Taxa turistică din Veneția rămâne și anul viitor, chiar pe mai multe zile

14:40

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că perioada de transmitere a indexului autocitit este, în această lună, 22–26 septembrie.