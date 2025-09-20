Cristiano Ronaldo a reușit o nouă „dublă” în triumful lui Al Nassr » Câte goluri îi mai lipsesc portughezului până la borna 1000

18:50

Girona a ajuns de nerecunoscut în Spania. Formația care uimea lumea fotbalului în sezonul 2023-2024 se află pe ultimul loc în La Liga după 5 meciuri, cu un singur punct acumulat și golaveraj 2-15.Girona a fost una dintre revelațiile sezonului 2023-2024 din La Liga sub comanda tehnicianului Michel. Propunea un fotbal atractiv și extrem de ofensiv.A terminat pe locul 3, cu 81 de puncte, asta deși s-a aflat mai mereu pe primele două poziții. A jucat ulterior în Liga Campionilor. ...