DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă cibernetică
Veridica.ro, 21 septembrie 2025 03:00
Victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
Acum 2 ore
03:00
Acum 6 ore
23:50
Hoţii nu au fost prinşi încă.
23:10
Partidul extremist AUR a depăşit 40 de procente în opţiunile electoratului.
Acum 12 ore
19:40
Un protest anti-imigrație de la Haga a devenit violent sâmbătă, protestatarii ciocnindu-se cu poliția și autoritățile folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a-i dispersa.
19:20
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă dimineață pentru siguranța spațiului aerian polonez după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care vizau vestul Ucrainei, în apropiere de granița cu Polonia, au declarat forțele armate ale țării membre NATO.
19:10
Zborurile au fost întârziate și anulate pe trei aeroporturi europene importante, inclusiv cel mai mare din Londra, Heathrow, după ce compania din spatele software-ului folosit pentru check-in și îmbarcare a declarat că a fost afectată de un atac cibernetic.
Acum 24 ore
13:40
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
Ieri
21:30
Comisia Europeană a propus statelor membre un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit președintei Ursulei von der Leyen, care a declarat vineri că Europa își intensifică presiunea asupra Moscovei, având în vedere manifestările acesteia de „dispreț față de diplomație și dreptul internațional” din ultima lună.
21:20
Trump spune că Xi aprobă acordul cu TikTok, în timp ce liderii planifică o întâlnire cu Coreea de Sud # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că el și premierul chinez Xi Jinping au aprobat un acord privind viitorul operațiunilor TikTok în SUA, în cadrul unei convorbiri telefonice de vineri.
21:10
Trei avioane militare rusești au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, membră NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent de îndrăzneață”, a declarat guvernul țării, pe fondul creșterii tensiunilor pe flancul estic al alianței.
20:00
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de unsprezece infracțiuni.
12:00
Franța numește solicitările Ucrainei drept „o nebunie” și va opri sprijinul, iar UE sacrifică bunăstarea populației pentru continuarea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
12:00
În cadrul acestora se vor realiza exerciții în comun, dar și campanii pentru conștientizarea populației.
10:40
Exercițiile ruso-belaruse Zapad-2025 au băgat frica în NATO, scrie presa pro-Kremlin. Aceasta îl citează și pe Dmitri Medvedev, care amenință același NATO cu războiul dacă îndrăznește să doboare drone rusești. Un alt subiect abordat e cel al Republicii Moldova, acuzată de derive autoritare deși e ținta unui război hibrid al Rusiei.
05:30
Documentul priveşte promovarea dosarului comun de nominalizare a Complexului Cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni-Trypillia pentru înscrierea în Patrimoniului Mondial UNESCO.
05:20
Oana Țoiu va vizita mai multe oraşe americane în perioada 18 – 29 septembrie 2025.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Urmărește al doilea episod al seriei animate „Cum n-o dai!”
19:40
Sute de mii de oameni au participat la demonstrații în toată Franța, într-o zi națională de greve care afectează școlile, transporturile, farmaciile și alte sectoare.
19:10
Cele două țări au încheiat un pact de apărare reciprocă, descris de guvernul pakistanez drept un pact defensiv cuprinzător care include toate mijloacele militare.
19:00
Kimmel a fost criticat de președintele Comisiei Federale de Comunicații pentru remarcile sale despre politica bărbatului acuzat de uciderea activistului conservator, Charlie Kirk.
18:40
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au salutat joi reluarea „relației speciale” dintre națiunile lor, încheind a doua vizită de stat fără precedent a liderului american cu o demonstrație de unitate, după ce au evitat mai multe posibile capcane.
15:20
Însoțit de un dispozitiv de pază redus, Petr Pavel și-a planificat singur traseul și nu a dormit mai mult de o noapte într-un loc.
14:20
Benjamin Netanyahu va intra, cu siguranță, în istoria Israelului, dar nu (doar) ca cel mai longeviv premier, ci ca liderul care a reușit să izoleze țara încăpățânându-se să „are” Fâșia Gaza. Problemele lui Netanyahu nu sunt însă legate doar de izolarea internațională, ci și de opoziția internă în creștere.
12:40
Franța și Marea Britanie vor să controleze Transnistria pentru ca de acolo să atace și să cucerească litoralul ucrainean al Mării Negre, conform unui plan din secolul XIX, potrivit unui politolog de la Tiraspol preluat de propaganda rusă.
08:50
Ministrul Energiei acuză guvernările anterioare că au irosit fondurile europene destinate înlocuirii acestora.
08:40
Zece copii și membri ai familiilor acestora au ajuns, ieri, la București.
17 septembrie 2025
19:50
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit între SUA și aliații europeni ai Ucrainei vor include rachete extrem de valoroase pentru sistemele de apărare aeriană NASAMS și Patriot, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski.
19:40
Danemarca va cumpăra arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a contracara amenințarea rusească # Veridica.ro
Danemarca va achiziționa arme de precizie cu rază lungă de acțiune, după ani de reduceri ale bugetului său militar, pentru a contracara amenințarea reprezentată de Rusia la adresa Europei, chiar dacă nu există un risc imediat de atac asupra țării nordice, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen.
19:30
Iulia Navalnîia spune că testele efectuate în străinătate arată că soțul ei a fost otrăvit # Veridica.ro
Iulia Navalnîia, soția fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a declarat că testele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice obținute de la soțul ei au arătat că acesta a fost otrăvit.
18:20
Trump începe o vizită de stat istorică în Marea Britanie în mijlocul fastului și al protestelor # Veridica.ro
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat istorică a președintelui SUA în Marea Britanie cu un fast fără precedent, măsuri de securitate intense, investiții în tehnologie și proteste planificate.
14:40
Față de luna iulie, numărul acestora a scăzut cu peste 5 procente.
11:20
Premierul Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie a BERD, proprietarul operatorului portuar Danube Logistics.
08:50
Abordarea europeană bazată pe reguli, deliberări și consens pare ineficientă într-o lume afectată de crize multiple, cu numeroși actori care încalcă regulile. E o lume în care Bruxellesul trebuie să își (re)găsească relevanța.
05:50
Majorarea se află sub pragul asociat creşterii de două procente a TVA.
16 septembrie 2025
19:20
Statele Unite au restabilit integral statutul Ungariei în programul său de exonerare de vize, după ce guvernul ungar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile de securitate, a anunțat marți administrația Trump.
19:10
Trump spune că achizițiile de petrol rusesc de către țările UE și NATO trebuie „să înceteze imediat” # Veridica.ro
La plecarea sa spre Marea Britanie, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că „problema e că ei (n.r.europenii) contnuă să cumpere petrol rusesc.
18:30
Israelul a lansat ofensiva terestră majoră, planificată de mult timp, asupra orașului Gaza, efectuând atacuri aeriene intense peste noapte, în timp ce trupele se îndreptau spre periferia orașului.
13:50
Moartea comentatorului conservator a dus la un potop de afirmaţii false, înşelătoare şi teorii ale conspiraţiei, pe cât de elaborate, pe atât de nefondate.
13:50
Principalul beneficiar al acestora a fost candidatul pro-rus Călin Georgescu.
13:40
În același dosar au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, fiul și fratele acestuia, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa.
12:50
„Coaliția de Voință” urmărește ocuparea Ucrainei – România și Polonia va primi teritorii, iar Franța și Marea Britanie resurse și porturi, potrivit propagandei pro-Kremlin.
09:10
Opoziția suveranistă îl acuză pe Daniel David că distruge sistemul educațional din România.
08:40
Acesta va intra în funcțiune în toată Uniunea Europeană la 12 octombrie.
15 septembrie 2025
18:50
Președintele SUA, Donald Trump, a etichetat în sfârșit Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând încă o dată o înăsprire a poziției sale față de Moscova.
17:40
Ofițeri militari americani efectuează o vizită surpriză în Belarus pentru a observa exerciții militare cu Rusia # Veridica.ro
Ofițeri militari americani au participat luni ca observatori la exercițiile militare comune între Rusia și Belarus și au fost informați de ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, că pot analiza „orice este de interes pentru ei”.
17:30
Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că Washingtonul a ajuns la un acord „cadru” cu China privind proprietatea asupra operațiunilor americane ale TikTok.
17:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a exclus noi atacuri asupra liderilor Hamas în urma atacului de săptămâna trecută din Qatar, declarând că aceștia nu vor avea imunitate „oriunde s-ar afla”.
16:40
Rusia a avertizat luni statele europene că va ataca orice stat care încearcă să-i ia activele, după ce au apărut rapoarte conform cărora Uniunea Europeană ar fi lansat ideea de a cheltui miliarde de dolari din active rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.
16:40
Calculul diferențial nicușoresc și drona rusească
14:50
Aceștia protestează împotriva măsurilor luate de Guvern și cer dialog cu autoritățile.
