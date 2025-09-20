Criză la Porsche: Gigantul auto mizează pe motoare cu combustie și amână electricele
Jurnalul.ro, 21 septembrie 2025 00:50
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că a decis să păstreze mai mult timp în portofoliu modelele cu motoare cu combustie internă, față de cum se estimase anterior.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
01:30
Pentagonul impune presei restricții dure. Jurnaliștii au voie să publice doar informații autorizate # Jurnalul.ro
Pentagonul a introdus noi restricții pentru presă privind acoperirea activităților armatei americane, obligând jurnaliștii să promită că nu vor dezvălui nimic care nu este autorizat oficial pentru publicare.
Acum 30 minute
01:10
Administrația Trump solicită aprobarea Congresului pentru a vinde Israelului echipamente militare și arme în valoare de 6,4 miliarde de dolari, afirmă surse citate de Reuters.
Acum o oră
00:50
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că a decis să păstreze mai mult timp în portofoliu modelele cu motoare cu combustie internă, față de cum se estimase anterior.
Acum 2 ore
00:30
Casa Albă a confirmat sâmbătă faptul că americanii vor deține majoritatea în consiliul de administrație al TikTok din SUA.
00:20
Eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025, aflată în semnul Fecioarei, marchează un nou început puternic și aduce un val de energie pozitivă pentru patru zodii.
00:20
Luni, 22 septembrie 2025, la ora 20:19, are loc echinocțiul de toamnă, evenimentul care marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică.
20 septembrie 2025
23:50
Trump a semnat un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care creează o carte de rezidenţă "de aur" de un milion de dolari, o referinţă la celebra "carte verde" ce le permite oamenilor să locuiască şi să muncească în Statele Unite, relatează AFP.
Acum 4 ore
23:30
Alcaraz revine în competiție după succesul de la US Open, fiind liderul echipei Europei la Laver Cup # Jurnalul.ro
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial ATP și recent câștigător al US Open, revine pe teren vineri pentru a conduce echipa Europei în încercarea de a-și apăra trofeul Laver Cup împotriva echipei Lumii, în această ediție găzduită de Chase Center, San Francisco, arena echipei NBA Golden State Warriors.
23:10
Având loc în ziua dinaintea echinocțiului de toamnă (adică începutul oficial al toamnei), această eclipsă va aduce o energie puternică.
22:50
U-BT Cluj-Napoca a cucerit pentru a cincea oară Supercupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75 (20-19, 29-20, 14-18, 17-18), sâmbătă seara, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov.
22:30
Ceaiul matcha, o variantă concentrată de ceai verde, este recunoscut pentru antioxidanții săi și pentru efectele pozitive asupra sănătății inimii, greutății și funcției cerebrale. Descoperă cum se obține, ce beneficii are și cum îl poți include în dieta ta.
22:10
Cartofii umpluți sunt o alegere perfectă atunci când vrei să gătești ceva simplu, sățios și spectaculos ca prezentare.
21:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că își dorește o decizie comună cu Polonia și România pentru doborârea dronelor rusești care pătrund pe teritoriul celor trei state.
21:50
Donald Trump şi Xi Jinping se vor întâlni luna viitoare, după o convorbire în care au abordat şi chestiunea TikTok # Jurnalul.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut vineri într-o convorbire telefonică omologului său american Donald Trump să evite restricţiile comerciale "unilaterale" şi să menţină un mediu "nediscriminatoriu" pentru companiile chineze, inclusiv pentru TikTok, în timpul ce liderul de la Casa Albă a apreciat că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri, progrese ce privesc şi problema vânzării operaţiunilor americane ale TikTok, şi a anunţat că va avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său chinez luna viitoare la summitul APEC, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
Acum 6 ore
21:30
Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, a relatat revista Profil, citată de Reuters.
21:30
Poloneza Iga Swiatek şi rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiţii de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari.
21:10
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați, a declarat liderul UDMR.
21:10
FC Argeș a obținut o nouă victorie în campionat și s-a apropiat de podiumul Superligii de fotbal. Sâmbătă seara, FC Argeș a învins pe teren propriu echipa U Cluj.
20:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderul SUA, Donald Trump, în timpul summit-ului anual al ONU. Cei doi lideri vor discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.
20:30
Dacia a lansat o nouă variantă utilitară pentru Duster. Se numește Cargo și este o utilitară destinată exclusiv pieței din Marea Britanie.
20:10
Un motociclist a murit în urma unui accident produs sâmbătă pe o stradă din orașul Timișoara.
19:50
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
Acum 8 ore
19:30
Marco Rubio va pleda la Adunarea Generală a ONU ca organizaţia să revină la "rădăcinile sale" şi să renunţe la "ideologiile distructive" # Jurnalul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio va îndemna ONU la Adunarea Generală a organizaţiei, ce are loc săptămâna viitoare, să revină "la rădăcinile sale" de odinioară, când era o organizaţie axată pe promovarea păcii, în loc să promoveze "ideologii distructive" precum politicile de diversitate, echitate şi incluziune (DEI) sau diminuarea suveranităţii statelor naţionale, a transmis vineri un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane, citat de agenţia EFE.
19:10
Numărul tău de telefon poate părea doar o colecție aleatorie de cifre pe care le-ai memorat, dar are o semnificație energetică mai profundă.
18:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț în timpul Congresului Național de Cardiologie, sâmbătă, și anume că România va dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă.
18:30
Scandal în orașul Constanța. Polițiștii au dus la secție un bărbat agresiv, înarmat cu un topor # Jurnalul.ro
Un scandal a izbucnit lângă un bloc din orașul Constanța. Polițiștii au dus la secție un bărbat agresiv, înarmat cu un topor. Acesta se certa cu o altă persoană și a folosit toporul pentru intimidare.
18:10
Pleacă Guvernul dacă pică la CCR legea privind pensiile magistraților. Răspunsul lui Fritz # Jurnalul.ro
Dominic Fritz, primar al Timișoarei și lider al USR, a fost întrebat sâmbătă, dacă ar trebui ca Guvernul să plece în cazul în care Curtea Constituțională a României (CCR) va decide că legea privind pensiile magistraților este neconstituțională. Răspunsul său este surprinzător.
17:50
Ce se întâmplă cu ANAF? Nazare: ”Instituția are multe probleme și trebuie schimbată din temelii” # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că reforma ANAF este pe un trend bun. Totuși, el avertizează că schimbarea nu are cum să se producă peste noapte și că problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice.
Acum 12 ore
17:30
Dominic Fritz, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: Doamne fereşte! Sunt mândru primar al Timişoarei # Jurnalul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, exclude o candidatură la Primăria Capitalei, el afirmând sâmbătă că are un mandat de primar până în 2028 la Timişoara.
17:10
Zilele Bucureştiului, sâmbătă şi duminică. Paradă, bătaie cu flori, spectacole, iMapp şi raliul Gumball # Jurnalul.ro
Zilele Bucureştiului sunt celebrate, sâmbătă şi duminică, prin concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecţii de film, expoziţii şi tururi ghidate, informează Primăria Capitalei.
16:50
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în august 2025 cu 3,07%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,25 milioane de poliţe PAD active la 31 august 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
16:30
Dominique Fritz, primarul Timișoarei și președinte USR, atrage atenția că România nu mai poate continua fără o reformă reală a administrației publice: există primării cu câteva sute de locuitori, care nu au posibilitatea de a face venituri proprii.
16:10
Suntem oameni și nu este ușor să fim pozitivi tot timpul, mai ales când întâmpinăm obstacole. Trebuie să acceptăm că viața poate fi dificilă și să găsim modalități nu doar de a supraviețui, ci și de a prospera. Exersarea abilităților de a ne menține pozitivi, ne poate ajuta să ne construim o viață minunată.
15:50
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025.
15:30
Un tânăr de 22 de ani a murit, sâmbătă, după ce mașina pe care o conducea între localitățile Apateu-Satu Nou, județul Arad, s-a răsturnat.
15:10
Scriitorul francez Albert Camus a văzut tăcerea ca un spațiu în care poate apărea semnificația. Acesta credea că limitele ghidează libertatea. Rebeliunea și compasiunea, nu extremele, modelează o viață demnă într-o lume absurdă.
14:50
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, 21% sunt de părere că direcţia este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanţat AVANGARDE, dat sâmbătă publicităţii.
14:30
Cele două turle gotice ale catedralei Notre Dame din Paris au fost redeschise sâmbătă pentru turişti, la nouă luni după restul bisericii restaurate în urma incendiului devastator din aprilie 2019, transmite dpa.
14:10
Traficul feroviar este oprit, sâmbătă, pe Magistrala 801București - Oltenița după ce un tren a lovit o persoană. Victima primește îngrijiri medicale.
13:50
Adio, Coiful de la Coţofeneşti! România a încasat despăgubiri de 7.5 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda # Jurnalul.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate, în ianuarie, din Muzeul Drents, Olanda, informează sâmbătă Ministerul Culturii.
13:30
Doi turiști în pantofi, fără echipament și lanterne, rătăciți în Bucegi, salvați de jandarmi # Jurnalul.ro
Doi turiști, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ei fiind salvați, după o misiune de nouă ore, de jandarmii montani brașoveni.
13:10
TikTok a cucerit lumea și, pentru mulți oameni, este mai mult decât o simplă aplicație. Este un loc unde poți râde, îți împărtășești creativitatea și derulezi la nesfârșit până noaptea târziu.
12:50
Sâmbătă, 20 septembrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de11…14 grade.
Acum 24 ore
12:30
O explozie s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă la o fabrică de prelucrare a lemnului, prejudiciul fiind uriaș. Explozia a fost urmată de incendiu. Nu au fost victime.
12:10
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani # Jurnalul.ro
Mendel Mendelsohn, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
11:50
Zboruri întârziate și anulate după ce aeroporturile europene au fost afectate de un atac cibernetic # Jurnalul.ro
Mai multe zboruri au fost întârziate și anulate pe mai multe aeroporturi europene după un atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare, potrivit Independent.
11:30
Meteorologii anunță pentru sâmbătă și duminică, 20-21 septembrie, vreme frumoasă în întreaga țară, cu temperaturi mai ridicate decât mediile normale și cer predominant senin.
11:10
Horoscop zilnic, 21 Septembrie 2025: Leii se concentrează pe bani, iar Fecioarele trebuie să adopte un nou stil de viață # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 21 Septembrie 2025: Este momentul ideal să lași trecutul în urmă și să privești spre viitor cu mai multă claritate și curaj.
11:00
Filmul „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a fost proiectat aseară, în premieră, la Gala de deschidere a festivalului de film de la București – Bucharest International Film Festival (BIFF 2025), în prezența întregii echipe care a contribuit la realizarea peliculei și a unui public numeros.
10:50
Oamenii de știință de la Universitatea din St Andrews au localizat pentru prima dată un „contor” în interiorul creierului uman, o descoperire care ar putea revoluționa diagnosticarea precoce a bolii Alzheimer.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.