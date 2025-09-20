Știi cât de ușor este să comunici cu pisica ta? Iată o tehnică ce îți va garanta succesul! (VIDEO)

G4Media, 20 septembrie 2025 23:30

Pisicile au o reputație de ființe inabordabile, dar lucrurile nu stau tocmai așa. Dacă pisica ta este distantă cu tine, atunci se poate să nu vorbești...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
23:30
Acum o oră
23:10
Antibiotic experimental, eficient împotriva bacteriilor rezistente la multiple medicamente, în testele de laborator G4Media
Un nou antibiotic sintetic a demonstrat o eficienţă ridicată în laborator împotriva unor bacterii rezistente la multiple medicamente, incluse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:50
Comisia Europeană „monitorizează îndeaproape” atacul cibernetic asupra mai multor aeroporturi din Europa G4Media
Comisia Europeană afirmă că „monitorizează îndeaproape” atacul cibernetic asupra mai multor aeroporturi din Europa, transmite Sky News. Organismul UE participă la gestionarea spațiului aerian în...   © G4Media.ro.
22:40
Un bărbat înarmat ar fi încercat să intre în locuința din România a lui Andrew și Tristan Tate, însă a fost prins de echipa de securitate a acestora, anunță reprezentanții fraților / Polițiștii chemați prin 112 l-au preluat pe bărbatul care ar fi avut asupra sa un pistol cu aer comprimat (surse) G4Media
Reprezentanții lui Andrew și Tristan Tate au comunicat presei, sâmbătă seara, că un bărbat înarmat ar fi încercat să intre în locuința din România a...   © G4Media.ro.
22:10
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova G4Media
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa,...   © G4Media.ro.
22:10
Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi / Inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11% G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial pentru ca oamenii să se simtă protejaţi, adăugând că inflaţia a ajuns...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:50
VIDEO | De ce nu e bine să dăm lapte copiilor seara / Medic stomatolog: „Îngroașă mucusul și vulnerabilizează căile respiratorii ale copilului” G4Media
„Paharul de lapte oferit seara îngroașă mucusul și vulnerabilizează căile respiratorii ale copilului”, a explicat medicul stomatolog pediatru Iustina Stoian, în cel mai recent podcast „Fântâna...   © G4Media.ro.
21:50
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează G4Media
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă seara, la Antena 3, că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică...   © G4Media.ro.
21:40
Câinii sunt interziși în rezervațiile naturale din Franța: Turiștii riscă amenzi de până la 750 de euro G4Media
Artista Delia Matache a atras atenția fanilor pe Instagram asupra unui aspect mai puțin cunoscut de turiști: în rezervația naturală Aiguilles Rouges din Alpii francezi, un panou indică foarte clar faptul...   © G4Media.ro.
21:30
Senatoarea Victoria Stoiciu: Proiectul celor doi deputați ex-POT creează confuzie și lasă loc la abuzuri – medicii nu vor mai ști ce e legal și ce e infracțiune / Limbajul și terminologia sunt împrumutate direct din instrumentarul mișcărilor anti-avort G4Media
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a subliniat, sâmbătă, că proiectul celor doi deputați ex-POT privind sancționarea vătămării fătului „prin orice mijloace” creează confuzie și lasă loc...   © G4Media.ro.
20:30
Medicamente experimentale împotriva cancerului în valoare de 800.000 de euro, furate la un spital din Napoli / Hoții ar putea fi dintr-o organizație care știe să manipuleze produsele. Acestea trebuie ținute la temperaturi controlate G4Media
Medicamente experimentale pentru tratarea cancerului în valoare de 800.000 de euro au fost furate din farmacia spitalului oncologic Pascale din Napoli. Dincolo de prejudiciul financiar,...   © G4Media.ro.
20:10
Pentagonul le cere jurnaliștilor acreditați să solicite acordul înainte de a publica orice informație care vizează instituția, altfel riscă retragerea acreditării G4Media
Departamentul Apărării al SUA le solicită de acum jurnaliştilor acreditaţi să obţină aprobarea sa pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu,...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:50
Drumul spre vindecare: Cum ajută un veteran de război din Ucraina animalele din adăposturi G4Media
Vasyl Velycho, un fost soldat din orașul ucrainean Lviv, are o nouă misiune de îndeplinit: ajutorarea câinilor fără stăpâni. Vasyl și-a pierdut brațul în timpul...   © G4Media.ro.
19:20
OpenAI avertizează: modelele AI pot minți deliberat pentru a-și atinge scopurile G4Media
Cercetătorii de la OpenAI au dezvăluit recent rezultate surprinzătoare privind comportamentul modelelor de inteligență artificială (AI). Acestea pot să inducă în mod deliberat în eroare...   © G4Media.ro.
19:20
Budapesta cere UE să urmeze exemplul lui Trump și să clasifice mişcarea Antifa drept „teroristă” G4Media
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să clasifice mişcarea Antifa, care...   © G4Media.ro.
18:50
Nu știi ce să mai gătești? G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână 22-28 septembrie G4Media
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici...   © G4Media.ro.
18:50
Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor G4Media
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii...   © G4Media.ro.
18:30
Prosumatorii care își cumpără și baterii de stocare se înmulțesc pe zi ce trece. Investiția medie e de 20.000 de lei G4Media
Numărul prosumatorilor care și-au montat baterii de stocare a crescut cu 50% într-o singură lună. La finalul lunii iulie, peste 20.000 de gospodării și firme...   © G4Media.ro.
18:20
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă referitoare la drepturile de proprietate asupra unei pagini gestionate G4Media
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:50
De pe traseele de alergare la Bursa din New York: Aplicația Strava se pregătește să facă pasul pe Wall Street G4Media
Strava, aplicație folosită de milioane de alergători, cicliști și drumeți, se pregătește pentru o listare pe bursă, informează lefigaro.fr. Compania din San Francisco a contactat...   © G4Media.ro.
17:50
Studioul folosit de Hendrix, Bowie și The Stones se redeschide după zeci de ani de tăcere G4Media
Studioul de înregistrări Regent Sounds din „Tin Pan Alley” din Londra a fost folosit de Jimi Hendrix, David Bowie și Rolling Stones între anii 1960...   © G4Media.ro.
17:40
Interviu emoționant cu Mirabela Dauer: ,,Lucky este viața mea, iar dragostea unui animal nu se compară cu nimic’’ G4Media
Mirabela Dauer nu este doar o voce emblematică a muzicii românești, ci și un suflet plin de tandrețe. De-a lungul anilor, a adus bucurie prin cântecele...   © G4Media.ro.
17:40
ONU îi permite preşedintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferinţă la Adunarea Generală, după ce Statele Unite i-au respins viza G4Media
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a votat vineri să-i permită preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas să se adreseze prin videoconferinţă reuniunii anuale a liderilor mondiali de...   © G4Media.ro.
17:40
Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă „de aur” de un milion de dolari, o referinţă...   © G4Media.ro.
17:30
Angajat de la Viena al OMV, deconspirat ca spion rus. Ar fi vorba despre un est-european naturalizat G4Media
Un angajat de la Viena al grupului austriac petrol și gaze OMV a fost deconspirat ca spion rus, relatează revista de știri Profil. Ar fi...   © G4Media.ro.
17:10
Turiștii ocupă doar un sfert din locurile totale de cazare din Cluj, iar călătoriile sunt scurte G4Media
În unul dintre județele cu cel mai mare număr de turiști înregistrați din țară, Cluj, capacitatea de cazare se ocupă vara doar în proporție de...   © G4Media.ro.
17:10
VIDEO Surprize mari în calificările F1 de la Baku: Verstappen, pole position – Dezastru pentru McLaren și Ferrari G4Media
Max Vestappen și-a arătat clasa pe durata unor calificări de Formula 1 de la Baku în care au fost multiple accidente. Campionul mondial en-titre va...   © G4Media.ro.
17:10
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în Sudan în urma unui atac paramilitar asupra unei moschei G4Media
Cel puțin 70 de persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone paramilitare asupra unei moschei din Sudan, transmite SkyNews. Armata sudaneză și...   © G4Media.ro.
16:40
VIDEO | Sebastian Stoica s-a pregătit să fie bucătar, dar gătește tot la el acasă/ „La Sebi acasă” sau cum a crescut un blog culinar de la câțiva prieteni la peste un milion de urmăritori G4Media
A plecat acum aproape 20 de ani din România cu destinația Turcia, pentru a învăța secretele bucătăriei de pe malul Bosforului. A urmat apoi Germania...   © G4Media.ro.
16:40
Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de...   © G4Media.ro.
16:40
Debitul Dunării la intrarea în ţară, mult sub media lunii septembrie G4Media
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în umătoarele zile, la valoarea de 2.700 mc/s, cu tendinţă de scădere spre sfârşitul...   © G4Media.ro.
16:20
Tratamentele cu psihedelice sunt promițătoare, dar nu sunt încă pregătite pentru a fi utilizate pe pacienți, spun medicii din Marea Britanie G4Media
În întreaga Europă sunt în curs de desfășurare studii clinice care testează dacă terapiile asistate de substanțe psihedelice pot ajuta la tratarea tulburărilor de sănătate...   © G4Media.ro.
16:20
Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: Prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents / Ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor G4Media
Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a declarat, sâmbătă, pentru G4Media, că, prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă...   © G4Media.ro.
16:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari (surse) G4Media
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:40
Asociația Miw Miw: Povestea tânărului care a transformat dragostea pentru pisici într-o misiune de salvare (FOTO) G4Media
Povestea asociației Miw Miw a început cu Radu Nastasi, un absolvent al facultății de Arte Vizuale din Marea Britanie, întors pe meleaguri natale. Fotografiile de...   © G4Media.ro.
15:20
LIVE BREAKING Mai multe aeroporturi din Europa, afectate de un atac cibernetic / Zboruri anulate și întârzieri G4Media
Ora 15.00: În acest moment nu este foarte clar câte aeroporturi sunt afectate de atacul cibernetic. Potrivit Heathrow, Collins Aerospace furnizează sisteme pentru „mai multe companii...   © G4Media.ro.
15:20
Părinții din Marea Britanie sunt revoltați că Meta folosește fotografii ale elevelor în reclame destinate bărbaților G4Media
Meta a folosit fotografii cu eleve la începutul anului școlar pentru a promova una dintre platformele sale de socializare unui bărbat de 37 de ani,...   © G4Media.ro.
15:10
VIDEO Finală mult așteptată la WTA Seul – Se întâlnesc primele două favorite: Swiatek și Alexandrova G4Media
Iga Swiatek (principala favorită) a făcut sâmbătă pasul în marea finală a turneului WTA de categorie 500 de la Seul. Fostă lideră mondială, poloneza a...   © G4Media.ro.
14:50
La Munchen s-a deschis oficial festivalul berii, Oktoberfest / Sunt așteptați milioane de vizitatori G4Media
Primarul Munchenului, Dieter Reiter, a deschis sâmbătă a 190-a ediţie a festivalului berii, Oktoberfest, la care sunt aşteptaţi milioane de vizitatori, relatează agenția de știri...   © G4Media.ro.
14:50
Un nou raport constată că circuitul apei pe planetă este din ce în ce mai „neregulat și extrem” G4Media
Ciclul global al apei a devenit „din ce în ce mai neregulat și extrem”, cu oscilații violente între secetă și inundații, ceea ce reprezintă o...   © G4Media.ro.
14:40
Dulceață de struguri: Poate fi pregătită atât din boabe întregi, cât și din pulpă, în funcție de preferințe G4Media
Toamna aduce în bucătării aromele intense ale fructelor coapte, iar strugurii nu fac excepție. Dincolo de consumul lor ca atare sau transformați în must și vin,...   © G4Media.ro.
14:40
Rezultat fantastic: Yannick Theodor Alexandrescou, în finala Campionatului European de Juniori U18 la tenis de câmp G4Media
Yannick Theodor Alexandrescou s-a calificat în finala Campionatului European U18 la tenis de câmp, competiție care se desfășoară la Oberpullendorf (Austria). Jucătorul dinamovist în vârstă...   © G4Media.ro.
14:30
China ia „măsuri disciplinare” împotriva reţelelor sociale G4Media
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive” împotriva reţelelor sociale locale Weibo – similară cu X – şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în...   © G4Media.ro.
14:20
Zelenski declară că Ucraina discută coordonarea cu Polonia și România pentru a ajuta la doborârea dronelor deasupra regiunilor sale vestice G4Media
Zelenski consideră că este corect să se discute despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, scrie interfax.com.ua. Președintele Ucrainei,...   © G4Media.ro.
14:10
Ucraina atacă din nou rafinării în adâncimea teritoriului rus / S-au produs explozii şi un incendiu puternic în apropierea unei instalaţii din Saratov, pe Volga G4Media
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează agenția de...   © G4Media.ro.
14:10
Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea a 14 noi tratamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene G4Media
Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în şedinţa de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piaţa Uniunii Europene, între care...   © G4Media.ro.
14:10
Ministrul Sănătății: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Ministrul...   © G4Media.ro.
14:00
Taxa pentru excursioniștii care vizitează Veneția va fi reintrodusă în 2026: când vor trebui să plătească vizitatorii? G4Media
În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.Consiliul local din Veneția a confirmat că...   © G4Media.ro.
13:40
VIDEO | Beciul modular subteran: ce este și care sunt avantajele lui / Nu necesită autorizații și se instalează în maximum trei zile / Prețurile pleacă de la 2.500 de euro G4Media
Odată cu apropierea sezonului de pregătire a conservelor și de preparare a vinului, o problemă redevine acută în numeroase gospodării: lipsa beciurilor. Mulți sunt cei...   © G4Media.ro.
13:40
Viața și moartea solitară a singurului elefant african din Delhi G4Media
Activiștii pentru protecția animalelor din India sunt în doliu după moartea unui elefant foarte iubit, pe care au încercat mult timp să-l reabiliteze, transmite BBC....   © G4Media.ro.
