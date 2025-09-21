Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi
News.ro, 21 septembrie 2025 07:20
Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect care ar putea duce la desprinderea unor elemente de finisaj ale uşilor în timpul mersului, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
07:30
Starmer ar urma să anunţe, duminică, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer este aşteptat să anunţe, duminică după-amiază, recunoaşterea de către Regatul Unit a statului palestinian, scrie BBC.
Acum 30 minute
07:20
UPDATE - SUA: Mai multe persoane, împuşcate la un club country din New Hampshire, afirmă Poliţia/ O persoană a murit, mai multe sunt rănite/ O ”persoană de interes” se află în custodia autorităţilor # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate la clubul country Sky Meadow din Nashua, statul american New Hampshire, ”o persoană de interes” fiind în custodia autorităţilor, afirmă Poliţia, citată de CNN. Autorităţile au anunţat că, în urma atacului, o persoană a murit şi mai multe sunt rănite.
07:20
Ford recheamă aproape 102.000 de vehicule Taurus în SUA, din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uşi # News.ro
Ford Motor a anunţat rechemarea a 101.944 de sedanuri Taurus în Statele Unite, după ce autoritatea americană pentru siguranţa rutieră (NHTSA) a constatat un defect care ar putea duce la desprinderea unor elemente de finisaj ale uşilor în timpul mersului, transmite Reuters.
Acum o oră
06:50
Novartis are stocuri suficiente pentru a rezista unor posibile tarife impuse de Trump, spune CEO-ul companiei # News.ro
Grupul farmaceutic elveţian Novartis a crescut stocurile de medicamente în Statele Unite şi este pregătit în cazul în care produsele sale vor fi vizate de tarifele impuse de administraţia Trump, a declarat directorul general Vas Narasimhan, într-un interviu publicat sâmbătă de cotidianul Neue Zürcher Zeitung.
06:40
Circulaţie în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri din zece judeţe/ Trafic oprit pe Transalpina, pentru desfăşurarea unei competiţii de automobilism # News.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, pe drumuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Covasna, Harghita, Ialomiţa, Maramureş şi Sălaj, anunţă Centrul Infotrafic. De asemenea, duminică, traficul rutier este oprit, în anumite intervale orare, pe DN 67C - Transalpina, între Novaci şi Rânca, pentru desfăşurarea unei competiţii de automobilism.
Acum 2 ore
06:30
SUA: Mai multe persoane, împuşcate la un club country din New Hampshire, afirmă Poliţia/ Suspectul se află în custodia autorităţilor # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate la clubul country Sky Meadow din Nashua, statul american New Hampshire, un suspect fiind în custodia autorităţilor, afirmă Poliţia, citată de CNN.
06:10
Stellantis a prezentat o baterie pentru vehicule electrice mai uşoară şi cu încărcare mai rapidă # News.ro
Constructorul auto Stellantis a dezvăluit vineri un prototip de vehicul electric echipat cu o nouă baterie care promite încărcare mai rapidă, greutate redusă şi costuri mai mici, eliminând necesitatea unui invertor şi a unui încărcător separat, transmite Reuters.
Acum 4 ore
05:20
Noua taxă pentru vizele H-1B din SUA ar putea perturba operaţiunile IT indiene, avertizează organizaţia Nasscom # News.ro
Impunerea unei taxe anuale de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ar putea afecta grav operaţiunile globale ale companiilor indiene de servicii IT, a transmis sâmbătă organizaţia Nasscom din sectorul de profil, transmite Reuters.
Acum 8 ore
00:10
Rezultatele partidelor care s-au disputat, sâmbătă, în etapa a cincea a campionatului Spaniei:
00:00
Formaţia Udinese, cu Răzvan Sava în poartă, a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.
Acum 12 ore
23:30
Remiză pentru Răzvan Lucescu în Grecia / Egal şi în confruntarea din Polonia dintre Edi Iordănescu şi Racoviţan # News.ro
Forrmaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Paneolikos, într-un meci din etapa a patra a campionatului Greciei.
23:20
Formaţia Oţelul Galaţi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
23:10
Antibiotic experimental, eficient împotriva bacteriilor rezistente la multiple medicamente # News.ro
Un nou antibiotic sintetic a demonstrat o eficienţă ridicată în laborator împotriva unor bacterii rezistente la multiple medicamente, incluse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în lista cu agenţi patogeni prioritari.
23:10
Incident la locuinţa fraţilor Tate - Poliţiştii, sesizaţi că un bărbat cu o armă în mână se afla în faţa porţii/ Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft/ El este în custodia autorităţilor - VIDEO # News.ro
Poliţiştii din Voluntari, judeţul Ilfov, au fost sesizaţi, sâmbătă seară, că un bărbat înarmat se află în faţa locuinţei fraţilor Andrew şi Tristan Tate. Ajunşi acolo, ei au constatat că este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea o armă neletală, de tip air-soft. El se află în custodia autorităţilor, care vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.
22:40
Teheranul va suspenda cooperarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) în cazul restabilirii efective a sancţiunilor ONU, a avertizat sâmbătă cea mai înaltă autoritate din Iran în materie de securitate naţională, la o zi după ce ONU a dat undă verde pentru reintroducerea sancţiunilor.
22:20
Kelemen Hunor, despre alegerile de la Primăria Capitalei: Eu aş stabili şi aş merge pe alegeri în 2025, undeva spre toamna târziu # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că ar stabili data alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, la sfârşitul toamnei. El a atras atenţia că, în cazul unui proces, Guvernul ar pierde în instanţă şi ar fi obligat să organizeze aceste alegeri.
22:00
Liderul UDMR, despre menţinerea plafonării adaosului comercial: Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi/ Inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11% # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este pentru menţinerea plafonării adaosului comercial pentru ca oamenii să se simtă protejaţi, adăugând că inflaţia a ajuns deja la 10 la sută şi ar putea depăşi 11 la sută în luna octombrie.
22:00
Bundesliga: Victorii pentru primele două clasate, Bayern Munchen şi Leipzig. Kane a înscris trei goluri / Rezultatele de sâmbătă # News.ro
Formaţia Bayern Munchen, lider în Bundesliga, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Hoffenheim, într-un meci din etapa a patra a campionatului Germaniei.
21:50
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că pe el nu îl enervează persoane, ci este enervat atunci când vede că statul nu lucrează pentru cetăţeni.
21:50
Premier League: Manchester United a câştigat confruntarea cu Chelsea, scor 2-1. Meci cu două eliminări # News.ro
Formaţia Manchester United a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Chelsea, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.
21:40
Ucraina a sancţionat 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova. Furtună şi Guţul, pe lista celor sancţionaţi # News.ro
Ucraina a hotărât sancţiuni împotriva a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, acuzaţi că destabilizează ţara în interesul Moscovei, promovează naraţiuni pro-ruse şi justifică agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit newsmaker.md.
21:40
Polo: Steaua Bucureşti, al doilea eşec în preliminariile Ligii Campionilor şi ratează calificarea în grupe # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă şi sâmbătă, la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 20-6, cu VK Novi Belgrad, finalista ediţiei trecute a competiţiei. Cu două eşecuri la activ, Steaua Bucureşti ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor şi va continua în LEN Euro Cup.
21:30
Formaţia Juventus Torino a remizat, sâmbătă seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Verona, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.
21:30
Kelemen, despre reducerile de personal din administraţie: Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă/ E greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile. De aceea analiza durează # News.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică locală şi cea centrală. Propunerea actuală este ca din administraţia locală să fie reduse 10 la sută din posturile ocupate, iar din cea centrală 20 la sută. ”Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ţinut cont de eficienţă, alţii nu. De aceea e greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile României. De aceea această analiză durează”, a adăugat el.
21:20
Kelemen Hunor: Da, funcţionează această coaliţie, se poate tot timpul mai bine, funcţionează coaliţia, trebuie să funcţioneze # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre actuala coaliţie de guvernare că ea funcţionează şi că, din punctul său de vedere, există alternativă la guvernare. ”Că e mai bună, că e mai proastă, asta e de discutat”, a adăugat el.
21:10
Campioana U BT Cluj a câştigat sâmbătă, la Braşov, al cincilea trofeu SuperCupa României din palmares, după meciul cu deţinătoarea Cupei, CSO Voluntari, scor 80-75 (49-39).
21:00
Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.
20:50
Trump avertizează Venezuela să-şi primească înapoi prizonierii sau să se confrunte cu consecinţe „incalculabile” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmbătă guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit lui, Venezuela i-a forţat să plece în SUA. Altfel, „preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil”, a spus el, potrivit Reuters.
20:20
Echipa naţională a României a câştigat 4 medalii de aur, una de argint şi două de bronz în cadrul Campionatului Balcanic de Mountain Bike XCO care a avut loc sâmbătă, la Câmpulung Muscel.
20:20
Expoziţia ”Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture”, inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam # News.ro
Expoziţia ”Brâncuşi, The Birth of Modern Sculpture”, a fost inaugurată la Muzeul H’ART din Amsterdam, aceasta putând fi vizitată până în 18 ianuarie 2026. Evenimentul, organizat în colaborare cu colecţiile Centre Pompidou şi cu sprijinul Institutului Cultural Român, reuneşte peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum şi de fotografii şi filme realizate de acesta.
20:10
Un instrument medical inovator aduce îmbunătăţiri importante în tratamentul hipertensiunii arteriale # News.ro
Hipertensiunea arterială, una dintre principalele cauze de boli cardiovasculare şi decese la nivel mondial, ar putea fi tratată mai eficient cu ajutorul unui instrument digital inovator, dezvoltat pe baza datelor obţinute din aproape 500 de studii clinice.
20:00
Billie Jean King Cup: Echipa Statelor Unite, în finală după ce a învins Marea Britanie în penultimul act # News.ro
Echipa Statelor Unite este în continuare în cursă pentru al 19-lea său trofeu Billie Jean King Cup, un record absolut, după ce s-a impus cu 2-0 în faţa Marii Britanii în a doua semifinală a actualei ediţii, disputată sâmbătă. În finala pentru titlu, americanele vor întâlni campioana en titre, Italia.
19:50
Iaşi: Femeie la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard/ Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism # News.ro
O femeie de 51 de ani a ajuns la spital, sâmbătă seară, după ce a fost lovită, pe un trotuar din Iaşi, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi a ricoşat, după ce a lovit un gard. În urma impactului, maşina a fost proiectată în alt autoturism.
19:40
Premier League: Liverpool îşi continuă parcursul fără greşeală – cinci etape, cinci victorii / Remiză pentru Tottenham # News.ro
Formaţia Liverpool a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Everton, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei. Pentru Liverpool este a cincea victorie în tot atâtea etape.
19:30
Zelenski vorbeşte despre discuţii cu alte state privind soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei: Doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia/ Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România # News.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina are plasate sisteme de apărare anti-aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară ”spre noi şi spre Polonia”. ”Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România”, adaugă el.
19:00
Poliţia olandeză a folosit gaze lacrimogene şi un tun de apă pentru a dispersa manifestanţii violenţi anti-imigraţie la Haga, sâmbătă, a declarat un purtător de cuvânt al autorităţilor locale, potrivit Reuters.
18:40
Marele Premiu al Azerbaidjanului de la Baku va rămâne o etapă anuală a Formulei 1 până în 2030.
Acum 24 ore
18:30
Superliga: Szabolcs Kovacs, Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru, arbitrii meciurilor de duminică # News.ro
Arbitrii Szabolcs Kovacs, Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a zecea a Superligii.
18:10
Două echipe din România au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga # News.ro
Două echipe formate din elevi din România, una de la Colegiul Naţional de Informatică ”Grigore Moisil” din Braşov şi cealaltă de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” din Iaşi, au obţinut premii speciale la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Ştiinţă, desfăşurat la Riga, în Letonia, anunţă Ministerul Educaţiei.
18:00
Demolările din Gaza City amplifică temerile privind strămutarea permanentă a palestinienilor # News.ro
Un atac israelian din 5 septembrie asupra turnului Mushtaha, o clădire de 15 etaje dintr-un cartier central al oraşului Gaza, a marcat începutul unei campanii intense de demolare a imobilelor înalte înaintea ofensivei terestre lansate săptămâna aceasta. Armata israeliană susţine că a distrus până la 20 de blocuri folosite de Hamas, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a vorbit despre 50 de ”turnuri teroriste” puse la pământ, relatează Reuters.
17:30
Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Azerbaidjanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
17:20
China avertizează platformele de socializare Kuaishou şi Weibo pentru încălcări ale reglementărilor privind gestionarea conţinutului # News.ro
Autoritatea chineză pentru reglementarea internetului (Cyberspace Administration of China – CAC) a emis sâmbătă avertismente şi măsuri disciplinare împotriva platformei de live-streaming Kuaishou şi a reţelei sociale Weibo, transmite Reuters.
17:10
Fotbalistul echipei Zhejiang Professional, Alexandru Mitriţă, a înscris un gol în meciul terminat la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Changchun Yatai, în etapa a 25-a a campionatului Chinei.
17:10
În urma unor interpretări apărute recent în spaţiul public cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi înscrierea acestora în Registrul unic al cabinetelor medicale, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis mai multe clarificări.
17:00
Dâmboviţa: Bărbat, arestat preventiv după ce ar fi furat bani din patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale/ El ar fi sustras şi două biciclete de pe terasa unei locuinţe # News.ro
Un bărbat de 27 de ani din Târgovişte a fost arestat preventiv după ce, începând din luna iunie, ar fi furat sume de bani din sediile a patru firme şi din vestiarul unei unităţi medicale. În plus, el ar fi sustras două biciclete de pe terasa unei locuinţe.
16:50
Armata israeliană îşi continuă ofensiva în Gaza City: 34 de palestinieni ucişi, anunţă autorităţile locale # News.ro
Forţele israeliene au intensificat sâmbătă atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, care au raportat 34 de morţi, transmite Reuters.
16:40
Administraţia FRF anunţă că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informaţiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.
16:30
Handbal feminin: România, înfrângere cu campioana mondială Franţa şi în al doilea amical de la Oradea # News.ro
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
16:20
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul adresat comunităţii internaţionale este clar: insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze, transmite Reuters.
16:20
Influenţa crimei organizate se extinde asupra sportului în toate Americile, ameninţând echitatea competiţiilor sportive de pe continent, a avertizat, vineri, o agenţie a ONU într-un raport prezentat în Panama.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.