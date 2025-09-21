Restricții în lanț pe străzile Capitalei. Artere centrale, blocate până duminică la prânz pentru un cros
ObservatorNews, 21 septembrie 2025 08:50
Se dă startul Crosului Arenelor, un eveniment care aduce energie în oraș, dar și blocaje în trafic pe un traseu de 10 kilometri. Mai multe şosele din Capitală vor fi închise parţial sau complet.
• • •
Acum 10 minute
09:00
Maestrul Gheorghe Zamfir, moment inedit alături de un DJ internațional, la iMapp Bucharest - Winners League # ObservatorNews
Seară de vis în Capitală! Zeci de mii de oameni au umplut Piața Constituției pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. iMapp Bucharest - Winners League a adus pe scenă artiști din întreaga lume, proiecții grandioase pe Palatul Parlamentului și un moment emoționant și inedit: maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de un DJ internațional. Intrarea a fost liberă, iar publicul a avut parte de o experiență vizuală și muzicală de neuitat.
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
Concurs de trei zile şi trei nopţi pe Mureş. Peste 100 de pescari s-au luptat pentru cel mai mare somn din râu # ObservatorNews
Fir întins în judeţul Mureş! Cele mai bune echipe de pescuit din ţară s-au adunat la Iernut ca să captureze cel mai mare somn. Concursul se desfăşoară pe cursul râului Mureş, pe o zonă de aproximativ 30 de kilometri şi este primul de acest gen organizat pe o apă sălbatică, în ţara noastră. Competiţia a început pe 18 septembrie şi se va încheia astăzi. Cei mai pricepuţi pescari vor fi recompensaţi cu vouchere cadou.
08:30
Incident grav în Brăila! Un bărbat monitorizat cu brăţară electronică a încercat să o dea jos.Alertaţi, poliţiştii au pornit imediat pe urmele individului de 32 de ani, care avea un ordin de protecţie emis pe numele lui. După ce i-au găsit telefonul, aceştia l-au depistat şi pe bărbat pe şoseaua de centură a oraşului. Acesta încă avea brăţara la picior şi a fost condus de poliţişti la secţie, unde i s-a deschis un dosar pentru încălcarea ordinului de protecţie.
08:10
Mii de bucureşteni au sărbătorit zilele oraşului cu tururi ghidate, concursuri de vâslit și vizite în subteran # ObservatorNews
Capitala îşi serbează cei 566 de ani de existenţă printr-o sumedenie de activităţi - tururi ghidate, călătorii gratuite cu mijloace de transport de epocă sau concursuri de vâslit pe Dâmboviţa. Pentru localnici, a fost o ocazie de a retrăi, măcar pentru două zile, atmosfera unui București plin de poveste și nostalgie. Iar turiştii au descoperit un oraş plin de viaţă şi istorie.
Acum 2 ore
08:00
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul # ObservatorNews
A fost agitaţie, aseară, la vila fraţilor Tate din Voluntari! Un bărbat înarmat a apărut în faţa locuinţei milionarilor, pentru că voia să filmeze o provocare. Echipa de securitate l-a observat imediat şi l-a imobilizat. Individul a fost luat apoi de poliţişti şi dus la audieri.
07:40
Gonea cu 100 km/h și a trecut pe roșu la Tecuci. În urma lui a rămas doar un nor de praf # ObservatorNews
Altă zi, alt gest de inconştienţă la volan. Deşi ţara noastră deţine titlul trist de "campioană" la accidente mortale, şoferii aleg în continuare să îşi facă propriile reguli.
Acum 12 ore
22:00
Violenţe în timpul unei demonstraţii în Olanda. Protestatarii s-au luat la bătaie cu poliţiştii # ObservatorNews
Participanții la o demonstrație convocată de extrema dreaptă din Olanda s-au luat la bătaie cu polițiștii. Protestatarii au incendiat o mașină de Poliție și au vandalizat sediul unui partid politic. Incidentul s-a produs cu doar câteva săptămâni înainte de organizarea alegerilor generale din Olanda, potrivit Mediafax.
21:40
OMV a concediat un director executiv din Austria pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia # ObservatorNews
Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei. Un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, potrivit Agerpres.
21:10
UDMR propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. "Oamenii trebuie să se simtă protejaţi" # ObservatorNews
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Acesta susţine că oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. UDMR propune păstrarea actualului plafon, potrivit Mediafax.
21:00
Afacerea cu care Oana dă viaţă caselor şi le scoate din anonimat: "Avem prețuri pentru toate buzunarele" # ObservatorNews
Atunci când vine vorba de amenajarea casei, românii nu mai vor mobilă şi decoraţiuni de serie, ci decoruri personalizate. Sunt tot mai mulţi cei care vor să-și regăsească stilul propriu în amenajările interioare, aşa că, în locul vopselei clasice, aleg tapetul. Piața e în creştere, mai ales că tapetul rămâne una din cele mai populare tendințe în designul interior din acest an. Iar pe lângă el, la mare căutare e şi mobilierul unic, atemporal, inspirat din marii sculptori.
20:10
Mărturia unui turist român, prins în infernul din Antalya: "La un hotel de 5 stele, toţi cu stingătoare mici" # ObservatorNews
Turiştii români, aflaţi în vacanţă în Turcia, sunt martori ai unor incendii devstatoare care mistuie Turcia. Antalya arde de aproape trei zile şi este în pragul unui dezastru. Flăcările uriaşe au ajuns la clădiri rezidenţiale. Sute de oameni, localnici şi turişti, au fost evacuaţi din case şi hoteluri. Vântul puternic agravează situaţia. În paralel, un ciclon format deasupra Mării Negre a provocat inundaţii grave pe ţărmul estic al Turciei.
20:10
Pieton lovit de o maşină în Iaşi. Şoferul a intrat apoi într-un gard şi a ricoşat într-un alt autoturism # ObservatorNews
O femeie de 51 de ani din Iaşi a ajuns la spital, după ce a fost lovită, pe trotuar, de un autoturism care a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de un gard. Ulterior, maşina a fost proiectată în alt autoturism, potrivit News.ro.
Acum 24 ore
20:00
Alivanca lui Creangă și plăcinta de 20 de metri, vedetele festivalului din București. Cât costă o porţie # ObservatorNews
Gusturile copilăriei au ajuns în mijlocul Capitalei! Plăcintele cu brânză, mere şi dovleac sau poale-n brâu au umplat parcul izvor de mirosuri ademenitoare. Trecătorii nu au putut rezista. S-au bucurat de savorile tradiţionale şi s-au transportat în curtea bunicilor cu fiecare îmbucătură. Festivalul a bătut şi un record culinar. Bucătarii au pregătit o alivancă uriaşă, de 20 de metri.
20:00
Mamaia Rally Show. Reacţia lui David, un tânăr din Bucureşti care a urcat în dreapta pilotului Bogdan Marișca # ObservatorNews
Motoare turate la maximum și adrenalină la cote record, weekendul acesta, la Mamaia! Stațiunea se transformă în circuit de raliu și găzduiește prima ediție a Mamaia Rally Show, unde piloți din România şi din strinătate își vor demonstra măiestria. Iar suspansul nu se oprește aici. Chiar dacă vorbim despre un show, la final competiţia va avea și un câștigător.
20:00
Naţionala de fotbal a României, amical cu Moldova, înaintea returului au Austria din preliminariile CM 2026 # ObservatorNews
Naţionala României de fotbal revine în acţiune în luna octombrie. Va disputa mai întâi un meci împotriva Republicii Moldova. Biletele s-au pus deja în vânzare şi se aşteaptă ca, pe data de 9 octombrie, Arena Naţională să fie plină.
19:50
Rusia neagă că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei: "Au survolat doar apele neutre" # ObservatorNews
Alertă după ce Rusia a testat din nou vigilenţa NATO. Trei avioane MIG31 au pătruns în Estonia, deasupra Golfului Finlandei, şi au survolat spaţiul aerian vreme de 12 minute. Rusia neagă că a intrat în spaţiul aerian al Estoniei.
19:40
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă" # ObservatorNews
Tăierile voluntare de salarii au adus mărunţiş la buget! În trei luni, companiile din domeniul energetic au strâns în cont sub 10.000 de euro. De luna aceasta şi ministrul Educaţiei se alătură solidarităţii. Experţii spun că donaţiile din salarii sunt măsuri populiste, luate pentru imagine şi nu au un impact semnificativ în economie.
19:40
Zilele Bucureștiului au adus Capitala la viață. Expozițiile de fotografie, reconstituirile istorice, concursurile de vâslit în canotci sau tururile ghidate prin locuri nu prea accesibile, le-au reamintit bucureștenilor și nu doar lor, de farmecul orașului de altădată. Pentru mulți, a fost o ocazie de a retrăi, măcar pentru câteva clipe, atmosfera unui București plin de poveste și nostalgie.
19:40
Pescarii şi vânătorii s-au întrecut la Timişoara în prepararea celor mai delicioase bucate # ObservatorNews
Zeci de vânători şi pescari din ţară sau de la vecini s-au adunat la Timișoara ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Dar și ca să se întreacă în mâncăruri care mai de care mai bune. Tocăniță sau gulaș din mistreț sau căprior, sarmale vânătorești și ciorbe de pește la ceaun, toate au dat gust festivalului din acest weekend.
19:30
Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea # ObservatorNews
Crimă între fraţi la Ţăndărei! Indivizii s-au luat la ceartă din cauza unei case care nici măcar nu aparţine familiei lor. În conflict au intervenit mai multe rude, considerate acum complici la crimă. Pentru a calma spiritele, oraşul este păzit acum de forţe speciale, jandarmi şi poliţişti.
19:20
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic" # ObservatorNews
Caz şocant lângă Bucureşti. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul patru al unui bloc din Chiajna, chiar de sub ochii părinţilor şi rudelor. Copila stătea pe pervazul ferestrei de la bucătărie, s-a dezechilibrat şi s-a prăbuşit în gol 15 metri, pe o maşină. Micuţa a supravieţuit dar este grav rănită.
19:00
Explozie la o fabrică de prelucrare a lemnului din Hunedoara. Pagubele se ridică la 500.000 de euro # ObservatorNews
O explozie urmată de un incendiu la o fabrică de prelucrarea lemnului din municipiul Brad s-a soldat cu pagube de 500.000 de euro, fără să fie consemnate victime omeneşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.
18:40
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor" # ObservatorNews
Datele unui sondaj de opinie care-i arată pe romani nostalgici după comunism l-au convins pe un roman, Alex Petre, să scoată la iveala pentru prima data imagini filmate cu câteva săptămâni înainte de 22 decembrie. Emigrat imediat după Revoluție Alex Petre a acceptat să-și spună aventura trăită alături de soția lui în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu. Astăzi pare o poveste neverosimila: atunci însă doar norocul și evenimentele de la Timișoara și apoi București i-au salvat de pușcărie și chiar moarte.
18:30
17:30
Încă un manager de top din Rusia a murit în condiții suspecte. Este al 20-lea de la început războiului # ObservatorNews
Alexander Tyunin, CEO-ul companiei Khimprom Engineering Alexander, a fost găsit mort în condiţii suspecte. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost descoperit în apropierea mașinii sale, pe un drum nu departe de o pădure. Lângă el, anchetatorii au găsit o pușcă de vânătoare și un bilet de adio în care se plângea că trece printr-o perioadă depresivă.
16:50
Administraţia Trump vrea să trimită Israelului arme şi echipamente militare în valoare de 6,4 mld. $ # ObservatorNews
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel. Valoarea pachetului se ridică 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, potrivit News.ro.
16:20
Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare, la Adunarea Generală a ONU, pe tema garanţiilor de securitate # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta despre garanții de securitate. Discuțiile vor avea loc în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, potrivit Mediafax.
16:00
Se comportă ca o fetiță de 7 ani și vindecă suflete: cine este Robin, robotul care cucerește spitalele din SUA # ObservatorNews
Nu are inimă, dar știe să aline durerea. Robin, robotul care se comportă ca o fetiță de 7 ani, a devenit sprijinul emoțional al pacienților din spitale și aziluri, acolo unde lipsa de personal lasă goluri greu de acoperit.
16:00
"Ajutor de nădejde", hoţ pe ascuns. Cum l-a jefuit un tânăr din Alba pe bătrânul pentru care lucra # ObservatorNews
Un tânăr de 25 de ani dintr-o localitate din Alba a fost reţinut, după ce a furat cardul bancar din locuinţa unui bărbat de 76 de ani, pe care obişnuia să îl ajute în gospodărie, şi ar fi efectuat mai multe operaţiuni financiare, în valoare totală de peste 7.000 lei.
15:40
Sportivii din Rusia pot participa la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 doar sub un steag neutru # ObservatorNews
Comitetul Olimpic Internațional a anunțat, vineri, că sportivii din Rusia vor avea dreptul să participe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 sub un steag neutru. Decizia a fost luată după o reuniune la Milano și menține aceleași sancțiuni care s-au aplicat sportivilor ruși și la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut, potrivit Mediafax.
15:30
Accident grav pe DN1F, în Cluj. O persoană la spital, după impactul între o dubă şi două autoturisme # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs sâmbătă pe DN1F, în județul Cluj. Au fost implicate o autoutilitară și două autoturisme.
15:30
Accident de groază în Constanța. Trei persoane, între care un copil, au ajuns la spital # ObservatorNews
Un accident rutier grav a avut loc astăzi în Constanța, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
15:20
Producţii record la cereale şi rapiţă. Florin Barbu: "Agricultura este cea mai mare bogăţie a României" # ObservatorNews
Ministrul Agriculturii a anunţat producţii record de cereale şi rapiţă, potrivit News.ro. Agricultorii au obţinut cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea de anul trecut.
15:10
O structură geologică rară sub Marea Nordului, atribuită unui impact vechi de milioane de ani # ObservatorNews
Un asteroid cu diametrul de 160 de metri, prăbușit în Marea Nordului, ar fi provocat formarea craterului Silverpit și un tsunami de 100 de metri. După două decenii de dezbateri, cercetătorii susţin că structura subacvatică de lângă coasta Yorkshire este dovada unui impact rar și semnificativ pentru istoria geologică a Europei.
15:10
Cât costă cu adevărat o casă de 1 euro în Italia: "Am scos cinci încărcături de camion de moloz" # ObservatorNews
Casele de 1 euro din Italia au atras mii de cumpărători din întreaga lume, însă prețul simbolic ascunde cheltuieli reale. Un tânăr care a cumpărat deja două astfel de locuințe dezvăluie cât costă, de fapt, să deții și să renovezi o astfel de proprietate.
14:50
Sondaj Avangarde, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: AUR - 41%, PSD - 19%, PNL - 13%, USR - 12% # ObservatorNews
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de modul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.
14:40
Zelenski: Ucraina discută cu Polonia și România doborârea dronelor deasupra regiunilor vestice # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina poartă discuții cu Polonia și România pentru a coordona acțiuni comune de apărare antiaeriană, care să vizeze inclusiv interceptarea dronelor rusești deasupra vestului Ucrainei, relatează publicaţia interfax.com.ua.
14:30
Aproape trei sferturi dintre români sunt convinși că România se îndreaptă pe un drum greșit, arată cel mai recent sondaj Avangarde. Doar unul din cinci respondenți mai are o percepție pozitivă asupra direcției în care merge țara, iar încrederea în Guvern a scăzut vizibil în ultimele luni, relatează Agerpres.
14:30
Radu Miruță, după reținerea secretarului de stat din Ministerul Economiei: "Era singurul fără nicio atribuţie" # ObservatorNews
Ministrul Economiei, Radu Miruță, s-a dezis public de secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Miruță afirmă că Nedelcea este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuție, pentru că "nu îndeplinește condițiile principiilor" sale, și susține că acesta nici nu a mai fost văzut de o lună în minister, potrivit News.ro.
14:20
Cum arată dovleacul gigant, de 969 kg, pe care fermierii ruşi l-au crescut timp de 6 luni # ObservatorNews
Un dovleac de aproape o tonă a câştigat titlul de cel mai greu dovleac cultivat vreodată în Rusia. 969 de kilograme are leguma monstru, care a necesitat atenţie deosebită timp de mai bine de şase luni.
14:10
Trei ucraineni, arestați, după ce au fost prinși cu 25.000 de pachete de țigări într-o parcare din București # ObservatorNews
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv, după ce au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să livreze peste 25.000 de pachete de țigări de contrabandă, într-o parcare a unui mall din București. Prejudiciul depășește 500.000 de lei, potrivit Mediafax.
14:10
Reacţia turiştilor care au încercat ciorba candrenalilor. Este creația unui preot, cu un ingredient secret # ObservatorNews
Cei care au vrut să se răsfețe în acest weekend și să încerce ceva nou, au mers în Bucovina, acolo unde au fost întâmpinați cu bucate tradiționale din zona Dornei, iar printre preparatele care au stârnit curiozitatea tuturor se află o rețetă cu totul aparte: ciorba candrenalilor. Este creația unui preot care promite să dezvăluie ingredientul secret chiar la acest eveniment.
14:10
Trei muncitori, intoxicaţi cu vapori de benzină într-un depozit din Buzău. Unul dintre ei a murit pe loc # ObservatorNews
Incident şocant în Buzău. Un bărbat a murit şi doi sunt în stare gravă după ce s-au intoxicat cu vapori de benzină într-un depozit de combustibil. Cei trei încercau să curețe un rezervor gol.
14:00
Peggy și Benjamin, doi panda roşii de la Zoo Braşov, sărbătoriţi în mod inedit de ziua lor # ObservatorNews
Peggy și Benjamin, singurele exemplare de panda roșu din România, sunt astăzi vedetele Grădinii Zoologice din Braşov. Vizitatorii sunt așteptați la un eveniment dedicat protejării speciei lor, pe cale de dispariție.
13:50
Vânătorii se întrec în măiestrie: secretul ceaunului perfect cu mistreţ sau căprior. Cât trebuie să fiarbă # ObservatorNews
În Banat s-au adunat astăzi vânători și pescari din toate regiunile țării, dar și din Serbia și Ungaria, ca să se laude cu prada și poveștile de peste an. Ba mai mult, își vor arăta și măiestria pe parte culinară, iar cel mai priceput va fi premiat.
13:40
Scandal monstru în Ţăndărei. Doi fraţi au ajuns la cuţite, după o ceartă în care fiecare dintre ei a chemat întăriri. Conflictul s-a încheiat cu o crimă.
13:40
Alegerile pentru Capitală, între coaliţie şi dezbinare. Bujduveanu: În 2024 am văzut un extremist pe turnantă # ObservatorNews
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, crede că viitorul scrutin pentru Primăria București nu trebuie să repete greșelile trecutului. Edilul susține că cea mai bună soluție este un candidat comun al coaliției, pentru a evita fragmentarea dreptei, care la ultimele alegeri a permis extremiștilor să câștige teren. "Am riscat să dăm țara pe mâna rușilor", avertizează Bujduveanu, care subliniază că viitorul primar trebuie să aibă experiență administrativă și relații solide cu Guvernul și Președinția, potrivit News.ro.
13:30
De pe 24 septembrie, New York-ul găzduieşte cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, într-un context internaţional tensionat, marcat de conflictele din Gaza şi Ucraina, revenirea preşedintelui american Donald Trump şi probleme legate de dosarul nuclear iranian.
13:30
Bujduveanu, despre reorganizarea Primăriei Capitalei: Cu siguranţă sunt angajaţi care "taie frunze la câini" # ObservatorNews
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că este de părere că este necesară o reorganizare a primăriei pe care o conduce şi că acesta poate funcţiona fără 10% din angajaţii actuali, având în vedere faptul că sunt servicii care se suprapun. Bujduveanu a precizat că ”sunt angajaţi care taie frunze la câini”, scrie News.ro.
