Terminatorul de drone la prețul unui pachet de țigări. Armele laser încep să fie folosite în războiul real VIDEO, FOTO
Economica.net, 20 septembrie 2025 20:20
Pe fondul extinderii utilizării dronelor în domeniul militar, se dezvoltă și sisteme care acum câțiva ani păreau de domeniul SF: laserul începe să fie folosit ca o soluție pentru eliminarea dronelor, o soluție precisă și mult mai ieftină decât rachetele, care sunt scumpe și e și mai scump să fie trase din avioane.
• • •
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
Atenţionare de călătorie MAE- Marea Britanie, Germania şi Belgia – atac cibernetic în mai multe aeroporturi # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania şi Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).
74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită (sondaj AVANGARDE). Numărul pesimiștilor a crescut vertiginos începând din luna iunie # Economica.net
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, 21% sunt de părere că direcţia este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanţat AVANGARDE, dat sâmbătă publicităţii, relatează Agerpres.
China ia măsuri disciplinare împotriva a două rețele sociale, care au promovat vedete și conținuturi indizerabile # Economica.net
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă "măsuri disciplinare şi punitive" împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi "indezirabile", informează AFP, transmite Agerpres.
INHGA: Debitul Dunării la intrarea în ţară va fi de 2.700 mc/s în următoarele zile, sub media multianuală a lunii septembrie # Economica.net
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul săptămânii viitoare, situându-se sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), emisă pentru perioada 19 - 26 septembrie 2025.
Peste 4,5 milioane de persoane s-au înscris în cursa pentru cumpărarea de bilete la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 # Economica.net
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletelor de intrare la meciurile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, într-un interval de doar zece zile, a anunţat FIFA într-un comunicat, relatează Agerpres.
Marele Premiu al Azerbaidjanului rămâne în calendarul competițional de Formula 1 până în 2030 # Economica.net
Marele Premiu al Azerbaidjanului va figura în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 cel puţin până în 2030, au anunţat sâmbătă responsabilii acestei competiţii, cu o zi înaintea cursei de la Baku, informează AFP, transmite Agerpres.
Un judecător federal american a respins plângerea pentru defăimare intentată de Trump împotriva ziarului The New York Times # Economica.net
Un judecător federal din SUA a respins vineri plângerea pentru defăimare intentată de preşedintele Donald Trump împotriva The New York Times în forma sa actuală, declarându-o "inadmisibilă" şi acordând un termen de patru săptămâni pentru a fi reformulată, relatează AFP, transmite Agerpres.
Trump a semnat un ordin executiv pentru prin care este creată o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, relatează AFP, transmite Agerpres.
ONU îi va permite președintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferință, după ce administrația Trump a refuzat să-i acorde viza de intrare în SUA # Economica.net
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de săptămâna viitoare, după ce Statele Unite au declarat că nu-i vor acorda viză pentru a călători la New York, relatează Reuters, transmite Agerpres.
VIDEO Autostrada A1 Lugoj – Deva: Cum au evoluat lucrările UMB și ale bosniacilor la „tunelurile urșilor” în mai puțin de două luni # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini comparative cu lucrările asocierii UMB - Euro Asfalt la secțiunea Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva. În imagini se vede progresul muncitorilor lui Dorinel Umbrărescu și ale partenerului bosniac de la sfârșitul lunii iulie până la data de 18 septembrie.
Fitch crește ratingul Italiei, ca urmare a îmbunătățirii situației deficitului bugetar # Economica.net
Agenţia de evaluare financiară Fitch a îmbunătăţit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la " BBB" la "BBB plus", cu perspectivă pozitivă, "pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a ţării", transmite AFP, relatează Agerpres.
Cecile Bartenieff a fost numită în funcția președinte al Consiliului de Administrație al BRD – Groupe Societe Generale # Economica.net
BRD - Groupe Societe Generale a anunțat vineri acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că Cecile Bartenieff a fost numită în data de 18 septembrie 2025 în funția de președinte al Consilui de Administrației al instituției.
România a încasat despăgubirea pentru furtul celor trei brățări dacice și ale coifului de la Coţofenești # Economica.net
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate, în ianuarie, din Muzeul Drents, Țările de Jos, informează sâmbătă Ministerul Culturii, transmite Agerpres.
Polonia a ridicat de la sol sâmbătă avioane de vânătoare, după ce Rusia a lansat lovituri în estul Ucrainei # Economica.net
Avioane de vânătoare poloneze şi aliate s-au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunţat forţele armate poloneze, conform agenţiei Reuters, transmite Agerpres.
Rompetrol extinde până la 600 de milioane de dolari creditul sindicalizat pe care l-a luat în 2023 # Economica.net
Compania Rompetrol Rafinare a anunțat vineri acționarii și investitorii de Bursa de Valori bucurești că va extinde până la suma de 600 de milioane de dolari valoarea creditului sindicalizat pe care l-a contractat în septembrie 2023.
Fostul director general al Hidroelectrica Bogdan Badea preia interimar conducerea companiei după plecarea lui Karoly Borbely # Economica.net
Societatea Hidroelectrica anunțat vineri seară acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București cu privire la faptul că, în cadrul ședinței din data de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere a hotărât în urma vacantării celor două poziții de director general și de director financiar ca Bogdan-Nicolae Badea, membru al Directoratului, să preia atribuțiile de CEO și Radu-Ioan Constantin, membru al Directoratului, să preia atribuțiile de CFO.
Brico Depot informează într-un email că, începând cu data de 1 octombrie 2025, Bricostore Romania și Altex Romania fuzionează, formând împreună o singură entitate: Altex Romania.
SUA vor percepe de la firme o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angjaţilor înalt calificaţi # Economica.net
Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite în special în domeniul tehnologiei informaţiei, transmite Reuters.
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C este pe cale de a se prăbuși, avertizează secretarul general al ONU, Antonio Guterres # Economica.net
Obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5°C în raport cu era preindustrială este "pe punctul de a se prăbuşi", a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, temându-se că noile planuri aşteptate de COP30 vor fi insuficiente, relatează AFP, citată de Agerpres.
Franța avertizează Israelul că anexarea Cisiordaniei ocupate este o linie roșie clară # Economica.net
Anexarea Cisiordaniei ocupate, ameninţare făcută de oficiali israelieni ca represalii pentru recunoaşterea unui stat palestinian de către Franţa şi alte ţări, este "o linie roşie clară" a avertizat vineri preşedinţia franceză, relatează AFP, transmite Agerpres.
Soții Macron vor prezenta dovezi științifice care să confirme că Brigitte este femeie, în procesul intentat împotriva lui Candace Owens # Economica.net
Emmanuel şi Brigitte Macron intenţionează să prezinte dovezi "ştiinţifice" şi fotografii pentru a demonstra că soţia preşedintelui francez este femeie în procesul de defăimare pe care îl deschid în Statele Unite împotriva unui influencer american, a confirmat vineri unul dintre avocaţii lor, transmite AFP, relatează Agerpres.
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio va susține la Adunarea Generală a ONU ca organizația să revină la rădăcinile sale și să renunțe să mai promoveze ideologii distructive # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină "la rădăcinile sale" de odinioară, când era o organizaţie axată pe promovarea păcii, în loc să promoveze "ideologii distructive" precum politicile de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) sau diminuarea suveranităţii statelor naţionale, a transmis vineri un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, citat de agenţia EFE, transmite Agerpres.
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP, transmite Agerpres.
Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles anunță că au fost atacate informatic iar programul zborurilor este afectat. Unele curse vor suferi întârzieri sau vor fi anulate # Economica.net
Aeroporturile din Berlin şi Bruxelles se confruntă sâmbătă cu urmările unui atac informatic şi avertizează că unele curse aeriene vor suferi întârzieri sau vor fi anulate, transmite DPA, relatează Agerpres.
PAID: Numărul polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor a ajuns la 2,32 de milioane # Economica.net
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la aproximativ 2,32 de milioane, comparativ cu 2,25 de milioane de poliţe PAD active la 31 august 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări, transmite Agerpres.
Compania bulgară Dronamics a încheiat un parteneriat cu Kawasaki, prin care firma niponă va furniza motoare pentru aeronavele civile fără pilot Black Swan # Economica.net
Producătorul japonez de motoare, motociclete şi autovehicule Kawasaki Motors a anunţat un parteneriat strategic cu Dronamics, producătorul bulgar de vehicule aeriene civile fără pilot (UAV), transmite agenția bulgară de presă BTA, citată de Agerpres.
Anunț important pentru șoferi. Se așteaptă și patru ore la cozi în benzinării pentru acest serviciu comun. Decizia OMV Petrom # Economica.net
Poți aștepta până la patru ore ca să îți speli mașina le benzinăriile OMV sau Petrom care oferă acest serviciu, chiar și atunci când în fața ta nu sunt mai mult de trei mașini. Această situație este rezultatul deciziei celei mai mari companii petroliere de la noi de a demara o amplă restrucuturare de personal, cel puțin din ce spun oamenii din stații.
Fost gigant industrial român, pe cale să învie. Ce progrese a făcut UMB în doar o lună la Oțelu Roșu # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat din nou imagini cu lucrările pentru redeschiderea combinatului Oțelu Roșu, cumpărat de familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. În imagini se observă cum prind contur tot mai multe clădiri în incinta fostului colos industrial, cu istorie de peste două secole.
Românii de la Prime, printre cei mai mari producătorii de baterii din Europa, au început extinderea fabricii de lângă București # Economica.net
Producătorul român de baterii Prime Batteries Technology a demarat lucrările de extindere a fabricii din România, crescând capacitatea de producție de la 2,5 GWh la 8,5 GWh pe an, a anunțat Vicențiu Ciobanu, CEO-ul companiei, la o conferință organizată de publicația Energynomics.
Avioane rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei, țară NATO. Alianța a ridicat F-35 # Economica.net
Trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică "au răspuns incidentului", potrivit autorităţilor estone, notează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.
Bursa de la București a închis pe roșu ultima ședință de tranzacționare a săptămânii # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti a închis vineri în scădere pe toţi indicii, în timp ce valoarea tranzacţiilor a depăşit 322,64 de milioane de lei (63,61 de milioane de euro).
România și Republica Moldova au semnat un memorandum pentru dezvoltarea turismului medical în regiune # Economica.net
Peste 200 de medici, profesori universitari, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor, specialişti în domeniul IT, dar şi experţi din domeniul medical din Moldova, România, Turcia, Irlanda şi Marea Britanie au participat, vineri, la Health Tech Forum 2025, un eveniment organizat în cadrul Moldova Business Week, potrivit unui comunicat de presă transmis de Asociaţia de Turism Medical din Moldova.
Lanţul olandez de magazine Action „cu 1.500 de produse sub 5 lei” angajează part time pe salarii de la 1.300 de lei net. Salariile oferite pentru full time încep de la 2.850 de lei # Economica.net
Lanțul olandez de magazine cu preţuri mici Action vrea să deschidă magazine în Bragadiru, Râmnicu Vâlcea și Hunedoara, pe lângă cele deja anunţate de Economica.net, în Piteşti, Arad, Oradea, Bucureşti şi Cluj-Napoca, arată anunţurile de angajare pe care le-am consultat.
Directorul demisionar al Romaero, Bogdan Costaş, reacționează la acuzele ministrului Economiei și vine cu lămuriri legate de situația financiară a companiei # Economica.net
Directorul general al Romaero, Bogdan Costaş, respinge afirmaţiile ministrului Economiei, Radu Miruţă, potrivit cărora datoriile curente ale companiei au crescut după intrarea în insolvenţă, şi afirmă că şi-a înaintat demisia pentru a proteja procesul de redresare a companiei.
Tribunalul Braşov a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a directorului interimar al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, care este şi prim-vicepreşedintele PNL Braşov, într-un dosar în care este acuzat de cumpărare de influenţă şi dare de mită, transmite Agerpres.
Incident cu o dronă civilă în apropiere de Aeroportului Otopeni. A fost declanșată o anchetă # Economica.net
Echipajul unei aeronave a semnalat vineri prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), relatează Agerpres.
Ciucu se laudă că Primăria Sector 6 va construi legătură dintre Pasajul Ciurel și Autostrada A1, dacă PMB îi va ceda proiectul și va ridica restricțiile de expropriere # Economica.net
Primaria Sectorului 6 a anunțat astăzi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că este gata să construiască bulevardul de legătură între Pasajul Ciurel și Autostrada A1, dacă Primări Municipiului București îi va ceda proiectul și va ridica restricțiile pe culoarul de expropriere
Stopează evoluția bolii! Tratament pentru vitiligo 100% naturist, cu rezultate rapide și durabile # Economica.net
Vitiligo este o afecțiune care afectează milioane de oameni la nivel mondial și care provoacă pierderea pigmentului pielii și apariția petelor albe inestetice. Deși boala nu pune viața în pericol, impactul asupra stimei de sine și al calității vieții poate fi semnificativ. Din fericire, progresele în cercetarea medicală oferă soluții eficiente pentru gestionarea acestei afecțiuni, iar acum există un tratament pentru vitiligo 100% naturist, cu rezultate rapide și durabile. Această abordare nu doar că încetinește evoluția bolii, ci contribuie și la echilibrarea sistemului imunitar al organismului.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Porr a început asfaltarea pe secțiunea 4, unde se apropie de pragul de 80% # Economica.net
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a transmis vineri imagini din șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu - Pitești (A1), unde constructorul Porr a început lucrările de asfaltare.
România participă în calitate de invitat de onoare la Expoziția Globală a Produselor cu Indicaţii Geografice de la Beijing # Economica.net
Romania participă ca ţară invitată de onoare la Expoziţia Globală a Produselor cu Indicaţii Geografice (GIPE 2025) care se desfăşoară în perioada 19 - 21 septembrie 2025, la Centrul Internaţional de Expoziţii şi Convenţii din Beijing, informează vineri Ambasada României în China.
Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare: Resping categoric politica de austeritate oarbă promovată de PNL şi USR # Economica.net
Preşedintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că respinge "categoric politica de austeritate oarbă promovată de PNL şi USR".
Societățile de asigurări susțin că aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasați din primele RCA sunt direcționați către acoperirea daunelor și către constituirea rezervelor # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a atrsnmis astăzi un comunicat de presă în care susșinbe că despăgubirile plătite de companiile membre ale asociației sunt în creștere accelerată, anultrecut ajungând la 4,7 miliarde de lei.
Altseason-ul din 2025 este oficial aici. După mai bine de șase luni dominate de Bitcoin, indicatorii de piață arată clar că atenția investitorilor se mută către altcoins. Indexul Altcoin Season a depășit pragul de 75. În paralel, dominanța Bitcoin a scăzut constant, coborând de la 66% în iunie la 57% în prezent.
Pakistanul anunță că întinde umbrela sa nucleară asupra Arabiei Saudite, în virtutatea acordului militar semnat între cele două țări # Economica.net
Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif (foto), a afirmat vineri că în virtutea pactului de apărare cu Arabia Saudită ''capacitatea'' nucleară a Pakistanului va fi disponibilă pentru Riad, transmite DPA, relatează Agerpres.
Gazprom a anunţat vineri că a renunţat la întreaga participaţie de 11,3% minus o acţiune pe care o deţinea la compania energetică sârbească Naftna Industrija Srbije (NIS), în contextul sancţiunilor americane vizând sectorul energetic rusesc, a informat site-ul seenews.com, transmite Agerpres.
Sportivii ruși și belaruși vor putea participa la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, dar sub drapel neutru # Economica.net
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a autorizat vineri participarea sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo din 2026, sub drapel neutru şi în condiţii stricte, la fel ca la Jocurile de vară de la Paris, informează AFP, transmite Agerpres.
Consiliul de Securitate al ONU a dat undă verde pentru reintroducerea de sancțiuni împotriva Iranului, din cauza programului său nuclear # Economica.net
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a dat vineri undă verde reintroducerii sancţiunilor contra Iranului, ţară căreia Parisul, Londra şi Berlinul îi solicită angajamente mai ferme cu privire la programul său militar, o decizie în principiu reversibilă în cazul unui acord de ultim minut până la finalul săptămânii viitoare, relatează France Presse.
Nouă parlamentari din coaliția de guvernare îi cer președintelui, prim-ministrului și ministrului de Externe deschidrea relațiilor oficiale cu Taiwanul # Economica.net
Nouă parlamentari de la USR, PNL, PSD şi UDMR au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, prin care solicită deschiderea oficială a relaţiilor cu Taiwanul, transmite Agerpres.
