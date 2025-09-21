„Enescu, jupuit de viu”: Filmul artistic are premiera la Cinema Ateneu din Iași
IasiTV Life, 21 septembrie 2025 08:50
Filmul artistic „Enescu, jupuit de viu", regizat de Toma Enache, continuă să cucerească juriile internaționale. Producția românească a fost distinsă cu patru premii de excelență (Accolade Global Film Competition (SUA), ediția septembrie 2025): Cu aceste noi distincții, filmul a ajuns la peste 50 de premii câștigate la festivaluri din întreaga lume, devenind cel mai premiat [...]
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
Multe orașe din lume sărbătoresc Ziua Mondială Fără Mașină pe 22 septembrie, dar Iașiul a renunțat la această inițiativă în urmă cu mai mulți ani. Acum, comunitatea locală Orașul Bicicletelor îi încurajează pe ieșeni să renunțe voluntar la mașini pentru o zi și să aleagă un mijloc de transport mai prietenos cu mediul, precum bicicleta, [...]
Acum 4 ore
06:40
Femeie rănită de o mașină scăpată de sub control pe trotuarul de pe strada Elena Doamna # IasiTV Life
O femeie a ajuns la spital sâmbătă seară, în Iași, după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină care a intrat pe trotuar și s-a izbit mai întâi de un gard, iar apoi de o altă mașină. Accidentul a avut loc pe strada Elena Doamna. Un bărbat de 41 de ani a pierdut [...]
06:40
Condamnat la închisoare, un tânăr din Iași a dispărut. Rareș Andrei Berihoi, fiul unui dezvoltator, dat în urmărire generală # IasiTV Life
Poliția din Iași a început o amplă acțiune de căutare a lui Rareș Andrei Berihoi, un tânăr de 23 de ani, condamnat la cinci ani de închisoare pentru un accident mortal. Berihoi, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar, a dispărut înainte de a fi încarcerat. Condamnarea definitivă a venit joi, la Curtea de Apel Iași. Berihoi [...]
06:30
Un accident rutier șocant a avut loc sâmbătă după-amiază în comuna Todirești, județul Iași, unde un copil de 7 ani a fost rănit grav după ce a fost lovit de o mașină. Minora, care se afla în apropierea casei, ar fi ieșit brusc pe șosea și a fost lovită de un autoturism. Conform IPJ Iași, [...]
06:30
Acum 24 ore
14:00
INVITAT / Pr. Paroh Gheorghe Manole – Parohia "Sf. Împărați Constantin și Elena" Galata
Ieri
07:20
Polițiștii de la Biroul Rutier Iași au desfășurat o acțiune intensă pentru a crește siguranța rutieră, aplicând 32 de sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat regulile de circulație. Valoarea totală a amenzilor a fost de peste 20.452 de lei, iar 13 șoferi au rămas fără permis. Unul dintre cele mai grave comportamente sancționate a fost [...]
07:10
Statistici îngrijorătoare la Iași: numărul victimelor accidentelor cu trotinete electrice a crescut în acest an # IasiTV Life
Traficul urban din Iași a devenit mai periculos din cauza trotinetei electrice. Un raport recent al Inspectoratului de Poliție Județean Iași arată că, în primele opt luni ale anului 2025, s-au înregistrat 82 de accidente rutiere în care au fost implicate aceste vehicule. Bilanțul este grav: patru persoane au fost rănite grav, iar 84 au [...]
07:10
Doi bărbați, amendați pentru că au ascuns țigări de contrabandă în bagaje și în mașină # IasiTV Life
Doi bărbați cu dublă cetățenie, română și moldoveană, au fost prinși de polițiștii de frontieră din Oancea în timp ce încercau să introducă ilegal țigări în țară. Cei doi, unul pasager într-un microbuz, celălalt la volanul unui autoturism, au fost verificați amănunțit de polițiștii și vameșii de la punctul de frontieră. În urma controlului, au [...]
07:00
Construcția podului de peste Prut avansează conform planului și va fi finalizată în toamna anului viitor # IasiTV Life
Lucrările la cel mai important proiect de infrastructură rutieră peste Prut, Podul de Flori de la Ungheni, avansează rapid, conform ultimelor informații furnizate de oficialii români și moldoveni. Acesta este primul pod la nivel de autostradă construit după mai bine de șase decenii și va reprezenta o legătură vitală între România și Republica Moldova. Secretarul [...]
07:00
Un autoturism de lux, fabricat în anul 2024 și dat în urmărire internațională, a fost oprit de polițiștii de frontieră din punctul de trecere Albița, în timp ce un bărbat încerca să treacă granița cu el. În data de 18 septembrie, în jurul orei 07:30, la controlul de rutină, polițiștii au avut suspiciuni în legătură [...]
19 septembrie 2025
18:00
„Promenada Inimilor” revine la Iași: Mișcarea, soluția pentru prevenția bolilor cardiovasculare # IasiTV Life
Cluburile Rotary din Iași, împreună cu Societatea Română de Cardiologie, Fundația Română a Inimii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Primăria Municipiului Iași și Forumul Național de Prevenție, continuă și în acest an proiectul național „Promenada Inimilor", cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii (29 septembrie), aducând în prim-plan importanța prevenției bolilor [...]
16:50
INVITAT / Ionel Apostol – Președinte "Împreună pentru A8"
16:40
INVITAT / ROMEO VATRĂ – Director general Aeroportul Iași
16:20
Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 21-27 septembrie 2025 # IasiTV Life
Duminică, 21 septembrie – Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, va oficia slujba Sfintei Liturghii la Parohia Dorobanți, comuna Aroneanu, Protopopiatul 2 Iași, prilej cu care va fi sfințită casa praznicală. După-amiază, ierarhul va săvârși Taina Sfintei Cununii la Biserica „Sfinții Apostoli [...]
14:10
Eroare judiciară împotriva unui român care a mers cu familia pentru câteva zile de relaxare la mare, în Italia, dar a fost arestat și ținut pe nedrept în închisoare timp de o lună. În toată această perioadă, familia sa nu s-a reîntors în țară, făcând mai multe demersuri pentru a-l scoate din detenție, scrie Curierul [...]
12:20
Traian Băsescu a lansat un avertisment dur la adresa guvernării, spunând că atitudinea PSD și amenințările repetate cu demisia ale premierului Ilie Bolojan afectează stabilitatea țării și cresc costurile la care România se împrumută. Vedeți și Bolojan, absent de la întâlnirea pe care el ar fi convocat-o „Vedem două. E PSD care când iese, când [...]
11:00
Colonelul Dan Valer Orza este noul comandant al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt". Generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș i-a predat comanda și Drapelul de Luptă al Brigăzii. Vedeți și Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare Generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș urmează să preia comanda misiunii Uniunii Europene de instruire [...]
09:30
O elevă de clasa a VII-a de la o școală gimnazială din Iași a ajuns de urgență la spital pe 17 septembrie, după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Fata ar fi fumat dintr-un vape care ar conține substanțe psihoactive, crezând că este doar aromat cu gust de căpșuni. Vedeți și Elicopterul SMURD, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Doliu în sportul românesc: Florin Marin, fostul mare antrenor, s-a stins din viață la 72 de ani # IasiTV Life
Florin Marin, fost fotbalist și antrenor, a încetat din viață joi seară, la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de Clubul Sportiv al Armatei Steaua, pe paginile de social media. „Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat [...]
07:50
Caz șocant în Vaslui: O fetiță de 13 ani, violată de tatăl vitreg. Mama copilei ar fi știut # IasiTV Life
Un caz cutremurător a șocat o localitate din județul Vaslui, după ce o fetiță în vârstă de 13 ani a fost victima abuzurilor sexuale comise de iubitul mamei sale, timp de doi ani. Chiar mai șocant este faptul că mama copilei a știut de ororile prin care trecea fiica ei, dar a păstrat tăcerea. Coșmarul [...]
07:40
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, face un apel la colegii săi deputați și senatori PNL și USR din județul Iași să se alăture demersului PSD pentru menținerea plafonării adaosului la alimentele de bază. El spune că iețenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri. "Le [...]
07:40
Un accident rutier grav a avut loc ieri, 18 septembrie, în localitatea Garoafa, județul Vrancea. Potrivit poliției, șase persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal. Primele verificări au arătat că impactul s-a produs după ce unul dintre șoferi a intrat pe contrasens. Citiți și Elicopterul SMURD, chemat de urgență după un [...]
07:40
Senatul UAIC adoptă două noi măsuri pentru respectarea eticii și deontologiei universitare # IasiTV Life
Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) a adoptat, joi, două hotărâri importante pentru respectarea normelor de etică academică și deontologie universitară. Una dintre decizii a fost constituirea normei didactice a domnului conf. univ. dr. Diego Varela Pedreira (Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), pentru anul universitar 2025-2026, exclusiv din activități de cercetare științifică. [...]
07:30
Un incident periculos a avut loc pe strada Vasile Lupu din Iași. Bucăți mari de tencuială s-au desprins de pe fațada unui bloc, de la etajul șase, și au căzut direct pe mai multe mașini parcate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. La scurt timp, la fața locului au sosit echipajele de pompieri, care [...]
07:30
Un bărbat a fost rănit grav într-un accident rutier petrecut la ieșirea din localitatea Hălceni. Victima, care conducea un triciclu, a suferit multiple traumatisme, inclusiv un traumatism cranio-cerebral sever, și a fost proiectată într-un șanț. Din cauza rănilor grave, a fost solicitat elicopterul SMURD Iași, care a intervenit pentru a prelua și transporta pacientul la [...]
18 septembrie 2025
15:10
15:00
INVITAT / Dr. Raluca Modoranu – Medic primar psihiatru
14:50
INVITAT / Preot MIHAIL SIMINCIUC – Coordonator voluntari Departament Misiune pentru Tineret
09:40
Miercuri la ora 16.00, la Guvern, premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să discute alături de aleșii locali și județeni despre reforma în administrația publică. Totuși, premierul a lipsit de la această întâlnire, cu toate că a fost anunțată în prealabil. Ilie Bolojan urma să discute cu cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, [...]
07:50
Doi bărbați din Piatra-Neamț, cu vârste de 29 și 42 de ani, au fost încătușați de poliție după ce au provocat un scandal violent pe o stradă din oraș. Scenele de haos au fost filmate de un martor, iar autoritățile au intervenit de urgență. Părinții, care se cunoșteau și consumaseră alcool împreună, s-au certat, iar [...]
07:40
Agenția Națională de Integritate (ANI) a emis un raport prin care îl declară incompatibil pe consilierul local PSD Iași, Mihai Liviu Gavril. Potrivit inspectorilor de integritate, Gavril s-a aflat într-o situație de incompatibilitate timp de un an, între februarie 2021 și februarie 2022. În această perioadă, el a ocupat simultan două funcții: cea de consilier [...]
07:30
Un nou proiect pus în consultare publică de Ministerul Educației anunță modificări importante în sistemul de acordare a burselor universitare. Deși valoarea burselor de doctorat și a celor sociale rămâne similară cu anul trecut, noile reguli vor afecta direct mii de studenți. Principalele propuneri vizează: Cele mai mari schimbări se referă la eligibilitate și la [...] The post Ministerul Educației pregătește schimbări majore pentru bursele studenților first appeared on IasiTV Life.
07:20
Premieră în justiția română: părinți din Iași condamnați pentru moartea bebelușului transportat fără scaun special # IasiTV Life
Doi părinți din Iași au fost condamnați la închisoare, într-o sentință fără precedent în România, după ce bebelușul lor, în vârstă de patru luni, a decedat din cauza rănilor suferite în mașină, unde nu era așezat într-un scaun de siguranță. O analiză medico-legală amănunțită a concluzionat că moartea a fost cauzată de lovituri la cap, [...] The post Premieră în justiția română: părinți din Iași condamnați pentru moartea bebelușului transportat fără scaun special first appeared on IasiTV Life.
07:10
Un bărbat de 39 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit miercuri dimineață, la o casă din localitatea Puiești. Flăcările s-au extins rapid, iar salvatorii, sosiți la fața locului, au descoperit trupul carbonizat al victimei în interiorul locuinței. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Bârlad, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații [...] The post Tragedie la Puiești: un bărbat a murit într-un incendiu devastator first appeared on IasiTV Life.
07:00
Un bărbat dispărut, găsit decedat în pădurea de la Tansa. Căutările disperate ale unui bărbat de 46 de ani, dispărut din data de 12 septembrie, s-au încheiat tragic. Acesta a fost găsit decedat într-o pădure din Tansa, la câteva zile după ce dispariția sa fusese semnalată. IPJ Iași a confirmat că trupul neînsuflețit a fost [...] The post Un bărbat dispărut, găsit decedat în pădurea de la Tansa first appeared on IasiTV Life.
17 septembrie 2025
17:30
INVITAT / Ștefan Pănăzan – AI Strategic Transformation Leader The post BUSINESS ROMÂNESC / AI: promisiune, pericol sau revoluție? first appeared on IasiTV Life.
15:00
Procurorii DNA, sprijiniți de jandarmi, au efectuat în această dimineață percheziții la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. Descinderile au avut loc în jurul orei 9.30 – 10.00, iar anchetatorii au intrat direct în biroul directorului instituției, Mugurel Laicu. Potrivit unor surse, procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la sediul DRDP [...] The post Percheziții ale DNA la DRDP Iași. Directorul, vizat de procurori first appeared on IasiTV Life.
13:50
S-a aflat în sfârșit de ce Andrei Fermesanu a fost ”executat” și nu i s-a permis să candideze pentru șefia ONRI. Surse autorizate susțin că la nivelul Ministerului Culturii „s-a bătut palma” deja pentru numirea lui Alexandru-Radu Petrescu ca manager plin. O decizie pur politică, sprijinită de USR, mai exact de aripa Cioloș din formațiune. [...] The post Bombă: se știe câștigătorul de la Operă first appeared on IasiTV Life.
07:40
Profesor din Pașcani acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, cercetat de poliție # IasiTV Life
Poliția din Pașcani a deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală pe numele unui profesor de 57 de ani, după ce în spațiul public au apărut imagini care îl surprind în timp ce propune unei minore să se întâlnească. Cazul a stârnit revoltă la nivelul comunității. Profesorul de la Colegiul Tehnic CF Unirea ar fi [...] The post Profesor din Pașcani acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, cercetat de poliție first appeared on IasiTV Life.
07:20
Moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva # IasiTV Life
Cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașul va găzdui un eveniment religios deosebit. Un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Salonic, Grecia, pentru a fi așezat alături de moaștele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Potrivit preotului Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, racla cu sfintele moaște [...] The post Moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva first appeared on IasiTV Life.
07:20
O tragedie a avut loc marți, 16 septembrie, în județul Neamț, unde un copil de 6 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier. Incidentul s-a produs în localitatea Brusturi, după ce micuțul a pătruns brusc pe drumul județean cu bicicleta sa. Potrivit Poliției, un tânăr de 19 ani se deplasa cu mașina pe DC1, când [...] The post Copil de 6 ani, lovit mortal de o mașină în Neamț, în timp ce mergea pe bicicletă first appeared on IasiTV Life.
07:10
Tragedie la Piatra-Neamț: un adolescent a murit în urma unui accident cu trotineta electrică # IasiTV Life
O tragedie a avut loc în Piatra-Neamț, unde un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui accident cu trotineta electrică. Potrivit poliției, tânărul s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare și a căzut pe carosabil. Echipajele medicale l-au transportat de urgență la spital, însă eforturile medicilor de [...] The post Tragedie la Piatra-Neamț: un adolescent a murit în urma unui accident cu trotineta electrică first appeared on IasiTV Life.
07:00
Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist # IasiTV Life
Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist. Un bărbat din Bârlad a plănuit o răzbunare de tip mafiot împotriva unui polițist de la rutieră, supărat că acesta i-a suspendat permisul de conducere la începutul anului. Individul a incendiat mașina agentului și a fost prins în [...] The post Șofer prins cu seringi cu acid după ce a incendiat o mașină și a amenințat un polițist first appeared on IasiTV Life.
16 septembrie 2025
17:10
INVITAT / OLTIȚA CÎNTEC – Teatrolog The post DEZBATEREA ZILEI / Festivalul Internațional de teatru pentru publicul tânăr first appeared on IasiTV Life.
13:40
Medicina și diplomația au fost profund interconectate în Țara Românească între secolele XIV–XVII. Majoritatea medicilor proveneau din străinătate, fiind recomandați de rețele culturale și comerciale. Curtea domnească a Țării Românești a atras medici străini și autohtoni care, pe lângă îngrijirea sănătății voievodului și a familiei domnești, au exercitat frecvent roluri diplomatice. Relațiile Munteniei cu Imperiul [...] The post Medici implicați în diplomația Țărilor Române în epoca medievală first appeared on IasiTV Life.
13:30
Călin Georgescu și alte 21 de persoane au fost trimiși în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar procurorii arată că acesta i-a cerut lui Horațiu Potra să obțină de la Frank Timiș până la 35 de milioane de dolari pentru campania prezidențială. Vedeți și 51% dintre români sunt nemulțumiți de Nicușor Dan [...] The post Călin Georgescu, trimis în judecată într-un nou dosar first appeared on IasiTV Life.
12:40
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde. Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul geopolitic şi [...] The post 51% dintre români sunt nemulțumiți de Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.
11:40
Nivelurile de supraponderalitate și obezitate continuă să crească vertiginos în Europa, potrivit unui raport al Consiliului European pentru Informații Alimentare, o organizație non-profit axată pe consumatori. Vedeți și Violență în școală: Un profesor a fost agresat de un elev Acest lucru este valabil atât pentru adulți, cât și pentru copii. Aproximativ trei sferturi dintre bărbații [...] The post Bărbații români, pe primul loc în Europa la obezitate first appeared on IasiTV Life.
