Isărescu îi învață pe profesori cum să-și numere banii după ce Bolojan le-a umblat la portofel / Diferența dintre dorință și necesitate

15:20

În această perioadă, o noapte de cazare poate fi mai ieftină, spre deosebire de vârful sezonului estival. Spre finalul lunii septembrie 2025, turiștii se pot bucura de prețuri mai mici pe litoral, dar și de o vreme plăcută. În luna septembrie 2025 se derulează Programul „Litoralul pentru Toți”, iar turiștii au ocazia să scoată mai […]