Iașul, județul viitorului: aproape 40% dintre rezidenți fac parte din Generațiile Z și Alfa, 1997-2009 și 2010-2024. Ce câștig vom avea de aici?

Vacanțe mai scumpe, dar planificate cu mult timp înainte, și „o preferință covârșitoare pentru confort”, sunt câteva dintre tendințele observate de una dintre cele mai mari agenții de turism care operează în România. În plus, Join-Up atrage atenția unui nou fenomen pe piața vacanțelor: femeile de peste 40 de ani sunt mai active pe zona călătoriilor „solo”. În rândul celor care aleg să călătorească singuri, raportul este de doi la unu în favoarea femeilor. Articolul Tendință: tot mai multe ieșence aleg concediile fără partener. Cele mai multe au 40+. 2025 a adus vacanțe mai scumpe și planificate cât mai din timp. Cât a ajuns bugetul mediu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.