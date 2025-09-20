E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate”
Cancan.ro, 20 septembrie 2025 21:50
Este scandal în lumea medicală! Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a făcut unele declarații ce au creat vâlvă. Aceasta a vorbit despre terapia cu statine și rolul colesterolului în organism, însă spusele ei au stârnit […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
21:50
Ramona Gabor și Monica Gabor, revedere emoționantă după o lungă perioadă de timp. Cele două surori s-au întâlnit în Dubai, Monica Gabor fiind stabilită în America de mai mulți ani, iar Ramona în Dubai. Momentele […]
21:50
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate” # Cancan.ro
Este scandal în lumea medicală! Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a făcut unele declarații ce au creat vâlvă. Aceasta a vorbit despre terapia cu statine și rolul colesterolului în organism, însă spusele ei au stârnit […]
Acum 2 ore
21:00
Tily Niculae, un suflet cu adevărat pur! Ce gest senzațional a făcut pentru femeia de serviciu din blocul în care locuiește # Cancan.ro
Tily Niculae și-a impresionat recent fanii din mediul online. Aceasta a făcut un gest la care nimeni nu se aștepta. Vedeta a ținut să îi aducă o mare bucurie femeii de serviciu din blocul în […]
20:40
Lanțul olandez de magazine de discount Action și-a confirmat oficial intrarea în țara noastră, urmând să își deschidă luna aceasta primul magazin din România. Olandezii își doresc să se extindă în mai multe orașe din […]
Acum 4 ore
20:10
Horoscop 21 septembrie 2025. Astrele vin cu preziceri pe casa banilor. Duminică, o zodie își va face mari planuri financiare. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor! Berbec Poți primi oportunități […]
20:10
Fenomenele meteo neașteptate pe care vortexul polar de deasupra Arcticii le aduce în România. Avertisment ANM! # Cancan.ro
Un nou vortex polar, care începe să se contureze deasupra Arcticii, ar putea schimba radical scenariul meteo pentru următoarele luni. Meteorologii avertizează că iarna ar putea veni mai devreme decât de obicei, iar efectele asupra […]
19:50
Elena Udrea a mai bifat o reușită de mamă: „După trei ani de suferință în care am fost departe de tine…” # Cancan.ro
Sărbătoare mare în familia Elenei Udrea! Fiica fostului politician a împlinit frumoasa vârstă de 7 ani. Fosta blondă de la Cotroceni este în culmea fericirii și a postat în mediul online un mesaj emoționant pentru […]
19:30
Ce spune toppingul de pizza pe care îl alegi despre tine. Da, cercetătorii au analizat și asta # Cancan.ro
De la măsline, la șuncă, porumb sau chorizo, opțiunile de toppinguri pentru pizza par să fie nelimitate. Ceea ce alegem atunci când vrem să comandăm o pizza poate părea o decizie luată pe moment sau […]
19:30
Prețul unui borcan de murături a devenit astronomic! Cât te costă să pui singur, cu legume de la piață # Cancan.ro
A venit toamna, iar gospodinele au început febra pregătirilor pentru iarnă. Dacă în alți ani murăturile și zacusca erau nelipsite din cămară, în 2025 realitatea e mai tristă. Prețurile au explodat, iar un borcan cumpărat […]
19:10
A scăpat de hărțuire! Fostul soț nu o mai caută pe vedetă: „L-a sunat cineva de la Poliție” # Cancan.ro
Chiar dacă au luat-o pe căi separate în urmă cu un an de zile, iar din primăvara acestui an a divorțat oficial de fostul soț, Alina Petre nu și-a găsit deloc liniștea în tot acest […]
18:40
Vedeta PRO TV care și-a arătat abia acum soțul și copiii! Cât de mari sunt cei doi fii ai săi # Cancan.ro
Andreea Marinescu este de multă vreme în lumina refectoarelor. Prezența ei la pupitrul știrilor Pro TV este bine cunoscută de public, însă puțini sunt cei care îi știu pe soțul și cei doi fii ai […]
Acum 6 ore
18:20
Nu este banc! Câte sute de lei a dat o româncă pentru 10 sarmale puse într-o caserolă tip platou # Cancan.ro
O româncă a plătit un preț impresionant pentru o porție de sarmale. Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a fost nevoită să achite o sumă uriașă pentru acest preparat tradițional. Cât […]
18:20
Kamara trece, din nou, printr-o încercare uriașă! A rămas fără concerte, televiziunile îl ignoră: “Trebuie să strâng 125.000 €” # Cancan.ro
Momente grele pentru Kamara, dat fiind și faptul că pentru toți artiștii numărul concertelor s-a redus semnificativ. În plus, și Pro TV îl ocolește de la ultima sa participare la Survivor. Fără emisiune, fără oferte […]
17:40
A cerut-o de soție! Fostul concurent de la Insula Iubirii se însoară: „Am ales un moment special” # Cancan.ro
Dany Boy, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 8, iubește din nou, după ce s-a confruntat cu mai multe dezamăgiri în dragoste. Mai mult, se pare că noua relație este cât se poate de serioasă, iar […]
17:30
Sărbătoare mare în familia lui Ionuț Luțu. Fostul fotbalist, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, a fost socru mic. Fiica sa, Patricia, s-a căsătorit și a atras toate privirile cu o rochie de mireasă impresionantă. […]
17:00
Cum arată Ștefania Ștefan acum, războinica de la Survivor România. Se iubește cu un sportiv celebru # Cancan.ro
Ștefania Ștefan a devenit cunoscută publicului larg în urma participării ei în jocurile de aventură. Ultima dată publicul a văzut-o la Survivor All Stars, iar de atunci tânăra s-a schimbat destul de mult. Cum arată […]
16:50
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat # Cancan.ro
Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a solicitat suspendarea activității sale de lector la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnica. Cererea se aplică pe întreaga durată a anului universitar 2025-2026. Suspendarea s-a aplicat […]
Acum 8 ore
16:00
Iluzie optică virală | Ai un IQ peste 140 dacă poți găsi păianjenul ascuns în această poză # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică virală, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se ascunde păianjenul în […]
16:00
Șerban Huidu nu iartă nimic! După ce a pulverizat ispitele de la Insula Iubirii, lovește din nou! “Înainte să își îndrepte nasul şi să își ridice pomeții…” # Cancan.ro
Șerban Huidu a revenit în atenția presei cu ocazia lansării noii grile de toamnă a Prima TV. Prezentatorul tv a vorbit cu nostalgie despre cele mai importante momente de la Cronica Cârcotașilor în cei 25 […]
15:50
România a fost despăgubită pentru furtul aurului dacic. Câte milioane de euro am primit de la Olanda # Cancan.ro
România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro după furtul spectaculos al Coifului de la Coțofenești și al trei brățări dacice, sustrase în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Incidentul, care a […]
15:40
Secretul căsniciei de 30 de ani a lui Serghei Mizil. Ce nu face soția lui, spre deosebire de multe alte femei # Cancan.ro
Bărbat la casa lui, căsătorit și cu doi copii actualmente, Serghei Mizil nu a fost niciodată un bărbat temperat. Recunoscut pentru aventurile sale, marele băiat de oraș a mai avut un mariaj înainte de cel […]
15:10
Studenții cu cărți de identitate electronice au probleme. Cum le-a complicat viața acest act nou # Cancan.ro
Studenții din România se confruntă cu dificultăți neașteptate după introducerea noilor cărți de identitate electronice, care, în loc să simplifice procedurile, au creat noi bariere birocratice. Noile cărți de identitate electronice ar fi trebuit să […]
15:00
O eclipsă parțială de Soare va avea loc pe 21 septembrie 2025, însă în unele zone va putea fi văzută a doua zi din cauza diferențelor de fus orar. Acest fenomen este unul special. Mai […]
Acum 12 ore
14:20
Anunț important pentru clienții Telekom, după vânzarea companiei. Cine va emite facturile # Cancan.ro
Vodafone România și Digi România au semnat documentele pentru preluarea Telekom România Mobile Communications, într-o tranzacție estimată la 70 de milioane de euro. În urma acestei înțelegeri, clienții business și cei cu abonamente vor trece […]
14:10
Boala care i-a schimbat radical viața celebrei artiste! După luni întregi de tratamente a primit diagnosticul: ”A fost ceva îngrozitor” # Cancan.ro
Rucsy, ex-solista trupei Blaxy Girls, nu a scăpat fără să se îmbolnăvească de Covid în perioada pandemiei de acum câțiva ani. Vindecarea a fost una anevoioasă, dar ce a urmat i-a dat viața peste cap. […]
14:00
Soacra lui Nicușor Dan, lăsată fără beneficii de Ilie Bolojan. Câți bani a pierdut Aglaia Lilian Grădinaru la pensionare # Cancan.ro
Liliana Aglaia Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a fost și ea afectată de măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan. În vârstă de 64 de ani, văduvă și mamă a doi copii, aceasta a ieșit […]
13:40
Sânziana Negru, la un pas de o mare țeapă financiară! Câte sute de euro i-a cerut o firmă pentru 5 stâlpi din lemn # Cancan.ro
Sânziana Negru și-a propus să readucă la viață casa străbunicilor săi din Republica Moldova, un proiect drag inimii sale, dar care s-a dovedit mai complicat decât anticipase. Pe lângă provocările inerente ale renovării unei case […]
13:20
Toto Dumitrescu poate scăpa de acuzația conducerii sub influența stupefiantelor! Care este portița din lege care îl ajută # Cancan.ro
Toto Dumitrescu are probleme serioase cu legea. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în București, a fugit de la locul faptei, iar ulterior analizele INML au confirmat prezența substanțelor interzise în […]
13:00
Toto Dumitrescu, ‘vedetă’ în presa străină! Accidentul lui a fost aspru disecat de țara care l-a găzduit pe Ilie Dumitrescu # Cancan.ro
Toto Dumitrescu a fost implicat recent într-un incident rutier, după care a părăsit locul accidentului. Autoritățile au demarat imediat căutările, l-au reținut pentru o perioadă de 30 de zile și au început audierile. Evenimentul a […]
12:40
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: „Este așa o țață” # Cancan.ro
Se poate spune că participarea Andei Adam și a soțul ei, Joseph Adam, la Asia Express a stârnit numeroase controverse în spațiul public. Vigilenți și atenți la fiecare detaliu, cei mai critici dintre telespectatori au […]
12:20
Țara din Europa care nu are armată, aeroport, monedă proprie și găzduiește un singur miliardar # Cancan.ro
Liechtenstein este un mic principat situat între Elveția și Austria, cunoscut pentru peisajele sale pitorești, cu munți impunători și văi verzi, orașe cochete și castele istorice. Capitala, Vaduz, găzduiește instituțiile guvernamentale, muzee și reședința princiară. […]
12:00
Cristina Bleandură este actrița care a reușit să îi dea pe spate pe jurații de la Vocea României cu prestația sa. Povestea de viață a tinerei este impresionantă. Cum a ajuns, de fapt, să îmbine […]
11:50
Stupoarea unui chelner te va ului și pe tine. Ce fac clienții în restaurant: „Este scârbos” # Cancan.ro
Un obicei neobișnuit și deranjant al unor clienți a stârnit indignarea unui chelner, care a descoperit în repetate rânduri gumă de mestecat lipită pe farfurii, tacâmuri și chiar sub mesele barului în care lucrează. Gestul […]
11:10
Astrele se aliniază, iar viața nativilor născuți în aceast semn zodiacal de apă capătă sens. După o perioadă de ani buni plini de necazuri, această zodie urmează să se bucure de reușite pe toate planurile. […]
11:00
Nuntă fără nași în showbizul românesc! Ba mai mult, artistul va cânta el în seara cea mare # Cancan.ro
Andrei Leonte și iubita lui, Laura, se pregătesc pentru un eveniment special, dar deloc convențional. Cei doi plănuiesc o nuntă atipică, diferită de modelul clasic, unde nu se vo respecta tradițiile. Totodată, nici nașii nu […]
10:20
Motivul pentru care Andreea Marin a căzut pe stradă. Zâna surprizelor a spus tot: ”Corpul meu are limite” # Cancan.ro
Andreea Marin a vorbit pentru prima dată despre suferința prin care a trecut în urmă cu ceva ani. Zâna surprizelor și-a pierdut total motivația, energia, a cedat fizic, emoțional și psihic din cauza suprasolicitării profesionale. […]
10:10
Cum te poți șterge din Biroul de Credit. Ce trebuie să faci, potrivit unui celebru avocat # Cancan.ro
Apariția pe lista Biroului de Credit poate deveni un obstacol major pentru mulți români. De la accesul limitat la produse bancare până la imposibilitatea de a obține un nou împrumut, consecințele sunt resimțite imediat. Totuși, […]
09:50
Ilie Bolojan are de gând să facă ordine în rândul celor peste 1.000 de companii care consumă anual miliarde de lei din banii statului. Sectoare întregi ale economiei românești ar urma să fie zdravăn zguduite. […]
09:30
Cocuța ex-Asia Express a reușit să slăbească, după ce s-a îngrășat în pandemie. Cum arată acum # Cancan.ro
Cocuța, dansatoarea cunoscută publicului și datorită participării la „Asia Express”, a trecut printr-o transformare impresionantă. Dacă în perioada pandemiei a acumulat câteva kilograme, acum artista se bucură de o siluetă de invidiat, cu un abdomen […]
Acum 24 ore
09:10
Dragă cititorule, CANCAN.RO îți prezintă un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-a strecurat o greșeală. Crezi că reușești să o descoperi? Dacă da, spor la treabă! Astfel de provocări sunt […]
08:50
Oana Roman îl face praf pe Marius Elisei. De când nu mai formează un cuplu, fostul ei soț nu a respectat programul parental decis în instanță, nu își vizitează copilul și nu se implică deloc […]
08:50
Indemnizația pentru creșterea copilului, redusă din septembrie 2025. Câți bani pierd părinții # Cancan.ro
Deciziile recente ale autorităților privind indemnizațiile pentru creșterea copilului au stârnit ample discuții și valuri de nemulțumire în rândul părinților. Schimbările fiscale au venit într-un moment considerat deja dificil, marcat de scumpiri și presiuni financiare […]
19 septembrie 2025
23:50
Vedeta din Antenă, ofertată de ProTV! Au vrut-o înapoi pe sticlă, dar i-a refuzat: „Nu pot accepta astfel de proiecte” # Cancan.ro
Pro TV îi dă târcoale unei foste vedete a trustului Intact. Producătorii unui show nou ale cărui filmări trebuie să înceapă, i-au propus să se întoarcă pe micul ecran. Deși sexy bruneta ar vrea să […]
23:50
Am aflat ce contracte au semnat concurenții și ispitele de la Insula Iubirii. Au clauze de 2-4 mii € pentru… # Cancan.ro
Concurenții și ispitele din ultimul sezon de la Insula Iubirii calcă pe urmele predecesorilor lor! Imediat cum au prins gustul celebrității, după participarea la emisiune, au fost „racolați”, rând pe rând, pentru a-și face apariția […]
23:50
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă # Cancan.ro
Ilie Dumitrescu pare mai mult decât senin în mijlocul furtunii în care se află familia lui. Fiul lui, Toto, se confruntă cu o situația delicată, după ce a fost implicat într-un accident rutier, în urma […]
23:50
Ce s-a ales de casa în care a copilărit regretatul actor. La 3 ani de la moartea lui Alexandru Arșinel, fiul acestuia rupe tăcerea: “Sunt mici regrete” # Cancan.ro
La finele acestei luni se împlinesc trei ani de când Alexandru Arșinel s-a stins din viață. Regretatul artist a lăsat o avere considerabilă celor doi fii, care s-au înțeles din start în ceea ce privește […]
23:40
A cerut-o de soție pe scenă, în timpul concertului! Fiul lui Costel Biju s-a logodit cu frumoasa Antonia # Cancan.ro
Bucurie în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, a făcut pasul cel mare. Tânărul și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe Antonia, iubita sa. Momentul a fost unul […]
23:10
George Jaguarul a recunoscut! Ea este cea mai importantă femeie din viața lui: „Mi-e groază” # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, însă concurenții și ispitele încă sunt în atenția publicului. În acest an, cel mai apreciat personaj din cadrul emisiunii din Thailanda a fost George Jaguarul. Cu stilul său unic […]
Ieri
22:10
România este, din nou, în criză politică din cauza tensiunilor din coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a spus că este cu demisia pe masă din cauza neînțelegerilor din coaliție pe tema reformei administrației locale, […]
22:10
Ce poreclă a primit Melania Trump de la „Squirrels”. Kate Middleton a fost prezentă la momentul viral # Cancan.ro
Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, și Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, au participat joi dimineață la o activitate cu cercetașii „Squirrels” („Veverițele”), în Grădinile Frogmore din Windsor. A fost […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.