Ronaldo se apropie vertiginos de golul 1000. Portughezul și-a propulsat echipa pe primul loc în Arabia Saudită
Fanatik, 21 septembrie 2025 08:50
CR7 a reușit o dublă în partida dintre Al Nassr și Al Riyadh și a ajuns la 946 reușite în cariera lui excepțională, apropiindu-se de borna 1000
CR7 a reușit o dublă în partida dintre Al Nassr și Al Riyadh și a ajuns la 946 reușite în cariera lui excepțională, apropiindu-se de borna 1000
08:40
Real Madrid duce un adevărat război cu arbitrii din Primera Division, Federația și Liga spaniole. Deși campionatul a început de doar o lună, sunt deja 10 polemici cu "galacticii" în prim-plan.
Acum o oră
08:20
Messi – show! Argentinianul a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor din MLS, cu cifre impresionante în acest sezon # Fanatik
Messi are 22 de goluri și 12 pase decisive în 22 de meciuri jucate în acest sezon pentru Inter Miami, conducându-și echipa către un nou succes
08:10
Simona Halep face dezvăluiri neașteptate la 7 luni de când s-a retras din tenis. Sportiva a recunoscut și motivul pentru care a făcut asta.
Acum 2 ore
07:40
Ar putea avea soarta Rusiei! O altă țară riscă să fie exclusă din competiții de UEFA și FIFA # Fanatik
Israel ar putea avea soarta Rusiei. Cine sunt cei care doresc ca țara să fie exclusă din competițiile culturale și sportive.
07:10
Imaginea care nu ar trebui să ajungă la Gigi Becali! Cum a fost surprins Malcom Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1. Foto # Fanatik
Revenit în lotul campioanei României, Malcom Edjouma a fost protagonistul unei imagini la finalul meciului Botoșani - FCSB - 3-1 care s-ar putea să nu-i placă lui Gigi Becali.
Acum 4 ore
06:40
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic” # Fanatik
Ajunsă la vârsta de 27 de ani, una dintre cele mai plăcute jucătoare de tenis a dat cărțile pe față. Ce a dezvăluit acum.
06:10
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e cu totul altă persoană # Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce s-a întâmplat cu Svetlana Khorkina, catalogată la un moment dat ca fiind cea mai înaltă și elegantă gimnastă din lume.
Acum 12 ore
01:00
Răzvan Lucescu, acid după primul pas greșit al lui PAOK în campionat: ”Aceste comentarii sunt ipocrite” # Fanatik
PAOK Salonic a remizat în campionat cu Panaitolikos, iar Răzvan Lucescu nu a ratat ocazia de a lansa săgeți la adresa criticilor.
00:30
Alex Maxim, pasă de gol genială în Turcia. Weekend de vis pentru românii din străinătate. Video # Fanatik
Alex Maxim își continuă evoluțiile excelente în campionatul Turciei și a dat o pasă de gol în ultimul meci jucat de Gaziantep.
00:10
Jucătorii Universității Craiova nu fac o tragedie după primul eșec din SuperLiga: ”Toată lumea vrea să ne bată” # Fanatik
Universitatea Craiova a suferit primul eșec din actuala ediție de campionat, dar jucătorii sunt conștienți că seria pozitivă nu putea dura la infinit.
00:00
Laszlo Balint, mândru de ce a văzut la jucătorii săi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: „Jos pălăria!” # Fanatik
Laszlo Balint a oferit prima reacție după ce Oțelul Galați s-a impus cu scorul de 1-0 în fața Universității Craiova, în etapa a 10-a din SuperLiga.
00:00
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și relații până la finalul lunii septembrie # Fanatik
Nativii care primesc sfaturi pentru transformări uriașe. Se bucură de lucruri bune în domeniul profesional până la sfârșitul lui septembrie.
20 septembrie 2025
23:50
Revelația lui Mirel Rădoi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: ”O să-i întreb pe jucători dacă simt asta” # Fanatik
Deși a fost foarte liniștit după înfrângerea din meciul Oțelul - Universitatea Craiova 1-0, Mirel Rădoi nu a ezitat să-și critice jucătorii pentru greșeala de la golul primit.
23:40
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010 # Fanatik
Un fost model Playboy, celebru pentru o promisiune făcută la Cupa Mondială din 2010, a ajuns acum comentator de fotbal.
23:20
Veteranii lui U Cluj, cu gândul la derby-ul cu CFR după eșecul cu FC Argeș: ”Sunt mai rău decât noi!” # Fanatik
În ciuda eșecului suferit de U Cluj în meciul cu FC Argeș, veteranii Alex Chipciu și Dan Nistor sunt deja cu gândul la derby-ul cu CFR.
23:20
Pontul zilei de duminică, 21 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 8.00 la Superbet pentru Rapid – Hermannstadt # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 21 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 8.00 la meciul Rapid - Hermannstadt
23:10
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee # Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat cât poate să câștige un jucător de tenis, de fapt. Sumele sunt unele complet neașteptate.
23:00
Anunț important despre Alexandru Băluță după ce a semnat cu LAFC! Ce a postat impresarul fostului jucător de la FCSB # Fanatik
Alexandru Băluță a semnat cu gruparea americană Los Angeles FC în luna august, însă nu a putut să plece în SUA deoarece nu primise viza.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 21 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 494 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și Premier League.
22:40
Neluțu Sabău și-a făcut praf un jucător după FC Argeș – U Cluj 1-0: ”Faci glume cu Oancea că ați jucat împreună?” # Fanatik
Negru de supărare după înfrângerea din meciul FC Argeș - U Cluj 1-0, Neluțu Sabău și-a vărsat nervii pe unul dintre jucătorii săi.
22:30
Bogdan Andone, în lacrimi după FC Argeș – U Cluj 1-0! Antrenorul piteștenilor i-a dedicat victoria lui Dani Coman # Fanatik
Bogdan Andone a fost vizibil emoționat la finalul partidei dintre FC Argeș și U Cluj. Antrenorul piteștenilor i-a dedicat victoria lui Dani Coman.
22:20
Gigi Becali, anunț incredibil după FC Botoșani – FCSB 3-1: „El este căpitanul la echipa asta!” # Fanatik
Deși a intrat pe teren la pauza meciului FC Botoșani - FCSB, Darius Olaru nu a preluat banderola de căpitan de la Florin Tănase. Gigi Becali a numit adevăratul lider al vestiarului.
22:10
Ajuns la vârsta de 55 de ani, Leonard Doroftei a luat pe toată lumea prin surprindere. Ce a transmis marele pugilist român.
22:00
Incredibil! Ce a reușit Liverpool la meciul cu Everton. E doar pentru a 5-a oară în istorie când se întâmplă asta # Fanatik
Liverpool este pe „val” în Premier League și a obținut o nouă victorie. Fotbaliștii pregătiți de Arne Slot s-au impus în fața lui Everton cu scorul de 2-1.
21:40
Fostul campion mondial și-a anunțat retragerea: „Este timpul să trec la altceva”. A fost implicat într-un scandal major # Fanatik
Un fost campion mondial și-a anunțat retragerea la vârsta de 37 de ani. Acesta a evoluat pentru mai multe cluburi uriașe din Europa pe parcursul carierei.
21:20
Daniel Isăilă, revenire de senzație! Prima reacție după ce l-a înlocuit pe fostul antrenor al Universității Craiova: „Sper să am putere să rezolv toate problemele” # Fanatik
Daniel Isăilă a semnat o înțelegere cu o formație din Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul român îl va înlocui pe fostul antrenor al Universității Craiova.
21:10
Top cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Ce avere are, de fapt, Michael Schumacher la 12 ani de la accident # Fanatik
Cine sunt cei mai bogați piloți de Formula 1 din istorie. Clasamentul cuprinde sume amețitoare deținute de cei care fac senzație pe circuit.
20:50
Așteptat de Petrolul, Mehmet Topal are altă ocupație. Turcul e favoritul publicului ploieștean # Fanatik
Fostul mare internațional turc a dat-o pe padel, un sport care prinde tot mai mult teren în ultima perioadă
20:30
De ce lipsește Assad din Oțelul – Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu golgheterul oltenilor. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova nu se va baza pe Assad la meciul cu Oțelul. De ce nu joacă golgheterul oltenilor în deplasarea din etapa a 10-a din SuperLiga.
20:20
Ștefan Baiaram, pedepsit de Mirel Rădoi în Oțelul – Universitatea Craiova! Nu a uitat criza de nervi pe care i-a provocat-o # Fanatik
Mirel Rădoi a fost scos din sărite de Ștefan Baiaram în etapa precedentă, iar antrenorul l-a pedepsit la meciul Oțelul - Universitatea Craiova.
20:10
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol # Fanatik
Un stadion construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu a ajuns în paragină. Acesta poate deveni un pericol dintr-un moment în altul.
20:10
Fanatik SuperLiga, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Oțelul Galați – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de colecție, duminică, 21 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu totul și cu totul specială.
Acum 24 ore
20:00
Fază demnă de lupte în cușcă în Manchester United - Chelsea. Portarul a văzut cartonașul roșu după doar 5 minute. Ce a făcut jucătorul.
19:50
Genoa, înfrângere la ultima fază în Serie A. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu în meciul de la Bologna # Fanatik
Genoa a suferit o înfrângere dramatică pe terenul Bolognei, iar Nicolae Stanciu nu a putut să ajute formația patronată de Dan Șucu.
19:30
Olimpiu Moruțan a fost schimbat după doar 40 de minute în partida Kifisia - Aris. Transferat în această vară în Grecia, internaționalul român nu scapă de perioada de coșmar.
19:20
Rata criminalității din Ecuador a crescut alarmant, iar efectele se răsfrâng și asupra sportivilor. La 19 septembrie, un fotbalist a fost împușcat mortal.
19:10
Ştefan Baiaram s-a dat accidentat la naţionala României?! “Mircea Lucescu voia să îl bage la pauză!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram!? Atacantul Universității Craiova a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei României.
18:50
Max Verstappen, pole position la Baku după o sesiune de calificări nebune! Hamilton și Leclerc de la Ferrari au dezamăgit din nou # Fanatik
Olandezul Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările de la Baku și va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului.
18:40
Încă un cuplu din tenisul mondial a spus „DA”. El face parte din top 100, ea nu lipsește de la turnee # Fanatik
Un nou cuplu din tenisul mondial a spus „Da”. Jucătorul se găsește în top 100, iar ea este prezentă la numeroase turnee.
18:30
Ruben Amorim, victima umorului englezesc după startul de sezon modest: ”Singurul 343 care funcționează în Manchester” # Fanatik
Manchester United nu se regăsește nici în startul actualului sezon, iar Ruben Amorim a fost victima umorului englezesc.
18:20
Costel Gâlcă a anunțat o absență importantă înainte de Rapid – Hermannstadt! Ce a declarat despre situația de la FCSB # Fanatik
Costel Gâlcă a prefațat partida pe care Rapid o va disputa pe teren propriu contra lui Hermannstadt. Tehnicianul a dezvăluit că un jucător important nu va fi disponibil.
18:10
Ce avere are Cristi Borcea, de fapt. În ce a investit fostul acționar de la Dinamo în ultimii ani # Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce avere a adunat Cristi Borcea, dar și ce investiții a făcut fostul acționar de la Dinamo.
17:50
Kopic, uimit de sezonul Universităţii Craiova: “Au făcut transferuri foarte bune, sunt principalii favoriţi la titlu! Mirel Rădoi este un lider” # Fanatik
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul croat, impresionat de ce vede la Universitatea Craiova.
17:40
Cine e sportivul cu o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar care nu vrea să le lase nimic. De ce a luat această decizie # Fanatik
Cum se numește sportivul cu 250 de milioane de euro în conturi și 5 copii, însă nu le dă bani. Motivul pentru care a luat această hotărâre.
17:20
Poveste de film! Unde a ajuns tricoul lui Nader Ghandri după faza virală din Zenit – Akhmat Grozny # Fanatik
Meciul de cupă dintre Zenit și Akhmat Grozny s-a sfârșit cu o fază extrem de amuzantă! VAR-ul a anulat un cartonaș roșu primit de unul dintre jucători, care oferise deja tricoul unui fan
17:10
Top fotbaliști care fac cei mai mulți bani pe Instagram în 2025. Cristiano Ronaldo câștigă de două ori mai mult decât Salah și Mbappé pentru postări # Fanatik
Unii fotbaliști câștigă foarte mulți bani din Instagram în 2025, iar sumele pot ajunge să întreacă orice fel de așteptare în unele cazuri.
17:00
Reghe, scut în faţa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: “Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia! Mi s-a întâmplat şi mie” # Fanatik
Laurențiu Reghecamf îi ține partea lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Cum a comentat ultimele gesturi ale tehnicianului oltenilor.
16:40
A fost numit cel mai infidel fotbalist, iar fanii au început să pună pariuri pe seama aventurilor sale! Povestea starului din Marea Britanie care a generat mari controverse # Fanatik
Cine a fost cel mai infidel fotbalist din Marea Britanie? Aventurile sale au ajuns să fie intens mediatizate, astfel că fanii au început să pună pariuri.
16:40
Surpriză uriașă! Dan Petrescu, negocieri cu un club din străinătate! A fost propus la echipă de un fost Balon de Aur # Fanatik
Dan Petrescu este la un pas de revenirea pe banca tehnică. Unde a fost propus fostul antrenor de la CFR Cluj.
