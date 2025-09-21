Pentagonul impune presei restricții dure. Jurnaliștii au voie să publice doar informații autorizate

21:50

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a cerut vineri într-o convorbire telefonică omologului său american Donald Trump să evite restricţiile comerciale "unilaterale" şi să menţină un mediu "nediscriminatoriu" pentru companiile chineze, inclusiv pentru TikTok, în timpul ce liderul de la Casa Albă a apreciat că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri, progrese ce privesc şi problema vânzării operaţiunilor americane ale TikTok, şi a anunţat că va avea o întâlnire faţă în faţă cu omologul său chinez luna viitoare la summitul APEC, relatează agenţiile AFP şi Reuters.