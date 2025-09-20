La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură
MainNews.ro, 20 septembrie 2025 23:30
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că … Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
23:30
La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură # MainNews.ro
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că … Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:30
STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist # MainNews.ro
Surse din cadrul Primăriei Capitalei au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că Societatea de Transport București (STB) va avea, începând cu 29 septembrie, un nou director general. Este vorba de un IT-ist, care a condus departamentul de digitalizare din cadrul STB. Mandatul lui Daniel Istrate în funcția de director general al STB nu mai poate … Articolul STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist apare prima dată în Main News.
18:20
România a încasat 5,7 milioane de euro drept despăgubire pentru furtul Tezaurului Dacic # MainNews.ro
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru artefacte dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda. „Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată … Articolul România a încasat 5,7 milioane de euro drept despăgubire pentru furtul Tezaurului Dacic apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:30
La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură # MainNews.ro
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că … Articolul La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură apare prima dată în Main News.
16:00
Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari # MainNews.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, relatează Reuters. Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 … Articolul Administraţia Trump pregăteşte vânzări de arme către Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
15:20
Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul indian Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită # MainNews.ro
Tribunalul Timiș a hotărât sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 zile a medicului de origine indiană Singh Bhupinder, managerul Managerul Spitalului Municipal Caransebeş. Singh Bhupinder este acuzat pentru luare de mită, după ce, în schimbul unor sume de bani, a încredinţat direct, fără licitaţie, unor firme, lucrări de modernizare în unitatea medicală pe care o conducea … Articolul Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, medicul indian Singh Bhupinder, arestat preventiv pentru luare de mită apare prima dată în Main News.
13:20
STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist # MainNews.ro
Surse din cadrul Primăriei Capitalei au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că Societatea de Transport București (STB) va avea, începând cu 29 septembrie, un nou director general. Este vorba de un IT-ist, care a condus departamentul de digitalizare din cadrul STB. Mandatul lui Daniel Istrate în funcția de director general al STB nu mai poate … Articolul STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist apare prima dată în Main News.
12:40
Sondaj Avangarde: Peste 40% dintre români ar vota AUR la alegerile parlamentare / Cât ar obține PSD, PNL și USR # MainNews.ro
Dacă la sfârșitul acestei săptămâni ar fi organizate alegeri parlamentare, 41% dintre români ar vota AUR, în timp ce partidele din actuala coaliție de guvernare (PSD, PNL, USR și UDMR) ar obține împreună 50% dintre voturi, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Avangarde. Față de cercetările sociologice anterioare, Partidul Social Democrat a recuperat puțin … Articolul Sondaj Avangarde: Peste 40% dintre români ar vota AUR la alegerile parlamentare / Cât ar obține PSD, PNL și USR apare prima dată în Main News.
11:50
Concerte, spectacole și tururi ghidate – Programul Zilelor Municipiului București 2025 # MainNews.ro
Primăria Municipiului București organizează în acest sfârșit de săptămână Zilele Bucureștiului, eveniment care marchează 566 ani de la prima atestare documentară a Capitalei și 10 ani de iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari proiecte de video mapping din lume. Timp de două zile, Piața Constituției devine locul unde arta digitală, muzica, gastronomia stradală și … Articolul Concerte, spectacole și tururi ghidate – Programul Zilelor Municipiului București 2025 apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
10:30
Uniunea Salvați România (USR) împlinește în acest weekend 9 ani de la înființare, iar momentul va fi marcat printr-o reuniune a conducerii partidului, organizată la Timișoara. La eveniment vor participa președintele USR, Dominic Fritz, membrii Biroului Național, președinții filialelor județene și miniștrii formațiunii din Guvernul României. Principalele obiective ale întâlnirii sunt stabilirea priorităților politice și … Articolul USR marchează 9 ani de la înființare, cu o întâlnire strategică la Timișoara apare prima dată în Main News.
Ieri
23:50
Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii # MainNews.ro
Persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de stat pentru plata facturilor la energie, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Florin Manole. Procesul de stabilire a eligibilităţii cererilor înregistrate aferente lunilor iulie şi august este în continuă desfăşurare, până la 27 septembrie. Este dată limită … Articolul Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii apare prima dată în Main News.
22:00
Aproape 110.000 de români s-au înscris în registrul naţional al donatorilor de celule stem # MainNews.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, afirmă, vineri, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice că în România aproape 110.000 de persoane şi-au arătat intenţia de a dona celule stem. Pentru mii de pacienţi anual, transplantul de astfel de celule este singurul tratament şi singura şansă la viaţă. … Articolul Aproape 110.000 de români s-au înscris în registrul naţional al donatorilor de celule stem apare prima dată în Main News.
21:30
Noul șef al ANPC, schimbat din funcție de la 2 luni de la instalare, după ce a intrat în vizorul DNA # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan îl va înlocui din funcția de președinte interimar al ANPC pe Sebastian Hotca, după ce acesta din urmă a fost plasat sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție, relatează HotNews. În urmă cu 2 luni, Cristian Popescu Piedone a fost demis de la șefia ANPC, după ce la rândul său a fost … Articolul Noul șef al ANPC, schimbat din funcție de la 2 luni de la instalare, după ce a intrat în vizorul DNA apare prima dată în Main News.
20:10
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum. Ea a ţinut să precizeze că nu va … Articolul Olguța Vasilescu: „Dacă demisionează Bolojan, Guvernul se face în 3 zile” apare prima dată în Main News.
19:40
BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect, relatează Agerpres. Șoșoacă urmează să dea explicații în fața procurorilor într-un dosar pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare. Știre în … Articolul BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General în calitate de suspect pentru propagandă legionară apare prima dată în Main News.
19:30
Avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei în apropiere de Tallinn # MainNews.ro
Trei avioane de vânătoare ruseşti de tip MiG-31 au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei, la aproximativ cinci mile marine pe teritoriul ţării, îndreptându-se spre capitala Tallinn, au relatat surse citate de Politico. Incidentul a fost confirmat de Ministerul estonian de Externe, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei, potrivit CNN. Avioanele … Articolul Avioane militare ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Estoniei în apropiere de Tallinn apare prima dată în Main News.
19:30
BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul eneral în calitate de suspect pentru propagandă legionară # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare, relatează Agerpres. Știre în curs de actualizare. Articolul BREAKING Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul eneral în calitate de suspect pentru propagandă legionară apare prima dată în Main News.
18:30
Pe șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), între Curtea de Argeș și Tigveni, au început vineri primele lucrări de asfaltare. Tronsonul are o lungime de 9,86 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 80%. În prezent, pe șantier sunt mobilizați 620 de muncitori și 200 de utilaje. Potrivit CNAIR, … Articolul VIDEO Au început lucrările de asfaltare pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești apare prima dată în Main News.
17:40
Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii # MainNews.ro
Persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de stat pentru plata facturilor la energie, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Florin Manole. Procesul de stabilire a eligibilităţii cererilor înregistrate aferente lunilor iulie şi august este în continuă desfăşurare, până la 27 septembrie. Este dată limită … Articolul Voucherele pentru plata facturilor la energie ajung la destinatari. Anunțul ministrului muncii apare prima dată în Main News.
17:00
Noi investiții la Aeroportul Henri Coandă: crește capacitatea de parcare a aeronavelor # MainNews.ro
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat vineri recepționarea unor noi lucrări de modernizare a infrastructurii aeroportuare, desfășurate pe o suprafață totală de 66.350 mp, în cadrul etapei a cincea a proiectului de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă. Investițiile au vizat construirea noii căi de rulare Charlie 1, realizarea unui segment din drumul … Articolul Noi investiții la Aeroportul Henri Coandă: crește capacitatea de parcare a aeronavelor apare prima dată în Main News.
16:00
Timişoara: Şeful ANPC, plasat sub control judiciar, iar un secretar de stat din Ministerul Economiei, reţinut/ Ancheta vizează acuzaţii de abuz în serviciu – surse # MainNews.ro
Procurorii DNA Timişoara au dispus vineri măsuri preventive în cazul a doi oficiali acuzați de abuz în serviciu. Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, a fost audiat de anchetatori și a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. În același dosar a fost adus la sediul DNA și un secretar de stat din … Articolul Timişoara: Şeful ANPC, plasat sub control judiciar, iar un secretar de stat din Ministerul Economiei, reţinut/ Ancheta vizează acuzaţii de abuz în serviciu – surse apare prima dată în Main News.
15:40
Uniunea Europeană continuă să-și intensifice presiunea asupra Moscovei. Vineri, Comisia Europeană a propus țărilor membre adoptarea unui al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic, a anunțat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho, citată de AFP. „Putem confirma că a fost adoptat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, … Articolul Comisia Europeană propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Main News.
14:50
Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind suspectat că ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Sebastian Ioan Hotca, pentru schimbarea unui șef local al instituției, notează G4Media. Flavius Nedelcea ocupă funcția de secretar de stat din … Articolul Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA apare prima dată în Main News.
14:30
Gafa lui Trump la conferința de presă din Marea Britanie: a confundat Armenia cu Albania și a pronunțat greșit Azerbaidjanul – „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan și Albania” – VIDEO # MainNews.ro
Donald Trump a comis încă o gafă în timpul unei conferințe de presă susținute joi în Marea Britanie. Președintele american s-a lăudat că a soluționat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunțând însă greșit numele țării – și Albania, după decenii de tensiuni în Nagorno-Karabakh. Potrivit mai multor publicații internaționale, acesta este al treilea incident în câteva … Articolul Gafa lui Trump la conferința de presă din Marea Britanie: a confundat Armenia cu Albania și a pronunțat greșit Azerbaidjanul – „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan și Albania” – VIDEO apare prima dată în Main News.
12:20
Două mașini de lux, furate în Spania și evaluate la un milion de lei, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța/ Autoturismele urmau să fie trimise în Turcia # MainNews.ro
Poliţiştii de frontieră au descoperit două autoturisme de lux, evaluate la aproximativ un milion de lei, care fuseseră sustrase din Spania, în Portul Constanţa. Maşinile urmau să fie transportate în Turcia pe o navă. Potrivit reprezentanţilor Gărzii de Coastă, vineri a fost efectuat un control la un operator portuar asupra unei autoutilitare care transporta mai … Articolul Două mașini de lux, furate în Spania și evaluate la un milion de lei, descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța/ Autoturismele urmau să fie trimise în Turcia apare prima dată în Main News.
12:00
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova, după ce procedura fusese anterior suspendată # MainNews.ro
Oligarhul Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, așa cum era programat inițial, potrivit Ziarului de Gardă. Anunțul vine la o zi după ce Procuratura din Republica Moldova informase că procedura fusese „suspendată” de autoritățile elene. Joi, 18 septembrie, autoritățile moldovene au fost notificate că Ministerul Justiției din Grecia și-a … Articolul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova, după ce procedura fusese anterior suspendată apare prima dată în Main News.
11:00
Ministrul Sănătăţii anunţă modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate / Proiectul, finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro / Primele module, disponibile în acest an /Tot sistemul va fi operaţional până în august 2026 # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un pas important în digitalizarea sistemului medical românesc: modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), un proiect finanţat prin PNRR, cu o valoare de 100 de milioane de euro. Conform ministrului, implementarea noii platforme va elimina tipizatele, transformând biletele de trimitere şi scrisorile medicale în documente digitale, accesibile … Articolul Ministrul Sănătăţii anunţă modernizarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate / Proiectul, finanţat prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro / Primele module, disponibile în acest an /Tot sistemul va fi operaţional până în august 2026 apare prima dată în Main News.
09:50
Directorul Spitalului Municipal Caransebeș, reținut de DNA Timișoara pentru suspiciuni de mită / Ancheta îi vizează și pe un consilier județean și un om de afaceri # MainNews.ro
Managerul Spitalului Municipal Caransebeș, dr. Singh Bhupinder, a fost dus joi seară la sediul DNA Timișoara pentru audieri, într-o anchetă privind fapte de luare de mită. În același dosar sunt implicați și un consilier județean din Caraș-Severin, Ionel Dragomir – cunoscut și ca om de afaceri – precum și proprietarul unei pizzerii din Caransebeș. Procurorii … Articolul Directorul Spitalului Municipal Caransebeș, reținut de DNA Timișoara pentru suspiciuni de mită / Ancheta îi vizează și pe un consilier județean și un om de afaceri apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Olguța Vasilescu amenință cu demiterea guvernului Bolojan, dacă premierul insistă cu demiterea a 13.000 de bugetari din administrația locală # MainNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a amenințat joi cu demiterea guvernul condus de Ilie Bolojan, dacă premierul va forța reforma administrației locale, care prevede concedierea a 13.000 de bugetari. Ilie Bolojan insistă în acest moment pe reducerea aparatului birocratic în administrația locală, idee respinsă categoric de PSD, partid care are în acest moment … Articolul Olguța Vasilescu amenință cu demiterea guvernului Bolojan, dacă premierul insistă cu demiterea a 13.000 de bugetari din administrația locală apare prima dată în Main News.
21:50
Oana Gheorghiu, numită de Nicuşor Dan în conducerea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate # MainNews.ro
Vicepreședinta Asociației „Dăruiește Viață”, Oana Gheorghiu, a fost desemnată joi de către președintele României, Nicușor Dan, ca reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Mandatul are o durată de 5 ani. Oana Gheorghiu este cunoscută pentru implicarea sa în proiecte de amploare în domeniul medical, … Articolul Oana Gheorghiu, numită de Nicuşor Dan în conducerea Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate apare prima dată în Main News.
21:10
Ilie Bolojan, întrebat ce se întâmplă cu plafonarea preţurilor la alimentele de bază: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, în legătură cu plafonarea adaosului la alimentele de bază, că în prezent sunt adunate datele din piaţă, este analizată evoluţia şi se urmăreşte reacţia marilor distribuitori, iar în funcţie de aceste date va fi luată o decizie care va fi comunicată săptămâna viitoare. Bolojan a fost întrebat, joi, … Articolul Ilie Bolojan, întrebat ce se întâmplă cu plafonarea preţurilor la alimentele de bază: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior” apare prima dată în Main News.
21:10
Miniștrii apărării din Europa de Est, convocați să discute proiectul unui „zid împotriva dronelor” de-a lungul graniței de est a UE # MainNews.ro
Comisarul european pentru Apărare Andrius Kubilius a declarat joi că intenționează să convoace mai mulți miniștri europeni ai Apărării la discuții săptămâna viitoare. Discuțiile se vor axa pe crearea unui „zid împotriva dronelor” de-a lungul graniței de est a Uniunii Europene, notează Reuters. Kubilius le-a declarat reporterilor Reuters că unele țări din Uniunea Europeană discutaseră deja … Articolul Miniștrii apărării din Europa de Est, convocați să discute proiectul unui „zid împotriva dronelor” de-a lungul graniței de est a UE apare prima dată în Main News.
20:30
George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului”. „Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă” # MainNews.ro
Rețeaua de trolli „InfoLider”, finanțată direct de la Moscova, a fost activată imediat după alegerile prezidențiale din România, scrie Ziarul de Gardă. Obiectivul: sprijinirea lui George Simion, după ce liderul AUR a fost învins de Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Pe 19 mai, grupul de Telegram „InfoLider Sud” a transmis membrilor … Articolul George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului”. „Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă” apare prima dată în Main News.
19:20
Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală a ONU. România va fi reprezentată de ministrul de externe # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu va participa la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, programat între 22 și 29 septembrie 2025, la New York. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, România va fi reprezentată de ministrul Oana Țoiu, care va conduce delegația națională și va susține intervenția oficială a României … Articolul Nicușor Dan nu va participa la Adunarea Generală a ONU. România va fi reprezentată de ministrul de externe apare prima dată în Main News.
18:00
VIDEO Primarul Daniel Băluță, testat antidrog de Marian „Ceaușescu”: rezultat pozitiv la marijuana, infirmat la spital # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a prezentat joi după-amiază la Spitalul „Bagdasar-Arseni” pentru a efectua un test de urină, după ce un test antidrog rapid realizat de activistul Marian Moroșanu, cunoscut drept „Ceaușescu”, a indicat un rezultat pozitiv la marijuana. „Ceaușescu” a mers la sediul Primăriei Sectorului 4 și a anunțat pe pagina sa de … Articolul VIDEO Primarul Daniel Băluță, testat antidrog de Marian „Ceaușescu”: rezultat pozitiv la marijuana, infirmat la spital apare prima dată în Main News.
17:40
Filmările realizate de Garda Naţională de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță # MainNews.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanţă toate filmările şi imaginile surprinse de reprezentanţii Gărzii de Mediu pe teren, a anunțat ministrul mediului, Diana Buzoianu. „Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităţilor! Astăzi a fost adoptată … Articolul Filmările realizate de Garda Naţională de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță apare prima dată în Main News.
16:20
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală # MainNews.ro
Curtea de Apel Bucureşti a respins, joi, ca nefondat apelul formulat de preotul Visarion Alexa, paroh al Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, menţinând astfel condamnarea acestuia la 2 ani şi jumătate de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală. Decizia instanţei este definitivă şi îl obligă pe cleric să plătească părţii vătămate 2.700 de lei … Articolul Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală apare prima dată în Main News.
16:20
Percheziţii în Capitală la locuinţele unor persoane sau la sediile unor societăţi comerciale, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins joi, 18 septembrie 2025, la patru adrese din Capitală, vizând atât locuințe private, cât și sedii sau puncte de lucru ale unor firme. Potrivit unui comunicat transmis de DNA, dosarul se află în instrumentarea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și privește suspiciuni de evaziune fiscală … Articolul Percheziţii în Capitală la locuinţele unor persoane sau la sediile unor societăţi comerciale, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproximativ 18 milioane de lei apare prima dată în Main News.
15:00
Administraţia Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei. „Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu … Articolul Când încep înscrierile în Programul Rabla 2025. Noi detalii oferite de AFM apare prima dată în Main News.
14:20
Reuters: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată din cauza anchetei din România referitoare la falsificarea documentelor # MainNews.ro
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de documente şi i se cer explicaţii în legătură cu acest caz, a declarat pentru Reuters o sursă juridică elenă. Un … Articolul Reuters: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată din cauza anchetei din România referitoare la falsificarea documentelor apare prima dată în Main News.
13:40
Ioana Dogioiu, în mijlocul controverselor din coaliție: Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale # MainNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a aflat joi în centrul unor controverse în coaliția de guvernare, generate de afirmațiile sale privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Dogioiu a subliniat că rolul unui purtător de cuvânt este de a exprima poziția oficială a premierului și a Guvernului, nu opinii personale, refuzând categoric să … Articolul Ioana Dogioiu, în mijlocul controverselor din coaliție: Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale apare prima dată în Main News.
12:00
Franța a fost scena unei ample mobilizări sociale joi, 18 septembrie 2025, marcată de o grevă generală și proteste masive împotriva planurilor bugetare considerate „brutale” și „nedrepte” de către sindicate. Sute de mii de oameni, autoritățile anticipând între 600.000 și un milion de manifestanți, au ieșit în stradă, într-o acțiune ce a depășit amploarea mișcării … Articolul Grevă generală în Franța: Proteste masive contra măsurilor bugetare apare prima dată în Main News.
12:00
Casă de avocatură: Firmele de software şi alte servicii, obligate să monitorizeze, să geolocalizeze în timp real şi să raporteze dacă românii intră pe platforme de jocuri de noroc neautorizate. ”Sancţiunile prevăzute de noua lege sunt unele aspre” # MainNews.ro
Firmele de software, de marketing online, procesatorii de plăţi şi furnizorii de alte servicii au interdicţia de a mai colabora cu operatori de jocuri de noroc, platforme online locale sau internaţionale, care nu au autorizaţie în România şi sunt obligate să raporteze aceşti operatori către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), anunţă avocaţii societăţii … Articolul Casă de avocatură: Firmele de software şi alte servicii, obligate să monitorizeze, să geolocalizeze în timp real şi să raporteze dacă românii intră pe platforme de jocuri de noroc neautorizate. ”Sancţiunile prevăzute de noua lege sunt unele aspre” apare prima dată în Main News.
11:40
INS: Construcțiile din România au crescut cu peste 12% în primele șapte luni din 2025, față de aceeași perioadă din 2024 # MainNews.ro
Volumul lucrărilor de construcții din România a înregistrat o creștere semnificativă în primele șapte luni ale anului 2025, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), susținută în special de lucrările de reparații capitale și construcțiile inginerești. Sectorul construcțiilor din România a demonstrat o evoluție pozitivă în primele șapte luni ale anului 2025, conform anunțului Institutului … Articolul INS: Construcțiile din România au crescut cu peste 12% în primele șapte luni din 2025, față de aceeași perioadă din 2024 apare prima dată în Main News.
11:10
Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, după ce acesta a părăsit locul unui accident rutier, la solicitarea procurorilor. Decizia vine în aceeași zi în care Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a început urmărirea penală împotriva tânărului. Toto Dumitrescu, în … Articolul Toto Dumitrescu, arestat după ce a produs un accident și a fugit de la locul faptei apare prima dată în Main News.
11:10
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni, într-un dosar de corupție # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au desfășurat joi, 18 septembrie, 12 percheziții în județele Brașov și Galați, vizând Compania de Apă Brașov și locuințele unor politicieni. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal complex, care investighează infracțiuni de dare și luare de mită, precum și trafic de influență, conform surselor judiciare și presei locale. Printre … Articolul Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni, într-un dosar de corupție apare prima dată în Main News.
09:40
A șasea misiune umanitară în Fâșia Gaza: Forțele Aeriene Române au adus în țară pacienți și aparținători # MainNews.ro
România a derulat miercuri o nouă operațiune umanitară destinată locuitorilor din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a transportat la București 10 pacienți care aveau nevoie urgentă de tratament medical, însoțiți de 28 de membri ai familiilor lor. Detalii despre zbor Potrivit DSU, avionul MApN a decolat de la Otopeni la ora 08:00, … Articolul A șasea misiune umanitară în Fâșia Gaza: Forțele Aeriene Române au adus în țară pacienți și aparținători apare prima dată în Main News.
02:10
Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe # MainNews.ro
Diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, a prezentat miercuri un plan care presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul şi sancţionarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, ceea ce marchează o schimbare majoră în abordarea blocului european faţă de ţara din Orientul Mijlociu cu care obişnuia să … Articolul Şefa diplomaţiei europene propune tarife şi sancţiuni aplicate Israelului, din cauza situaţiei din Gaza. Reacţie furioasă a ministrului israelian de externe apare prima dată în Main News.
17 septembrie 2025
21:30
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 4% – 4,25%, semnalând totodată că va continua să relaxeze treptat condițiile de creditare până la finalul anului, relatează Reuters. Decizia vine pe fondul încetinirii pieței muncii și a îngrijorărilor legate de … Articolul Victorie pentru Donald Trump: Fed a redus dobânda de politică monetară apare prima dată în Main News.
21:30
Șeful Armatei polone: Rusia nu are forța să atace un stat NATO, dar rămâne imprevizibilă # MainNews.ro
Rusia nu dispune în prezent de suficientă forță pentru a ataca un stat membru NATO, însă rămâne un actor imprevizibil și cu intenții neschimbate, a declarat șeful Statului Major al armatei poloneze, generalul Wieslaw Kukula. Oficialul a făcut apel la calm, subliniind că societatea nu trebuie să cedeze provocărilor, potrivit TVPWorld. Într-un interviu acordat postului … Articolul Șeful Armatei polone: Rusia nu are forța să atace un stat NATO, dar rămâne imprevizibilă apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.