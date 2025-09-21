Am putea vedea explozia unei găuri negre în următorul deceniu. Concluziile unui studiu surprinzător

22:00

Escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Austria atinge un nou nivel. Un diplomat rus trebuie să părăsească Austria, deoarece este suspectat de a fi responsabil de spionaj industrial, cu potențiale daune majore pentru Austria, dezvăluie în exclusivitate revista austriacă Profil. Activitatea de spionaj nu vizează pe oricine, ci compania semi-publică OMV, cea mai mare și mai importantă companie de infrastructură din țară – și, până de curând, partener contractual al companiei ruse Gazprom. Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar diplomatul rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena din cauza acestui caz.