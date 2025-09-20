VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul
Primasport.ro, 20 septembrie 2025 21:50
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul
Acum 10 minute
22:20
Steaua pierde clar cu sârbii de la Novi Belgrad şi ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo
Acum 30 minute
22:10
Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea. Londonezii au avut portarul eliminat din minutul 5
Acum o oră
21:50
”Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal”. Ioan Ovidiu Sabău, critici publice pentru un jucător
21:50
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul
21:30
VIDEO | Verona - Juventus 1-1. Primul pas greşit din acest sezon pentru torinezi
21:30
Revenire de senzaţie pentru Daniel Isăilă! Tehnicianul român şi-a găsit echipă şi va avea o misiune grea
Acum 2 ore
21:20
UBT Cluj a câştigat pentru a cincea oară Supercupa României. Meci strâns cu CSO Voluntari
21:00
Veste proastă pentru Mirel Rădoi! De ce nu joacă Assad Al Hamlawi cu Oţelul
21:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj 1-0. Nou-promovata iese învingătoare dintr-un meci cu multe evenimente
20:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe au un jucător eliminat
Acum 4 ore
20:20
Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO
20:20
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Bettaieb
20:00
Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală în Premier League
20:00
Grand Prix-ul Azerbaidjanului, în calendarul Formulei 1 până în 2030
20:00
Italia şi SUA vor disputa finala ediţiei din acest an a Billie Jean King Cup
19:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
19:30
VIDEO | Peste 5.000 de participanţi la Bimbo Race, una din cele mai populare curse de alergare. Marea Gabriela Szabo a fost alături de sportivi
19:30
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
19:10
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun”
18:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut
18:30
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică
Acum 6 ore
17:50
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă
17:40
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB
17:10
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism
16:50
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important
16:40
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale
16:30
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist”
16:30
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie
Acum 8 ore
16:20
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni”
16:10
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu
16:10
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului
16:10
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup
16:00
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!”
15:50
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună
15:10
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV
15:10
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV
14:30
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri
Acum 12 ore
14:20
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează
13:50
Tenis: Yannick Theodor Alexandrescou va juca finala Campionatului European de Juniori U18
13:50
E gata! Jucătorul vinovat pentru înfrângerea FCSB-ului cu Botoşani a fost scos în faţă de Becali: ”A făcut un cadou şi ne-au egalat!”
13:40
Antrenorul care a ”ruinat” un gigant din Premier League surprinde din nou: ”Nici măcar Papa nu mă poate convinge să schimb sistemul de joc la Manchester United!”
13:40
Iga Swiatek s-a calificat în finală la Korea Open, după un meci de 67 de minute
12:50
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii deschid scorul prin Ofori
12:40
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:20
Charalambous şi Pintilii, OUT de la FCSB? Gigi Becali a luat decizia finală imediat după eşecul de la Botoşani
11:10
Starurile lui Becali, distruse: ”Olaru a uitat complet cine a fost. Nu-i mai pot prinde!”
