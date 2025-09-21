Președintele Finlandei: Garanțiile de securitate înseamnă să fim gata să luptăm efectiv cu Rusia

10:20

Aproximativ 140 de şefi de stat şi de guvern sunt aşteptaţi săptămâna viitoare la New York pentru marea reuniune anuală a ONU, unde viitorul palestinienilor şi al Gazei vor fi în centrul atenţiei, chiar şi în absenţa lui Mahmoud Abbas. La aproape doi ani de la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, declanşată de atacul … The post Alte zece țări, pe lângă Franța, vor recunoaște statul palestinian cu ocazia Adunării Generale a ONU. Nicușor Dan nu participă appeared first on spotmedia.ro.