21 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Stephen King împlinește 78 de ani, Bill Murray 75/ Apare romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien

Angajații din Primăria Municipiului București au cele mai mari salarii din administrația publică din România, chiar dacă acestea sunt plafonate la nivelul anului 2018. Informația a fost dată publicității de către primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. 19.000 lei este salariul lunar pe care-l duce acasă primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat […]