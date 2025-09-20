Horoscopul zilei de 21 septembrie 2025
Jurnal de Vrancea, 21 septembrie 2025 00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Zi favorabilă pentru relații personale. Ai parte de momente intense cu persoane dragi, iar o conversație profundă îți poate schimba perspectiva asupra unei relații. Profesional, rămâi atent la detalii.Număr norocos: 5Culoare: Roșu aprins ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Te simți mai motivat ca de obicei, iar […]
• • •
Acum o oră
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […]
Acum 2 ore
00:20
Acum 12 ore
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașului Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
13:50
În urmă cu puțin timp, pe raza localității Haret (DN2 E85 în județul Vrancea) s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate un autoturism și o căruță care transporta fân. Din ce știm în momentul de față, căruțașul ar fi ieșit de pe un drum lateral în E85 fără să se asigure, […]
13:00
Nocturna bibliotecilor 2025 la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” – o seară dedicată prieteniei și solidarității în literatură # Jurnal de Vrancea
Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea invită publicul la Nocturna bibliotecilor 2025, eveniment care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 18.00, în mai multe spații ale instituției. Tema ediției din acest an este „Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității", un prilej de a celebra lectura, cultura și […]
Acum 24 ore
11:50
Și în acest an, Jandarmeria Vrancea s-a alăturat campaniei naționale de ecologizare „Let's Do It, România!", desfășurată vineri, 20 septembrie. Activitatea s-a desfășurat pe albia râului Milcov, în dreptul localității Vârteșcoiu, unde jandarmii, alături de alți voluntari din comunitate, au participat la acțiunea de strângere a deșeurilor. Prin efortul comun depus, zona a fost igienizată, […]
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
11:30
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară. Care sunt proiectele ce vor fi supuse la vot # Jurnal de Vrancea
Consilierii judțeni sunt convocați în ședință extraordinară, întâlnire care se va desfășura în sistem online săptămâna viitoare, marți, 23 septembrie, începând cu ora 9.00. Pe ordinea de zi se află trei proiecte de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii și, ulterior, votului consilierilor prezenți. Iată ordinea de zi: „ Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ […]
11:30
Recrutarea candidaţilor se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea în raport cu oferta educaţională şi în funcție de domiciliul sau reşedinţa candidatului. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală: Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani sau Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș" Fălticeni, prin transmiterea […]
11:20
CFR Călători anunță întreruperea temporară a vânzărilor online de bilete luni dimineață # Jurnal de Vrancea
CFR Călători informează pasagerii că, luni, 22 septembrie 2025, între orele 9:00 și 13:00, aplicația de cumpărare online a biletelor nu va fi disponibilă. Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări complexe de mentenanță. Reprezentanții companiei precizează că această întrerupere nu afectează biletele deja achiziționate. „Pasagerii care au cumpărat bilete online pentru efectuarea călătoriei în […]
11:00
Noi investiții pentru comuna Pufești: școli, grădiniță, drumuri și, în premieră după 35 de ani, un cabinet stomatologic # Jurnal de Vrancea
În ședința Consiliului Local Pufești din 17 septembrie 2025 au fost adoptate mai multe hotărâri importante pentru dezvoltarea comunei, cu accent pe atragerea de fonduri europene și pe îmbunătățirea infrastructurii. Printre proiectele aprobate se numără actualizarea devizului pentru construirea Centrului de zi pentru copii, finanțat din fonduri europene. Totodată, au fost avizate proiectele tehnice pentru […]
10:10
Atelier vocațional la Muzeul Vrancei: liceenii au aflat cum e viața de student la Drept # Jurnal de Vrancea
Vineri, 19 septembrie, Muzeul Vrancei a găzduit un nou atelier din seria vocațională „Vreau să devin…", menit să îi ajute pe tineri să își contureze mai clar direcția profesională. Invitatul acestei ediții a fost Sergiu Andrei Țandără, student la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Într-o discuție interactivă, acesta le-a povestit […]
10:00
Accident grav, azi noapte, pe raza municipiului Tecuci. În jurul orei 02.20, un bărbat de 29 de ani, din oraș, a pierdut controlul volanului în timp ce se deplasa pe strada Ana Ipătescu din localiate. El nu ar fi adaptat viteza într-o curbă la stânga și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe […]
08:10
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 19-25 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 19-25 septembrie 2025: Vineri, 19 Septembrie 14:00 Sneaks – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG […]
08:00
1. În cadrul discuțiilor pe care premierul Bolojan le-a avut cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, reprezentanții retailerilor au arătat că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma unei eventuale decizii a Guvernului în […]
07:50
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi este o zi bună pentru a-ți afirma punctul de vedere, dar încearcă să eviți conflictele directe. Ai energie, dar canalizeaz-o spre proiecte constructive. Posibile tensiuni în cuplu. Sfat: Fii diplomat – nu toate luptele merită purtate. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) O zi favorabilă pentru […]
Ieri
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
19 septembrie 2025
15:40
Consiliul Județean Vrancea verifică transportul elevilor navetiști pentru a asigura condiții sigure și de calitate # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea a efectuat controale la toți operatorii de transport public interjudețean de persoane, cu accent pe traseele destinate elevilor navetiști (Focșani, Vidra, Adjud, Panciu, Dumbrăveni, Suraia). Obiectivul acestor verificări a fost identificarea și remedierea eventualelor sincope la început de an școlar, pentru a garanta un transport sigur și de calitate pentru elevi. Pe […]
15:10
În urmă cu puțin timp, în jurul orei 14.30, pe raza orașului Mărășești (DN2) a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Potrivit martorilor, incidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. Din fericire, în urma impactului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
14:30
Șeful secției chirurgie a Spitalului Militar din Focșani, colonelul Antofie Marian Ceapă, a trecut în rezervă # Jurnal de Vrancea
După mai bine de 30 de ani sub drapel, onorând, deopotrivă, uniforma militară dar și halatul alb al profesiei de medic, șeful secției chirurgie a Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" din Focșani, colonelul Antofie Marian Ceapă, a trecut în rezervă. Evenimentul a avut loc vineri – 19 septembrie – în incinta unității spitalicești, […]
13:10
Delegație din Estonia și Lituania venită în Munții Vrancei, într-un schimb de experiență cu specialiștii de mediu din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Vrancea a găzduit de curând vizita unei delegații din partea Consiliului de Mediu din Estonia și a unor specialiști din Lituania, în cadrul unui schimb de experiență între proiectele LIFE Rosalia și WOODMEADOWLIFE. Proiectul WOODMEADOWLIFE se desfășoară în Estonia și Letonia și are ca obiectiv restaurarea și promovarea gestionării durabile a pajiștilor împădurite fenoscandinave. Echipa […]
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
10:50
Duminică, 21 septembrie 2025, între orele 10:00 și 18:00, Asociația Hope and Love for LIFE organizează cea de-a XV-a ediție a Târgului Caritabil, un eveniment dedicat comunității și faptelor bune. Evenimentul va avea loc pe Strada Republicii nr. 7 din Focșani și le va oferi vizitatorilor ocazia să descopere haine, produse handmade și multe surprize […]
10:40
Amenzile rutiere vor putea fi plătite mai ușor, într-un singur cont pentru toată țara # Jurnal de Vrancea
Vești bune pentru șoferi: Ministerul Finanțelor pregătește reguli noi prin care plata amenzilor rutiere va deveni mult mai simplă. În curând, nu va mai conta în ce oraș primești amenda sau unde ai domiciliul – vei putea să o achiți într-un cont unic, valabil la nivel național. Acum, situația e mai complicată: fiecare șofer trebuie […]
10:10
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 310 locuri de muncă vacante pe raza județului. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai multe posturi vacante sunt […]
09:20
A apărut Ordonanța de Urgență privind gestionarea urșilor periculoși din localități. Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Lucrurile trebuie să revină la normal!” # Jurnal de Vrancea
După ani de dezbateri aprinse privind numărul tot mai mare de urși care ajung în apropierea gospodăriilor și pun în pericol oamenii și animalele domestice, Guvernul României a publicat proiectul de Ordonanță de Urgență care reglementează modul de intervenție în astfel de cazuri. Documentul este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului și aduce schimbări majore față […]
09:00
O fetiță de 7 ani din Gugești, găsită în siguranță după ce a fost dată dispărută de părinți # Jurnal de Vrancea
Joi, 18 septembrie, polițiștii vrânceni au fost solicitați printr-un apel la 112 de către un bărbat din comuna Gugești, care a anunțat dispariția fiicei sale, Pisică Georgiana, în vârstă de 7 ani. Minora plecase voluntar de la domiciliu și nu se mai întorsese. Sesizarea a pus imediat în mișcare forțele de ordine. Polițiștii au organizat […]
06:40
Vineri dimineață (19 septembrie), la ora 05:49:17 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 122,5kilometri. Seismul a avut epicentrul în Zona Seismică Vrancea, pe raza orașului Nehoiu (județul Buzău), la 54 km NV de Buzău, 59 km E de Brașov, 60 km SE […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
18 septembrie 2025
18:50
Astăzi, în jurul orei 17:10, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2 E85, în zona localității Haret. Din verificările efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a rezultat că un autoturism a intrat într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma […]
17:20
Polițiștii din cadrul Po
15:20
VIDEO Verificări pe teren, pe DJ 204E: ritm alert al lucrărilor și mobilizare bună din partea constructorului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe șantierul DJ 204E, în zona Ciușlea – Străjescu – Doaga, pentru a verifica stratul inițial de asfalt (binder), turnat pe 2,6 km (Ciușlea – Străjescu). Această etapă este esențială pentru a putea continua lucrările conexe, precum rigole, trotuare și șanțuri. Pe […] Articolul VIDEO Verificări pe teren, pe DJ 204E: ritm alert al lucrărilor și mobilizare bună din partea constructorului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jandarmii vrânceni, peste 2.000 de misiuni și sancțiuni de aproape 200.000 lei în sezonul estival # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În sezonul estival, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a desfășurat peste 2.000 de misiuni pentru siguranța cetățenilor, la care au participat peste 4.700 de jandarmi. Cele mai multe acțiuni au vizat menținerea ordinii și siguranței publice, 1.598 dintre ele fiind realizate în cooperare cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Totodată, jandarmii au asigurat ordinea publică […] Articolul Jandarmii vrânceni, peste 2.000 de misiuni și sancțiuni de aproape 200.000 lei în sezonul estival apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
30 septembrie, ziua când încep înscrierile în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, în 30 septembrie, ora 10:00. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei. ”Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu […] Articolul 30 septembrie, ziua când încep înscrierile în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Două persoane provocau scandal în fața unui supermarket din Târgu Ocna au fost amendați de polițiști miercuri seară. În momentul legitimării, cei doi tineri, de 27 și 29 de ani au avut un comportament agresiv, fapt pentru care s-a luat măsura imobilizării lor. Ei au fost duși ulterior la sediul poliției, pentru audieri, fiind amendați. […] Articolul VIDEO Scandalagii beți, agresivi cu polițiștii. Ei au fost încătușați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
14:30
VIDEO Patru pădurari reținuți pentru infracțiuni silvice. Arbori tăiați ilegal din păduri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din Moinești s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către mai mulţi angajaţi a două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului, a unor infracțiuni grave. Este vorba despre abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru […] Articolul VIDEO Patru pădurari reținuți pentru infracțiuni silvice. Arbori tăiați ilegal din păduri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Nereju se lucrează intens pentru ca oamenii să aibă condiții mai bune de trai. În comună sunt în desfășurare mai multe investiții importante, care schimbă pas cu pas fața localității. Primul și cel mai vizibil proiect este asfaltarea drumurilor. Peste 9 kilometri de străzi vor fi modernizați, investiția ridicându-se la 30 de milioane de […] Articolul Nereju prinde conturul unei comune la standarde europene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Zeci de accidente cu bicicliști și utilizatori de trotinete electrice în Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice rămân printre cei mai vulnerabili participanți la trafic în județul Vrancea. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au înregistrat 58 de accidente rutiere în care au fost implicați acești participanți la trafic. Statisticile arată un bilanț grav: o persoană și-a pierdut viața, 10 au fost rănite […] Articolul Zeci de accidente cu bicicliști și utilizatori de trotinete electrice în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii august, pompierii vrânceni au acționat în 724 de misiuni, printre care am enumera stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată și așa mai departe. În contextul amintit, echipajele SMURD au intervenit în 399 de cazuri, cele mai multe solicitări fiind […] Articolul Peste o sută de incendii stinse de pompierii vrânceni în luna august apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
10:40
Crama Gîrboiu, din nou pe podiumul mondial al vinului: „Best Romanian Producer” la ambele ediții Mundus Vini 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Crama Gîrboiu din Cotești a obținut în 2025 cel mai important rezultat al vinificației românești pe scena internațională, fiind desemnată „Best Romanian Producer” la ambele ediții ale competiției Mundus Vini – Spring și Summer Edition. Distincțiile au fost însoțite de un palmares impresionant: 17 medalii de aur și 8 de argint, stabilind un record absolut […] Articolul Crama Gîrboiu, din nou pe podiumul mondial al vinului: „Best Romanian Producer” la ambele ediții Mundus Vini 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Biblioteca „Duiliu Zamfirescu” – mai mult decât o sală de lectură: noutăți editoriale și recomandări personalizate, direct pe gustul cititorilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Odată cu începutul de an școlar și cu primele zile răcoroase de toamnă, rafturile Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea s-au umplut de noutăți editoriale. Găsești aici romane care te prind din prima pagină, literatură contemporană, cărți de dezvoltare personală, povești pentru cei mici și adolescenți, dar și volume pentru pasionații de istorie și știință. Dacă […] Articolul Biblioteca „Duiliu Zamfirescu” – mai mult decât o sală de lectură: noutăți editoriale și recomandări personalizate, direct pe gustul cititorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Judecătoria Focșani: efortul tăcut al magistraților! Număr impresionant de dosare pentru fiecare judecător vrâncean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dincolo de solemnitatea ședințelor de judecată, Judecătoria Focșani gestionează un volum impresionant de cauze, cu un număr limitat de magistrați, evidențiind efortul constant și dedicarea acestora pentru protejarea drepturilor cetățenilor și respectarea principiilor procesului echitabil. Schema de personal prevede 29 de posturi de judecători, însă în prezent sunt ocupate 26, dintre care efectiv activi sunt […] Articolul Judecătoria Focșani: efortul tăcut al magistraților! Număr impresionant de dosare pentru fiecare judecător vrâncean apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în cursul acestei dimineți (18 septembrie), în jurul orei 07.30, pe raza comunei Garoafa (DN2 E85). Două autoturisme s-au ciocnit desul de violent, unul dintre autovehicule fiind azvârlit în afara părții carosabile din cauza impactului. Mașinile sunt avariate serios. DN2 este blocat la această oră! Încă nu se știe dacă unt […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe DN2 E85, în Vrancea! Două mașini implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Studiile recente în psihologia copilului indică faptul că expunerea timpurie la muzică și la instrumente muzicale poate avea un impact semnificativ asupra dezvoltării cognitive și emoționale a copiilor. La vârsta de 2-3 ani, copiii sunt extrem de receptivi la sunete și ritmuri, iar introducerea unor jucării și instrumente muzicale poate stimula creativitatea și abilitățile motorii […] Articolul Jucării și instrumente muzicale pentru vârsta de 2-3 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai multă energie, dar astrele îți recomandă să o canalizezi cu grijă. Graba și impulsivitatea pot duce la conflicte sau greșeli. Ascultă mai mult și acționează calculat. Dragoste: E momentul să dai dovadă de răbdare și empatie.Bani: Posibile întârzieri într-o plată sau proiect.Sfatul zilei: Nu arde etapele – […] Articolul Horoscopul zilei de 18 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 septembrie 2025
18:00
Spital inclus în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi a intrat oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut, finanţat de Ministerul Sănătăţii. ”Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut (AP-IMA). Fiecare minut contează atunci când […] Articolul Spital inclus în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic Acut apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
