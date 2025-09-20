Kelemen Hunor: România ar funcționa și dacă scoatem 13.000 de posturi în administrația locală și 20% din cea centrală
SportMedia, 21 septembrie 2025 00:20
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică locală şi cea centrală. Propunerea actuală este ca din administraţia locală să fie reduse 10% din posturile ocupate, iar din cea centrală 20%. El a explicat că analiza durează pentru că e greu de aplicat … The post Kelemen Hunor: România ar funcționa și dacă scoatem 13.000 de posturi în administrația locală și 20% din cea centrală appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
00:20
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, a relatat revista Profil, citată de Reuters. Revista Profil a scris că angajatul OMV … The post Angajat de la Viena al OMV, demis pentru spionaj în favoarea Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Ucraina impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # SportMedia
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md. Pe listă figurează Victoria Furtună, liderul Partidului „Moldova Mare”, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, … The post Ucraina impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Kelemen Hunor: România ar funcționa și dacă scoatem 13.000 de posturi în administrația locală și 20% din cea centrală # SportMedia
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică locală şi cea centrală. Propunerea actuală este ca din administraţia locală să fie reduse 10% din posturile ocupate, iar din cea centrală 20%. El a explicat că analiza durează pentru că e greu de aplicat … The post Kelemen Hunor: România ar funcționa și dacă scoatem 13.000 de posturi în administrația locală și 20% din cea centrală appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Incident la reședința fraților Tate: Un bărbat a venit cu o armă în mână în fața porții (Video) # SportMedia
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi la fața locului, agenții au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. Poliţiştii au fost sesizați în jurul … The post Incident la reședința fraților Tate: Un bărbat a venit cu o armă în mână în fața porții (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
22:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate. „A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor … The post Un nou tip de fraudă se răspândește pe rețelele de socializare appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Orban se aliniază cu Trump: Ungaria cere UE să pună mișcarea Antifa pe lista organizațiilor teroriste # SportMedia
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump și să clasifice mișcarea Antifa, care reunește grupuri de extremă stânga ce se definesc ca antifasciste, drept organizație teroristă, relatează AFP. „Ungaria este convinsă că, într-o problemă atât de crucială, Europa trebuie să își alinieze acțiunile … The post Orban se aliniază cu Trump: Ungaria cere UE să pună mișcarea Antifa pe lista organizațiilor teroriste appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Pentagonul le cere jurnaliștilor să semneze că vor obține doar informații autorizate de guvern # SportMedia
Departamentul Apărării al SUA le solicită de acum jurnaliștilor acreditați să obțină aprobarea sa pentru orice publicare de informații care îl vizează, clasificate sau nu, sub riscul de a-și pierde accesul la Pentagon, o modificare descrisă drept un „atac la adresa jurnalismului independent” de către o importantă asociație a reporterilor, relatează AFP. Aceste noi condiții, … The post Pentagonul le cere jurnaliștilor să semneze că vor obține doar informații autorizate de guvern appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
20:20
Proteste violente la Haga împotriva imigrației: Mașină de poliție în flăcări, valuri de pietre și sticle peste scutieri (Foto & Video) # SportMedia
Poliția olandeză a folosit sâmbătă gaze lacrimogene și un tun cu apă pentru a dispersa protestatarii violenți anti-imigrație din Haga, a declarat un purtător de cuvânt al administrației locale. Mii de oameni s-au alăturat unui protest organizat cu puțin mai mult de o lună înainte de alegerile naționale, cerând politici de imigrație mai stricte și … The post Proteste violente la Haga împotriva imigrației: Mașină de poliție în flăcări, valuri de pietre și sticle peste scutieri (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Zelenski propune ca România și Polonia să doboare drone rusești deasupra Ucrainei: Pe alții nu contăm # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești care atacă Ucraina. El consideră că „ar fi corect” să existe o decizie comună cu privire la apărarea antiaeriană în fața dronelor rusești. Deocamdată, România nu a doborât nicio dronă care a pătruns în spațiul său aerian. Zelenski a spus că apărarea … The post Zelenski propune ca România și Polonia să doboare drone rusești deasupra Ucrainei: Pe alții nu contăm appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
18:20
FCSB ia o decizie importantă în privința lui Florin Tănase, într-un moment de criză. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Florin Tănase a preluat banderola de căpitan de la Darius Olaru. Becali a spus că „Tănase e prea bun” și că el este, de fapt, căpitanul FCSB, iar de aceea … The post FCSB ia o decizie importantă în privința lui Florin Tănase appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Un consilier al premierului Bolojan propune o abordare radicală la ANAF: E o instituție nefuncțională, trebuie urmat modelul Greciei # SportMedia
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu este funcțională și se impune o abordare mai radicală. El a dat exemplul Greciei, care a desființat entitatea fiscală și a reînființat alta independentă, care are rezultate mult mai bune. Economistul Ionuț Dumitru consideră că în prezent … The post Un consilier al premierului Bolojan propune o abordare radicală la ANAF: E o instituție nefuncțională, trebuie urmat modelul Greciei appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Poloneza Iga Swiatek și rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiții de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari. Swiatek, ocupanta locului secund în clasamentul mondial, a expediat-o rapid în două seturi, 6-0, 6-2, în mai puțin de o … The post S-a stabilit finala turneului de la Seul appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Un articol din 8 august, publicat pe site-ul Rossiiskaia Gazeta, oficios al Kremlinului, despre care se crede că a fost scris sub pseudonim chiar de Putin, sugera că războiul din Ucraina se va încheia fără a-și atinge obiectivele. Această schimbare de optică trădează intervenția unui factor extern major. Scriitorul și analistul politic rus Andrei Piontkovski … The post Analist politic rus: Asistăm la castrarea nucleară a lui Putin de către Beijing appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
16:20
Andrei Avădanei, Bit Sentinel: Cum îți protejezi eficient viața online. Și care sunt primii pași într-o carieră de „hacker cu permis” # SportMedia
O mulțime de hackeri ți-ar lua toți banii cu doar câteva click-uri, dacă le dai ocazia. Ba chiar ar putea să ia și banii prietenilor tăi! Vestea bună este că te poți proteja. Iar dacă înveți cum și devii suficient de priceput, poți chiar să îți construiești o carieră apărându-i și pe alții de amenințările … The post Andrei Avădanei, Bit Sentinel: Cum îți protejezi eficient viața online. Și care sunt primii pași într-o carieră de „hacker cu permis” appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Germanul Jerome Boateng, campion mondial alături de Mannschaft în 2014 și dublu câștigător al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen (2013, 2020), a anunțat vineri seara că a decis să pună capăt carierei sale fotbalistice, la 37 de ani, informează AFP. ‘Am jucat mult timp, pentru mari cluburi, pentru țara mea. Am învățat, am câștigat, am … The post Campionul mondial Jerome Boateng și-a anunțat retragerea din fotbal appeared first on spotmedia.ro.
16:20
În cadrul contraofensivei din regiunea Doneţk, forțele ucrainene au capturat hărți care arată că trupele ruse transmit comandanţilor militari de la Moscova informații distorsionate despre situația reală de pe front, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Ieri, în timpul unui raport despre operațiunea noastră (referindu-se la contraofensiva de lângă Dobropillia – n.red.), am văzut desfășurarea forțelor … The post Rușii își mint comandanții. Zelenski demască hărți false cu care operează armata rusă appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Presa din Olanda a dat verdictul înaintea meciului Go Ahead Eagles – FCSB, din prima etapă a noului sezon din Europa League. Batavii au urmărit parcursul slab din campionat al FCSB și dat un verdict favorabil echipei locale. Jurnaliștii olandezi susțin că FCSB e „un adversar șubred” pentru Go Ahead Eagles la debutul fazei principale … The post Verdictul dat de presa din Olanda înaintea meciului Go Ahead Eagles – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România # SportMedia
România a intrat în Cartea Recordurilor după ce a stabilit un nou record pentru cea mai lungă trenă de rochie de mireasă, de 2.823 de metri, purtată de modelul român Emma Dumitrescu, în vârstă de 17 ani. Creația aparține casei de modă Andree Salon. Realizarea trenei a durat 100 de zile, iar la cusătură au … The post Cum arată cea mai spectaculoasă rochie de mireasă din lume. Are o trenă de 2,8 kilometri și a fost creată în România appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB a decis viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cuplul de tehnicieni care pregătește echipa. Ultimele rezultate ale FCSB în Superliga au aruncat echipa în criză și s-a discutat despre posibilitatea unei schimbări pe banca tehnică. Totuși, în ciuda faptului că FCSB are doar șapte puncte după 10 etape, conducerea clubului a decis să … The post FCSB a decis viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Problema prețurilor la energie va fi analizată în CSAT. Soluțiile Ministerul Energiei pentru a ține lumina aprinsă în România și la preț redus # SportMedia
Păstrarea cărbunelui în mixul energetic, intervenția CSAT pentru deblocarea finalizării unor hidrocentrale, construirea de noi reactoare nucleare și eliminarea speculei din piața energiei electrice, sunt soluțiile prezentate de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru stabilizarea pieței din România. Prețul mai mare al energiei electrice în România decât în restul Europei afectează economia națională, în special sectorul … The post Problema prețurilor la energie va fi analizată în CSAT. Soluțiile Ministerul Energiei pentru a ține lumina aprinsă în România și la preț redus appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Statul român a primit despăgubiri în valoare de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate dintr-un muzeu din Olanda. Suma a fost achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze și a intrat deja în contul Muzeului Național de Istorie a României. Autoritățile au decis să nu … The post România, despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Retrasă din activitate la începutul lui 2025, Simona Halep îi transmite un mesaj direct Soranei Cîrstea. La 35 de ani, Sorana Cîrstea se află tot mai aproape de momentul retragerii, iar Simona i-a transmis un mesaj. Cu ultimele turnee din carieră în față, Simona Halep i-a transmis Soranei că „viața după tenis e foarte frumoasă … The post Simona Halep îi transmite un mesaj direct Soranei Cîrstea appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Raid nocturn în Marea Neagră: Un comando ucrainean a distrus un blindat rusesc de 28 de tone # SportMedia
Forțele speciale ale Direcției de Informații militare a Ucrainei (GUR) au desfășurat un raid nocturn pe limba de nisip Tendrivska, în nordul Mării Negre, unde au instalat mine și au distrus un vehicul militar rusesc de transport DT-10 „Vityaz”, potrivit unui comunicat oficial postat pe Telegram. Operațiunea a fost efectuată de cercetașii Centrului de Operațiuni … The post Raid nocturn în Marea Neagră: Un comando ucrainean a distrus un blindat rusesc de 28 de tone appeared first on spotmedia.ro.
14:20
AUR se menține la 41%. POT și SOS nu ar mai intra în Parlament. Jumătate dintre români sunt dezamăgiți de Guvernul Bolojan – sondaj Avangarde # SportMedia
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, se situează pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, conform unui sondaj realizat de Avangarde între 9 și 18 septembrie 2025. Sondajul preluat de presă sâmbătă a fost realizat pe un eșantion de 1.300 de persoane prin metoda CATI (interviuri telefonice), având o … The post AUR se menține la 41%. POT și SOS nu ar mai intra în Parlament. Jumătate dintre români sunt dezamăgiți de Guvernul Bolojan – sondaj Avangarde appeared first on spotmedia.ro.
14:20
În Franța domnește haosul politic. Situaţia pune presiune pe președintele Emmanuel Macron. Care este impactul acestor turbulenţe la nivel internațional? Protestul seamănă, ca de obicei în Franța, cu o petrecere stradală. Baloane mari se ridică de pe vehiculele sindicatelor. Din boxe răsună muzică. De-a lungul traseului prin estul Parisului, numeroși comercianți vând cârnați și băuturi. Potrivit autorităților, 55.000 de … The post Criza din Franța: Ideală pentru Rusia? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Fotbalist din Superliga, propus la FCSB pentru a rezolva o mare problemă: „Crește de la meci la meci” # SportMedia
FCSB a primit o propunere de transfer care ar rezolva marea problemă a campioanei României. Prin vocea lui Valeriu Iftime, patronul echipei, FC Botoșani l-a propus la FCSB pe Narcis Ilaș (18 ani), fundașul dreapta al formației antrenate de Leo Grozavu. Ilaș ar putea fi o dublură bună pentru Ionuț Cercel, iar ambii ar putea … The post Fotbalist din Superliga, propus la FCSB pentru a rezolva o mare problemă: „Crește de la meci la meci” appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Premierul Recean: Combinația între Rusia și grupările criminale face aceste alegeri determinante pentru viitorul Republicii Moldova # SportMedia
Miza Moscovei asta este, să pună mână pe guvernarea de la Chișinău și să utilizeze Republica Moldova pentru frontul de sud-est al Ucrainei, țintind regiunea Odesa, dar și România și Europa de Vest. Parteneriatul între Federația Rusă și grupările criminale și infracționale care au operat aici anterior face aceste alegeri determinante pentru viitorul Republicii Moldova … The post Premierul Recean: Combinația între Rusia și grupările criminale face aceste alegeri determinante pentru viitorul Republicii Moldova appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Trump anunță un nou atac mortal asupra unui vas de traficanți. Venezuela acuză crime împotriva umanității # SportMedia
Președintele american Donald Trump a anunțat un nou atac militar letal asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, aflată în apele internaționale din zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA (USSOUTHCOM), care cuprinde America Centrală, de Sud și Caraibele. Potrivit lui Trump, atacul, ordonat de către secretarul de Război (şeful Pentagonului), a vizat … The post Trump anunță un nou atac mortal asupra unui vas de traficanți. Venezuela acuză crime împotriva umanității appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de .064.510 dolari, după ce a învins-o cu 6-0, 6-3 pe cehoaica Barbora Krejicikova, într-o partidă disputată sâmbătă. Swiatek (24 ani), care o eliminase anterior pe românca Sorana Cîrstea, în optimile de … The post Iga Swiatek, în semifinalele turneului de la Seul appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Preşedintele USR, Dominc Fritz, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul în care legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională. ”Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis – nu este un secret – … The post Să plece Guvernul dacă reforma pensiilor speciale pică la CCR? Răspunsul lui Fritz appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat vineri că ținta de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile preindustriale este „pe punctul de a se prăbuși”. El și-a exprimat temerea că planurile climatice care urmează să fie prezentate la COP30 vor fi insuficiente pentru a atinge acest obiectiv esențial, relatează AFP citată … The post Ultima șansă pentru climă? Obiectivul de +1,5°C, aproape compromis appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Alte zece țări, pe lângă Franța, vor recunoaște statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU. Nicușor Dan nu participă # SportMedia
Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei vor fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas. La aproape doi ani de la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, declanşată de atacul … The post Alte zece țări, pe lângă Franța, vor recunoaște statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU. Nicușor Dan nu participă appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Într-un moment de criză profundă de rezultate și de joc, FCSB primește încă o lovitură. Eșecul cu FC Botoșani, 1-3 în deplasare, a umplut paharul pentru suporterii „roș-albaștrilor”. Peluza Nord, facțiunea care a susținut frenetic în ultimii ani FCSB, a anunțat că „prietenia s-a încheiat” din cauza ultimelor rezultate. Suporterii FCSB i-au acuzat de lipsă … The post FCSB primește o lovitură dură appeared first on spotmedia.ro.
10:20
În aprilie 2029, asteroidul Apophis (Zeul Haosului), cu o lungime de 340 de metri, va trece foarte aproape de Pământ. Trei misiuni spațiale din întreaga lume se pregătesc să-l intercepteze și să-l studieze pentru a profita la maximum de această ocazie rară, transmite Space.com. Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety), o misiune a Agenției … The post „Zeul Haosului” se apropie de Terra. Trei misiuni vor intercepta asteroidul Apophis appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Vineri noapte, un atac cibernetic a vizat furnizorul serviciilor pentru sistemele de check-in și îmbarcare, afectând mai multe aeroporturi europene, inclusiv aeroportul din Bruxelles. Ca urmare, momentan check-in-ul și îmbarcarea se pot face doar manual, anunţă oficial aeroportul din capitala Belgiei. Furnizorul afectat lucrează intens pentru remedierea problemei și încearcă să rezolve situația cât mai … The post Atac cibernetic la aeroportul din Bruxelles: Zboruri întârziate sau anulate appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Prima reacție din Rusia, după ce trei avioane MiG-31 au fost interceptate în spațiul aerian al Estoniei # SportMedia
Ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile autorităților estoniene și ale NATO potrivit cărora trei avioane de vânătoare MiG-31 ar fi pătruns ilegal, vineri, în spațiul aerian al Estoniei, în apropierea insulei Vaindloo. Potrivit Moscovei, aeronavele au efectuat un zbor planificat din Karelia spre Kaliningrad, respectând „cu strictețe normele internaționale” și survolând doar apele neutre … The post Prima reacție din Rusia, după ce trei avioane MiG-31 au fost interceptate în spațiul aerian al Estoniei appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Democrații americani au la dispoziție 400 de zile pentru a începe salvarea democrației SUA. Dacă alegerile de la jumătatea mandatului din toamna viitoare vor genera un Congres care va începe să-l constrângă pe Donald Trump, vor mai fi încă 700 de zile pentru a pregăti transferul pașnic al puterii executive care va asigura viitorul SUA. … The post Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația appeared first on spotmedia.ro.
08:20
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei? # SportMedia
Statele Unite au început să înghețe discret vânzarea anumitor sisteme de armament către țările europene, ca parte a unei strategii de reaprovizionare a propriilor stocuri, în contextul doctrinei „America First”, care se manifestă tot mai pronunțat sub administrația Trump, a aflat The Atlantic, iar informaţia a fost preluată rapid de presa de stat de la … The post The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Clasa a șaptea, noul prag al consumului de droguri în rândul elevilor – avertisment de la psiholog # SportMedia
Psihologul Mihai Copăceanu susţine că, la vârsta de 13 ani, mulţi copii trec prin momente dificile, iar unii dintre ei încep să consume droguri. De asemenea, un alt moment critic privind consumul drogurilor este primul an de facultate. Fetele încep să consume mai mult droguri şi acest fenomen este întâlnit în rândul elevelor la gimnaziu. … The post Clasa a șaptea, noul prag al consumului de droguri în rândul elevilor – avertisment de la psiholog appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Ziua 1305 – Polonia pune avioanele în alertă. Ucraina lovește din nou rafinăria din Saratov, al doilea atac în mai puțin de o săptămână (Foto&Video) # SportMedia
Ziua 1305 de război a început cu un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv Kievul și zone din vestul țării. Explozii au fost raportate în Pavlohrad, Nikolaiev și Dnipro, în timpul valurilor succesive de atacuri, iar sirenele de raid aerian au răsunat în toate regiunile. Un prim bilanţ … The post Ziua 1305 – Polonia pune avioanele în alertă. Ucraina lovește din nou rafinăria din Saratov, al doilea atac în mai puțin de o săptămână (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani # SportMedia
Cei care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani, a anunțat, vineri, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan. Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem … The post Persoanele fără venit care donează celule stem primesc asigurare medicală fără plată pe 10 ani appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Exercițiile fizice regulate au multiple beneficii pentru sănătate, dar studiile arată că sportul în aer liber e de preferat. Combinația dintre lumina naturală a soarelui, aerul proaspăt și activitatea fizică susține funcții importante ale organismului. Publicația Very Well Health trece în revistă cele mai importante beneficii pe care le are mișcarea în mediul exterior. 1. … The post 8 motive pe care mișcarea în aer liber este benefică pentru sănătate appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Din China, până în Europa și SUA: Cum au devenit suzetele pentru adulți atât de populare. Avertismentele medicilor # SportMedia
Un nou trend surprinzător ia amploare pe rețelele sociale: suzetele pentru adulți. Folosite inițial în China ca metodă de reducere a stresului, acestea s-au răspândit rapid și în alte țări, stârnind dezbateri aprinse între susținătorii lor și specialiștii care avertizează asupra riscurilor pentru sănătate. Nu este o simplă modă trecătoare sau un moft pentru atenție, … The post Din China, până în Europa și SUA: Cum au devenit suzetele pentru adulți atât de populare. Avertismentele medicilor appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a include și rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale, în contextul sesizărilor privind mutarea pacienților de la sistemul public la cel privat. „Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății … The post Ministrul Sănătății: Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Mai dificil este în raport cu prietenii din Ucraina, care văd un stat vecin escortând dronele spre teritoriul lor, când puteau fi doborâte și, eventual, salvate vieți omenești. Personal, îi înțeleg, dar înțeleg și precauția României, spune Sebastien Slavitescu, analist politic care lucrează în Polonia, într-un dialog cu spotmedia.ro. Cum s-au văzut în oglindă Polonia … The post Cum s-a văzut din Polonia episodul „drona” din România appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Când va fi gata noua platformă digitală CNAS, în care pacienții își vor vedea istoricul medical # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune, despre noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, că pacienții vor avea acces direct la istoricul lor medical, o premieră pentru sistemul sanitar românesc care va alinia țara la standardele europene. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu 100 de milioane de euro, va … The post Când va fi gata noua platformă digitală CNAS, în care pacienții își vor vedea istoricul medical appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:10
FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest campionat, scor 1-3, pe terenul lui FC Botoșani, în etapa a 10-a din Superliga. După un început greoi de meci, FCSB a deschis scorul în minutul 36 prin Daniel Bîrligea, care a fructificat cu capul o centrare din dreapta de la Thiam. FCSB a făcut un pas … The post Criză fără sfârșit: FCSB pierde cu FC Botoșani appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Keith Kellogg, emisarul lui Trump: Victoria în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să atace un stat NATO. Îi dai un centimetru, îți ia o milă # SportMedia
Vladimir Putin ar ataca un stat membru NATO dacă va câștiga războiul din Ucraina, este de părere generalul Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina. Acesta a comparat situația tensionată din prezent cu cea de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Întrebat într-un interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph despre afirmațiile … The post Keith Kellogg, emisarul lui Trump: Victoria în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să atace un stat NATO. Îi dai un centimetru, îți ia o milă appeared first on spotmedia.ro.
19 septembrie 2025
22:10
A început asfaltarea secțiunii 4 din autostrada Sibiu – Pitești: Stadiul lucrărilor în acest sector au ajuns la aproape 80% (Video) # SportMedia
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, vineri, că a început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Piteşti. El apreciază că, dacă antreprenorul îşi va menţine ritmul actual de lucru, va putea fi deschisă circulaţia mai devreme pe acest sector. „A început asfaltarea primilor kilometri ai secţiunii 4 a autostrăzii … The post A început asfaltarea secțiunii 4 din autostrada Sibiu – Pitești: Stadiul lucrărilor în acest sector au ajuns la aproape 80% (Video) appeared first on spotmedia.ro.
22:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 20 si 21 septembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 20 – 21 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.