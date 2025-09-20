CFR Cluj are echipament FOTO. Ardelenii și-au prezentat noile tricouri după 2 luni și jumătate de la startul sezonului » Modelul, folosit în trecut de o rivală

21:30

FC Argeș - U Cluj 1-0. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul piteștenilor, a îngenunchiat la finalul meciului cu elevii lui Ovidiu Sabău (57 de ani). După o partidă plină de evenimente, elevii lui Andone au reușit o victorie importantă, chiar în ziua în care tatăl președintelui Dani Coman (46 de ani) s-a stins. Cu o zi în urmă, a decedat și Florin Marin, fost jucător al argeșenilor.