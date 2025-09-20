VIDEO | Udinese - AC Milan 0-3. Meci de uitat pentru Răzvan Sava

Primasport.ro, 21 septembrie 2025 00:20

VIDEO | Udinese - AC Milan 0-3. Meci de uitat pentru Răzvan Sava

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
00:40
EXCLUSIV | De ce joacă Ştefan Baiaram puţin în ultima perioadă? ”E meritul lui” Primasport.ro
EXCLUSIV | De ce joacă Ştefan Baiaram puţin în ultima perioadă? ”E meritul lui”
Acum 2 ore
00:20
Dan Petrescu, aproape să preia un club cu palmares impresionant. ”A intrat în negocieri” Primasport.ro
Dan Petrescu, aproape să preia un club cu palmares impresionant. ”A intrat în negocieri”
00:20
VIDEO | Udinese - AC Milan 0-3. Meci de uitat pentru Răzvan Sava Primasport.ro
VIDEO | Udinese - AC Milan 0-3. Meci de uitat pentru Răzvan Sava
00:20
Antrenorul cu experienţă în Superliga se pregăteşte să obţină licenţa PRO şi vrea să revină Primasport.ro
Antrenorul cu experienţă în Superliga se pregăteşte să obţină licenţa PRO şi vrea să revină
00:00
VIDEO | ”E important să rămânem echilibraţi”. Laszlo Balint răpune echipa care i-a dat puţine şanse Primasport.ro
VIDEO | ”E important să rămânem echilibraţi”. Laszlo Balint răpune echipa care i-a dat puţine şanse
20 septembrie 2025
23:40
VIDEO | Reacţia lui Mirel Rădoi după primul eşec în Superliga. ”Am luat decizii neinspirate” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Mirel Rădoi după primul eşec în Superliga. ”Am luat decizii neinspirate”
Acum 4 ore
23:30
Nicuşor Bancu sună adunarea la Craiova. ”Trebuie să ne trezim” Primasport.ro
Nicuşor Bancu sună adunarea la Craiova. ”Trebuie să ne trezim”
23:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova 1-0. Prima sincopă pentru liderul Superligii Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova 1-0. Prima sincopă pentru liderul Superligii
22:30
Bogdan Andone a explicat de ce a fost atât de emoţionat la meciul cu ”U” Cluj. ”A fost o atmosferă destul de apăsătoare” Primasport.ro
Bogdan Andone a explicat de ce a fost atât de emoţionat la meciul cu ”U” Cluj. ”A fost o atmosferă destul de apăsătoare”
22:20
Steaua pierde clar cu sârbii de la Novi Belgrad şi ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo Primasport.ro
Steaua pierde clar cu sârbii de la Novi Belgrad şi ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor la Polo
22:10
Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea. Londonezii au avut portarul eliminat din minutul 5 Primasport.ro
Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea. Londonezii au avut portarul eliminat din minutul 5
21:50
”Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal”. Ioan Ovidiu Sabău, critici publice pentru un jucător Primasport.ro
”Nu ştiu cum priveşti tu jocul ăsta de fotbal”. Ioan Ovidiu Sabău, critici publice pentru un jucător
21:50
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lameira deschide scorul
Acum 6 ore
21:30
VIDEO | Verona - Juventus 1-1. Primul pas greşit din acest sezon pentru torinezi Primasport.ro
VIDEO | Verona - Juventus 1-1. Primul pas greşit din acest sezon pentru torinezi
21:30
Revenire de senzaţie pentru Daniel Isăilă! Tehnicianul român şi-a găsit echipă şi va avea o misiune grea Primasport.ro
Revenire de senzaţie pentru Daniel Isăilă! Tehnicianul român şi-a găsit echipă şi va avea o misiune grea
21:20
UBT Cluj a câştigat pentru a cincea oară Supercupa României. Meci strâns cu CSO Voluntari Primasport.ro
UBT Cluj a câştigat pentru a cincea oară Supercupa României. Meci strâns cu CSO Voluntari
21:00
Veste proastă pentru Mirel Rădoi! De ce nu joacă Assad Al Hamlawi cu Oţelul Primasport.ro
Veste proastă pentru Mirel Rădoi! De ce nu joacă Assad Al Hamlawi cu Oţelul
21:00
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj 1-0. Nou-promovata iese învingătoare dintr-un meci cu multe evenimente Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj 1-0. Nou-promovata iese învingătoare dintr-un meci cu multe evenimente
20:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe au un jucător eliminat Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe au un jucător eliminat
20:20
Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO Primasport.ro
Patru medalii de aur pentru România la Campionatul Balcanic de Mountain Bike XCO
20:20
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Bettaieb Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Bettaieb
20:00
Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală în Premier League Primasport.ro
Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală în Premier League
20:00
Grand Prix-ul Azerbaidjanului, în calendarul Formulei 1 până în 2030 Primasport.ro
Grand Prix-ul Azerbaidjanului, în calendarul Formulei 1 până în 2030
20:00
Italia şi SUA vor disputa finala ediţiei din acest an a Billie Jean King Cup Primasport.ro
Italia şi SUA vor disputa finala ediţiei din acest an a Billie Jean King Cup
19:40
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
Acum 8 ore
19:30
VIDEO | Peste 5.000 de participanţi la Bimbo Race, una din cele mai populare curse de alergare. Marea Gabriela Szabo a fost alături de sportivi Primasport.ro
VIDEO | Peste 5.000 de participanţi la Bimbo Race, una din cele mai populare curse de alergare. Marea Gabriela Szabo a fost alături de sportivi
19:30
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
19:10
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun” Primasport.ro
FCSB are un nou căpitan! Olaru pierde banderola. ”Este prea bun”
18:50
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut Primasport.ro
UTA Arad renunţă la un jucător cu evoluţii bune în sezonul trecut
18:30
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică Primasport.ro
Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru sunt arbitrii meciurilor de duminică
17:50
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă Primasport.ro
Echipa din Liga 2 şi-a demis antrenorul imediat după meciul din această etapă
17:40
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB Primasport.ro
Billel Omrani vrea să îşi relanseze cariera. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la CFR şi FCSB
Acum 12 ore
17:10
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism Primasport.ro
Brazilianul Caio Bonfim s-a impus la 20 km marş, în cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism
16:50
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important Primasport.ro
FRF anunţă o anchetă internă privind activitatea unui membru important
16:40
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale Primasport.ro
VIDEO | România - Franţa 24-30. Eşec şi în al doilea amical contra campioanei mondiale
16:30
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist” Primasport.ro
Enzo Maresca respinge compasiunea pentru jucătorii săi. ”Viaţa este mai grea pentru tatăl meu pescar decât pentru un fotbalist”
16:30
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie Primasport.ro
Un al treilea fotbalist a fost ucis prin împuşcare de la începutul lunii septembrie
16:20
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni” Primasport.ro
Gigi Becali, decizie finală cu privire la demiterea lui Elias Charalambous! ”Parcă îl văd peste câteva luni”
16:10
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu Primasport.ro
Revenire de senzaţie! La ce echipă ar putea ajunge Dan Petrescu
16:10
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului Primasport.ro
Alin Firfirică a ratat calificarea în finală la aruncarea discului
16:10
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup Primasport.ro
Echipa Europei conduce echipa Lumii, după prima zi la Laver Cup
16:00
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!” Primasport.ro
A uimit pe toată lumea! Ce face Gigi Becali cu Darius Olaru: ”El este, de fapt, căpitanul la echipa asta!”
15:50
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună Primasport.ro
Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri din Liga 2! Liderul campionatului a reuşit să se impună
15:10
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV Primasport.ro
Tensiuni în vestiarul FCSB-ului între doi „grei” din echipă? „O nemulţumire există acolo. Ceva nu e în regulă” | EXCLUSIV
15:10
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” Primasport.ro
Gigi Becali, atac „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător” Primasport.ro
Gigi Becali, ataca „cu talpa” la un patron din SuperLiga: „Dacă îi dai şampanie vorbeşte aiurea. N-am auzit să dea măcar 500.000 de euro pe vreun jucător”
14:50
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul experţilor, după ce FCSB a ajuns ”ciuca bătăilor”: ”El a jucat horror!” | EXCLUSIV
14:30
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – Metalul Buzău 2-1! Moldovenii se impun datorită unui gol marcat în prelungiri
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.