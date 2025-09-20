Frații Tate susțin că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în casa lor din Voluntari în timp ce făcea un live. Ce spun polițiștii
HotNews.ro, 20 septembrie 2025 23:30
Familia Tate a transmis un comunicat în care susține că sâmbătă seară echipa sa de securitate l-a imobilizat pe un bărbat care venise cu o armă de foc și a încercat să pătrundă în casa…
Acum o oră
23:20
Ucraina anunță sancțiuni împotriva mai multor politicieni din Republica Moldova, cu o săptămână înainte de alegeri / Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe listă # HotNews.ro
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, potrivit Newsmaker.md. „Ucraina ajută Moldova și suntem interesați de stabilitatea vecinului nostru…
23:00
Donald Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile” / Scrisoarea pe care i-a trimis-o Maduro, la câteva zile după primul atac american # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Venezuela cu consecințe „incalculabile” dacă refuză să îi primească înapoi pe migranții despre care Washingtonul susține că au fost introduși de regimul de la Caracas în Statele Unite,…
Acum 2 ore
22:40
„Declin seismic” pentru situația drepturilor omului în Rusia. Raportul realizat o expertă a ONU # HotNews.ro
Situația drepturilor omului în Rusia s-a înrăutățit dramatic de când a început războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport realizat de o expertă din Organizația Națiunilor Unite (ONU), în care sunt denunțate tortura „endemică” și…
22:00
Statele Unite suspendă vânzarea unor sisteme de armament către aliații europeni. Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, printre echipamentele vizate # HotNews.ro
Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate, relatează TVPWorld. Potrivit…
Acum 4 ore
21:40
SuperLiga: FC Argeș câștigă meciul cu Universitatea Cluj și urcă pe locul 4 în clasament # HotNews.ro
FC Argeș a învins echipa Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Mioveni, în etapa a zecea din SuperLiga. FC Argeș – Universitatea Cluj 1-0 Unicul gol al partidei a fost înscris de…
21:40
Opoziția din Estonia cere închiderea frontierei cu Rusia, după incidentul cu avioanele de vânătoare. Răspunsul guvernului # HotNews.ro
Urmas Reinsalu, președintele partidului Isamaa, a declarat că incidentul de vineri, când avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, arată de ce este necesar să fie închisă frontiera estică a țării, transmite…
21:20
Pentagonul schimbă regulile pentru presă. Jurnaliștii vor publica doar informații aprobate de un oficial înainte de difuzare # HotNews.ro
Pentagonul a introdus noi reguli pentru instituțiile media care acoperă activitatea armatei americane, cerându-le să nu publice informații care nu au fost aprobate oficial și limitându-le libertatea de mișcare în interiorul Departamentului Apărării, conform AFP.…
21:00
Legendara Whitney Houston, readusă în turneu la 13 ani de la moartea sa, cu ajutorul AI # HotNews.ro
Administratorii patrimoniului celebrei cântărețe Whitney Houston îi vor readuce la viață vocea legendară cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru un viitor turneu orchestral organizat la 13 ani de la moartea tragică a artistei, relatează futurism.com. Organizatorii…
20:30
Grupul austriac de petrol și gaze OMV a concediat un angajat din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de externe de la Viena ca urmare a…
20:10
„Doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia. Poate și spre România”: Zelenski vrea ca Bucureștiul și Varșovia să doboare dronele rusești împreună cu Ucraina / „Nu ne bazăm pe alții” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare…
20:00
Ungaria cere UE să urmeze exemplul lui Trump în privința Antifa. „Această rețea violentă de extremă stânga a comis atacuri brutale în toată Europa” # HotNews.ro
Ministrul ungar al afacerilor externe a cerut sâmbătă Uniunii Europene să copieze decizia președintelui american Donald Trump de a clasifica mișcarea antifascistă Antifa drept grupare „teroristă”, relatează AFP. Miercuri, liderul SUA a anunțat că va…
Acum 6 ore
19:30
Americanii vor ocupa 6 din 7 locuri în consiliul de administrație al TikTok și vor controla algoritmul aplicației, anunță Casa Albă # HotNews.ro
Un acord între Washington și Beijing privind viitorul TikTok prevede ca americanii să dețină șase din cele șapte locuri în consiliul care va superviza activitatea aplicației, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe,…
19:30
FOTO Premieră mondială: au început testele cu prima mașină electrică fără încărcător și invertor # HotNews.ro
Stellantis a dat startul testelor în viața reală a prototipului unui vehicul echipat cu un sistem de inteligent integrat al bateriei care elimină mai multe componente ale sistemului de încărcare utilizate în prezent pe mașinile…
19:20
Un lider european spune că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să implice disponibilitate de a lupta împotriva Rusiei # HotNews.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Coaliția de Voință încă le discută, ar obliga țările europene semnatare să lupte împotriva Rusiei în cazul în care Moscova ar…
18:40
„Noi tentative de fraudă” pe rețelele sociale. Mesajele semnalate și recomandările făcute de DNSC # HotNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat, sâmbătă, că pe platformele de social media au apărut „noi tentative de fraudă”. „A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media,…
18:30
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare” # HotNews.ro
Un grup de senatori americani din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA avertizează, într-o declarație emisă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că Rusia desfășoară o campanie susținută de stat pentru a influența scrutinul…
18:10
Hamas a publicat fotografii „de adio” cu ostaticii israelieni și îl avertizează pe Netanyahu să oprească ofensiva din Gaza # HotNews.ro
Aripa armată a Hamas a publicat sâmbătă pe Telegram fotografii „de adio” cu cei mai mulți dintre ostaticii aflați încă în enclava palestiniană, avertizând că atacul Israelului asupra orașului Gaza i-ar putea pune în pericol,…
18:00
INTERVIU VIDEO „Ce deranjează e ruperea contractului pe care magistraţii îl au cu statul” # HotNews.ro
Percepția publică privind problemele din justiţie este puternic influențată de dosarele politicienilor, iar asta face ca societatea să ignore celelalte probleme ale sistemului, pe care le consideră la fel de acute, spune procuroarea Alexandra Lăncrănjan,…
Acum 8 ore
17:50
România și vecinii săi se confruntă cu o criză a locuințelor: sunt vechi, ineficiente energetic și vulnerabile la cutremure # HotNews.ro
Europa se confruntă cu o provocare majoră: majoritatea fondului său locativ a fost construit în deceniile de după război, înainte ca standardele de eficiență energetică și siguranță seismică să devină obligatorii. România ilustrează perfect această…
17:30
SuperLiga: Laurențiu Reghecampf, despre ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi: „Relaxarea și automulțumirea sunt pe primul loc în Oltenia” # HotNews.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenor al echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman, a comentat situația lui Mirel Rădoi, tehnicianul echipei Universitatea Craiova, care a avut mai multe ieșiri nervoase în acest sezon. Echipa de pe „Ion Oblemenco” se află…
17:30
Agenţia Europeană a Medicamentului recomandă autorizarea a 14 noi medicamente în UE, inclusiv tratamente pentru boli rare și diabet de tip 2 # HotNews.ro
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a recomandat, în ședința de luna aceasta, autorizarea a 14 noi medicamente pentru punere pe piața Uniunii Europene, între care se numără nouă biosimilare și un generic, potrivit datelor publicate…
17:10
Ministrul Finanțelor nu este de acord cu propunerea făcută de consilierul premierului. „ANAF în ultimele două luni a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus” # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă la Digi24 că el și consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan au opinii diferite în ceea ce privește „dozajul și metoda pe care vrem să o impunem în…
17:00
INTERVIU „Publicul are așteptări de la filme să fie cât mai autentice”. De ce se vorbește vulgar în comedia românească ce ironizează manosfera # HotNews.ro
„Situationship: Combinații, nu relații” este noua comedie românească ce intră direct în teritoriul sensibil al relațiilor actuale – acele legături fluide, neclare, care nu sunt nici relații clasice, dar nici simple aventuri. Termenul, devenit viral…
16:40
VIDEO Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle # HotNews.ro
Poliția olandeză a folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii anti-imigranție care au ieșit în stradă la Haga, unde au început să arunce cu pietre și sticle în ofițerii de poliție, a…
16:30
Autoritățile chineze anunță „măsuri punitive” împotriva rețelelor sociale: „Prea multe știri despre vedete și postări banale” # HotNews.ro
Autorităţile chineze au anunţat sâmbătă „măsuri disciplinare şi punitive” împotriva reţelelor sociale locale Weibo, similară cu X, şi Kuaishou, platformă de videoclipuri în genul TikTok, care au promovat prea mult vedete şi conţinuturi „indezirabile”, potrivit…
16:10
Consilierul lui Ilie Bolojan, despre premier și reformele propuse: „Dacă nu va avea susținere, va pleca” / „Există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației” # HotNews.ro
Ionuț Dumitru, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat că el crede că premierul „va pleca” dacă nu va avea susținere politică pentru reformele propuse. „Ce pot să vă spun așa cum l-am cunoscut…
16:00
Administrația Trump vrea să vândă Israelului arme și echipamente militare de 6,4 miliarde de dolari # HotNews.ro
Administrația Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru a vinde Israelului echipamente militare și arme în valoare de 6,4 miliarde de dolari, inclusiv elicoptere de atac și transportoare de trupe, au declarat surse apropiate contractului,…
Acum 12 ore
15:50
Taurina este noul tutun: ce țări interzic consumul de energizante de către adolescenți și care sunt efectele # HotNews.ro
Băuturile energizante continuă să câștige teren în rândul tinerilor, așa cum reiese din date: în 2014, 40,4% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani consumaseră una în ultima lună. În 2023 cifra…
15:40
Mișcarea făcută de gazda Austria, după ce tot mai multe țări au amenințat că vor boicota Eurovision. Germania critică și ea amenințările # HotNews.ro
Ministrul austriac al afacerilor externe a făcut apel la țările participante să nu boicoteze ediția de anul viitor a concursului muzical Eurovision – care va avea loc la Viena – ca urmare a prezenței Israelului…
15:20
Arbitrii Ovidiu Robu şi Horaţiu Feşnic vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a zecea a Superligii, scrie News.ro. Brigăzile de la cele două meciuri: FC Argeş – Universitatea Cluj,…
15:10
Cartierul general de la Kiev a comunicat sâmbătă că forțele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează dpa, preluată de Agerpres. Conform unor mesaje pe Telegram, s-au produs explozii…
15:00
Turiștii vor fi obligați din 2026 să plătească de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie o taxă de intrare în oraș, potrivit Euronews. Taxa, care va fi extinsă de anul viitor…
14:30
Un senator republican, aliat al lui Trump, acuză autoritatea de reglementare a audiovizualului din SUA de comportament „mafiot” în cazul lui Jimmy Kimmel # HotNews.ro
Senatorul american Ted Cruz a lansat cel mai dur atac de până acum al unui republican în cazul suspendării emisiunii lui Jimmy Kimmel de la postul ABC, o decizie lăudată de președintele american Donald Trump,…
14:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, când va avea loc Adunarea Generală a ONU de la New York, informează AFP. Zelenski a declarat…
13:50
VIDEO | Imagini în premieră de la iMapp București 2025, ediție aniversară și parte din Zilele Bucureștiului. Cel mai mare show de video mapping din lume începe azi # HotNews.ro
Bucureștiul devine, iar, centrul mondial al artei vizuale în aer liber. Peste câteva ore se aprind luminile pe cea mai mare scenă de de video mapping din lume: iMapp Bucharest 2025, eveniment care aniversează 10…
13:50
Consilierul lui Ilie Bolojan, propunere extremă pentru ANAF. „Uitați-vă ce s-a întâmplat în Grecia” # HotNews.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, că Agenția Națională de Administrare Fiscală este o instituție care nu funcționează normal și, în opinia sa, autoritățile române ar trebui…
13:30
România a încasat despăgubirea pentru furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents. Câți bani primește statul român # HotNews.ro
Desbăgubirea pentru Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur, furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a fost plătită integral de compania de asigurări, a anunțat, sâmbătă, ministerul Culturii. ”Muzeul…
13:20
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # HotNews.ro
Alexander Tyunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost…
12:50
Sute de oameni, afectați de o pană la o rețea telefonică, în Australia. Trei persoane au murit după ce nu au avut acces la serviciile de urgență # HotNews.ro
Aproximativ 600 de locuitori din trei regiuni din Australia au fost afectați, joi seara, de o pană la o rețea telefonică care a durat cel puțin zece ore, potrivit AFP, citată de Agerpres. Guvernul Australiei…
12:40
Sondaj Avagandarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion își menține avansul în preferințele românilor, conform unui sondaj Avangarde, dat publicității sâmbătă, care arată că că ar strânge un număr de voturi apropiat de totalul adunat de primele trei…
12:20
„M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu”. Reacția unei artiste care ne-a reprezentat la Eurovision când a aflat câte femei au fost ucise de parteneri în România # HotNews.ro
Cunoscută pentru participarea la Eurovision în urmă cu 8 ani, unde s-a clasat pe locul 7, artista Ilinca Băncilă a lansat de curând piesa „Femme Fatale”, inspirată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de femei…
11:50
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sancționat cu amendă GDPR în valoare de 1.000 EUR firma care operează farmaciile Dr. Max. Citiți mai departe pe StartupCafe.ro. Sursă foto: Dreamstime.com
11:50
Managerul Spitalului din Caransebeș acuzat că a primit mită 250.000 de lei pentru un contract, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș și fost consilier în Ministerul Sănătății, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce inițial fusese reținut pentru 24 de ore sub acuzația de…
11:40
Guvernul ar trebui să demisioneze dacă legea pensiilor magistraţilor pică la CCR? Răspunsul dat de Dominic Fritz # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a afirmat, sâmbătă, la Timișoara, că, dacă legea privind pensiile magistraţilor va fi declarată neconstituţională, „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe…
11:20
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski # HotNews.ro
Trupele ucrainene au continuat vineri contraofensiva pe linia frontului în jurul a două orașe din estul țării. Președintele Volodimir Zelenski susține că forțele ruse au suferit pierderi importante, informează Reuters. Rusia a declarat că forțele…
11:10
BREAKING Haos pe cele mai importante aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare / Zboruri anulate și întârzieri # HotNews.ro
Un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile la mai multe aeroporturi europene importante, printre care Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, provocând întârzieri…
Acum 24 ore
10:40
Ce spun oficialii serviciilor de informații în spatele ușilor închise despre incursiunea dronelor rusești în Polonia. Perdea de fum a Moscovei sau o greșeală? # HotNews.ro
La o săptămână după ce avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgență pentru a doborî mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, serviciile de informații americane și occidentale…
10:20
Trump anunță noi taxe pentru un program de vize considerat vital de companiile de top din SUA # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a semnat vineri un decret prin care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitarea vizelor H-1B ale angajaților înalt calificați, în cadrul unei noi măsuri privind imigrația, potrivit CNN. „Avem…
09:40
Oțelul Galați – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00, în etapa 10 a Superligii. Meciul va fi transmis în direct de posturile PRIMA Sport și DIGI Sport. Întâlnirea de sâmbătă…
