21 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Stephen King împlinește 78 de ani, Bill Murray 75/ Apare romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien
Gândul, 21 septembrie 2025 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Stephen King este unul dintre cei mai cunoscuți și prolifici autori contemporani de literatură horror, thriller și fantezie. Născut pe 21 septembrie 1947, în Portland, Maine (SUA), King a publicat peste 60 […]
• • •
Acum 30 minute
07:20
07:10
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București # Gândul
Cumnatul lui Tzancă Uraganu a fost înjunghiat, în fața unui hotel din Sectorul 4, în timpul unei răfuieli asemănătoare celei care a avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, în apropierea Parcului Nicolae Romanescu din Craiova. Violențele de la Craiova soldate cu un mort și mai mulți răniți grav nu au reprezentat singura reglare de conturi […]
Acum 8 ore
00:10
LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultate Loto duminică, 21 septembrie 2025 # Gândul
LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultate Loto duminică, 21 septembrie 2025. LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc Duminică, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul va fi transmis în direct […]
Acum 12 ore
23:00
Alertă la vila fraților Tate din Ilfov. Poliția a fost chemată să imobilizeze un individ înarmat cu un pistol. Incidentul, transmis live pe internet # Gândul
În această seară, la reședința din Ilfov a fraților Tate s-a prezentat un bărbat care avea asupra sa o armă de tip airsoft. În urma imaginilor surprinse de camerele video amplasate în jurul proprietății, se poate observa cum bărbatul ar încerca să pătrundă în spațiul privat al fraților britanici. În tot acest timp, acesta își […]
22:20
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000” # Gândul
Bishal este un tânăr nepalez care s-a întors acasă, pentru prima oară, după cei 4 ani petrecuți și munciți în România. Revederea cu cei dragi a fost, într-adevăr, o surpriză, iar videoclipurile postate pe TikTok au stârnit emoție printre utilizatorii români. Momentul revederii cu familia s-a viralizat rapid pe TikTok. Tânărul Bishal s-a întors acasă, […]
21:40
Motivul pentru care un bărbat de 81 de ani refuză să renunțe la muncă. Și soția lui încă lucrează: „Nu o fac pentru salariu” # Gândul
Mike Plummer, un bărbat de 81 de ani, refuză să renunțe la muncă. Deși se află la pensie de mai bine de două decenii, bărbatul continuă să fie activ în câmpul profesional. Și soția sa, care are 74 de ani, încă lucrează. Un bărbat originar din Florida, SUA, refuză să părăsească câmpul muncii la vârsta […]
21:20
Imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu, ignorată la Chicago. Omagiu pentru Kirk, cu sala goală. În țară nu a suflat o vorbă despre crimă. Nici ea, nici MAE, nici Guvernul, nici Președinția # Gândul
Ceea ce se voia a fi un summit de anvergură dedicat comunității românești din străinătate s-a transformat într-o scenă absurdă în care politicenii români au vorbit în fața unei săli goale în Chicago. Imaginile îi arată pe Oana Țoiu sau Daniel David, acesta din urmă prin teleconferință, vorbind pe scena unui amfiteatru gol. „Bine ați […]
21:00
Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală” # Gândul
Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, spune că a fost „executat” de către „vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor”. Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții telefonice la România TV, sâmbătă seara. „Când am spus ce le dă de mâncare” a fost momentul care l-a scos pe Piedone atât din cursa pentru Primăria Capitalei, cât […]
20:50
Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025 # Gândul
Situații de bun augur au loc, în următoarea perioadă, pentru trei zodii. Vor primi protecție divină, norocul va fi la fiecare pas, iar calea lor va fi luminată de autenticitate și liniște. Vor fi schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Trei zodii au parte de vești favorabile din partea […]
20:40
Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat război total cartelurilor de droguri, astfel că a autorizat utilizarea forței militare pentru a-i lichida pe traficanți. O ambarcațiune care transporta droguri a fost distrusă de marina americană, după ce a fost reperată în zona de supraveghere din Marea Caraibilor. În urma atacului, trei traficanți au fost uciși, relatează New […]
20:10
Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe” # Gândul
EIOPA, autoritatea europeană pentru pensii, a lansat un avertisment dur. În lipsa unor reforme profunde, poate exista riscul ca sistemele de pensii să nu mai ajungă să susțină populația aflată în continuă îmbătrânire. Petra Hielkema, șefa EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) a avertizat asupra unui fenomen care ar putea să se producă, […]
20:10
George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic # Gândul
George Simion, președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, a susținut un discurs sâmbătă în capitala Franței, la o conferința organizată de Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), un eveniment care a reunit politicieni conservatori de la nivel european. „Voi nu ați avut ocazia să vedeți ce înseamnă comunismul” Liderul AUR a transmis, în contextul […]
20:00
Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați # Gândul
Statele Unite nu mai vor să vândă echipamente militare către Europa din rațiuni de securitate națională, pentru că trimiterea armelor către aliați înseamnă diminuarea capacității de apărare pentru americani. Primul indiciu că SUA și-a schimbat abordarea față de europeni a apărut atunci când nu a aprobat înțelegerea cu Danemarca în privința achiziționării de către aceasta […]
19:50
Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească # Gândul
Institutul Cultural din Beijing, Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova au făcut sâmbătă o demonstrație de responsabilitate culturală și diplomatică. În capitala Chinei au vibrat cele mai sensibile corzi ale relațiilor dintre cele trei țări, cultura tradițională asigurând trainica punte de legătură și dialog, transmite jurnalistul Dan Tomozei, din Beijing. Surorile Osoianu și reputatul cobzar […]
19:40
Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au INCENDIAT Institutul Cultural Român din Orient # Gândul
Institutul Cultural din Beijing, Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova au făcut sâmbătă o demonstrație de responsabilitate culturală și diplomatică. În capitala Chinei au vibrat cele mai sensibile corzi ale relațiilor dintre cele trei țări, cultura tradițională asigurând trainica punte de legătură și dialog, transmite jurnalistul Dan Tomozei, din Beijing. Surorile Osoianu și reputatul cobzar […]
19:40
Ultimul sondaj Avangarde dat publicității sâmbătă conține, aparent, o informație menită să dea fiori partidelor autointitulate pro-europene și anume că AUR ar lua în caz de alegeri parlamentare aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. „Actuala coaliție poate sta la putere mult și bine, cu o singură condiție” În fapt, potrivit inpolitics.ro „sondajul […]
19:30
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie # Gândul
George Simion lansează un atac la adresa stângii politice din întreaga Europă. „Adversarii noștri îi învață pe toți în țările lor să ne urască, să ne considere extremiști”, spune el, la un eveniment organizat de Conservatorii Europeni, la Paris. „În ultimii 15-20 de ani am avut o mare deplasare spre stânga și pozițiile normale de […]
19:30
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog scurt între doi oameni, soț și soție. Spor la râs! Discuție între doi soți: – Ți-am redus, bărbate, banii pentru bere. – Bine, dar tu cheltuiești pe farduri. – Ca să fiu frumoasă. – Dar și eu beau ca să te văd frumoasă. Bancul zilei: Bulă și […]
19:00
Gândul.ro vă încântă cu un alt banc savuros, iar de data aceasta amuzamentul vine în urma unui dialog între două pensionare. Spor la râs! Două babe stăteau de vorbă: – Mi-am luat un dispozitiv de auz nou. – Și cât a costat? – Joi dimineața! Românul, fiica lui de 18 ani și petrecerea în India […]
19:00
Potrivit informațiilor apărute în presa din Ucraina, președintele țării, Voldomir Zelenski, îndeamnă România și Polonia să participe la operațiunile care implică doborârea dronelor rusești. Președintele ucrainean a invocat necesitatea implementării unor măsuri sporite de securitate, în contextul în care doar în ultima săptămână, drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României. „Dronele […]
18:50
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului # Gândul
Ionuț Dumitru, consilierul premierului, a avut o reacție în legătură cu scenariul demisiei lui Ilie Bolojan, o ipoteză despre care se vorbește tot mai des în spațiul public. Economistul a explicat că premierul își va da demisia dacă nu va fi realizată reforma în administrația locală, situație în care va prefera să lase locul altcuiva. […]
Acum 24 ore
18:30
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată” # Gândul
Într-un răspuns la solicitarea Gândul, cu privire la eroarea gravă de acum o lună și jumătate, când un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit când era pe tură, reprezentanții Romatsa – compania care dirijează traficul aerian din România – nu neagă incidentul și spun că angajatul lor era obosit și nu […]
18:30
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt # Gândul
Un bărbat din Alba a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe cardul bancar, însă și-a dat seama abia seara de ispravă. A mers la poliție pentru a raporta incidentul. Un bărbat din comuna Galda de Jos, județul Alba, în vârstă de 76 de ani, a rămas fără aproape 7.600 de lei de pe […]
18:10
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României # Gândul
Ambasada SUA a transmis, de Zilele Bucureştiului, un mesaj de felicitare, în care descrie capitala ca fiind „un oraș plin de istorie, cultură și povești întinse pe parcursul mai multor secole.” Mesajul a fost însoțit de o fotografie istorică din arhivele Library of Congress, realizată între 1890 și 1900, care surprinde patrimoniul ce continuă să […]
18:00
Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari companiilor care solicită vize prin programul H-1B pentru lucrătorii străini. Noua dispoziție urmează să intre în vigoare pe 21 septembrie. Susținătorii lui Trump au aplaudat decizia, pentru că vizele H-1B subminează forța de muncă americană. „Companiile […]
17:50
Un magnat rus a fost găsit MORT lângă Moscova. Cine era Alexander Tyunin și cu ce afaceri se ocupa # Gândul
Alexander Tyunin, directorul general al companiei JSC NPK Khimprominzhenering, a fost găsit mort lângă mașina sa, pe un drum adiacent unei păduri din regiunea Moscova. Lângă bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost găsită o pușcă de vânătoare și un bilet de adio, relatează The Moscow Times, care citează TASS. „Cadavrul lui Alexander […]
17:50
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile # Gândul
În curând va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni mai scurte, iar nopțile mai lungi. Echinocțiul de toamnă va avea loc pe 22 septembrie 2025, la ora locală 21:19. După ce va fi o „balansare” între noapte […]
17:50
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție” # Gândul
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vine cu vești bune pentru România. Mai exact, oficialul publică cifrele recoltei din 2025 și arată faptul că țara noastră are o producție record de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță. Acesta susține că revenirea agriculturii românești este una incredibilă, după an 2024 de cădere aproape inexplicabilă, în 2025 […]
17:40
Prima ediție a Mamaia Rally Show a debutat cu emoții, adrenalină și un invitat surpriză: fostul campion mondial la box, Leonard Doroftei. Ploieșteanul, supranumit „Moșul”, a acceptat provocarea de a fi copilot pentru Norbert Maior, unul dintre cei mai promițători piloți români de raliuri, la bordul unui Citroën C3 Rally2. Evenimentul se desfășoară în nordul […]
17:30
La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a ADORMIT pe tură. O aeronavă cu sute de pasageri a stat zeci de minute în aer # Gândul
În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că […]
17:20
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură # Gândul
Grecia riscă să piardă subvențiile agricole acordate de UE dacă nu prezintă până pe data de 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit privind măsurile pe care le va lua pentru a împiedica deturnarea fondurilor europene, așa cum s-a întâmplat în scandalul de fraudă masivă care a zguduit Atena în acest an, preia stiripesurse.ro. La fel ca […]
17:10
Tragedie fără margini în Arad. Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand. Sora ei a decedat în urmă cu 10 zile # Gândul
Iulia, o tânără de 20 de ani, a murit în urma accidentului de la Șimand care a avut loc la data de 5 septembrie 2025. Sora ei, Diana, în vârstă de 19 ani, s-a stins din viață în urmă cu 10 zile. În data de 5 septembrie 2025, un accident cumplit avea să aibă loc […]
17:00
16:40
Alexandru Nazare nu vrea să desființeze ANAF, dar o vrea „reformată din temelii”. „Prea multă inerție” # Gândul
În timp ce consilierul premierului Ilie Bolojan crede că ANAF ar trebui desființată, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că instituția nu trebuie desființată, ci „reformată din temelii”. Ionuț Dumitru a declarat la Digi24 că „structura după care funcționează ANAF este nefuncțională”, în timp ce ministrul Alexandru Nazare, la același post de televiziune, spune că […]
16:40
Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare # Gândul
Gabriela Cristea (50 de ani) a dezvăluit, pe internet, rețeta de dulceață de ardei iute pe care o pregătește des, acasă. Vedeta a mărturisit că o asemenea dulceață se consumă, de obicei, alături de carne. Soția lui Tavi Clonda a adus în atenție rețeta de dulceață de ardei iute pe care o prepară des. Recent, […]
16:10
16:10
16:00
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis # Gândul
Marilyn Monroe (d. 4 august 1962) a fost una dintre cele mai îndrăgite și, de altfel, râvnite actrițe de la vremea aceea. A rămas, chiar și în prezent, un „icon” al culturii pop și un sex simbol. Cu un deceniu înainte să se stingă din viață, actrița mărturisea, în cadrul unei reviste, ce dietă bizară […]
15:30
Economistul lui Bolojan crede că „structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională” # Gândul
Consilierul premierului, economistul Ionuț Dumitru, consideră că structura ANAF este una nefuncțională și ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”, ca să poată aduce mai mulți bani la buget. Consilierul lui Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, în opinia sa personală, ANAF funcționează după o structură perimată, însă […]
15:20
Rusia lansează unul dintre cele mai mari ATACURI de la începutul invaziei în țara vecină. Peste 500 de drone au lovit Ucraina # Gândul
Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, lovind mai multe clădiri rezidențiale și infrastructuri critice. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 552 dintre drone și 31 de rachete. Trei persoane au murit în urma atacului, alte zeci sunt rănite și mai multe clădiri rezidențiale au […]
15:20
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc, acum, spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști # Gândul
În această perioadă, o noapte de cazare poate fi mai ieftină, spre deosebire de vârful sezonului estival. Spre finalul lunii septembrie 2025, turiștii se pot bucura de prețuri mai mici pe litoral, dar și de o vreme plăcută. În luna septembrie 2025 se derulează Programul „Litoralul pentru Toți”, iar turiștii au ocazia să scoată mai […]
15:10
Nu lăsa prudența să te împiedice în acest moment. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 21 septembrie 2025. Berbec Ai uitat să iei două aspirine înainte să te culci aseară? Dimineața aceasta s-ar putea să te simți confuz, dar starea aceasta ar trebui să treacă în jurul prânzului. Ai putea fi surprins […]
15:10
CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București # Gândul
Un castel istoric, părăsit de mai bine de trei secole și învăluit în mister, a fost scos la vânzare. Prețul cerut pentru această proprietate este uluitor de mic – puțin peste 110.000 de euro, cam cât o garsonieră nouă într-un ansamblu rezidențial din București. Locația se află în Scoția și, scrie „The Mirror”, ar fi […]
14:50
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală” # Gândul
Nu alegerile de la Primăria Municipiului București sunt grija lui Nicușor Dan, în acest moment, consideră șeful interimar al PMB, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat, în cadrul unui interviu pentru „Insider Politic”-Prima TV, că pre;dintele are probleme mult mai complexe de rezolvat. Interimarul de la capitală, Stelian Bujduveanu, este unul dintre românii foarte mulțumiți de […]
14:40
Procesul de 15 miliarde de dolari al lui Donald TRUMP împotriva ziarului New York Times, anulat de un judecător. „Plin de injurii și invective” # Gândul
Încă o lovitură încasată de Donald Trump: un judecător a anulat procesul de 15 miliarde de dolari intentat împotriva ziarului New York Times. Judecătorul îi acordă președintelui SUA un termen de 28 de zile pentru a depune din nou acțiunea. În opinia sa, dosarul inițial depus de tabăra liderului de la Casa Albă este „plin […]
14:40
A renunțat sau nu a renunțat România la căutarea TEZAURULUI furat din Olanda? Ce înseamnă plata despăgubirilor de aproape 6 milioane de euro # Gândul
Prima lună din 2025 venea cu o veste tristă pentru cultura românească și pentru simbolistica identitară a românilor. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 24- 25 ianuarie, mai multe obiecte din tezaurul dacic, expus la la Muzeul Drents din Assen, Olanda, erau furate. Vestea a făcut repede înconjurului lumii, iar primele cercetări ale politiției arătau […]
14:30
Gigi Becali i-a răspuns dur lui Valeriu Iftime, după ce patronul de la FC Botoșani a râs de FCSB și i-a cerut demisia lui Elias Charalambous. FC Botoşani a învins cu 3-1 pe FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, revenind de la 0-1. FCSB a condus cu 1-0, prin golul lui Bîrligea, […]
14:20
Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei # Gândul
Angajații din Primăria Municipiului București au cele mai mari salarii din administrația publică din România, chiar dacă acestea sunt plafonate la nivelul anului 2018. Informația a fost dată publicității de către primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. 19.000 lei este salariul lunar pe care-l duce acasă primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu. Acesta a declarat […]
14:00
Pentru unii nativi, începutul toamnei aduce o aliniere a astrelor deosebit de benefică. Pe 18 septembrie 2025, Venus a intrat în Balanță, iar această etapă înseamnă că energiile Universului vor răspunde pozitiv dorințelor puse în ultimele luni. Patru zodii sunt sub semnul norocului în perioada următoare. Dragostea, cariera și planurile personale vor prinde contur într-un […]
14:00
Rusia contestă acuzațiile privind ÎNCĂLCAREA spațiului aerian estonian: Zborul efectuat a fost în conformitate cu regulamentele internaționale # Gândul
Oficialii de la Moscova neagă faptul că trei avioane de vânătoare ar fi pătruns intenționat în spațiul aerian al Estoniei, membră UE și NATO, și susțin că zborul a fost în comformitate cu regulamentele internaționale. După ce vineri duăpă-amiază două avioane ruse de vânătoare ar fi survolat la joasă altitudine în apropierea platformei Petrobaltic, din […]
