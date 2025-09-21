UPDATE - SUA: Mai multe persoane, împuşcate la un club country din New Hampshire, afirmă Poliţia/ O persoană a murit, mai multe sunt rănite/ O ”persoană de interes” se află în custodia autorităţilor

21:30

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliţie încă mai sunt discuţii despre reducerea de posturi din administraţia publică locală şi cea centrală. Propunerea actuală este ca din administraţia locală să fie reduse 10 la sută din posturile ocupate, iar din cea centrală 20 la sută. ”Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ţinut cont de eficienţă, alţii nu. De aceea e greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile României. De aceea această analiză durează”, a adăugat el.