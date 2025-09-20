Cristiano Ronaldo a reușit o nouă „dublă” în triumful lui Al Nassr » Câte goluri îi mai lipsesc portughezului până la borna 1000
Gazeta Sporturilor, 21 septembrie 2025 00:20
Cristiano Ronaldo (40 de ani) se apropie din ce în ce mai mult de borna istorică de 1000 de goluri. Superstarul lusitan a punctat de două ori în victoria zdrobitoare a echipei sale, 5-1 pe teren propriu în fața rivalei locale Al Riyadh, iar Al Nassr și-a consolidat poziția de lider în clasamentul din Arabia Saudită. ...
• • •
Acum 2 ore
00:20
00:00
Marea dorință a lui Laszlo Balint, după ce echipa lui a răpus liderul Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Oțelul - Universitatea Craiova 1-0. Laszlo Balint (46 de ani) a rămas cumpătat după ce echipa lui a reușit să învingă liderul campionatului, pe teren propriu, sâmbătă seara, în etapa a 10-a din Superliga. Acesta și-a felicitat jucătorii pentru cele trei puncte, dar este conștient că mai este mult de muncă până când echipa va arăta mai bine, punctând că își dorește foarte mult ca elevii lui să elimine evoluțiile oscilante. ...
20 septembrie 2025
23:50
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă e cel mai în formă portar din Superliga. Acesta a oferit prima reacție după succesul de sâmbătă seară. Intervențiile lui au făcut ca Universitatea Craiova să nu înscrie pentru prima dată într-un meci din acest sezon.De altfel, acesta a fost desemnat jucătorul meciului în 5 dintre cele 7 partide în care a evoluat. Le-ar fi bifat pe toate 10, însă o accidentare l-a scos pentru puțin timp din circuit. ...
23:50
Șoc în WNBA! Campioana en-titre New York Liberty, cu Sabrina Ionescu în componență, a fost eliminată în sferturile de finală # Gazeta Sporturilor
Campioana en-titre New York Liberty, cu Sabrina Ionescu în componență, a fost eliminată în sferturile de finală ale WNBA, fiind învinsă cu 2-1 de Phoenix Mercury. În meciul decisiv, gruparea din Arizona s-a impus cu 79-73 în fața echipei din New York. ...
23:50
Usain Bolt și-a ales urmașul: „Are un viitor măreț. Dacă va continua pe această cale, va fi bine” # Gazeta Sporturilor
Gout Gout, în vârstă de 17 ani, a terminat pe locul patru în semifinala masculină de 200 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo, ratând la mustață calificarea în prima sa finală majoră.Senzația australiană a sprintului adolescentin crede că abia acum își începe călătoria spre vârf, în ciuda faptului că a ratat la limită finala la debutul său la Campionatele Mondiale de Atletism. ...
23:40
Mirel Rădoi e nervos după victorii și calm după înfrângeri » Ce a avut de zis după primul eșec al sezonului: „Repet!” # Gazeta Sporturilor
Oțelul - Universitatea Craiova 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a tras primele concluzii la finalul partidei de pe malul Dunării, la capătul căreia echipa lui a cedat primul meci din această stagiune. Rădoi a venit extrem de calm, comparativ cu alte meciuri în care a trăit mult mai intens totul, nu și-a certat jucătorii și chiar a explicat de ce este bine că eșecul a venit în acest moment. ...
23:40
Scuzele oltenilor la Galați: „Fotbal direct, mingi lungi, au tras de timp din prima repriză” » Căpitanul are altă direcție: „Vine Dinamo!” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu, fundașul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a suferit prima înfrângere în acest sezon de Superliga, 0-1 cu Oțelul Galați, în etapa #10.Căpitanul Universității Craiova a analizat punctele slabe ale echipei în partida de la Galați și a vorbit despre ce urmează pentru olteni, care nu pot pierde primul loc la finalul acestei etape. ...
23:30
Billel Omrani (32 de ani) a reușit să înscrie primul său gol pentru Anagennisi Karditsa, în liga secundă a Greciei. Totodată, reușita reprezintă prima realizare a algerianului după aproape trei ani de secetă.Fostul jucător din SuperLiga evoluează în prezent în liga secundă a Greciei, la Anagennisi Karditsa. Echipa a promovat sezonul acesta în liga a doua elenă, iar Omrani a semnat cu aceasta la finalul lunii iulie. ...
Acum 4 ore
23:20
CSA Steaua București a ratat calificarea în Liga Campionilor la polo, după o înfrângere usturătoare la Belgrad # Gazeta Sporturilor
CSA Steaua București a ratat calificarea în grupele principale ale Ligii Campionilor la polo, după ce a suferit două înfrângeri la turneul preliminar din Belgrad. Trupa militară va continua parcursul european în LEN Euro Cup.În acest weekend, echipa de polo masculin a Stelei București s-a aflat în Belgrad, capitala Serbiei, acolo unde s-a desfășurat turneul A din preliminariile Ligii Campionilor. ...
23:10
Încă un rezultat rușinos obținut de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu: „Nu știu ce răspuns ați fi așteptat...” # Gazeta Sporturilor
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), nu a reușit să o bată pe teren propriu pe modesta Panetolikos, locul 10 în sezonul trecut. Cele două formații au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa 4 din campionatul Greciei.PAOK venea după rușinea de miercuri, atunci când a pierdut pe terenul celor de la Levadiakos, scor 1-4. Deși a forțat pe tot parcursul meciului și a avut marile ocazii, echipa lui Răzvan Lucescu n-a găsit calea spre gol. ...
23:00
Oscar De La Hoya l-a ridiculizat pe Canelo Alvarez după înfrângerea cu Terence Crawford # Gazeta Sporturilor
Oscar De La Hoya l-a luat la rost pe Canelo Alvarez (35 de ani), după înfrângerea cu Terence Crawford (37 de ani). Fostul pugilist a afirmat că imaginea mexicanului a avut de suferit, în urma victoriei americanului.Fostul promotor al lui Alvarez a evidențiat limitele evidente ale sportivului născut la Guadalajara atunci când întâlnește adversari de top, potrivit mundodeportivo.com. ...
23:00
Cel mai ușor gol din carieră! Cum a fost răpus liderul Universitatea Craiova la Galați # Gazeta Sporturilor
Oțelul Galați a deschis scorul sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Universitatea Craiova, în meciul contând pentru runda cu numărul 10, chiar cu câteva secunde înainte de intrarea la vestiare. Joao Lameira (26 de ani) a trimis mingea în poarta lui Isenko, după ce defensiva oltenilor a fost complet descoperită. ...
23:00
Ce a spus Mario Tudose despre transferul ratat la FCSB: „Pe mine mă motivează aceste lucruri” # Gazeta Sporturilor
Mario Tudose (20 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, a reacționat imediat după ce echipa sa a învins Universitatea Cluj și și-a consolidat poziția în play-off.Mario Tudose a abordat, de asemenea, subiectul transferului care nu s-a concretizat la FCSB. Fundașul „vulturilor violeți” a transmis că nu este dezamăgit că „telenovela” legată de el în ultimele zile de mercato nu s-a realizat. ...
22:50
22:50
Imagini antologice de la Campionatelor Mondiale de Ciclism pe șosea, organizate în premieră în Africa » Fenomenul Remco, printre cetățenii din Rwanda # Gazeta Sporturilor
Ediția a 98-a a Campionatelor Mondiale de Ciclism pe șosea va fi organizată, pentru prima oară în istorie, pe continentul african. Kigali, Rwanda va fi gazda importantei competiții de ciclism, care va avea loc în perioada 21-28 septembrie.Duminică, 21 septembrie, Campionatele Mondiale de Ciclism vor începe, pentru prima oară, pe continentul african, după ce, de-a lungul anilor, această competiție s-a ținut în mod tradițional în Europa. ...
22:40
Daniel Isăilă (53 de ani) a semnat și o va antrena din nou pe Bani Yas, formație din Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost făcut de noul club al tehnicianului, prin intermediul canalelor oficiale.Pe 28 mai, Isăilă o părăsea pe Bani Yas, club despre care spunea că se află într-o situație „critică, de retrogradare”.Este pentru a treia oară în cariera lui când va pregăti formația din Emiratele Arabe Unite. ...
22:20
Ioan Ovidiu Sabău și-a distrus propriul elev de la U Cluj: „Faci glume cu fundașul lor?! Nu știu cum privești tu jocul de fotbal, n-ai voie!” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Cluj, a reacționat dur la adresa elevului lui, Ovidiu Bic (31 de ani), care a văzut două cartonașe galbene în decurs de doar 6 minute în eșecul 0-1 cu FC Argeș, din etapa a 10-a, și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică pentru mai bine de jumătate de oră. ...
22:20
„The Special One” s-a întors! Victorie categorică obținută de Benfica la revenirea lui Mourinho # Gazeta Sporturilor
Jose Mourinho a debutat cu o victorie la scor de neprezentare pe banca celor de la Benfica. Formația din Lisabona s-a impus pe terenul celor de la AFS Futebol SAD, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Primeira Liga.Programul complet al etapei #6 din Primeira LigaJoi a semnat contractul, iar două zile mai târziu a obținut primul succes pe banca noii sale echipe. Jose Mourinho s-a întors în stil mare în fotbalul portughez. ...
22:10
Dan Nistor, atac la arbitraj după FC Argeș - U Cluj 1-0: „Cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdut pe terenul revelației FC Argeș, scor 0-1.Mijlocașul „șepcilor roșii” a acuzat arbitrajul lui Ovidiu Robu, în special la faza în care clujenii au solicitat un 11 metri la o fază care l-a avut în prim-plan pe Sadriu. Dan Nistor a vorbit și despre ce urmează pentru U Cluj: derby-ul orașului, cu cei de la CFR. ...
22:10
FC Argeș - Universitatea Cluj 1-0. Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul stânga al ardelenilor, a oferit prima reacție după insuccesul de la Mioveni. Acesta e deja cu gândul la meciul de etapa viitoare, derby-ul de pe teren propriu cu CFR Cluj.Chipciu e convins că momentul-cheie a avut loc în minutul 58, atunci când Ovidiu Bic a văzut cartonașul roșu. În viziunea lui, „studenții” suferă la jocul ofensiv, iar calificarea în play-off nu e pierdută. ...
22:10
Joao Fonseca, apărat de un fost lider mondial: „E un geniu al tenisului. Va fi un jucător excelent” # Gazeta Sporturilor
Tânărul Joao Fonseca (19 ani, 42 ATP) a fost lăudat de Patrick Rafter (52 de ani), dublul câștigător al US Open. Antrenorul secund al Echipei Lumii de la Laver Cup a fost impresionat de atitudinea tenismenului brazilian, care a adus primul punct al formației sale.În 2024, după ce a câștigat ATP NextGen Finals, Joao Fonseca a devenit un fenomen în lumea tenisului și i s-a prevestit un viitor strălucitor în acest sport. ...
21:50
Imagini memorabile în Superliga! Gesturile de toți banii surprinse de camerele TV # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a învins-o sâmbătă seară pe U Cluj, scor 1-0, în etapa 10 din Superliga. A fost o victorie extrem de importantă pentru piteșteni, iar aceasta s-a trăit la intensitate maximă, mai ales de către antrenorul Bogdan Andone (50 de ani).Nou-promovata și-a propus să nu facă doar act de prezență în Superliga, a urcat pe locul 4 cu 19 puncte și visează la calificarea în play-off. ...
21:50
Fostul internațional român anunță: „M-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis Munteanu” # Gazeta Sporturilor
George Ogăraru, fost internațional român, a transmis faptul că a fost contactat de cei de la Ajax, echipă la care a jucat, pentru a fi întrebat de Louis Munteanu (23 de ani).Louis Munteanu a rămas în continuare la CFR Cluj, deși un eventual transfer foarte bănos a fost vehiculat în această vară. Ogăraru a transmis faptul că „lăncierii” l-au ales pe fostul jucător, Kasper Dolberg, în locul internaționalului român. ...
21:40
Victorie mare pentru Manchester United și Ruben Amorim, după un meci nebun cu Chelsea pe Old Trafford! # Gazeta Sporturilor
Manchester United s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Chelsea, scor 2-1, în cel mai așteptat și, în cele din urmă, și cel mai spectaculos meci al zilei din Premier League.Disputa din această seară reprezintă primul meci din istoria Premier League în care s-au marcat două goluri, s-au acordat două cartonașe roșii și s-au efectuat cel puțin două modificări într-o singură repriză. ...
21:40
Finalizarea lucrărilor la stadionul „1 Mai” din Slobozia a intrat în linie dreaptă. Pe șantier, totul evoluează într-un ritm alert, iar Unirea Slobozia urmează să se mute pe noul ei stadion în cel mult 60 de zile.Aventura ialomițenilor pe micuța arenă de la Clinceni se apropie de final. Unirea Slobozia va juca acasă până la finalul acestui an. ...
21:30
Campionatele Mondiale de la Tokyo se încheie duminică, iar programul ultimei zile este unul incitant. Yaroslava Mahuchikh (24 de ani), Keely Hodgkinson (23 de ani) și Jakob Ingebrigtsen (25 de ani) vor fi în centrul atenției. Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxCampionatele Mondiale de la Tokyo au ajuns la ultima zi de concurs. ...
Acum 6 ore
20:50
Andrea Mandorlini a vorbit despre ședința de urgență de la CFR Cluj, apoi l-a atacat pe Șumudică # Gazeta Sporturilor
Andrea Mandorlini (65 de ani) are un viitor incert la CFR Cluj, după ce rezultatele la cârma formației ardelene au fost unele modeste. În ultimele zile s-a vorbit despre o posibilă demitere a lui, iar la conferința de presă susținută sâmbătă acesta a lămurit situația, explicând că nu a avut loc nicio ședință cu oficialii clubului pentru a se discuta soarta lui. CFR Cluj - UTA Arad, în etapa a 10-a din Superliga, se joacă duminică, de la ora 18:15. ...
20:30
Incidentele din probele de ștafete masculine au adus decizii după încheierea concursului la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
După incidentele care au avut loc sâmbătă în timpul seriilor de ștafetă, juriul comisarilor de cursă de la Campionatele Mondiale a anunțat unele precizări. Ștafeta masculină de 4x100 m a Africii de Sud ar putea fi prezentă duminică în finală, deși sâmbătă nu a încheiat cursa, iar la 4x400 m va avea loc un duel între Statele Unite și Kenya pentru locul nouă în ultimul act. ...
20:30
Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, a prefațat partida cu Sassuolo, din etapa a 4-a din Serie A în cadrul unei conferințe de presă, și a anunțat revenirea lui Lautaro Martinez (28 de ani), jucător care a avut probleme de ordin fizic, dar care s-a recuperat și poate intra în planurile lui. Inter - Sassuolo se joacă duminică, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
20:30
După o așteptare de mai bine de șapte ani, Hamburg a simțit din nou gustul victoriei în Bundesliga. Revenită în elita fotbalului german, fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni s-a impus pe teren propriu cu 2-1 în fața ultimei clasate, Heidenheim, într-un meci din etapa a patra.Precedenta victorie bifată de HSV la nivel de primă ligă data din 12 mai 2018, în chiar ultimul joc înaintea retrogradării, potrivit sportal.bg. ...
20:20
La mai puțin de două săptămâni după ce a fost demis de la conducerea tehnică a lui Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ar putea reveni în Premier League pentru a prelua banca tehnică a lui West Ham, conform presei engleze. Antrenorul portughez este vehiculat pentru postul lui Graham Potter, care a pierdut din nou în campionatul englez, 1-2 cu Crystal Palace. ...
20:10
Mirel Rădoi surprinde înainte de Oțelul - Craiova: „killer-ul” din atac NU este pe foaia de joc, alt fotbalist revine după 9 luni! # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a surprins în alegerea „primului 11”, pentru partida de sâmbătă seara, din deplasare, de la Oțelul Galați, contând pentru runda cu numărul 10 din Superliga. Oțelul Galați - Craiova se joacă în această seară, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
20:10
Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aris Salonic, s-a accidentat sâmbătă, în meciul de campionat de pe terenul celor de la Kifisia, câștigat pe final, 1-0 în etapa 4. Unicul gol al partidei a fost marcat de Gabriel Misehouy (20 de ani), în minutul 87.Românul a fost titularizat de antrenorul Manolo Jimenez, însă n-a rezistat decât 40 de minute pe teren, atunci când n-a mai putut continua și a solicitat schimbare. ...
19:50
3 statistici nebune în Premier League » Tottenham, Brighton și Crystal Palace au bifat borne speciale # Gazeta Sporturilor
Meciurile Brighton - Tottenham și West Ham - Crsytal Palace, din etapa #5 din Premier League au bifat trei statistici interesante.Tottenham a remizat cu Brighton, scor 2-2. după ce echipa lui Radu Drăgușin a fost condusă cu 2-0, iar Crystal Palace s-a impus cu 2-1 în fața celor de la West Ham, „ciocănarii” neavând cel mai start de campionat. ...
19:30
Real Madrid - Espanyol 2-0 » Victorie fără emoții pentru „galactici”, care își consolidează prima poziție în Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Espanyol, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #5 din La Liga. Astfel, „los blancos” vor rămâne pe prima poziție în clasamentul din Spania la finele acestei etape, indiferent de rezultaul pe care îl va înregistra Barcelona în partida cu Getafe. ...
19:30
Întrebarea despre FCSB care l-a încurcat pe rapidistul Aioani: „Bineînțeles, nu știu ce să zic” # Gazeta Sporturilor
Rapid se pregătește pentru meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, în etapa 10 din Superliga. Partida a fost programată duminică, 21 septembrie, de la 21:00. Portarul Marian Aioani (25 de ani) a fost prezent al conferința de presă premergătoare duelului.Rămas la Rapid după ce s-a vehiculat o posibil transfer al acestuia, Aioani și-a recâștigat locul de titular în fața austriacului Franz Stolz. ...
Acum 8 ore
19:20
Echipa de BJK Cup a SUA a trecut de Marea Britanie cu 2-0 în semifinalele de la Shenzhen, Emma Navarro (24 de ani, 18 WTA) și Jessica Pegula (31 de ani, 7 WTA) câștigând meciurile de simplu cu Sonay Kartal (23 de ani, 82 WTA), respectiv Katie Boulter (29 de ani, 55 WTA).Statele Unite ale Americii vor întâlni Italia duminică în finala Billie Jean King Cup, după ce sâmbătă, la Shenzhen, au trecut de Marea Britanie, o echipă din care a lipsit Emma Răducanu, cu 2-0. ...
19:20
Ianis Zicu, mesaj clar înaintea meciului Dinamo - Farul: „Nu jucăm cu Liverpool!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Farului, Ianis Zicu (41 de ani), și-a îndemnat elevii să nu se teamă de Dinamo București, în ciuda seriei excelent al alb-roșiilor.Dinamo - Farul, în etapa a 10-a din Superliga, se joacă luni, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Cu patru înfrângeri în ultimele cinci etape din Superligă, Farul Constanța merge luni, fără frică, în fieful celei mai în formă echipe a momentului, Dinamo București. ...
19:20
Poli Iași a obținut o victorie la limită, 2-1, împotriva celor de la Metalul Buzău. După meci, antrenorul echipei din Copou, portughezul Tony da Silva (44 de ani), a fost nemulțumit de prestația unora dintre elevii săi.În urma victoriei pe care echipa sa a obținut-o cu greu, Tony da Silva a dezvăluit că are sentimente pozitive și negative. De asemenea, a scos în evidență omogenitatea echipei adverse, care de trei ani se bazează relativ pe același nucleu. ...
19:20
Conor McGregor vrea să lupte în gala UFC de la Casa Albă! Și-a ales și adversarul # Gazeta Sporturilor
Conor McGregor (37 de ani), fostul campion UFC la două categorii - pană și ușoară, se pregătește pentru revenirea în octogon, după mai mult de patru ani de absență. Își dorește să participe la viitoarea gală UFC de la Casa Albă, din 2026. McGregor a făcut anunțul în timpul unei apariții la emisiunea Fox & Friends.În cadrul emisiunii, irlandezul l-a nominalizat pe Michael Chandler (39 de ani) ca viitor adversar. ...
19:10
Calificările de astăzi pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului au stabilit un nou record în istoria Formulei 1, cu un total de șase steaguri roșii.Primele trei întreruperi au venit încă din prima fază a calificărilor, în urma incidentelor în care au fost implicați Alex Albon, Nico Hülkenberg și Franco Colapinto. ...
19:10
U-BT Cluj-Napoca - CSO Voluntari, finala SuperCupei României » Primul trofeu din noul sezon se va acorda la Brașov # Gazeta Sporturilor
Campioana României U-BT Cluj-Napoca și deținătoarea Cupei României CSO Voluntari se vor duela sâmbătă, 20 septembrie, în SuperCupa României. Meciul va avea loc pe teren neutru, la Brașov, cu începere de la ora 19:15, și va putea fi urmărit, în direct, pe Digi Sport 2, Prima Sport și FRB TV, și liveTEXT pe GSP.ro. ...
18:50
MVP-ul NBA din 2011 nu și-a atins potențialul în baschet, însă, cu ajutorul lui Magnus Carlsen, a descoperit o nouă pasiune: „Te învață multe despre viață” # Gazeta Sporturilor
Derrick Rose (36 de ani), fost baschetbalist în NBA, a colaborat cu legendarul Magnus Carlsen pentru organizarea unui turneu de șah în Las Vegas și a dezvăluit motivele pentru care a devenit pasionat de „sportul minții”.Derrick Rose este unul dintre cele mai mari „semne de întrebare” din istoria recentă a NBA. Draftat în NBA în 2008, el a câștigat titlul de MVP în 2011, însă nu și-a atins niciodată potențialul maxim, având o carieră măcinată de accidentări. ...
18:50
Căpitanul echipei din Liga 2 a recunoscut că nu cunoaște numele colegilor, apoi s-a luat de conducerea clubului # Gazeta Sporturilor
Ștefan Ștefanovici (23 de ani), unul dintre liderii celor de la Politehnica Iași, a reacționat la scurt timp după ce echipa lui a câștigat dramatic, pe teren propriu, scor 2-1, contra celor de la Metalul Buzău, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a din Liga 2. Ștefanovici a fost chiar cel care a marcat golul victoriei, în prelungiri, în minutul 90+3. Echipa din Copou a fost cea care a deschis scorul în confruntarea de sâmbătă, prin Ofori, în minutul 15. ...
18:50
La pământ! ULTIMUL loc și golaveraj -13 pentru echipa care șoca Europa acum doi ani # Gazeta Sporturilor
Girona a ajuns de nerecunoscut în Spania. Formația care uimea lumea fotbalului în sezonul 2023-2024 se află pe ultimul loc în La Liga după 5 meciuri, cu un singur punct acumulat și golaveraj 2-15.Girona a fost una dintre revelațiile sezonului 2023-2024 din La Liga sub comanda tehnicianului Michel. Propunea un fotbal atractiv și extrem de ofensiv.A terminat pe locul 3, cu 81 de puncte, asta deși s-a aflat mai mereu pe primele două poziții. A jucat ulterior în Liga Campionilor. ...
18:30
Fostul fotbalist care a devenit campion mondial la Tokyo » Caio Bonfim a câștigat primul aur pentru Brazilia în proba de marș # Gazeta Sporturilor
Caio Bonfim (34 de ani) s-a impus la 20 km marș, câștigând prima sa medalie de aur din carieră, dar și prima a țării sale în această probă. De la 6 la 16 ani a jucat fotbal, el fiind legitimat la echipa Brasiliense, însă s-a reorientat spre atletism, sportul părinților săi.Caio Bonfim și-a îndeplinit la Tokyo visul de a câștiga o medalie de aur la o competiție majoră. ...
18:30
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a pierdut cu Bologna, scor 1-2, în etapa #4 din Serie A.Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, a fost rezervă neutilizată de către antrenorul Patrick Vieira. ...
18:30
Nu Darius Olaru este căpitanul celor de la FCSB! Gigi Becali a lămurit situația banderolei # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de drept de la FCSB, a început partida de vineri seara, de la Botoșani, eșec 1-3, din postura de rezervă, și a fost introdus la pauză. Acesta nu a mai primit banderola, care a rămas pe brațul lui Florin Tănase, iar Gigi Becali a lămurit situația la o zi după meci. ...
18:20
Așa va arăta „cel mai bun stadion din Europa” » Investiția se ridică la un miliard de euro! # Gazeta Sporturilor
Președintele AC Milan, Paolo Scaroni (78 de ani), a subliniat că Inter și AC Milan vor avea „cel mai bun stadion din Europa” până în 2031. „Se lucrează de mult timp la proiectul noului stadion din cartierul San Siro, s-au investit mulți bani și cu siguranță vom atinge obiectivul stabilit. AC Milan și Inter vor avea cel mai bun stadion din Europa, de care toți cetățenii din Milano vor fi mândri”, a spus acesta.FOTO. ...
18:20
După Liverpool - Everton, Grealish și-a vărsat nervii pe o regulă: „N-am mai văzut așa ceva în viața mea” # Gazeta Sporturilor
Liverpool a bifat sâmbătă o nouă victorie în fața lui Everton, scor 2-1, într-un derby în care „Cormoranii”, deși au avut emoții pe final, au reușit să obțină cele trei puncte. În urma acestui succes, trupa lui Arne Slot (47 de ani) rămâne singura formație neînvinsă din Premier League și liderul clasamentului. Pentru Liverpool au marcat Gravenberch și Ekitike, în timp ce golul „Caramelelor” a fost reușit de Gueye. ...
