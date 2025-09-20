Jurnal Antena Sport | Doroftei strânge centura
Antena Sport, 20 septembrie 2025 20:20
The post Jurnal Antena Sport | Doroftei strânge centura appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
20:50
Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit # Antena Sport
Prima ligă din România se află în primele 10 campionate din Europa în ceea ce privește demiterile din stagiunea 2024/25. Competiția din țara noastră se află în top alături de altele din Serbia, Cipru sau Croația. Țările balcanice domină topul realizat de specialiști. Liga 1, poziție înaltă în clasamentul demiterilor Statisticienii de la Football Meets […] The post Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Stăpânii inelului appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Doroftei strânge centura appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Mondialul de la Buftea appeared first on Antena Sport.
20:10
Nebunie în Manchester United – Chelsea! Cartonaș roșu, goluri și trei schimbări în timp record # Antena Sport
Manchester United – Cheslea este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Duelul de pe Old Trafford a început tare, iar echilibrul numeric s-a destabilizat după doar cinci minute. În minutul 7 al disputei, antrenorul Enzo Maresca efectuase deja două modificări, ca mai apoi echipa londoneză să încaseze și un gol. […] The post Nebunie în Manchester United – Chelsea! Cartonaș roșu, goluri și trei schimbări în timp record appeared first on Antena Sport.
20:10
Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei # Antena Sport
Esteban Ocon a primit o veste proastă și a fost descalificat din calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Francezul nu era cu siguranță mulțumit de rezultatul său din cele trei stinturi, în condițiile în care a terminat pe 18, însă decizia stewarzilor de la FIA pune “sare pe rană”. Motivul deciziei luate de oficiali se […] The post Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
19:40
Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul # Antena Sport
Suspendat provizoriu pentru dopaj din decembrie 2024, Mykhaylo Mudryk nu are informații despre când va putea reveni pe terenul de fotbal. Jucătorul a fost cumpărat de Chelsea pentru 70 de milioane de euro, iar acum are de gând să schimbe, cel puțin temporar, sportul. Acesta ar fi luat decizia de a se pregăti pentru a-și […] The post Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul appeared first on Antena Sport.
19:40
Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris # Antena Sport
Coșmarul continuă pentru Olimpiu Moruțan! Mijlocașul român s-a accidentat din nou, în meciul Kifisia – Aris, din prima ligă a Greciei. Moruțan a fost titluarizat de antrenorul lui Aris, pentru duelul din etapa a 4-a a sezonului din Grecia. Totuși, românul nu a încheiat partida pe gazon. Olimpiu Moruțan s-a accidentat în ultimul meci jucat […] The post Olimpiu Moruțan s-a accidentat din nou! Românul, schimbat în minutul 40 al meciului Kifisia – Aris appeared first on Antena Sport.
19:30
A început goana pentru bilete la World Cup 2026! Peste 4,5 de milioane de oameni, pe listele de așteptare # Antena Sport
Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletelor de intrare la meciurile de la World Cup, ediţia 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena. În mai puţin de zece luni, Statele Unite, Canada şi Mexic vor găzdui turneul final al Cupei Mondiale. Pentru […] The post A început goana pentru bilete la World Cup 2026! Peste 4,5 de milioane de oameni, pe listele de așteptare appeared first on Antena Sport.
19:20
Real Madrid a obținut a cincea victorie din tot atâtea etape în acest sezon de La Liga, după ce s-a impus pe Santiago Bernabeu contra celor de la Espanyol, scor 2-0. Golurile marcate de Eder Militao și Kylian Mbappe au asigurat victoria trupei lui Xabi Alonso, care rămâne pe poziția de lider în Spania cu […] The post Real Madrid, victorii pe linie în La Liga. “Galacticii” au învins-o și pe Espanyol appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
18:50
Bulgarii au aflat de negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia și au dat verdictul # Antena Sport
Bulgarii au reacționat, după ce au aflat de negocierile dintre Dan Petrecu și CSKA Sofia. Aceștia sunt de părere că tehnicianul este „unul dintre simbolurile fotbalului românesc”. Dan Petrescu este, în prezent, liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Acesta a plecat de la echipa ardeleană după umilința cu Hacken, scor 2-7, din preliminariile […] The post Bulgarii au aflat de negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia și au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
18:50
Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim # Antena Sport
Bayern Munchen merge „ceas” în acest sezon de Bundesliga, iar sâmbătă campioana a ajuns la patru victorii consecutive în campionat. Echipa antrenată de Vincent Kompany a câștigat cu 4-1 în deplasare, pe terenul celor de la Hoffenheim. Harry Kane a avut iarăși o evoluție magistrală pentru gruparea bavareză, reușind să înscrie de trei ori în […] The post Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim appeared first on Antena Sport.
18:50
O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă # Antena Sport
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău. Fostul jucător al Universității Craiova este acuzat că a hărțuit mama unui junior care urma să participe la o selecție. Federația Română de Fotbal a venit rapid cu un comunicat după […] The post O legendă a Universității Craiova, acuzată că a hărțuit mama unui junior. FRF a demarat deja o anchetă appeared first on Antena Sport.
18:30
“Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Costel Gâlcă nu crede că Elias Charalambous este de învinovățit pentru ce se întâmplă la FCSB în momentul de față. Antrenorul Rapidului a vorbit despre problemele pe care le are cipriotul în vestiar șiși-a adus aminte și de ce a pățit el când era pe banca roș-albaștilor. Gâlcă a acordat declarațiile respective în cadrul conferinței […] The post “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
18:00
A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă # Antena Sport
Calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului au ieșit în evidență prin cât de fragmentate au fost cele trei stinturi, din cauza multitudinii de steaguri roșii care au fost arătate. Ce s-a întâmplat sâmbătă pe circuitul din Baku a marcat chiar doborârea unui record care mai fusese atins în alte două Grand Prix-uri. Concret, Azerbaidjan a […] The post A picat un record inedit după calificările din Marele Premiu al Azerbaidjanului. Statistica doborâtă appeared first on Antena Sport.
18:00
Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit despre jucătorii transferați, în această vară, de Gigi Becali. Fostul internațional a venit cu un verdict dur pentru cei de la FCSB. În perioada de mercato, Gigi Becali a întărit atacul echipei cu transferurile lui Dennis Politic, Mamadou Thiam și Denis Alibec. Totuși, niciunul nu s-a remarcat, până în momentul de […] The post Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important” appeared first on Antena Sport.
18:00
Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez # Antena Sport
Relația dintre Florentino Perez și Vinicius Junior nu este una extraordinară, mai ales după ce fotbalistul brazilian a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul cu cei de la Real Madrid. Fotbalistul evaluat la 170 de milioane de euro este pe lista mai multor cluburi din Arabia Saudită, însă acum două nume mari din […] The post Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
17:50
Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a vorbit despre Mirel Rădoi. Tehnicianul, care pregătește în prezent o echipă din Sudan, a sărit în apărarea antrenorului de la Universitatea Craiova. Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ieșirile lui Mirel Rădoi din timpul partidelor. Acesta este de părere că tehnicianul oltenilor procedează foarte bine, având în vedere că își ține jucătorii „în […] The post Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova” appeared first on Antena Sport.
17:20
“Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan # Antena Sport
Max Verstappen a acordat câteva declarații după ce a obținut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Olandezul a vorbit despre cele trei stinturi care au părut interminabile, cu cinci steaguri roșii, după care a spus la ce se așteaptă la cursa de mâine. Câștigătorul Grand Prix-ului din Baku se va decide duminică, începând cu […] The post “Vei face o cursă ca pe Monza?”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după pole-ul din Azerbaidjan appeared first on Antena Sport.
17:10
CFR Cluj a realizat câteva mutări de marcă în această perioadă de transferuri, în ciuda faptului că parcursul din acest sezon este unul catastrofal. Rămasă fără Dan Petrescu după eliminarea din Conference League, echipa ardeleană zace pe locul 11 în campionatul intern. Kurt Zouma și Islam Slimani s-au alăturat lotului condus de Andrea Mandorlini și […] The post Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani appeared first on Antena Sport.
17:00
Oțelul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul Oțelul – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, Oțelul se află pe locul 10 în Liga 1, cu 10 puncte obținute după primele 9 meciuri disputate. De […] The post Oțelul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
17:00
Liverpool, victorioasă în derby-ul din Merseyside cu Everton. “Cormoranii” rămân pe primul loc în Anglia # Antena Sport
Liverpool, campioana en-titre a Angliei, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa rivalei Everton, sămbătă, în primul meci al etapei a 5-a din Premier League. Elevii lui Arne Slot rămân pe primul loc după rezultatul pozitiv de pe Anfield. Ryan Gravenberch show în Merseyside Derby Cel mai bun jucător […] The post Liverpool, victorioasă în derby-ul din Merseyside cu Everton. “Cormoranii” rămân pe primul loc în Anglia appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
16:50
România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut sâmbătă și cel de-al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale Franța, într-un joc disputat în sala de la Oradea. Tricolorele nu au avut nici de această dată vreo șansă în fața mult mai organizatei selecționate din Hexagon, care a controlat și această partidă de pregătire. […] The post România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre situația care a generat controverse la partida dintre Botoșani și FCSB, atunci când Florin Tănase nu i-a predat banderola lui Darius Olaru, deși cel din urmă intrase pe teren. Patronul este de părere că jucătorul său de 30 nu ar fi trebuit să facă niciun gest și a ținut să […] The post Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru appeared first on Antena Sport.
16:40
Stevan Gerrard, aproape de revenirea în Anglia! Echipa la care este așteptat antrenorul # Antena Sport
Steven Gerrard este așteptat la o echipă din Anglia. Antrenorul s-ar putea întoarce astfel în Europa, după despărțirea de Al-Ettifaq. Gerrard, care l-a antrenat și pe Ianis Hagi la Rangers, este liber de contract din luna ianuarie. Acum, englezii anunță faptul că acesta este dorit de o echipă din Championship. Steven Gerrard este aproape de […] The post Stevan Gerrard, aproape de revenirea în Anglia! Echipa la care este așteptat antrenorul appeared first on Antena Sport.
16:30
Președintele Oțelului nu se teme de duelul cu Universitatea Craiova: „Îi respectăm, îi felicităm, dar atât” # Antena Sport
Oțelul Galați va primi sâmbătă seară vizita liderului din Liga 1, Universitatea Craiova. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi vine cu un moral excelent pe terenul formației antrenate de Laszlo Balint, fiind la 4 puncte distanță de FC Botoșani și Rapid. Președintele gălățenilor a vorbit despre confruntarea cu echipa calificată în faza principală a UEFA Conference […] The post Președintele Oțelului nu se teme de duelul cu Universitatea Craiova: „Îi respectăm, îi felicităm, dar atât” appeared first on Antena Sport.
16:20
Dan Petrescu negociază cu o echipă din străinătate! Antrenorul, recomandat de un fost Balon de Aur # Antena Sport
Dan Petrescu e gata să revină în antrenorat, după despărțirea de CFR Cluj. Tehnicianul negociază cu o echipă din străinătate. Anunțul este unul surprinzător, având în vedere că Dan Petrescu a spus că este posibil să nu mai revină pe banca tehnică a unei echipe, după plecarea de la CFR Cluj. Dan Petrescu e gata […] The post Dan Petrescu negociază cu o echipă din străinătate! Antrenorul, recomandat de un fost Balon de Aur appeared first on Antena Sport.
15:40
Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang # Antena Sport
Alexandru Mitriţă a marcat un nou gol de senzaţie în China. Internaţionalul român a punctat în partida lui Zhejiang din deplasare cu Changchun, din etapa a 25-a a campionatului chinez. Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 27, prin Rosic. El a punctat la un minut după ce echpa lui Alexandru Mitriţă a rămas […] The post Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang appeared first on Antena Sport.
15:10
Starul brazilian Neymar a suferit o nouă leziune musculară la piciorul drept şi va rata partida pe care echipa sa, Santos FC, o va disputa împotriva rivalei Sao Paulo FC, duminică, în campionatul de fotbal al Braziliei. Atacantul în vârstă de 33 de ani a acuzat dureri la coapsă în timpul antrenamentului pe care l-a […] The post Neymar s-a accidentat din nou. Dezastru pentru starul brazilian la Santos appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
14:40
Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună, în plină criză în Liga 1. Valentin Creţu (36 de ani) se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la un antrenament, după meciul cu CFR Cluj de la finalul lunii august. Iniţial, exista posibilitatea ca Valentin Creţu să fi suferit o fractură la metatarsian, ceea ce l-ar […] The post Veste bună pentru FCSB, în plină criză în Liga 1. Jucătorul care se pregăteşte să revină pe teren, după accidentare appeared first on Antena Sport.
14:10
Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic” # Antena Sport
Florin Gardoş a tras concluziile, după ce FCSB a fost învinsă de Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Fostul internaţional a recunoscut că nu mai este surprins de rezultatele negative înregistrate de campioană, care a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în Liga 1. Gardoş a remarcat faptul că jucătorii […] The post Detaliul remarcat la jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A devenit o normalitate. Nu mă surprinde nimic” appeared first on Antena Sport.
14:00
Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui # Antena Sport
Mijlocaşul ecuadorian Jonathan “Speedy” Gonzalez, component al echipei 22 de Julio FC din liga a doua a campionatului Ecuadorului, a fost ucis vineri, în oraşul Esmeraldes, în urma unui atac armat, a confirmat Federaţia Ecuadoriană de Fotbal (FEF) într-un comunicat, informează EFE. Potrivit poliţiei, Gonzalez a fost împuşcat în interiorul casei sale, situată într-un sector […] The post Jonathan ‘Speedy’ Gonzalez, ucis într-un atac armat în Ecuador. A fost împuşcat chiar în casa lui appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani # Antena Sport
Gigi Becali îşi menţine poziţia legată de Elias Charalambous, antrenorul din Cipru care va rămâne pe banca celor de la FCSB, chiar dacă roş-albaştrii au înregistrat o singură victorie în primele 10 etape din Liga 1. Omul cu banii de la FCSB nu l-a uitat pe Valeriu Iftime, care i-a cerut demisia lui Charalambous, după […] The post Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani appeared first on Antena Sport.
13:40
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” # Antena Sport
Fiica lui Ion Ţiriac şi-a dezvăluit pasiunea secretă. Ioana s-a lăsat filmată în timp ce practica schiul nautic. Ioana Ţiriac, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de jurnalista cu origini egiptene, Sophie Ayad. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim. Pasiunea […] The post Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” appeared first on Antena Sport.
13:30
Dinamovistul Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria). În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus în faţa croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1. Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 În finală, Yannick îl […] The post Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 appeared first on Antena Sport.
13:00
De ce nu s-a impus Dennis Politic la FCSB! “Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări” # Antena Sport
Dennis Politic nu a reuşit să prindă un loc de titular la FCSB, club pentru care nu a jucat mai mult de o repriză în Liga 1 de la venirea de la rivala Dinamo. Ioan Andone susţine că diferenţa dintre situaţia pe care o avea la Dinamo, unde nu avea o mare concurenţă, şi cea […] The post De ce nu s-a impus Dennis Politic la FCSB! “Nimeni nu te aşteaptă, pentru că au schimbări” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:50
Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” # Antena Sport
Basarab Panduru a avut o reacţie dură, după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru, în partida pierdută cu 1-3 de FCSB cu Botoşani, în etapa a zecea a Ligii 1. Decarul campioanei nu i-a oferit banderola de căpitan mijlocaşului, când el a fost trimis în teren la pauză. Florin Tănase a fost […] The post Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” appeared first on Antena Sport.
12:30
Bologna – Genoa LIVE SCORE (16:00). Dennis Man şi PSV, derby cu Ajax. Programul complet al stranierilor # Antena Sport
Programul stranierilor din week-end-ul 20-21 septembrie | Bologna – Genoa, partida din etapa a patra de Serie A, se va disputa azi, de la ora 16:00, şi va fi în format live score, pe AS.ro. Echipa lui Dan Şucu, la care evoluează Nicolae Stanciu, luptă pentru prima victorie a sezonului. După ce în primele trei […] The post Bologna – Genoa LIVE SCORE (16:00). Dennis Man şi PSV, derby cu Ajax. Programul complet al stranierilor appeared first on Antena Sport.
12:20
7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY (25 septembrie – 5 octombrie) # Antena Sport
China Smash 2025 este cel mai tare turneu de tenis de masă din această perioadă şi competiţia ce se va desfăşura în perioada 25 septembrie – 5 octombrie va fi exclusiv în AntenaPLAY. La startul turmeului cu premii totale de 2.050.000 de dolari se vor afla şi şapte sportivi din România, doi pe tabloul principal […] The post 7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY (25 septembrie – 5 octombrie) appeared first on Antena Sport.
12:00
Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” # Antena Sport
Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul suferit cu Botoşani, scor 1-3, în etapa a zecea a Ligii 1. Patronul campioanei l-a taxat pe Mihai Popescu. Fundaşul central a fost titular în duelul din Moldova, însă a avut o evoluţie modestă. El a fost criticat de Gigi Becali pentru faza din […] The post Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” appeared first on Antena Sport.
11:50
“Nici măcar Papa nu mă poate convinge să fac asta”. Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United # Antena Sport
Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, spune că nici măcar Papa nu l-ar putea convinge să-şi schimbe sistemul de joc. O altă săptămână turbulentă la club, după înfrângerea din derby-ul de la Manchester, de pe Etihad Stadium, a inclus o vizită a acţionarului minoritar Sir Jim Ratcliffe, care a zburat joi cu elicopterul său la […] The post “Nici măcar Papa nu mă poate convinge să fac asta”. Ruben Amorim, decizie de neclintit la Manchester United appeared first on Antena Sport.
11:30
AFS – Benfica LIVE VIDEO (20:00). Primul meci al lui Jose Mourinho pe banca “vulturilor” # Antena Sport
AFS – Benfica, duelul din etapa a şasea din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Acesta va fi primul meci al lui Jose Mourinho pe banca “vulturilor”, pe care i-a preluat în această săptămână. Bruno Lage a fost demis de la Benfica după eşecul usturător suferit de echipă în […] The post AFS – Benfica LIVE VIDEO (20:00). Primul meci al lui Jose Mourinho pe banca “vulturilor” appeared first on Antena Sport.
11:20
Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoşani – FCSB 3-1! Imagini din lojă # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit imaginile dezamăgirii, la finalul meciului dintre Botoşani şi FCSB, încheiat cu încă un eşec pentru echipa lui Gigi Becali, care a rămas cu o victorie în primele 10 etape ale acestui sezon de Liga 1. Chiar dacă FCSB a condus în Moldova, reprezentanta României în Europa League s-a prăbuşit în repriza […] The post Cum a fost surprins Mihai Stoica la finalul meciului Botoşani – FCSB 3-1! Imagini din lojă appeared first on Antena Sport.
11:10
Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare # Antena Sport
Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze. Iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare! Cel mai important lucru de pe telefon e alarma, care-l trezeşte dimineaţa pentru antrenamente. Ca pentru orice tânăr şi pentru rapidistul Andrei Borza, telefonul e o necesitate – în ziua de azi. “(Care e cea mai utilă funcţie […] The post Rapidistul Borza joacă fotbal cu zâmbetul pe buze, iar emoticonul lui preferat e cel care râde tare appeared first on Antena Sport.
11:00
România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului # Antena Sport
Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie. Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor a măsurat 60.78 metri, cu care s-a clasat pe locul 26 la general, în condiţiile în care în finală s-au calificat […] The post România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului appeared first on Antena Sport.
10:30
Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj # Antena Sport
Echipa Europei conduce cu scorul general de 3-1 în faţa selecţionatei Restului Lumii, după prima zi a competiţiei masculine de tenis Laver Cup, care a debutat vineri la San Francisco (Statele Unite). Formaţia “bătrânului continent”, al cărei căpitan este în acest an francezul Yannick Noah, succesorul suedezului Bjorn Borg, a făcut diferenţa prin victoriile obţinute […] The post Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj appeared first on Antena Sport.
10:10
Ce se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii” # Antena Sport
Octavian Popescu nu mai este de ceva vreme un titular de drept la FCSB. Situaţia celui pe care Gigi Becali visa să ia zeci de milioane de euro este ingrată, mai ales că nu a avut parte de oferte pentru a-şi relansa cariera la alt club. Ajuns la 22 de ani, Tavi nu mai e […] The post Ce se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii” appeared first on Antena Sport.
10:00
Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani # Antena Sport
A fost un moment tensionat la FCSB, în meciul cu Botoşani. Darius Olaru a fost trimis pe teren la pauza meciului pierdut de campioană cu 1-3, în etapa a zecea, însă acesta nu a preluat banderola de căpitan. Florin Tănase a început meciul cu Botoşani din postura de căpitan al FCSB-ului, ţinând cont că Darius […] The post Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…” # Antena Sport
Gigi Becali făcea o declaraţie surprinzătoare înainte ca FCSB să înceapă actualul sezon. Patronul campioanei spunea că nu este interesat de primele zece etape din Liga 1. Latifundiarul din Pipera era plin de încredere şi afirma că e gata să aplice o nouă “strategie” la FCSB, aceea de a nu pune mare preţ pe prima […] The post Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…” appeared first on Antena Sport.
09:40
Sorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee # Antena Sport
Sorana Cîrstea (35 de ani) a dezvăluit că a plâns în seara în care Simona Halep (33 de ani) şi-a anunţat retragerea din tenisul profesionist. Acum, când Sorana se află cel mai probabil în faţa ultimelor turnee ale carierei, a venit rândul Simonei să aibă un mesaj special pentru rivala ei. Chiar dacă de-a lungul […] The post Sorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.