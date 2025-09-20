Terminatorul de drone la prețul unui pachet de țigări. Armele laser încep să fie folosite în războiul real VIDEO, FOTO

12:10

Poți aștepta până la patru ore ca să îți speli mașina le benzinăriile OMV sau Petrom care oferă acest serviciu, chiar și atunci când în fața ta nu sunt mai mult de trei mașini. Această situație este rezultatul deciziei celei mai mari companii petroliere de la noi de a demara o amplă restrucuturare de personal, cel puțin din ce spun oamenii din stații.