VIDEO | De ce nu e bine să dăm lapte copiilor seara / Medic stomatolog: „Îngroașă mucusul și vulnerabilizează căile respiratorii ale copilului”
G4Media, 20 septembrie 2025 21:50
„Paharul de lapte oferit seara îngroașă mucusul și vulnerabilizează căile respiratorii ale copilului”, a explicat medicul stomatolog pediatru Iustina Stoian, în cel mai recent podcast „Fântâna... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:10
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # G4Media
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa,... © G4Media.ro.
22:10
Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi / Inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11% # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial pentru ca oamenii să se simtă protejaţi, adăugând că inflaţia a ajuns... © G4Media.ro.
Acum o oră
21:50
21:50
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează # G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3, că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică... © G4Media.ro.
21:40
Câinii sunt interziși în rezervațiile naturale din Franța: Turiștii riscă amenzi de până la 750 de euro # G4Media
Artista Delia Matache a atras atenția fanilor pe Instagram asupra unui aspect mai puțin cunoscut de turiști: în rezervația naturală Aiguilles Rouges din Alpii francezi, un panou indică foarte clar faptul... © G4Media.ro.
21:30
Senatoarea Victoria Stoiciu: Proiectul celor doi deputați ex-POT creează confuzie și lasă loc la abuzuri – medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune / Limbajul și terminologia sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort # G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat, sâmbătă, că proiectul celor doi deputați ex-POT privind sancționarea vătămării fătului „prin orice mijloace” creează confuzie și lasă loc... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:30
Medicamente experimentale împotriva cancerului în valoare de 800.000 de euro, furate la un spital din Napoli / Hoții ar putea fi dintr-o organizație care știe să manipuleze produsele. Acestea trebuie ținute la temperaturi controlate # G4Media
Medicamente experimentale pentru tratarea cancerului în valoare de 800.000 de euro au fost furate din farmacia spitalului oncologic Pascale din Napoli. Dincolo de prejudiciul financiar,... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:10
Pentagonul le cere jurnaliștilor acreditați să solicite acordul înainte de a publica orice informație care vizează instituția, altfel riscă retragerea acreditării # G4Media
Departamentul Apărării al SUA le solicită de acum jurnaliştilor acreditaţi să obţină aprobarea sa pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu,... © G4Media.ro.
19:50
Drumul spre vindecare: Cum ajută un veteran de război din Ucraina animalele din adăposturi # G4Media
Vasyl Velycho, un fost soldat din orașul ucrainean Lviv, are o nouă misiune de îndeplinit: ajutorarea câinilor fără stăpâni. Vasyl și-a pierdut brațul în timpul... © G4Media.ro.
19:20
Cercetătorii de la OpenAI au dezvăluit recent rezultate surprinzătoare privind comportamentul modelelor de inteligență artificială (AI). Acestea pot să inducă în mod deliberat în eroare... © G4Media.ro.
19:20
Budapesta cere UE să urmeze exemplul lui Trump și să clasifice mişcarea Antifa drept „teroristă” # G4Media
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să clasifice mişcarea Antifa, care... © G4Media.ro.
18:50
Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 22-28 septembrie # G4Media
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici... © G4Media.ro.
18:50
Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor # G4Media
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii... © G4Media.ro.
18:30
Prosumatorii care își cumpără și baterii de stocare se înmulțesc pe zi ce trece. Investiția medie e de 20.000 de lei # G4Media
Numărul prosumatorilor care și-au montat baterii de stocare a crescut cu 50% într-o singură lună. La finalul lunii iulie, peste 20.000 de gospodării și firme... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate # G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de... © G4Media.ro.
17:50
De pe traseele de alergare la Bursa din New York: Aplicația Strava se pregătește să facă pasul pe Wall Street # G4Media
Strava, aplicație folosită de milioane de alergători, cicliști și drumeți, se pregătește pentru o listare pe bursă, informează lefigaro.fr. Compania din San Francisco a contactat... © G4Media.ro.
17:50
Studioul de înregistrări Regent Sounds din „Tin Pan Alley” din Londra a fost folosit de Jimi Hendrix, David Bowie și Rolling Stones între anii 1960... © G4Media.ro.
17:40
Interviu emoționant cu Mirabela Dauer: ,,Lucky este viața mea, iar dragostea unui animal nu se compară cu nimic’’ # G4Media
Mirabela Dauer nu este doar o voce emblematică a muzicii românești, ci și un suflet plin de tandrețe. De-a lungul anilor, a adus bucurie prin cântecele... © G4Media.ro.
17:40
ONU îi permite preşedintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferinţă la Adunarea Generală, după ce Statele Unite i-au respins viza # G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de... © G4Media.ro.
17:40
Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari, o referinţă... © G4Media.ro.
17:30
Angajat de la Viena al OMV, deconspirat ca spion rus. Ar fi vorba despre un est-european naturalizat # G4Media
Un angajat de la Viena al grupului austriac petrol și gaze OMV a fost deconspirat ca spion rus, relatează revista de știri Profil. Ar fi... © G4Media.ro.
17:10
Turiștii ocupă doar un sfert din locurile totale de cazare din Cluj, iar călătoriile sunt scurte # G4Media
În unul dintre județele cu cel mai mare număr de turiști înregistrați din țară, Cluj, capacitatea de cazare se ocupă vara doar în proporție de... © G4Media.ro.
17:10
VIDEO Surprize mari în calificările F1 de la Baku: Verstappen, pole position – Dezastru pentru McLaren și Ferrari # G4Media
Max Vestappen și-a arătat clasa pe durata unor calificări de Formula 1 de la Baku în care au fost multiple accidente. Campionul mondial en-titre va... © G4Media.ro.
17:10
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în Sudan în urma unui atac paramilitar asupra unei moschei # G4Media
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone paramilitare asupra unei moschei din Sudan, transmite SkyNews. Armata sudaneză și... © G4Media.ro.
16:40
VIDEO | Sebastian Stoica s-a pregătit să fie bucătar, dar gătește tot la el acasă/ „La Sebi acasă” sau cum a crescut un blog culinar de la câțiva prieteni la peste un milion de urmăritori # G4Media
A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania... © G4Media.ro.
16:40
Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de... © G4Media.ro.
16:40
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:20
Tratamentele cu psihedelice sunt promițătoare, dar nu sunt încă pregătite pentru a fi utilizate pe pacienți, spun medicii din Marea Britanie # G4Media
În întreaga Europă sunt în curs de desfășurare studii clinice care testează dacă terapiile asistate de substanțe psihedelice pot ajuta la tratarea tulburărilor de sănătate... © G4Media.ro.
16:20
Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: Prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents / Ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor # G4Media
Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a declarat, sâmbătă, pentru G4Media, că, prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă... © G4Media.ro.
16:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari (surse) # G4Media
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4... © G4Media.ro.
15:40
Asociația Miw Miw: Povestea tânărului care a transformat dragostea pentru pisici într-o misiune de salvare (FOTO) # G4Media
Povestea asociației Miw Miw a început cu Radu Nastasi, un absolvent al facultății de Arte Vizuale din Marea Britanie, întors pe meleaguri natale. Fotografiile de... © G4Media.ro.
15:20
LIVE BREAKING Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic / Zboruri anulate și întârzieri # G4Media
Ora 15.00: În acest moment nu este foarte clar câte aeroporturi sunt afectate de atacul cibernetic. Potrivit Heathrow, Collins Aerospace furnizează sisteme pentru „mai multe companii... © G4Media.ro.
15:20
Părinții din Marea Britanie sunt revoltați că Meta folosește fotografii ale elevelor în reclame destinate bărbaților # G4Media
Meta a folosit fotografii cu eleve la începutul anului școlar pentru a promova una dintre platformele sale de socializare unui bărbat de 37 de ani,... © G4Media.ro.
15:10
VIDEO Finală mult așteptată la WTA Seul – Se întâlnesc primele două favorite: Swiatek și Alexandrova # G4Media
Iga Swiatek (principala favorită) a făcut sâmbătă pasul în marea finală a turneului WTA de categorie 500 de la Seul. Fostă lideră mondială, poloneza a... © G4Media.ro.
14:50
La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest / Sunt așteptați milioane de vizitatori # G4Media
Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberfest, la care sunt aşteptaţi milioane de vizitatori, relatează agenția de știri... © G4Media.ro.
14:50
Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem” # G4Media
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o... © G4Media.ro.
14:40
Dulceață de struguri: Poate fi pregătită atât din boabe întregi, cât și din pulpă, în funcție de preferințe # G4Media
Toamna aduce în bucătării aromele intense ale fructelor coapte, iar strugurii nu fac excepție. Dincolo de consumul lor ca atare sau transformați în must și vin,... © G4Media.ro.
14:40
Rezultat fantastic: Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 la tenis de câmp # G4Media
Yannick Theodor Alexandrescou s-a calificat în finala Campionatului European U18 la tenis de câmp, competiție care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Jucătorul dinamovist în vârstă... © G4Media.ro.
14:30
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive” împotriva reţelelor sociale locale Weibo – similară cu X – şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
14:20
Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice # G4Media
Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, scrie interfax.com.ua. Președintele Ucrainei,... © G4Media.ro.
14:10
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga # G4Media
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează agenția de... © G4Media.ro.
14:10
Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea a 14 noi tratamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene # G4Media
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în şedinţa de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene, între care... © G4Media.ro.
14:10
Ministrul Sănătății: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Ministrul... © G4Media.ro.
14:00
Taxa pentru excursioniștii care vizitează Veneția va fi reintrodusă în 2026: când vor trebui să plătească vizitatorii? # G4Media
În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.Consiliul local din Veneția a confirmat că... © G4Media.ro.
13:40
VIDEO | Beciul modular subteran: ce este și care sunt avantajele lui / Nu necesită autorizații și se instalează în maximum trei zile / Prețurile pleacă de la 2.500 de euro # G4Media
Odată cu apropierea sezonului de pregătire a conservelor și de preparare a vinului, o problemă redevine acută în numeroase gospodării: lipsa beciurilor. Mulți sunt cei... © G4Media.ro.
13:40
Activiștii pentru protecția animalelor din India sunt în doliu după moartea unui elefant foarte iubit, pe care au încercat mult timp să-l reabiliteze, transmite BBC.... © G4Media.ro.
13:40
În ce perioadă a anului vaccinăm câinele și care sunt cele mai importante vaccinuri care trebuie administrate: Ce spune medicul veterinar # G4Media
Imunizarea este cea mai importantă formă de a proteja câinele de eventuale boli grave și chiar, în cel mai rău caz, de un posibil deces.... © G4Media.ro.
13:30
Generația actuală de piloți din F1, criticată de Flavio Briatore: Nu au stofă de campioni – Comparația cu epoca lui Michael Schumacher # G4Media
Flavio Briatore, conducător din Formula 1 care a lucrat alături de Michael Schumacher și Fernando Alonso, se declară nemulțumit de actuala generație de piloți tineri... © G4Media.ro.
13:20
Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina şi al tensiunilor nucleare cu Iranul # G4Media
Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din... © G4Media.ro.
13:20
Poliția din Africa de Sud a descoperit un laborator de metamfetamină în valoare de 20 de milioane de dolari # G4Media
Poliția sud-africană a declarat că a destructurat un laborator de metamfetamină cristalizată, cu droguri în valoare de 20 de milioane de dolari (15 milioane de... © G4Media.ro.
