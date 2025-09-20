Cumpărătorul misterios al blocului Scala. Imperiu german, pe piața românească. Gigant chinez alege România în dauna Ungariei. Case premium într-o fostă mahala. Tesla renunță la gigafabrica din România - Exclusivitățile săptămânii
Profit.ro, 21 septembrie 2025 00:40
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
• • •
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Taxa de intrare în Veneția va fi aplicată și anul viitor.
Aliații europeni, surprinși - SUA suspendă vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv Patriot, spunând că nu mai are de unde să dea # Profit.ro
Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a celor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni.
ULTIMA ORĂ OMV, proprietarul Petrom, a concediat un director executiv, acuzații de spionaj în favoarea Rusiei # Profit.ro
Grupul austriac OMV, proprietarul Petrom, a concediat un director executiv.
Proteste violente anti-imigrație au fost înregistrate la Haga
Un număr de 14 medicamente au primit recomandare din partea Agenției Europene a Medicamentului (EMA) pentru introducere pe piața UE. Între acestea se numără nouă biosimilare și un generic.
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, spune că va dispune dărâmarea Cathedral Plaza imediat ce instanța va pronunța o sentință definitivă în acest sens.
Databricks, co-fondat de români și ajuns la o evaluare de peste 100 miliarde dolari, lansează un accelerator # Profit.ro
Databricks, startup american de inteligență artificială cu sediul în Statele Unite, dar care are în echipă doi fondatori români, lansează un accelerator pentru a finanța startup-urile de inteligență artificială.
Producțiile de cereale și rapiță și înregistra în această toamnă niveluri record, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât s-a obținut anul trecut, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Statele Unite pregătesc vânzarea către Israel a unui pachet de armament în valoare de 6,4 miliarde de dolari.
FOTO Premieră mondială: au început testele cu prima mașină electrică fără încărcător și invertor # Profit.ro
Stellantis a dat startul testelor în viața reală a prototipului unui vehicul echipat cu un sistem de inteligent integrat al bateriei care elimină mai multe componente ale sistemului de încărcare utilizate în prezent pe mașinile electrice.
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că perioada de transmitere a indexului autocitit este, în această lună, 22–26 septembrie.
Ionuț Dumitru, consilier al premierului, consideră că ANAF ar trebui desființată și înființată o instituție nouă / ANAF colectează pe lună 42 miliarde lei și nu e clar cum s-ar finanța tranziția # Profit.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat că ANAF este o instituție nefuncțională, care ar trebui desființată și reînființată cu profesioniști pentru a asigura o colectare eficientă a taxelor. Dumitru a precizat în mai multe rânduri că aceasta este doar o opinie personală și nu știe care este poziția Guvernului pe acest subiect.
Poliția - Măsuri asigurătorii de peste 17 milioane de lei în dosare de infracțiuni economice # Profit.ro
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au instituit măsuri asigurătorii de peste 17 milioane de lei în șapte acțiuni de amploare desfășurate în ultimele două săptămâni în dosare penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice.
Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a ajuns în august la 2,32 milioane, în creștere cu numai 3% față de 2,25 milioane în august 2024, potrivit statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
ULTIMA ORĂ România a încasat 5,7 milioane de euro, despăgubirea de asigurare pentru coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda # Profit.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile, coiful de la Coțofenești și trei brățări din aur, furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a anunțat, astăzi, Ministerul Culturii.
Organizația Mondială a Sănătății primește autoritatea de a declara oficial "urgență pandemică" # Profit.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a primit autoritatea de a declara un nou nivel maxim de alertă sanitară, denumit „urgență pandemică”. OMS a dobândit noile atribuții odată cu intrarea în vigoare a noilor norme internaționale actualizate, menite să îmbunătățească pregătirea la nivel global în cazul declanșării unor viitoare pandemii.
O explozie a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la o fabrică de prelucrare a lemnului din municipiul Brad, județul Hunedoara. Explozia a fost urmată de un incendiu, fără să fie înregistrate victime.
Întârzieri și anulări de zboruri pe mai multe aeroporturi din Europa, inclusiv la Londra, Bruxelles și Berlin, din cauza unui atac cibernetic # Profit.ro
Un atac cibernetic la un furnizor de servicii de check-in în îmbarcare a perturbat operațiunile pe mai multe aeroporturi importante, precum cele din Berlin, Bruxelles și Heathrow din Londra, potrivit Reuters. Sunt înregistrate întârzieri și anulări.
Meta vrea să cumpere putere de procesare pentru AI în valoare de 20 de miliarde de dolari de la Oracle # Profit.ro
Oracle este pe cale să obțină un nou mare contract pentru furnizarea soluțiilor de procesare în cloud. De data aceasta interesat este gigantul american Meta.
O candidatură la Primăria București, post rămas vacant după câștigarea alegerilor prezindențiale de către Nicușor Dan, nu este luată în calcul de către președintele USR, Dominic Fritz. Acesta a negat orice intenție de a candida la Capitală, afirmând că este ”mândrul primar al Timișoarei” și nu are timp de București.
MI6, serviciul britanic de informații externe, a lansat un portal pe dark web pentru recrutarea de noi spioni din întreaga lume, fiind vizată în special Rusia.
Președintele SUA a semnat un decret prin care se creează un permis de ședere „auriu” în valoare de un milion de dolari, în referință la celebra „carte verde” (green card) care permite să locuiești și să lucrezi în Statele Unite.
Transfăgărășan la 51 de ani de la inaugurare - CNAIR are în vedere modernizarea drumului, pentru a permite o perioadă extinsă de circulație anuală # Profit.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sărbătorește, sâmbătă, 51 de ani de la inaugurarea DN 7 C – Transfăgărășan, considerat ”pisc al ingineriei românești”. Proiectul a fost extrem de dificil, iar 40 de persoane și-au pierdut viața pe durata construcției.
xAI, una dintre companiile lui Elon Musk, a atras 10 miliarde de dolari și este evaluată la 200 de miliarde de dolari # Profit.ro
xAI, una dintre companiile lui Elon Musk, a atras de la investitori suma de 10 miliarde de dolari, constând în împrumuturi și vânzare de acțiuni. Până în prezent, Musk a fondat sau cumpărat mai multe companii importante, cum sunt SpaceX, X (fostul Twitter) și Tesla.
Phoebe Gates și-a lansat propria companie - Phia.
Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis preluarea atribuțiilor de CEO de către Bogdan-Nicolae Badea și a celor de CFO de către Radu-Ioan Constantin.
După cererea mare de care noile smartphone-uri iPhone 17 s-au bucurat în săptămâna în care au fost disponibile la precomandă, Apple a decis să suplimenteze producția.
Navigația pe ceas te lasă să urmărești traseul fără să ții telefonul în față. Primești vibrații distincte înainte de viraje, vezi distanța rămasă până la următorul punct și poți ajunge rapid la locurile preferate.
Vinul zilei: un alb din Campania, obținut din soiul Greco, un vin proaspăt și mineral, cu arome de caise, piersici și salvie. Elegant și echilibrat, perfect alături de carne albă și fructe de mare # Profit.ro
Recomandarea de azi, Lapilli Greco di Tufo 2024, un alb italian proaspăt și mineral, obținut dintr-un soi antic adus de greci în Avellino acum 2000 de ani.
FOTO Hotel emblemă al României - repus la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat CONFIRMARE # Profit.ro
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Procesul intentat de Trump împotriva The New York Times, respins. Președintele are o lună pentru a o reformula # Profit.ro
Un judecător federal a respins procesul de calomnie intentat de Donald Trump împotriva The New York Times.
Acțiunile europene au scăzut, investitorii fiind concentrați pe comerț și perspective economice # Profit.ro
Acțiunile europene au închis în teritoriu negativ, într-o zi în care comerțul și perspectivele economice au rămas în centrul atenției investitorilor, transmite CNBC.
A început asfaltarea primilor kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești VIDEO # Profit.ro
CNAIR anunță că a început asfaltarea primilor kilometri ai secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești.
Plan pentru o nouă investiție. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Bit Soft, dezvoltator și distribuitor român de soluții end-to-end integrate pentru industria ospitalității, fondat de Bogdan Stanciu, a fost achiziționat de Volaris Group, parte a gigantului canadian Constellation Software, furnizor de software și servicii IT în peste 100 de țări, cu o capitalizare de 91 miliarde de dolari, relevă datele analizate de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ FOTO Aeroportul București-Sud atrage parteneri de renume. "O poartă către prosperitatea viitoare a României!" # Profit.ro
Proiectul viitorului aeroport București-Sud, investiție estimată la 2,5 miliarde de euro, avansează rapid și atrage designeri și parteneri renumiți, inclusiv compania britanică de arhitectură Scott Brownrigg, selectată recent pentru designul unui nou terminal pe aeroportul Heathrow, care a realizat master-planul proiectului, alături de singaporezii de la Surbana Jurong, relevă datele analizate de Profit.ro
Val de concedieri periodice în România
România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică # Profit.ro
România a fost aleasă ca membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
Alertă de securitate în România. Burduja, consilier Bolojan, avertizează iar legat de vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria # Profit.ro
Fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja, consilier al premierului Ilie Bolojan, transmite o ”alertă de securitate”.
EȘEC - UE s-a blocat cu planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră # Profit.ro
Membrii Uniunii Europene nu au putut ajunge la un acord privind planul climatic obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în următorul deceniu.
Bursa românească a suferit o corecție de peste 1%, pe fondul unei lichidități sporite.
O dronă civilă, de mici dimensiuni, a fost sesizată de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă - Otopeni.
Distribuitorii de bunuri de larg consum se așteaptă la o perioadăextrem de dificilă în următoarele 3 luni.
Rezultate slabe pentru două modele Mazda la testele GreenNCAP și pentru un model electric de la Volvo # Profit.ro
Cele mai recente teste de emisii realizate de GreenNCAP, o structură derivată din EuroNCAP, au acordat scoruri foarte slabe pentru două modele Mazda echipate cu motoare cu combustie și care au emisii ridicate și un consum inevitabil foarte mare. În același ciclu de testare, două modele electrice de la Mini și Fiat au primit punctaj maxim.
Norvegia devine prima țară din lume care are mai multe mașini electrice decât mașini pe benzină. Este un pionier incontestabil în domeniul mobilității electrice.
Compania italiană Ferrero, având în portofoliu și brandul Nutella,va achita tuturor celor 6.000 de angajați un bonus de peste 2.400 euro.
Gazprom anunță că a renunțat la întreaga participație, de 11,3%, minus o acțiune, la compania energetică Naftna Industrija Srbije (NIS).
Orban învinge UE. Peste 500 milioane euro deblocate pentru a-i obține acordul la noile sancțiuni contra Rusiei # Profit.ro
Comisia Europeană se pregătește deja să deblocheze Ungariei 550 milioane euro.
