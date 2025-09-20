Mirela Vaida și soțul ei au împlinit 16 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit și ce imagini a publicat vedeta

15:00

Când vine vorba de amenajarea camerei copilului tău, siguranța și durabilitatea sunt două criterii esențiale pe care nu ai voie să le ignori. Deși este ușor să te lași cucerit(ă) de un design simpatic sau de o culoare pastelată care se potrivește perfect cu tapetul, trebuie să privești dincolo de estetică. Copilul tău va petrece mult timp în acea cameră – va dormi, se va juca, va învăța, va descoperi lumea. Iar mobilierul pe care îl alegi trebuie să-l susțină în fiecare dintre aceste etape.