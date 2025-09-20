Donald Trump amenință din nou Venezuela: „Veți plăti un preț incalculabil”. Care este mărul discordiei dintre SUA și regimul Maduro
20 septembrie 2025
Donald Trump a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit președintelui american, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, „preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”, a avertizat Trump, potrivit Reuters. Statele Unite l-au acuzat anterior pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro, de implicare în traficul de droguri şi au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.
Ucraina sancționează 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova. Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe lista neagră a Kievului # Digi24.ro
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md.
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Moscova # Digi24.ro
Escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Austria atinge un nou nivel. Un diplomat rus trebuie să părăsească Austria, deoarece este suspectat de a fi responsabil de spionaj industrial, cu potențiale daune majore pentru Austria, dezvăluie în exclusivitate revista austriacă Profil. Activitatea de spionaj nu vizează pe oricine, ci compania semi-publică OMV, cea mai mare și mai importantă companie de infrastructură din țară – și, până de curând, partener contractual al companiei ruse Gazprom. Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar diplomatul rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena din cauza acestui caz.
Președintele Taiwanului exclude o capitulare în cazul unei invazii chineze: Ne vom apăra libertatea # Digi24.ro
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.
Liderul finlandez Alexander Stubb, anunț despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. În ce condiții ar lupta aliații contra Rusiei # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, care sunt discutate de așa-numita „Coaliție de Voință”, ar obliga țările europene semnatare să lupte împotriva Rusiei, dacă Moscova ar lansa din nou acțiuni militare împotriva Ucrainei în viitor. „Garanțiile de securitate sunt, în esență, un factor de descurajare. Acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic”, a declarat Stubb pentru The Guardian, într-un interviu acordat la Helsinki înainte de a pleca la New York pentru Adunarea Generală a ONU.
Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Digi24.ro
Estonia ia în considerare închiderea frontierei de est după ce avioanele de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării, relatează ERR.
Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună # Digi24.ro
Ellis Stephens, fost profesor de arte și în prezent director adjunct la un liceu în SUA, a transformat personalizarea păpușilor Labubu într-o afacere care îi aduce mii de dolari lunar. Își începe diminețile în garaj, unde tatuajează și decorează aceste jucării care au cucerit lumea, iar activitatea suplimentară i-a schimbat complet viața.
Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani # Digi24.ro
Departamentul Apărării al SUA le va cere jurnaliştilor acreditaţi să-i obţină aprobarea pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu. În caz contrar, respectivele persoane riscă să-și piardă accesul la Pentagon. Măsura a fost descrisă drept un „atac la adresa jurnalismului independent” de către o importantă asociaţie a reporterilor, relatează AFP.
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme Patriot și sisteme de apărare. Riscuri strategice și politice # Digi24.ro
Statele Unite au început să suspende vânzările anumitor sisteme de armament, inclusiv sistemele de apărare aeriană Patriot, către aliații europeni, invocând oferta limitată și necesitatea de a acorda prioritate cerințelor militare ale SUA, relatează TVPWorld. Potrivit publicației The Atlantic, această schimbare a apărut pentru prima dată în timpul negocierilor Danemarcei pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană.
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania şi Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).
Donald Trump insistă că reportajele critice care îl vizează sunt „ilegale”: „Libertatea de exprimare nici nu mai intră în discuție” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și-a reiterat vineri afirmația că reportajele critice la adresa lui, difuzate de televiziunea americană, sunt „ilegale” și a respins criticile potrivit cărora administrația sa ar lua măsuri care îngrădesc libertatea de exprimare, anunță Politico.
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Datele de ultimă oră ale climatologilor # Digi24.ro
Un nou vortex polar, care se formează deasupra Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în țara noastră. Meteorologii avertizează că, în funcție, de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța eforturilor comune de apărare pentru a proteja atât Ucraina, cât și țările vecine, în special Polonia și România, de atacurile cu drone rusești, relatează Interfaks Ucraina. El consideră că este corect să se discute despre o decizie comună de a doborî drone deasupra Ucrainei împreună cu alte state, iar atunci când Ucraina va avea apărare aeriană, ar trebui să doboare tot ce zboară spre ea și spre Polonia, scriu Interfaks Ucraina și united24media.com.
Descoperire cosmică: „coroana” unei găuri negre, surprinsă în imagini. Cum au reușit astronomii să obțină detaliile fără precedent # Digi24.ro
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana” superfierbinte care înconjoară unul dintre aceşti giganţi cosmici, transmite Live Science.
Dominic Fritz crede că Guvernul Bolojan va pleca, dacă legea pensiilor magistraților pică la CCR: „E greu de continuat așa” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, întrebat ce va întâmpla cu Guvernul Bolojan dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, că „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Executiv ia decizii”.
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026. Când vor trebui să plătească vizitatorii # Digi24.ro
Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026, relatează Euronews. În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Anul viitor, numărul de zile în care se va aplica taxa a fost extins la 60, comparativ cu 54 în 2025.
Conflictul din Gaza escaladează: 34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care vizează distrugerea tunelurilor Hamas # Digi24.ro
Forţele israeliene și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor-capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, controlate de Hamas, care au raportat 34 de morţi, anunță Reuters.
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare” # Digi24.ro
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc la 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Totodată, senatorii au salutat măsurile Administrației Trump de a contracara acțiuni de destabilziare și îndeamnă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv diaspora, să participe la vot pentru a-și apăra suveranitatea, potrivit Radio Chișinău.
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump vrea să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, potrivit Reuters.
Violențe la o manifestație anti-imigrație, la Haga. Protestatarii au aruncat cu pietre și incendiat mașini. Ripostă a jandarmilor # Digi24.ro
O manifestație anti-imigrație a degenerat în confruntări cu forțele de ordine, la Haga. Poliţia olandeză a folosit sâmbătă un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii care au început să arunce cu pietre şi sticle în forţele de ordine, a declarat o purtătoare de cuvânt a administraţiei locale din acest oraş olandez, relatează Reuters.
Stelian Bujduveanu vrea reorganizarea Primăriei Capitalei. „E necesară. Sunt și angajaţi care taie frunze la căini” # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susține că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. El a precizat că „sunt și angajaţi care taie frunze la câini”.
Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se unei serii tot mai mari de decese misterioase în rândul directorilor executivi din diverse companii. Aleksandr Tiunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă și gigantul nuclear de stat Rosatom, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie TVPWorld.
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români: Nu există în plan o astfel de variantă # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor a explicat la Digi24 faptul că Executivul nu are în plan nicio nouă creștere de taxe pentru români, inclusiv o nouă creștere a TVA. Alexandru Nazare susține că informațiile în acest sens au apărut doar pe surse și nu au fost publicate pe niciun canal al Guvernului.
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață # Digi24.ro
În urma morții lui activistului Charlie Kirk, rețelele sociale au fost inundate cu meme, precum și cu imagini și videoclipuri generate de inteligența artificială în memoria lui. Cel puțin trei biserici mari au adoptat o abordare similară pentru a onora memoria lui, după cum a relatat Religion News Service. Moartea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a generat un val de reacții emoționale în comunitățile evanghelice din SUA. A apărut astfel un fel de „doliu digital” care atinge proporții nebănuite.
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de stat inclusiv prin folosirea Inteligenței Artificiale. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor recunoaște că în cadrul ANAF există foarte multe disfuncționalități.
Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat sâmbătă că AUR a depus în Parlament „o moţiune de cenzură ridicolă” la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care va pica la vot. „S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, acuză Fritz.
Nazare: Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice. Nu avem toate instrumentele pentru a le combate # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat. El a precizat că termenul realist pentru încheierea acestui proces este sfârșitul anului 2026.
De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens # Digi24.ro
De aproape cinci ani, soția președintelui Franței, Brigitte Macron, este ținta teoriilor conspirației în privința genului său. Atacul vine din partea influenceriței americane Candance Owens, iar cuplul intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul acestora. De ce Brigitte Macron, cea calomniată, trebuie să prezinte dovezi în procesul împotriva lui Candance Owens, explică cotidianul francez Le Parisien.
Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”.
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca. Există o rezistență foarte mare din partide” # Digi24.ro
Consilierul premierului Ionuț Dumitru a confirmat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că Ilie Bolojan își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. „Decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, spune acesta. Întrebat cine îi pune piedici premierului, Ionuț Dumitru susține că „există rezistență foarte mare și din partide”.
Dominic Fritz vrea desființarea agențiilor și instituțiilor fără rost. Ce spune despre reforma administrativă # Digi24.ro
Președintele USR susține că România este „consumată de un stat supraponderal”, iar din acest motiv este nevoie de reforme și desființarea mai multor agenții și instituții inutile. De asemenea, Dominic Fritz vede necesară și digitalizarea ANAF și înființarea ueni comisii care să se ocupe de reforma administrativă.
Florin Barbu anunță producții record de cereale și rapiță: „Agricultura este cea mai mare bogăţie a României” # Digi24.ro
România a obţinut în acest an producţii record la culturile de toamnă, a anunţat sâmbătă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, recolta totală de cereale şi rapiţă este mai mare cu peste 5 milioane de tone faţă de anul trecut.
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor” # Digi24.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale are cel mai mare impact bugetar și este suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB anul viitor. În ce privește următoarele pachete, el susține că doar unele dintre măsurile anunțate vor reduce cheltuielile statului.
Cartierul general de la Kiev a anunțat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus.
Noi dovezi pun capăt controverselor privind uriașul crater Silverpit din Marea Nordului: Este rezultatul unui impact cosmic # Digi24.ro
Un crater de proporții, aflat la peste 100 de kilometri de coasta Yorkshire, ar fi fost creat de impactul unui asteroid de dimensiunea unei catedrale, susțin oamenii de știință. Noul studiu publicat în revista Nature Communications pune capăt unei controverse de două decenii privind originea formațiunii geologice Silverpit.
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR rămâne pe primul loc # Digi24.ro
AUR se menține pe primul loc în preferințele electoratului, cu 41% din voturi, arată un sondaj național realizat de Avangarde, în perioada 9-18 septembrie. Urmează PSD, PNL și USR, dar niciuna dintre aceste formațiuni nu ar obține 20% din voturi, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Sondajul mai arată că sapte din 10 români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie greşită.
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală # Digi24.ro
Edilul interimar al Capitalei susține că angajații Primăriei au cele mai mari salarii din administrația publicală locală. Potrivit acestuia, un director încasează lunar suma de 13.000 de lei net, viceprimarul suma de 18.000 lei, în timp ce salariul primarului interimar se ridică la suma de 19.000 lei pe lună.
Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei de la începutul războiului. 3 morți, 30 de răniți # Digi24.ro
Un atac masiv al Rusiei în Ucraina a avut loc sâmbătă. Armata rusă a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Un bloc din Dnipro a fost lovit cu muniții cu fragmentație. Cel puțin trei oameni au murit, iar 30 au fost răniți.
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat că secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, este singurul din minister căruia nu i-a atribuit responsabilități. Miruță susține că acesta nu corespundea „condiţiilor principiilor” sale și că nu l-a mai văzut la serviciu de o lună.
Primarul interimar al Capitalei vede nevoia unui candidat comun la alegerile din București: Este cea mai bună opțiune # Digi24.ro
„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, într-un interviu la Insider Politic. Actualul edil al Bucureștiului susține că viitorul primar ar trebui să se afle în relații bune cu Guvernul României, președintele, da r și restul primarilor de sector.„Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie”, susține acesta.În ceea ce privește data alegerilor, acesta susține că așteaptă decizia Coaliției și nu a abordat acest subiect cu premierul sau cu oamenii din Executiv.„Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, cu toţi ministrii, pentru că este în interesul bucureştinilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea şi vă spun de ce. Treaba mea astăzi reală este - şi o spun cu foarte mare sinceritate - de dimineaţă, de când mă trezesc, de la prima oră, până seara, este ca acest oraş să meargă şi să se schimbe în bine”, a punctat Bujduveanu la Insider Politic.Întrebat dacă își dorește funcția de primar general, Bujduveanu a precizat că „nu este un bucureștean care să-nu și dorească”.„Nu cred că este astăzi un bucureştean care să nu-şi dorească să fie primar general al Capitalei. Eu aşa consider că pentru cei care facem politică, pentru cei care facem administraţie, pentru cei care avem experienţă administrativă şi am studiat şi sunt mulţi oameni în România cu experienţă administrativã locală sau guvernamentală, evident că funcţiile executive sunt cele mai dorite. Nu vreau să se înţeleagă greşit. Am fost şi în Parlamentul Local, cum îi spunem noi. Legitimitatea unui consilier general este la fel de mare ca a unui deputat. Responsabilitatea e mare”,
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia # Digi24.ro
Incidentul de vineri, în cursul căruia trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO, în vreme ce Tallinnul a activat articolul 4 din Tratatul NATO, privind consultarea aliaților. Dintre reacțiile la provocarea Rusiei, se distinge cea a ministrei lituaniane a Apărării. Dovile Sakaliene a amintit de exemplul Turciei, care, în urmă cu zece ani, a doborât un avion rusesc de vânătoare care a intrat fără permisiune în spațiul său aerian.
Dezastru ecologic în Oltenia: Lacul Bistreț s-a transformat din comoară piscicolă în teren arid # Digi24.ro
Unul dintre cele mai mari lacuri din Oltenia, Lacul Bistreț, rămâne fără apă. Autoritățile spun că două cauze au dus la secarea lacului: seceta de anul acesta și irigațiile în perioade de resticții.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 20 septembrie
Cinci obiceiuri pentru a încetini îmbătrânirea creierului. Iată ce trebuie să introduci în rutina ta # Digi24.ro
Un fondator al unui start-up în longevitate și-a schimbat stilul de viață după ce tatăl său a fost diagnosticat cu Alzheimer. Acesta a introdus în rutina sa cinci noi obiceiuri care duc la încetinerea îmbătrânirii creierului, printre acestea se numără mai mult sport, somn și o alimenție diferită.
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a viralizat și a devenit subiect de film # Digi24.ro
Norma, povestea unei căsnicii aparent fericite, spulberată de aventura amoroasă a soțului cu soacra sa, este un film aflat de luni întregi în topurile din Indonezia. Este genul de intrigă ce a atras întotdeauna fanii melodramei. Dar ceea ce a făcut din Norma o obsesie la nivel național este faptul că este bazată pe o poveste adevărată, relatează BBC.
Maratonul Resuscitării a ajuns la Craiova: Participare liberă pentru cei care vor să învețe să salveze vieți # Digi24.ro
Craiova găzduiește sâmbătă prima ediție locală a Maratonului Resuscitării, un eveniment național organizat de Fundația pentru SMURD. Timp de o zi, locuitorii orașului vor putea învăța de la profesioniști cum să salveze vieți.
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața ascunsă a monarhului britanic în Transilvania # Digi24.ro
Pentru a-l înțelege mai bine pe Regele Charles al III-lea, care a sărbătorit recent trei ani de la încoronare și l-a primit pe Donald Trump la Castelul Windsor, trebuie să uităm de Palatul Buckingham. Ritmul pe care el îl preferă este cel al satelor românești înghețate în timp din Transilvania și al pensiunii sale din Valea Zălanului, unde regele nu are WiFi sau televizor, dar are o sobă din secolul al XVII-lea, un pat vechi de lemn și un portret al Reginei Elisabeta a II-a.
Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Prahova, anchetat pentru violenţă în familie şi pe numele căruia fusese emis ordin care îi interzicea sa se apropie de rudele sale, a fost găsit decedat, într-un autoturism, la marginea unei păduri. Principala ipoteză a polițiștilor este că s-a sinucis.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al ingineriei româneşti”, va fi modernizat # Digi24.ro
CNAIR celebrează, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărăşan, considerat „pisc al ingineriei româneşti”. Realizarea drumului a fost extrem de dificilă, iar 40 de persoane şi-au pierdut viaţa pe durata construcţiei. Altitudinea maximă la care este şoseaua depăşeşte 2.000 de metri, ceea ce face ca o perioadă lungă din an circulaţia să fie interzisă, din cauza zăpezii. CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulaţie anuală.
