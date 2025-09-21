Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori
Digi24.ro, 21 septembrie 2025 07:10
Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24.
Acum 30 minute
07:10
07:10
„Singura resursă pentru care merită să mergi în spațiu”: De ce un gaz de pe Lună va fi critic pentru supercalculatoarele viitorului # Digi24.ro
Oamenii nu au mai pășit pe Lună de mai bine de o jumătate de secol, însă unele companii au început deja să cumpere resursele sale naturale. Cu toate că fezabilitatea mineritului în spațiu nu a fost încă demonstrată, viitorul supercalculatoarelor ar putea depinde de capacitatea omenirii de a extrage o resursă foarte rară pe Pământ, dar care se găsește din abundență pe suprafața Lunii.
07:10
Vin mai mult și mai bun în acest an, în zona Moldovei. Producția a crescut cu 35% față de 2024 # Digi24.ro
Este sezonul culesului de struguri, iar fermierii au motive de bucurie. În zona Moldovei, producția de vin este cu cel puțin 35% mai mare decât anul trecut - de 10 tone la hectar, față de 6 tone și jumătate. Și asta datorită vremii, care a fost una favorabilă. Se va face mai mult vin, dar și calitatea va fi una superioară, spun viticultorii. Vinul nou sau tulburelul va putea fi degustat în noiembrie.
07:10
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere” # Digi24.ro
Apar detalii incredibile în cazul românului din Iași arestat pe nedrept în Italia, acolo unde se afla în vacanță cu familia. Nu o confuzie de nume l-a trimis după gratii, ci un adevărat furt de identitate. Un alt român, care a spart mai multe bancomate în Peninsulă, a dat numele bărbatului din Iași, când a fost prins. „Aveau doar poza lui, amprentele lui, numele meu și data mea de naștere”, spune românul care a luptat, timp de aproape o lună, să-și dovedească nevinovăția. Ovidiu și soția lui au vorbit, în exclusivitate, pentru Digi24 despre coșmarul trăit și spun că au deschis deja un proces, prin care cer daune statului italian.
07:10
Am putea vedea explozia unei găuri negre în următorul deceniu. Concluziile unui studiu surprinzător # Digi24.ro
Ar putea exista o probabilitate de 90% ca, în următorul deceniu, astronomii să observe explozia unei găuri negre în spațiul cosmic îndepărtat, care să confirme mai multe teorii despre găurile negre și care să-i ajute pe cercetători să creeze o colecție completă a fiecărei particule existente în univers, inclusiv cele care sunt încă necunoscute. Oamenii de știință credeau până acum că astfel de explozii se produc doar o dată la 100.000 de ani.
07:10
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # Digi24.ro
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. El a clarificat declarația, spunând că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, relatează UNN, citând Radio Praga și agenția CTK.
07:10
Planta pe care medicii o recomandă pentru întărirea imunității: „Ajută la prevenirea răcelilor de sezon” # Digi24.ro
Potrivit cercetărilor, cimbrul are proprietăți antiseptice, antibacteriene și antiinflamatoare, iar specialiștii îl recomandă frecvent pentru tratarea afecțiunilor respiratorii, stimularea digestiei și ca adjuvant în întărirea sistemului imunitar.
07:10
„Lăsați de izbeliște”. 9.000 de soldați siberieni au ajuns pe front, la ordinul lui Putin. O treime sunt acum morți sau cu dizabilități # Digi24.ro
Atunci când președintele rus Vladimir Putin a anunțat o „mobilizare parțială”, în septembrie 2022, prima mobilizare a Rusiei de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace, mii de bărbați din Siberia au fost trimiși pe front. Numai din regiunea Irkutsk și din Republica Buriatia, au fost recrutați cel puțin 9.000 de bărbați. Trei ani mai târziu, aproximativ o treime dintre ei au murit sau au rămas cu dizabilități pe viață. Publicația Meduza a investigat ceea ce se știe despre soarta acestor bărbați și despre care a făcut dezvăluiri ce dau fiori.
07:10
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: „Coaliția a greșit mult” # Digi24.ro
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu critică politicienii pentru că, după aproape patru ani de la invazia Ucrainei, nu există o lege de pregătire a populației în scenariul unui război. Tot el a explicat, în emisiunea „În fața ta”, că vina este a Coaliției, care se teme că electoratul va interpreta o astfel de măsură ca fiind premisa că România va intra în război. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la 14:00, la Digi24.
07:10
De ce explodează tundra siberiană? Un nou studiu explică de ce apar atât de multe cratere uriașe în nordul Rusiei # Digi24.ro
Craterele uriașe apărute în peninsulele Iamal și Gîda din nordul Siberiei au fost un mister la început, dar oamenii de știință și-au dat seama că există o legătură între apariția lor și schimbările climatice și geologia neobișnuită a regiunii. Totuși, au rămas mai multe întrebări fără răspuns: de ce exploziile au loc doar în Siberia, cu toate că întreaga regiune arctică se încălzește mai repede decât restul planetei, și cât de des vor apărea noi cratere imense pe măsură ce temperaturile continuă să crească la nivel global? Un nou studiu publicat în revista Science of the Total Environment oferă acum răspunsurile.
07:10
Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. În cabinetele medicilor de familie au apărut și primele programări: „Își face efectul” # Digi24.ro
Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar dozele de vaccin antigripal au apărut în farmacii. Dozele sunt compensate 100% pentru minori, pentru femeile gravide, pentru pensionari, dar și pentru bolnavii cronici. În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal, nu patru, ca în alți ani.
07:10
Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor # Digi24.ro
Un atac israelian, din 5 septembrie, asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters.
Acum 8 ore
23:40
Bărbat prins cu o armă în fața locuinței lui Andrew şi Tristan Tate. Poliția a intervenit de urgență # Digi24.ro
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
Acum 12 ore
23:30
Egiptul amenință cu o reacție militară în Peninsula Sinai, daca Israelul insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza # Digi24.ro
Egiptul amenință cu o escaladare militară ca răspuns la strămutarea în masă a locuitorilor din Gaza, a declarat un oficial militar egiptean pentru Al-Akhbar, site afiliat mișcării șiite libaneze proiraniene Hezbollah. Posibilele acțiuni militare egiptene ar include dublarea numărului de soldați egipteni și transferul de arme și avioane în Peninsula Sinai, sursa adăugând că speră să acționeze ca un „factor de descurajare pentru Tel Aviv”, scrie Jerusalem Post.
23:10
Kelemen Hunor: România ar funcționa și fără 13.000 de angajați în administrația locală și 20% din cea centrală # Digi24.ro
„România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”, a declarat președintele Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena3 CNN. El a precizat că această variantă nu este agreată de toți partenerii din Coaliție.
22:10
Ucraina sancționează 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova. Victoria Furtună şi Evghenia Guţul, pe lista neagră a Kievului # Digi24.ro
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md.
22:00
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Moscova # Digi24.ro
Escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Austria atinge un nou nivel. Un diplomat rus trebuie să părăsească Austria, deoarece este suspectat de a fi responsabil de spionaj industrial, cu potențiale daune majore pentru Austria, dezvăluie în exclusivitate revista austriacă Profil. Activitatea de spionaj nu vizează pe oricine, ci compania semi-publică OMV, cea mai mare și mai importantă companie de infrastructură din țară – și, până de curând, partener contractual al companiei ruse Gazprom. Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar diplomatul rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena din cauza acestui caz.
21:50
Președintele Taiwanului exclude o capitulare în cazul unei invazii chineze: Ne vom apăra libertatea # Digi24.ro
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.
21:50
Donald Trump amenință din nou Venezuela: „Veți plăti un preț incalculabil”. Care este mărul discordiei dintre SUA și regimul Maduro # Digi24.ro
Donald Trump a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit președintelui american, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, „preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”, a avertizat Trump, potrivit Reuters. Statele Unite l-au acuzat anterior pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro, de implicare în traficul de droguri şi au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul său.
21:10
Liderul finlandez Alexander Stubb, anunț despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. În ce condiții ar lupta aliații contra Rusiei # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina, care sunt discutate de așa-numita „Coaliție de Voință”, ar obliga țările europene semnatare să lupte împotriva Rusiei, dacă Moscova ar lansa din nou acțiuni militare împotriva Ucrainei în viitor. „Garanțiile de securitate sunt, în esență, un factor de descurajare. Acest factor de descurajare trebuie să fie plauzibil și, pentru a fi plauzibil, trebuie să fie puternic”, a declarat Stubb pentru The Guardian, într-un interviu acordat la Helsinki înainte de a pleca la New York pentru Adunarea Generală a ONU.
20:50
Estonia ia măsuri pentru închiderea frontierei de est după încălcarea spațiului aerian de către avioanele rusești MiG-31 # Digi24.ro
Estonia ia în considerare închiderea frontierei de est după ce avioanele de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al țării, relatează ERR.
20:30
Cum și-a schimbat viața un profesor de arte american personalizând păpuși Labubu: De la hobby, la mii de dolari pe lună # Digi24.ro
Ellis Stephens, fost profesor de arte și în prezent director adjunct la un liceu în SUA, a transformat personalizarea păpușilor Labubu într-o afacere care îi aduce mii de dolari lunar. Își începe diminețile în garaj, unde tatuajează și decorează aceste jucării care au cucerit lumea, iar activitatea suplimentară i-a schimbat complet viața.
20:10
Libertatea presei, sub presiune în SUA. Decizie de ultimă oră a Pentagonului. Ce li se va impune jurnaliștilor americani # Digi24.ro
Departamentul Apărării al SUA le va cere jurnaliştilor acreditaţi să-i obţină aprobarea pentru orice publicare de informaţii care îl vizează, clasificate sau nu. În caz contrar, respectivele persoane riscă să-și piardă accesul la Pentagon. Măsura a fost descrisă drept un „atac la adresa jurnalismului independent” de către o importantă asociaţie a reporterilor, relatează AFP.
20:00
SUA suspendă vânzarea unor arme către Europa, inclusiv sisteme Patriot și sisteme de apărare. Riscuri strategice și politice # Digi24.ro
Statele Unite au început să suspende vânzările anumitor sisteme de armament, inclusiv sistemele de apărare aeriană Patriot, către aliații europeni, invocând oferta limitată și necesitatea de a acorda prioritate cerințelor militare ale SUA, relatează TVPWorld. Potrivit publicației The Atlantic, această schimbare a apărut pentru prima dată în timpul negocierilor Danemarcei pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană.
19:50
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania şi Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa- Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg şi Zaventem (Bruxelles).
19:30
Donald Trump insistă că reportajele critice care îl vizează sunt „ilegale”: „Libertatea de exprimare nici nu mai intră în discuție” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și-a reiterat vineri afirmația că reportajele critice la adresa lui, difuzate de televiziunea americană, sunt „ilegale” și a respins criticile potrivit cărora administrația sa ar lua măsuri care îngrădesc libertatea de exprimare, anunță Politico.
19:10
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Datele de ultimă oră ale climatologilor # Digi24.ro
Un nou vortex polar, care se formează deasupra Arcticii, ar putea aduce iarna mai devreme în țara noastră. Meteorologii avertizează că, în funcție, de evoluția acestuia, România ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde, anunță Digi24.
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța eforturilor comune de apărare pentru a proteja atât Ucraina, cât și țările vecine, în special Polonia și România, de atacurile cu drone rusești, relatează Interfaks Ucraina. El consideră că este corect să se discute despre o decizie comună de a doborî drone deasupra Ucrainei împreună cu alte state, iar atunci când Ucraina va avea apărare aeriană, ar trebui să doboare tot ce zboară spre ea și spre Polonia, scriu Interfaks Ucraina și united24media.com.
Acum 24 ore
18:30
Descoperire cosmică: „coroana” unei găuri negre, surprinsă în imagini. Cum au reușit astronomii să obțină detaliile fără precedent # Digi24.ro
Găurile negre pot fi invizibile, dar împrejurimile lor nu sunt, condiţii în care astronomii au reuşit, în premieră, să măsoare direct „coroana” superfierbinte care înconjoară unul dintre aceşti giganţi cosmici, transmite Live Science.
18:00
Dominic Fritz crede că Guvernul Bolojan va pleca, dacă legea pensiilor magistraților pică la CCR: „E greu de continuat așa” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, sâmbătă, întrebat ce va întâmpla cu Guvernul Bolojan dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, că „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Executiv ia decizii”.
17:50
Revine taxa pentru turiștii care vizitează Veneția în 2026. Când vor trebui să plătească vizitatorii # Digi24.ro
Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru turiști, introdusă în vara anului 2024, va fi reintrodusă în 2026, relatează Euronews. În 2026, turiștii vor fi obligați să plătească de vineri până duminică în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Anul viitor, numărul de zile în care se va aplica taxa a fost extins la 60, comparativ cu 54 în 2025.
17:40
Conflictul din Gaza escaladează: 34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care vizează distrugerea tunelurilor Hamas # Digi24.ro
Forţele israeliene și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor-capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, controlate de Hamas, care au raportat 34 de morţi, anunță Reuters.
17:20
Un grup de senatori americani avertizează asupra ingerințelor Rusiei în alegeri. „Dovezi clare și copleșitoare” # Digi24.ro
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc la 28 septembrie. Aceștia afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat și anul trecut. Totodată, senatorii au salutat măsurile Administrației Trump de a contracara acțiuni de destabilziare și îndeamnă cetățenii Republicii Moldova, inclusiv diaspora, să participe la vot pentru a-și apăra suveranitatea, potrivit Radio Chișinău.
17:20
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump vrea să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, potrivit Reuters.
17:20
Violențe la o manifestație anti-imigrație, la Haga. Protestatarii au aruncat cu pietre și incendiat mașini. Ripostă a jandarmilor # Digi24.ro
O manifestație anti-imigrație a degenerat în confruntări cu forțele de ordine, la Haga. Poliţia olandeză a folosit sâmbătă un tun cu apă pentru a-i dispersa pe protestatarii care au început să arunce cu pietre şi sticle în forţele de ordine, a declarat o purtătoare de cuvânt a administraţiei locale din acest oraş olandez, relatează Reuters.
17:00
Stelian Bujduveanu vrea reorganizarea Primăriei Capitalei. „E necesară. Sunt și angajaţi care taie frunze la căini” # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, susține că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că aceasta poate funcţiona fără 10% din actualii angajaţi, având în vedere că sunt servicii care se suprapun. El a precizat că „sunt și angajaţi care taie frunze la câini”.
17:00
Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se unei serii tot mai mari de decese misterioase în rândul directorilor executivi din diverse companii. Aleksandr Tiunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă și gigantul nuclear de stat Rosatom, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie TVPWorld.
16:50
Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români: Nu există în plan o astfel de variantă # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor a explicat la Digi24 faptul că Executivul nu are în plan nicio nouă creștere de taxe pentru români, inclusiv o nouă creștere a TVA. Alexandru Nazare susține că informațiile în acest sens au apărut doar pe surse și nu au fost publicate pe niciun canal al Guvernului.
16:30
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață # Digi24.ro
În urma morții lui activistului Charlie Kirk, rețelele sociale au fost inundate cu meme, precum și cu imagini și videoclipuri generate de inteligența artificială în memoria lui. Cel puțin trei biserici mari au adoptat o abordare similară pentru a onora memoria lui, după cum a relatat Religion News Service. Moartea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a generat un val de reacții emoționale în comunitățile evanghelice din SUA. A apărut astfel un fel de „doliu digital” care atinge proporții nebănuite.
16:30
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de stat inclusiv prin folosirea Inteligenței Artificiale. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor recunoaște că în cadrul ANAF există foarte multe disfuncționalități.
16:20
Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace” # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat sâmbătă că AUR a depus în Parlament „o moţiune de cenzură ridicolă” la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care va pica la vot. „S-au trezit iarăşi fix presupuşii patrioţi să atace”, acuză Fritz.
16:10
Nazare: Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice. Nu avem toate instrumentele pentru a le combate # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat. El a precizat că termenul realist pentru încheierea acestui proces este sfârșitul anului 2026.
16:00
De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens # Digi24.ro
De aproape cinci ani, soția președintelui Franței, Brigitte Macron, este ținta teoriilor conspirației în privința genului său. Atacul vine din partea influenceriței americane Candance Owens, iar cuplul intenţionează să prezinte dovezi fotografice şi ştiinţifice în faţa unei instanţe din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie, a declarat avocatul acestora. De ce Brigitte Macron, cea calomniată, trebuie să prezinte dovezi în procesul împotriva lui Candance Owens, explică cotidianul francez Le Parisien.
16:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat. El a precizat că termenul realist pentru încheierea acestui proces este sfârșitul anului 2026.
15:40
Volodimir Zelenski spune că îi va cere lui Donald Trump să impună sancțiuni Rusiei atunci când se vor întâlni săptămâna viitoare la Națiunile Unite, la New York, și le-a cerut aliaților Ucrainei să „înceteze să mai piardă timpul”.
15:30
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are susținere, va pleca. Există o rezistență foarte mare din partide” # Digi24.ro
Consilierul premierului Ionuț Dumitru a confirmat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că Ilie Bolojan își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală. „Decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, spune acesta. Întrebat cine îi pune piedici premierului, Ionuț Dumitru susține că „există rezistență foarte mare și din partide”.
15:10
Dominic Fritz vrea desființarea agențiilor și instituțiilor fără rost. Ce spune despre reforma administrativă # Digi24.ro
Președintele USR susține că România este „consumată de un stat supraponderal”, iar din acest motiv este nevoie de reforme și desființarea mai multor agenții și instituții inutile. De asemenea, Dominic Fritz vede necesară și digitalizarea ANAF și înființarea ueni comisii care să se ocupe de reforma administrativă.
15:00
Florin Barbu anunță producții record de cereale și rapiță: „Agricultura este cea mai mare bogăţie a României” # Digi24.ro
România a obţinut în acest an producţii record la culturile de toamnă, a anunţat sâmbătă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, recolta totală de cereale şi rapiţă este mai mare cu peste 5 milioane de tone faţă de anul trecut.
15:00
Economistul Ionuț Dumitru: „Pachetul 1 de măsuri e suficient pentru a aduce deficitul la 6% anul viitor” # Digi24.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, economistul Ionuț Dumitru, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că pachetul 1 de măsuri fiscale are cel mai mare impact bugetar și este suficient pentru a aduce deficitul la aproximativ 6% din PIB anul viitor. În ce privește următoarele pachete, el susține că doar unele dintre măsurile anunțate vor reduce cheltuielile statului.
15:00
Cartierul general de la Kiev a anunțat sâmbătă că forţele ucrainene au atacat din nou rafinării de petrol din adâncimea teritoriului rus.
