Leo Messi e supereroul lui Inter Miami din nou! Argentinianul, „dublă” și assist în MLS
Sport.ro, 21 septembrie 2025 08:50
Leo Messi a reușit o nouă partidă senzațională în tricoul lui Inter Miami.
Acum 10 minute
09:00
Udinese a primit sâmbătă seară vizita lui AC Milan în Serie A.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Inter Milano se află pe locul 12 în clasamentul din Serie A cu trei puncte obținute după trei etape.
Acum o oră
08:30
FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui ”U” Cluj.
08:30
Echipa pregătită de Andrea Mandorlini pare de nerecunoscut în startul actualei stagiuni.
08:20
Campioana U BT Cluj a câştigat sâmbătă, la Braşov, al cincilea trofeu SuperCupa României din palmares, după meciul cu deţinătoarea Cupei, CSO Voluntari, scor 80-75 (49-39).
Acum 12 ore
00:00
Trupa antrenată de tehnicianul român s-a poticnit pe ”Toumba” cu Panetolikos.
20 septembrie 2025
23:50
Reproșul lui Mirel Rădoi după primul eșec al Universității Craiova din acest sezon: ”Lipsă de responsabilitate!” # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit primul eșec din acest sezon pe terenul celor de la Oțelul Galați, scor 0-1.
23:20
Universitatea Craiova a pierdut la Oțelul Galați, dar rămâne lider.
23:20
George Pușcaș este în continuare fără echipă, după ce contractul său cu Bodrum a expirat.
23:00
Tehnicianul portughez a început o nouă aventură în țara natală.
23:00
Spre deosebire de sezonul trecut, când a dominat campionatul regulat, Universitatea Cluj a avut evoluții mediocre în acest sezon și ocupă locul opt în clasament, cu 13 puncte.
22:50
Bogdan Andone, discurs cu cărțile pe față după victoria ehipei sale, FC Argeș, scor 1-0, cu U Cluj, sâmbătă, în runda a 10-a din Superliga.
22:30
Continuă coșmarul pentru Moruțan! Echipa sa a câștigat, dar fotbalistul s-a rupt după 40 de minute # Sport.ro
Aris Salonic s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui Kifisia în runda a patra din campionatul Greciei.
22:10
Parcurs dezamăgitor pentru vicecampioana României.
21:50
Tricolorul face ravagii la Zhejiang Professional în Chinese Super League.
21:40
Noah Lyles, campion mondial la 200 m. Recordul mondial al lui Bolt stă în picioare / Cât e 'vârful' României deținut de Florin Suciu # Sport.ro
200 m, una dintre cele mai spectaculoase probe din atletismul mondial.
21:20
Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!” # Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul lui Botoșani, scor 1-3, în runda a zecea din Superliga României, un meci în care au fost anumite alegeri bizare în primul 11 al campioanei României.
21:10
Fostul fotbalist brazilian a devenit acum campion mondial la atletism! ”Mereu eram titular, și tot mereu eram primul schimbat” # Sport.ro
Caio Bonfim a scris istorie în proba de 20 km marș la Mondialele de la Tokyo.
20:40
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui FC Botoșani.
20:40
Eder Militao l-a eclipsat pe Kylian Mbappe în meciul de azi al lui Real Madrid! Gol cu o ”bombă” de la 30 de metri # Sport.ro
Madrilenii s-au impus și în fața lui Espanyol Barcelona.
20:40
Seară de coșmar pentru Chelsea pe ”Teatrul Viselor”! A rămas fără portar în doar cinci minute # Sport.ro
Chelsea a avut o primă repriză de coșmar în derby-ul cu Manchester United.
20:30
Campioana României a câștigat lejer meciul cu CSM Constanța din Liga Zimbrilor.
20:20
Harry Kane, festival de goluri pentru Bayern Munchen. Cât s-a terminat meciul cu Hoffenheim # Sport.ro
Bundesliga, cu un star din Premier League în mare formă.
Acum 24 ore
20:00
Noul câștigător al Balonului de Aur va fi aflat luni, 22 septembrie, într-o gală care va avea loc în Theatre du Chatelet din Paris.
19:40
El e Claudiu Niculescu din Premier League! Gol magistral la vinclu din lovitură liberă în Wolverhampton - Leeds United, LIVE pe VOYO # Sport.ro
Oaspeții au făcut legea pe ”Molineux” încă din prima repriză.
19:20
Calificată în faza principală Europa League, pare că FCSB nu se mai regăsește în campionat, cu o singură victorie în 10 etape și patru înfrângeri.
19:20
Ce autogol și-a dat Jan Paul van Hecke în Brighton - Tottenham! Meciul a fost LIVE pe VOYO # Sport.ro
Conduși cu 2-0, cei de la Spurs au revenit spectaculos.
19:10
Proba românului Marian Oprea, dominată de un portughez la Mondialul de atletism din Japonia # Sport.ro
CM de atletism de la Tokyo, ultima zi de concurs.
18:50
”Buldogii” s-au impus în Cupă pe terenul vicecampioanei SCM USV Timișoara.
18:30
Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia! Eroarea comisă # Sport.ro
Dan Petrescu ar putea reveni în antrenorat, după dezamăgirea suferită la CFR Cluj.
18:30
Sportivul de la Dinamo se anunță un nume de viitor pentru tenisul românesc.
18:20
E unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.
18:00
Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Cursa are loc duminică, de la ora 14.00.
17:50
”Vezi vreo ieșire din situația în care se află FCSB?” Răspunsul tranșant al lui Gardoș: ”Iar se fac, mă experimente?” # Sport.ro
FCSB a pierdut și meciul cu FC Botoșani, scor 1-3, iar roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înainte de partida cu Go Ahead Eagles din faza principala Europa League.
17:40
Alex Mitriță, gol fabulos și ispravă după ispravă în China, ultimul meci a fost unul nebun! # Sport.ro
Internaționalul român face legea în Asia.
17:30
George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal Steaua, a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a fost contactat de oficiali ai lui Ajax, care i-au cerut referințe despre Louis Munteanu.
17:20
Ironiile din Superliga au ajuns până în Olanda! Întrebarea pe care și-o pun batavii înainte de Go Ahead Eagles - FCSB # Sport.ro
FCSB va începe parcursul în faza principală Europa League cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.
17:20
Rezumat video: Liverpool - Everton 2-1.
17:10
Rapid a transferat doi internaționali moldoveni cu două zile înaintea meciului cu FC Hermannstadt! # Sport.ro
Constantin Gâlcă se gândește și la viitorul echipei giuleștene.
17:00
Naţionala României a fost învinsă şi sâmbătă, la Oradea Arena, de campioana mondială en-titre Franţa, scor 30-24 (15-13), în al doilea meci amical.
16:40
Un nou meci în Superliga, un nou rezultat dezamăgitor pentru FCSB.
16:30
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului: cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere # Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu al Azerbaidjanului.
16:30
Atacantul român este de neoprit și la 36 de ani.
16:20
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving # Sport.ro
Red Bull Cliff Diving, tradiționalul turneu de sărituri în apă de la mare înălțime, se apropie de final.
16:20
Steven Gerrard revine în Europa, dar nu în Premier League! Antrenorul, chemat să redreseze echipa # Sport.ro
Steven Gerrard e legendă în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.
15:40
Anfield s-a umplut de energie! Momentul în care fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota # Sport.ro
Fanii lui Liverpool l-au comemorat pe Diogo Jota.
15:30
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase # Sport.ro
Billel Omrani a spart gheața după o așteptare uriașă.
15:10
Cristi Chivu va avea o misiune complicată la Inter.
15:00
Derby-ul Merseyside a început cu scântei pe Anfield!
