nivel mondial, ar putea fi tratată mai eficient cu ajutorul unui instrument digital inovator, dezvoltat pe baza datelor obţinute din aproape 500 de studii clinice.
20:00
Billie Jean King Cup: Echipa Statelor Unite, în finală după ce a învins Marea Britanie în penultimul act # News.ro
Echipa Statelor Unite este în continuare în cursă pentru al 19-lea său trofeu Billie Jean King Cup, un record absolut, după ce s-a impus cu 2-0 în faţa Marii Britanii în a doua semifinală a actualei ediţii, disputată sâmbătă. În finala pentru titlu, americanele vor întâlni campioana en titre, Italia.
Acum 2 ore
19:50
Iaşi: Femeie la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard/ Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism # News.ro
O femeie de 51 de ani a ajuns la spital, sâmbătă seară, după ce a fost lovită, pe un trotuar din Iaşi, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi a ricoşat, după ce a lovit un gard. În urma impactului, maşina a fost proiectată în alt autoturism.
19:40
Premier League: Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală – cinci etape, cinci victorii / Remiză pentru Tottenham # News.ro
Formaţia Liverpool a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Everton, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei. Pentru Liverpool este a cincea victorie în tot atâtea etape.
19:30
Zelenski vorbeşte despre discuţii cu alte state privind soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei: Doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia/ Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România # News.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, adaugă el.
19:00
Poliţia olandeză a folosit gaze lacrimogene şi un tun de apă pentru a dispersa manifestanţii violenţi anti-imigraţie la Haga, sâmbătă, a declarat un purtător de cuvânt al autorităţilor locale, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
18:40
Marele Premiu al Azerbaidjanului de la Baku va rămâne o etapă anuală a Formulei 1 până în 2030.
18:30
Superliga: Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru, arbitrii meciurilor de duminică # News.ro
Arbitrii Szabolcs Kovacs, Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a zecea a Superligii.
18:10
Două echipe din România au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga # News.ro
Două echipe formate din elevi din România, una de la Colegiul Naţional de Informatică ”Grigore Moisil” din Braşov şi cealaltă de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iaşi, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.
18:00
Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor # News.ro
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters.
17:30
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
17:20
China avertizează platformele de socializare Kuaishou şi Weibo pentru încălcări ale reglementărilor privind gestionarea conţinutului # News.ro
Autoritatea chineză pentru reglementarea internetului (Cyberspace Administration of China – CAC) a emis sâmbătă avertismente şi măsuri disciplinare împotriva platformei de live-streaming Kuaishou şi a reţelei sociale Weibo, transmite Reuters.
17:10
Fotbalistul echipei Zhejiang Professional, Alexandru Mitriţă, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Changchun Yatai, în etapa a 25-a a campionatului Chinei.
17:10
În urma unor interpretări apărute recent în spaţiul public cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi înscrierea acestora în Registrul unic al cabinetelor medicale, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis mai multe clarificări.
17:00
Dâmboviţa: Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi furat bani din patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale/ El ar fi sustras şi două biciclete de pe terasa unei locuinţe # News.ro
Un bărbat de 27 de ani din Târgovişte a fost arestat preventiv după ce, începând din luna iunie, ar fi furat sume de bani din sediile a patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale. În plus, el ar fi sustras două biciclete de pe terasa unei locuinţe.
Acum 6 ore
16:50
Armata israeliană îşi continuă ofensiva în Gaza City: 34 de palestinieni ucişi, anunţă autorităţile locale # News.ro
Forţele israeliene au intensificat sâmbătă atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, care au raportat 34 de morţi, transmite Reuters.
16:40
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.
16:30
Handbal feminin: România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea # News.ro
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
16:20
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.
16:20
Influenţa crimei organizate se extinde asupra sportului în toate Americile, ameninţând echitatea competiţiilor sportive de pe continent, a avertizat, vineri, o agenţie a ONU într-un raport prezentat în Panama.
16:00
Cluj: Femeie, transportată în stare gravă la spital, după un accident în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un camion # News.ro
O femeie a fost rănită, sâmbătă după-amiază, într-un accident rutier produs în localitatea Mera, judeţul Cluj, între un autoturism, o autoutilitară şi un camion. Ea a fost intubată şi transportată la spital.
15:40
Constanţa: Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti, după ce el a ieşit în stradă cu o toporişcă, pentru intimidarea unei persoane cu care femeia s-a certat # News.ro
Un bărbat de 55 de ani din municipiul Constanţa şi iubita acestuia au fost amendaţi de poliţişti cu 3.000 de lei fiecare, după ce, în urma unui conflict verbal între femeie şi o altă persoană, bărbatul a ieşit cu o toporişcă pe care a folosit-o pentru intimidare.
15:30
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari - surse # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters.
15:20
Antrenorul echipei Chelsea: Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist # News.ro
Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a respins compasiunea pentru Raheem Sterling şi Axel Disasi, spunând că tatăl său are o „viaţă mai grea” ca pescar decât jucătorii trimişi la formaţia de rezerve a clubului său, relatează BBC.
Acum 8 ore
14:40
China a reafirmat sâmbătă că îşi păstrează poziţia privind viitorul aplicaţiei TikTok în Statele Unite, la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că negocierile pentru trecerea platformei sub control american ”progresează”, transmite Reuters.
14:40
Liga 2: Poli Iaşi a învins Metalul Buzău, scor 2-1. Golul victoriei, marcat din penalti în minutul 90+3 # News.ro
Echipa Poli Iaşi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Metalul Buzău, în etapa a 7-a a Ligii a II-a.
14:40
Sondaj Avangarde – AUR 41%, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD, PNL, USR şi UDMR / POT şi SOS România nu ar mai întruni pragul electoral / 51% dintre respondenţi, mai degrabă dezamăgiţi de cum gestionează Guvernul situaţia # News.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de mosul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.
14:30
Ecuador: Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie # News.ro
Jucătorul profesionist ecuadorian Jonathan González (31 de ani) a fost asasinat, vineri, în timpul unui atac armat. Este a treia asasinare a unui jucător din Ecuador, după cele din 10 septembrie ale lui Maicol Valencia şi Leandro Yépez, jucători ai echipei Exapromo Costa (divizia a 2-a ecuadoriană).
14:10
Agenţia Europeană a Medicamentului: 14 noi tratamente, recomandate pentru autorizare în UE # News.ro
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în şedinţa de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare şi un generic, potrivit datelor publicate vineri de instituţie.
14:10
Ministrul Agriculturii, Florin barbu, anunţă, sâmbătă, producţii record de cereale şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea obţinută anul trecut.
14:00
Brazilia va proteja 140 de milioane de oameni de febra dengue printr-o ”super-fabrică” de ţânţari # News.ro
În Brazilia a fost inaugurată la Curitiba cea mai mare biofabrică din lume pentru creşterea ţânţarilor infectaţi cu bacteria Wolbachia, o metodă folosită pentru a combate răspândirea dengue, relatează Reuters.
13:40
Ministrul Sănătăţii: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a participat, sâmbătă, la al 64-lea Congres Naţional de Cardiologie, afirmă că hipertensiunea arterială este una dintre marile provocări de sănătate publică şi a cerut scuze medicilor pentru momentele în care ”sistemul i-a lăsat singuri”. Ministrul a anunţat, în premieră, că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie.
13:20
Jucătorul dinamovist Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria).
13:20
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # News.ro
Managerul Spitalului Municipal din Carasebes, medicul Singh Bhupinder, a fost prezentat judecătorilor de la Tribunalul Timiş care au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.
13:00
Ministrul Economiei, despre reţinerea unui secretar de stat din minister: Această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie / Nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a declarat, sâmbătă, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, cel care vineri a fost reţinut 24 de ore pentru instigare la abuz în serviciu, că este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuţie pentru că nu îndeplineşte condiţiile principiilor sale.
13:00
Primarul general interimar, întrebat dacă dărâmă Cathedral Plaza: Unde e lege, nu e tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, va fi dată jos! În ce fază se află procesul # News.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că va dispune dărâmarea Cathedral Plaza imediat ce instanţa va pronunţa o sentinţă definitivă. ”Vă spun un lucru foarte clar: unde e lege, nu tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”, a spus Bujduveanu, care se aşteaptă la o decizie favorabilă primăriei, în condiţiile în care procesul pe fond a fost deja câştigat. ”Miza nu este să punem jos o clădire. Miza este să arătăm că în Bucureşti trebuie să se construiască unitar, normal şi conform legii”, a spus primarul general interimar.
13:00
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul # News.ro
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul, transmite Reuters.
13:00
Primarul general interimar: Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei / Cât e leafa primarului - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, susţine că angajaţii din Primăria Capitalei au cele mai mari salarii din administraţia publică locală. Un director din instituţie încasează 13.000 de lei net, viceprimarul 18.000 de lei, în timp ce leafa primarului general interimar se ridică la 19.000 de lei pe lună. Stelian Bujduveanu susţine că salariile încasate de şefii companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câştiga 12.000 de euro lunar. ”La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a spus Bujduveanu, la Prima Tv.
13:00
Rezultate din Liga 2: CS Dinamo a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 / Victorie pentru liderul Corvinul Hunedoara # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:
Acum 12 ore
12:50
Primarul general interimar, întrebat dacă există mafie imobiliară în Capitală: Cu siguranţă a existat. Nicuşor Dan a oprit dezvoltarea haotică a oraşului - VIDEO # News.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine că a existat mafie imobiliară în Bucureşti, însă Nicuşor Dan a oprit ”dezvoltarea haotică” a oraşului. De asemenea, Stelian Bujduveanu anunţă că în 2026 ar trebui finalizat noul Plan Urbanistic General (PUG), iar preşedintele Nicuşor Dan se va număra printre invitaţii la dezbaterea finală, în urma căreia se vor stabili noile reguli pentru dezvoltarea imobiliară. ”Să te duci să pui blocuri între case, să mutilezi oraşul, să iei o clădire istorică şi să o umpli cu polistiren, fără să ai avize, fără să ţii cont de nimic, afectează pe toată lumea, nu doar pe cei din carterul respectiv”, a explicat primarul general interimar al Capitalei.
12:50
Alegeri pentru Primăria Capitalei - Primarul general interimar: Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală. Cred că are probleme mult mai complexe - VIDEO # News.ro
Primarul general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, este de părere că preşedintele Nicuşor Dan are probleme mai complexe de rezolvat decât alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”, susţine Stelian Bujduveanu, care îl laudă pe şeful statului, spunând că face ”o treabă extraordinară” la Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan a susţinut public că guvernul trebuie să organizeze alegeri în această toamnă pentru funcţia de primar general, însă PSD se opune. În PNL există două tabere: primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a pledat pentru alegeri organizate rapid şi un candidat comun al dreptei (PNL-USR), în timp ce Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, susţine varianta unui candidat comun care să includă şi PSD.
12:40
Dominic Fritz: Una din greşelile care ne-au adus unde suntem este această tendinţă de a face politică după sondaje / Suntem stabili în sondaje / Liderul USR dipus la o colaborare cu PNL-ul condus de Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare” # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că politica nu se poate face cu ochii pe sondaje, situaţia actuală a României fiind un rezultat al faptului că politicienii s-au gândit în permanenţă doar la cum sunt văzuţi în cercetările de piaţă. USR este stabil în sondaje, afirmă liderul formaţiunii, ceea ce atestă că miniştri USR fac treabă bună. Întrebat despre o eventuală fuzionare pe viitor cu PNL ; Fritz a exclus această variantă, dar se arată deschis la o colaborare cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan, ”inclusiv în alegeri viitoare”.
12:40
Fritz: O bună parte din puterea economică a României este consumată de un stat supraponderal / Trebuie să desfinţăm anumite instituţii şi agenţii care nu şi-au niciun rost / Primarul din Timişoara a dat un exemplu local de o astfel de instituţie # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”, dând un exemplu de la Timişoara.
12:40
Bujduveanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cea mai bună opţiune este un candidat comun din partea coaliţiei / Experienţa de anul trecut ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că lucrează de 10 ani în Primăria Bucureşti şi că tranziţia spre funcţia de edil a fost una uşoară, el cunoscând problemele administrative. În ceea ce priveşte alegerile pentru funcţia de primar general, Bujduveanu crede că actuala coaliţie de guvernare ar trebui să aibă un candidat comun.
12:40
Preşedintele USR: Este depusă o moţiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament / S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace / Bineînţeles, va pica această moţiune # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că AUR a depus în Parlament ”o moţiune de cenzură ridicolă”, care va pica la vot, la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, a declarat Fritz.
12:40
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda.
12:30
Primarul interimar al Capitalei: Bucureştiul, ca şi siguranţă a cetăţenilor, este pe primul loc în Europa / Gradul de infracţionalitate în acest oraş al nostru este mult, mult mai scăzut faţă de alte oraşe # News.ro
Bucureştiul este un oraş sigur, dă asigurări primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, gradul de infracţionalitate în municipiu este mult mai scăzut decât în alte capitale europene.
