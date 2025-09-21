Volodimir Zelenski impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova

11:10

Chipul Fridei Kahlo este unul dintre cele mai cunoscute din artă, datorită autoportretelor sale îndrăznețe și provocatoare. Un astfel de autoportret mai puțin cunoscut al artistei mexicane va fi scos la vânzare la Sotheby’s, într-o licitație care ar putea fi un record. Cu un preț estimat între 40 și 60 de milioane de dolari, „El […]