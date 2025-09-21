Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: ”Dați-ne baza înapoi sau lucruri rele se vor întâmpla”. Kabul reacționează cu amenințări

23:40

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că se așteaptă ca sancțiunile internaționale împotriva Iranului să fie reinstituite până la sfârșitul lunii, ca o excepție de la un interviu televizat israelian difuzat joi. Întrebat de un jurnalist al postul tv israelian Canal 12 dacă sancțiunile împotriva Teheranului din cauza programului său nuclear vor reveni „la sfârșitul […]