Volodimir Zelenski impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Aktual24, 21 septembrie 2025 10:20
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, informează dpa, conform Agerpres. Măsurile punitive sunt îndreptate “împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei”, a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă. „Ucraina susține Moldova, iar noi suntem interesați de […]
• • •
Acum 5 minute
10:40
Expert militar: „Cazul Călin Georgescu este un exemplu de manual de război hibrid rusesc. Rusia tratează România în mod declarat ca stat inamic și caută să ne distrugă” # Aktual24
Colonelul în retragere Călin Hentea, expert în propagandă, PSYOPS și operațiuni informaționale, avertizează într-un interviu pentru News.ro că România se confruntă cu o agresiune hibridă coordonată de Rusia, iar „cazul Călin Georgescu” arată mecanismele acestei ofensive invizibile. „Cazul Călin Georgescu este – și cred că va rămâne – un exemplu de manual de operații informaționale, […]
Acum 10 minute
10:30
Director executiv de la OMV, demis în Austria, pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia # Aktual24
Grupul austriac de petrol, gaze și substanțe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzații de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz, a relatat revista Profil, citată de Reuters, potrivit Agerpres. Revista Profil a scris că […]
Acum 30 minute
10:20
Volodimir Zelenski impune sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși de la alegerile parlamentare din Republica Moldova # Aktual24
Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, informează dpa, conform Agerpres. Măsurile punitive sunt îndreptate "împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei", a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă. „Ucraina susține Moldova, iar noi suntem interesați de […]
10:20
Petr Pavel, președintele Cehiei, susține doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO # Aktual24
Președintele ceh, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările comise de Rusia. Acest lucru are legătură cu recentele încălcări ale spațiului aerian estonian și polonez de către avioane și drone rusești. Petr Pavel El spune că o reacție militară ar putea include doborârea unui avion rusesc, conform […]
Acum 12 ore
01:30
Trump, ultimatum pentru talibanii din Afganistan: ”Dați-ne baza înapoi sau lucruri rele se vor întâmpla”. Kabul reacționează cu amenințări # Aktual24
Președintele SUA, Donlad Trump, a declarat sâmbătă că, dacă Afganistanul nu va restitui Statelor Unite controlul asupra bazei aeriene Bagram, „lucruri rele” se vor întâmpla. „Dacă Afganistanul nu restituie baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI RĂELE”, a anunțat sâmbătă președintele american Donald Trump într-o postare pe […]
20 septembrie 2025
22:10
Protest la Haga. Demonstranții anti-imigrație atacă forțele de ordine și incendiază o mașină de poliție # Aktual24
Un protest anti-imigrație din Haga a devenit violent sâmbătă, după ce manifestanții au luat cu asalt autostrada A12 și au avut loc ciocniri cu forțele de ordine, au declarat autoritățile. Ofițerii au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Poliția a raportat că aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat pe autostradă. […]
21:50
Polițiștii de frontieră polonezi au blocat tentativa unor migranți de a traversa granița din Belarus printr-un tunel # Aktual24
Polițiștii de frontieră din Polonia a dejucat o tentativă a patru migranți de a trece ilegal în țară din Belarus printr-un tunel săpat sub frontieră. Agenția a declarat că tunelul începea pe partea belarusă, lângă o pădure, iar migranții s-au retras după intervenția patrulelor. Videoclipul postat vineri de patrula de frontieră arată un tunel mlăștinos, […]
Acum 24 ore
21:40
Peste 1.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în bărci mici vineri, în aceeași zi în care guvernul a confirmat că doi bărbați au fost deportați ca parte a acordului său de returnare a migranților în Franța. Miniștrii speră că planul lor „unul înăuntru, unul afară” va oferi, în timp, un factor de descurajare pentru […]
21:20
Atacul Israelului asupra unui ziar din Yemen a fost al doilea cel mai mortal atac asupra jurnaliștilor din ultimii 16 ani # Aktual24
Treizeci și unu de jurnaliști și membri ai personalului media au fost uciși în atacuri israeliene asupra sediilor de ziare din Yemen săptămâna trecută, ceea ce Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) a numit cel mai grav atac asupra jurnaliștilor din ultimii 16 ani. Israelul a atacat pe 10 septembrie un complex de sedii de ziare […]
21:00
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a îndemnat, sâmbătă, Uniunea Europeană să urmeze exemplul președintelui american Donald Trump și să clasifice mișcarea Antifa, care reunește grupuri de extremă stânga ce se definesc ca antifasciste, drept organizație teroristă, relatează AFP. „Ungaria este convinsă că, într-o problemă atât de crucială, Europa trebuie să își alinieze acțiunile cu […]
20:50
Un show de întâlniri pakistanez stârnește furie în țara majoritar musulmană înainte de debutul său pe YouTube # Aktual24
O emisiune de întâlniri inspirată de „Love Island”, cu concurenți pakistanezi, a stârnit furie în țara cu majoritate musulmană, în ciuda faptului că nu au fost difuzate încă episoade, iar serialul este accesibil doar pe YouTube. Autoritatea de reglementare din țară a declarat sâmbătă că nu este în măsură să acționeze în urma plângerilor publicului, […]
20:00
Primarul Timișoarei: ”Izolaţioniştii şi extremiştii vin cu gogoşi gen că cineva vrea să vândă România” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, sâmbătă, că românii nu o duc bine momentan şi că există o atmosferă de teamă economică, de aceea USR susţine reformele care ”reduc amprenta financiară a statului în bugetul României”. Primarul din Timişoara s-a referit la instituţii şi agenţii care ”nu şi-au niciun rost”. ”Este evident că românii şi […]
19:30
SUA suspendă vânzările de arme către Europa, inclusiv cele ale sistemelor Patriot și de apărare # Aktual24
Statele Unite au început să suspende vânzările anumitor sisteme de armament, inclusiv sisteme de apărare aeriană Patriot, către aliații europeni, invocând oferta limitată și necesitatea de a prioritiza cerințele militare ale SUA. Potrivit publicației The Atlantic, schimbarea a apărut în timpul negocierilor Danemarcei pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană. După săptămâni de discuții cu […]
19:10
Egiptul amenință cu o reacție militară daca Israel insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza. Are de gând să trimită trupe și avioane Peninsula Sinai # Aktual24
Egiptul amenință cu o reacție militară ca răspuns la strămutarea în masă a locuitorilor din Gaza, a declarat un oficial militar egiptean pentru al-Akhbar, publicație afiliată Hezbollah. Posibilele acțiuni militare egiptene ar include dublarea numărului de soldați egipteni și transferul de arme și avioane în Peninsula Sinai, sursa adăugând că speră să acționeze ca un […]
19:00
Săptămâna aceasta, doi deputați neafiliați (ex-POT), Monica Ionescu și Radu Mihail Ionescu (soț și soție) au înaintat o propunere legislativă, care ar putea duce la încriminarea avortului. Propunerea sună: „Vătămarea fătului, în perioada sarcinii, sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepssește cu închisoarea de la […]
18:50
Un nou deces al unui oligarh rus. Este al 20-lea director general al unei companii de stat care a fost găsit mort, la periferia Moscovei # Aktual24
Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai lungă de decese misterioase în rândul directorilor executivi. Alexander Tiunin, directorul executiv al unei companii rusești de fibră de carbon și compozite afiliate gigantului nuclear de stat Rosatom, a fost descoperit mort joi lângă mașina sa […]
18:50
34 de palestinieni uciși într-o operațiune israeliană care a vizat distrugerea tunelurilor Hamas # Aktual24
Armata israeliana și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra oraşului Gaza şi a întregii Fâşii, vizând distrugerea tunelurilor subterane şi a clădirilor-capcană, au transmis autorităţile sanitare din Gaza, controlate de Hamas, care au raportat 34 de morţi, conform Reuters. Israelul a demolat în ultimele două săptămâni până la 20 de blocuri-turn din Gaza şi estimează că aproximativ […]
18:50
Rupea: O femeie a ajuns la spital după ce a încercat să despartă doi bărbați care se băteau # Aktual24
O femeie de 57 de ani din Rupea, județul Brașov, a fost rănită după ce a intervenit într-un conflict spontan iscat între doi bărbați. Polițiștii din Hoghiz și cei din Rupea au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la scandalul care s-ar fi produs în curtea unui imobil din localitatea Rupea, potrivit BizBrasov. […]
18:30
Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se la o serie tot mai lungă de decese misterioase în rândul directorilor executivi. Alexander Tiunin, directorul executiv al unei companii rusești de fibră de carbon și compozite afiliate gigantului nuclear de stat Rosatom, a fost descoperit mort joi lângă mașina sa […]
17:40
Preşedintele Taiwanului: “În cazul unei invazii militare a Taiwanului, orice afirmație că guvernul s-a predat sau că națiunea a fost învinsă este falsă” # Aktual24
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul său adresat comunităţii internaţionale este clar: “insula este hotărâtă să se apere, iar populaţia nu trebuie să creadă eventuale afirmaţii privind o capitulare în cazul unei invazii chineze”, conform Reuters. Declaraţia a încheiat o săptămână dedicată evenimentelor de apărare şi securitate, marcată de lansarea unui nou […]
16:20
Trump pregăteşte un pachet de armament pentru Israel în valoare de 6,4 miliarde de dolari # Aktual24
Administraţia preşedintelui Donald Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru un pachet de vânzări de arme şi echipamente militare către Israel, în valoare de 6,4 miliarde de dolari, au declarat surse apropiate contractului, conform Reuters. Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 […]
15:40
Aeroporturi atacate cibernetic în Europa: Londra, Bruxelles, Berlin. Întârzieri și perturbări majore ale zborurilor # Aktual24
Zborurile au fost întârziate și anulate pe trei aeroporturi europene importante – inclusiv cel mai mare aeroport din Londra, Heathrow – după ce compania care produce software-ul utilizat pentru check-in și îmbarcare a declarat că a fost victima unui atac cibernetic. Aeroporturile din Bruxelles și Berlin se confruntă, de asemenea, cu întârzieri și perturbări după […]
14:40
Caramitru: ”Îmi cer scuze public că l-am susținut pe Crin Antonescu, acest gogoman. Ălora din spatele lui ar trebui să le fie rușine” # Aktual24
Finanțistul Andrei Caramitru prezintă scuze pentru că în campania electorală l-a susținut pe Crin Antonescu. Caramitru sancționează astfel alunecarea lui Antonescu în tabăra suveranistă pro-rusă. ”Îmi cer scuze public că am susținut prin 3 postări pe acest gogoman. Și ăia din spatele lui ar trebui să le fie rușine că au decăzut în halul ăsta. […]
14:40
Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra Ucrainei în această dimineață. 3 morți, 30 de răniți # Aktual24
Unul dintre cele mai masive atacuri ale Rusiei în Ucraina a avut loc sâmbătă dimineața. Armata rusă a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Un bloc din Dnipro a fost lovit cu muniții cu fragmentație. Cel puțin trei oameni au murit, iar 30 au fost răniți. Rusia a lansat opt […]
14:00
Fitch îmbunătățește ratingul Italiei. Guvernul Meloni a reușit înjumătățirea deficitului bugetar, într-un singur an, de la 7,2%, la 3,4% din PIB # Aktual24
Agenția de evaluare financiară Fitch a îmbunătățit vineri ratingul suveran al Italiei cu treaptă, de la „BBB” la „BBB plus”, cu perspectivă pozitivă, „pentru a reflecta sporirea încrederii în traiectoria fiscală a țării”, transmite AFP, conform Agerpres. În ultimii doi ani Guvernul premierului Giorgia Meloni a adoptat măsuri de austeritate, care au dus la înjumătățirea […]
13:10
România a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru piese de patrimoniu furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda # Aktual24
Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda. ”Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost […]
13:10
Oficial, câți bani a încasat România ca despăgubiri pentru furul coifului de la Coțofenești: 5,7 milioane de euro # Aktual24
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate, în ianuarie, din Muzeul Drents, Olanda, informează sâmbătă Ministerul Culturii. „Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către […]
13:10
Dominic Fritz anunță prioritățile USR: ”Vrem să ne asigurăm că în politica românească există o alternativă reală atât la un sistem care a capturat instituțiile statului și care servește doar propriile interese” # Aktual24
Uniunea Salvați România marchează sâmbătă, la Timișoara, 9 ani de la înființare, ocazie cu care liderii partidului stabilesc direcția USR pentru viitor. Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a declarat că trăim un context economic și social destul de complicat, iar o parte din responsabilitatea de a găsi soluții este și pe umerii USR. ‘Ne-am asumat această […]
12:50
Sondaj Avangarde: 51% dintre români ar fi dezamăgiți de Bolojan. Pieleanu iese cu un nou sondaj în timp ce PSD își întețeste atacurile la adresa lui Bolojan # Aktual24
AUR, partidul condus de George Simion, continuă să fie primul pe scena politică românească. Conform unui sondaj Avangarde publicat sâmbătă, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar obține 41% din voturi dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, un scor aproape egal cu totalul cumulat al PSD, PNL și USR. Reamintim ca Avangarde este patronat de […]
12:10
Idei bisericești de afaceri: Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI de comunități evanghelice din SUA – activistul MAGA transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață – VIDEO # Aktual24
Moartea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, a generat un val de reacții emoționale în comunitățile evanghelice din SUA. La doar câteva zile după ce activistul în vârstă de 31 de ani a fost împușcat mortal la un eveniment în Utah, mai multe biserici mari din țară au ales să-l omagieze într-un […]
12:10
Atac informatic asupra aeroporturilor din Londra, Berlin și Bruxelles. Zboruri întârziate și anulate # Aktual24
Aeroporturile din Berlin, Londra și Bruxelles au comunicat că se confruntă cu perturbări majore după un atac informatic care a vizat furnizorii de servicii de check-in și îmbarcare. Autoritățile avertizează că unele curse vor fi întârziate sau anulate. Pe site-ul aeroportului din capitala Belgiei a apărut un anunţ conform căruia furnizorul de servicii de check-in […]
11:40
Cenzură la Pentagon: Jurnaliștii nu vor mai putea publica articole legate de apărare decât cu aprobare oficială # Aktual24
Accesul jurnaliștilor în incinta Pentagonului va fi condiționat, începând din următoarele săptămâni, de semnarea unui memorandum prin care aceștia se angajează să nu publice anumite informații considerate sensibile — chiar dacă nu sunt clasificate oficial. Decizia, anunțată de purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării, Sean Parnell, și citată de Politico, a fost dezvăluită într-un e-mail […]
11:40
Robin, robotul terapeutic, programat să se comporte ca o fetiță de 7 ani, ajută la combaterea fricii și singurătății în spitale # Aktual24
Robin este un robot terapeutic dotat cu inteligență artificială, programat să se comporte ca o fetiță în vârstă de 7 ani, oferind sprijin emoțional în căminele de bătrâni și în secțiile de pediatrie ale spitalelor, ajutând în același timp la combaterea lipsei de personal. La cinci ani de la lansarea în SUA, a devenit o […]
11:20
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană provoacă pierderi Rusiei în contraofensiva din zona Pokrovsk # Aktual24
Armata ucraineana a continuat vineri ofensiva pe frontul din est, în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropillia, unde, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, armata rusă a suferit pierderi semnificative, transmite Reuters. Liderul de la Kiev a declarat în mesajul său nocturn că operaţiunea a zădărnicit planurile Moscovei de a transforma Pokrovsk într-un centru logistic strategic. Comandantul-şef al […]
11:20
Poți fi dat în judecată pentru defăimarea idolilor virtuali K-pop? O instanță din Coreea de Sud spune că da # Aktual24
O instanță din Coreea de Sud a obligat un utilizator de rețele de socializare să plătească 500.000 de woni (304 euro) pentru defăimarea unei formații K-pop de băieți – ai cărei membri sunt personaje virtuale. Cei cinci membri ai grupului K-pop Plave sunt animați și interpretați vocal prin tehnologia de captare a mișcării de către […]
11:10
Oktoberfest 2025 a început oficial la München: milioane de participanți vor sărbători cu bere, tradiții și voie bună până pe 5 octombrie # Aktual24
München găzduiește din nou cel mai mare festival al berii din lume – Oktoberfest –, care a debutat astăzi, 20 septembrie, pe celebrul teren Theresienwiese. Ediția cu numărul 190 a fost deschisă în mod tradițional de primarul orașului, Dieter Reiter, care a desfăcut primul butoi de bere, marcând începutul celor 16 zile de sărbătoare bavareză. […]
11:10
Posibil record Sotheby’s: Un autoportret al Fridei Kahlo ar putea fi vândut pentru 60 de milioane de dolari # Aktual24
Chipul Fridei Kahlo este unul dintre cele mai cunoscute din artă, datorită autoportretelor sale îndrăznețe și provocatoare. Un astfel de autoportret mai puțin cunoscut al artistei mexicane va fi scos la vânzare la Sotheby’s, într-o licitație care ar putea fi un record. Cu un preț estimat între 40 și 60 de milioane de dolari, „El […]
11:10
Poluarea severă din capitala Indiei, Delhi, a dus la formarea unor „cruste negre” pe zidurile Fortului Roșu, unul dintre cele mai emblematice monumente din epoca Mughal ale orașului, conform unui studiu. Cercetătorii au descoperit că aceste cruste – depozite formate din cauza interacțiunilor chimice dintre poluanți și zidurile din gresie roșie ale fortului – aveau […]
11:00
Noul purtător de cuvânt al ICCJ este Victor Alistar. Controversele legate de Victor Alistar # Aktual24
Noul purtător de cuvânt al ICCJ este Victor Alistar. Alistar a fost până de curând consilier al fostei șefe a ICCJ, Corina Corbu. Alistar a fost numit purtător de cuvânt de către noul președinte al ICCJ, Lia Savonea. În trecut, Alistar a fost în cetrul mai multor controverse, fiind acuzat că s-a aflat de partea […]
Ieri
10:40
Un escroc condamnat, care a fost subiectul documentarului Netflix „The Tinder Swindler”, a fost arestat în Georgia la cererea Interpolului, au declarat oficialii. Shimon Yehuda Hayut, cunoscut și sub numele de Simon Leviev, a fost reținut, în urmă cu o săptămână, la sosirea pe aeroportul internațional Batumi din sud-vestul țării, potrivit The Guardian. Între 2017 […]
10:30
Zeci de turiști au fost evacuați din hotelurile din Antalya, după ce incendiile de pădure s-au apropiat periculos de stațiunile de pe litoral – VIDEO # Aktual24
Mai multe focare de incendiu au izbucnit vineri în zona Belek, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Antalya, Turcia, forțând evacuarea preventivă a turiștilor din cel puțin două hoteluri. Potrivit autorităților locale, citate de publicația Antalya Hakkinda, incendiile au afectat pădurile din apropierea stațiunilor, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic […]
10:20
O ceartă într-o cafenea din Sevilla, Spania, s-a încheiat cu un incendiu, după ce un client nemulțumit că nu a primit maioneză a dat foc tejghelei. Compania Hellmann’s a intervenit cu promisiunea de a stricăciunile și de a se asigura că niciun sandviș nu va mai rămâne fără maioneză. Incidentul bizar a avut loc în […]
10:10
Șefii Romgaz amenință cu demisia dacă Bolojan se va atinge de salariile lor, totalizând 3,5 milioane de lei în 2024: „Se poate ajunge la blocarea unor proiecte strategice” # Aktual24
Cei trei directori din conducerea Romgaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, au transmis Guvernului că sunt pregătiți să-și dea demisia dacă veniturile lor vor fi reduse în urma reformei salariale propuse pentru companiile de stat. Reacția vine în contextul în care Executivul și-a asumat răspunderea pentru modificarea legii guvernanței […]
10:10
Amendă de peste 260.000 de euro pentru doi adolescenți care au urinat în mâncarea unui restaurant din Shanghai # Aktual24
Doi adolescenți care s-au filmat urinând în supa dintr-un restaurant au fost obligați, împreună cu părinții lor, să își ceară scuze și să plătească o amendă de 260.000 de euro, a anunțat presa de stat chineză. Cei doi adolescenți în vârstă de 17 ani, numiți Wu și Tang, au stat pe rând pe o masă […]
09:40
Sicriele fantastice din Ghana. O incursiune într-o cultură a înmormântărilor plină de veselie # Aktual24
Sicriele fantastice, deși comune în rândul populației Ga din Accra, devin o practică răspândită, oferind o alternativă colorată la simplele cutii din lemn. Fiecare piesă este realizată nu doar pentru a îngropa decedatul, ci pentru a întruchipa esența vieții sale. Pot fi atât de colorate încât pot face ca moartea să pară atractivă. Un pește […]
09:30
Statele Unite reduc masiv livrările de arme către Europa, dar vor oferi armament de 6 miliarde de dolari Israelului # Aktual24
Administrația președintelui Donald Trump a luat o decizie care a stârnit îngrijorări în rândul aliaților europeni: în timp ce limitează furnizarea anumitor tipuri de arme către Europa din cauza penuriei de echipamente, SUA pregătesc o vânzare masivă de armament către Israel, evaluată la aproape 6 miliarde de dolari. Potrivit unui articol semnat de jurnalista Vivian […]
09:20
„Alertă maximă”. Avioane poloneze și aliate, mobilizate, sâmbătă dimineața, după un atac al Rusiei în vestul Ucrainei # Aktual24
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate, sâmbătă dimineaţa, pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez. Această operaţiune vine după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia. „Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră şi de recunoaştere radar […]
09:10
Donald Trump nu vrea imigranți în SUA, decât dacă sunt foarte bogați: a semnat ordinul executiv privind lansarea vizelor „Gold Card”, care pot fi cumpărate cu un milion de dolari # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv privind lansarea unui program special de vize denumit „Gold Card”, care le permite străinilor cu avere să obțină mai rapid dreptul de a locui și munci în Statele Unite, în schimbul unei contribuții financiare. Anunțul a fost făcut de Casa Albă, relatează agenția ucraineană de […]
08:40
Senatorul republican Ted Cruz îl acuză pe șeful CNA-ului american că „s-a purtat ca un mafiot” interzicând o emisiune TV populară, care ironiza fanatismul mișcării MAGA # Aktual24
Senatorul republican Ted Cruz a criticat dur declarațiile președintelui Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, pe tema emisiunii “Jimmy Kimmel Live!”, reacția fiind cea mai fermă de până acum din rândul conservatorilor cu privire la amenințările reglementare legate de discursul lui Kimmel. Potrivit postului de televiziune CNBC, Cruz a declarat că Carr s‑a comportat […]
08:30
Premiul Ig Nobel, câștigat de cercetătorii care au studiat dacă vopsirea vacilor în dungi le protejează de muște # Aktual24
O echipă de cercetători din Japonia s-a întrebat dacă vopsirea vacilor cu dungi de zebră ar alunga muștele. Un alt grup din Africa și Europa a analizat preferințele unor șopârle pentru anumite tipuri de pizza. Acești cercetători au fost onorați, la Boston, cu un premiu Ig Nobel, pentru realizări științifice comice. Însă, în locul unei […]
