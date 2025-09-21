Austria. Director din cadrul grupului OMV, demis în urma unor suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei. În ultimele luni, s-a întâlnit în repetate rânduri cu un diplomat rus, bănuit că ar fi agent FSB.

11:30

O analiză Politico semnalează un val de informații false, pe rețelele de socializare, propagate de rețelele de boți ai Rusiei, Chinei și chiar ai Iranului. Potrivit NewsGuard, care monitorizează dezinformările de pe internet, numai în mass-media oficială din aceste țări, considerate adversare ale SUA, au apărut de peste 6.000 de menționări ale activistului american, între 10 […]