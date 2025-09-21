„Enescu, jupuit de viu”: Filmul artistic are premiera la Cinema Ateneu din Iași

12:40

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde. Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul geopolitic şi [...] The post 51% dintre români sunt nemulțumiți de Nicușor Dan first appeared on IasiTV Life.