Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei

13:40

Prezent la Forumul organizat de Ziua Internațională a Siguranței Pacientului, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a subliniat că sistemul de sănătate românesc va avea oportunitatea să se modernizeze și să se adapteze provocărilor actuale, odată cu aderarea țării noastre la OCDE. „Foarte […]